Goldpapi

GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt.
Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität bei allen wichtigen Brokern.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine konsistente langfristige Performance, einen kontrollierten Drawdown und eine automatisierte Ausführung anstreben, die mit der natürlichen Volatilität und dem direktionalen Momentum von Gold übereinstimmt.

Gold ist eines der volatilsten und am stärksten technisch geprägten Instrumente auf dem Finanzmarkt. GoldPapi wurde entwickelt, um diese Volatilität zu nutzen durch:

  • Intelligente Trenderkennung

  • Präzise Nachlaufmechanismen

  • Robuste Schutzlogik

  • Echtzeit-Anpassung von Spread und Stop-Level

Der EA vermeidet Over-Trading, konzentriert sich auf Richtungsklarheit und fängt ausgedehnte Trendbewegungen ein, während unnötige Risiken minimiert werden.


Empfohlene Chart-Einstellungen

  • Instrument: XAUUSD (Gold)

  • Primärer Zeitrahmen: H1 für Einträge

  • Trend-Filter: D1 (Täglich) für die Bestätigung in einem höheren Zeitrahmen

Empfohlener Kontotyp

  • ECN / Rohspanne

  • Ausführung mit niedriger Latenz

  • 5-stellige oder 3-stellige Preisgestaltung (EA passt Pip & Point automatisch an)

Empfohlene Spezifikationen

  • Hebelwirkung: 1:200 - 1:500

  • Mindesteinlage: $200 - $500

  • Empfohlene feste Losgröße:

    • 0.01 für $200

    • 0.02-0.05 für $500

    • 0.10 für $1,000+

Empfohlene Marktbedingungen

  • Funktioniert am besten in trendgesteuerten Sitzungen wie:

    • Londoner Sitzung

    • New Yorker Sitzung

  • Vermeiden Sie manuelle Eingriffe; der EA passt sich dynamisch an Spread, Volatilität und Preisstruktur an.

Empfohlenes Risikomanagement

  • Verwenden Sie immer Stop Loss

  • Vermeiden Sie den Einsatz mehrerer Gold EAs auf demselben Konto

  • Passen Sie die Losgröße auf der Grundlage des Aktienwachstums an

