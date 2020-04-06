Bollinger Bands Trader Pro

Bollinger Bands Trader Pro ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA) für den professionellen Grid-Handel auf Basis des Bollinger-Bands-Indikators.
Er kombiniert flexible Risikoparameter, intelligente Positionsverwaltung, erweiterte Funktionen für Trailing Stop und BreakEven sowie tägliche Handelsbeschränkungen und Gewinnstatistiken. Der EA erkennt automatisch Markteintrittspunkte anhand der Bollinger Bands, erstellt ein Grid (Netz) von Orders zur Risikokontrolle und kann Trades schließen, wenn ein entgegengesetztes Signal erscheint.

Wichtige Vorteile von Bollinger Bands Trader Pro

  1. Umfassende Grid-Strategie

    • Möglichkeit, gemäß einem definierten Schritt (Grid Step) Trades im Trend (oder gegen den Trend) hinzuzufügen.
    • Flexible Einstellung der maximalen Anzahl von Orders (MaxGridOrders).
    • Optionale Reduzierung der Lotgröße bei jedem neuen Grid-Level (GridReduceRisk).

  2. Verbesserte Bollinger-Bands-Signallogik

    • Verschiedene Signalerkennungen: Berührung der Bänder (BB_TOUCH), Überschreitung (BB_CROSSOVER), Ausbruch nach einer Konsolidierung (BB_BREAKOUT) oder „Verengung“ (BB_SQUEEZE).
    • Bestätigungsmodus (UseConfirmation) zum Filtern von Fehlsignalen.

  3. Erweiterte Einstellungen für das Positionsmanagement

    • Aktivierung und Konfiguration von Trailing Stop (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep).
    • Möglichkeit, Trades in den BreakEven-Modus (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset) zu übertragen.
    • Einstellung eines klassischen Stop Loss und Take Profit.

  4. Flexibles Risikomanagement

    • Zwei Methoden zur Lot-Berechnung: fest (LOTMODE_FIXED) oder prozentual vom Kontostand (LOTMODE_PERCENT).
    • Drei Risikolevel: niedrig (1 %), mittel (2 %) und hoch (5 %).
    • Begrenzung des maximalen Tagesverlustes durch die Limitierung der Anzahl von Trades pro Tag (MaxOrdersPerDay).

  5. Fortgeschrittene Visualisierung im Chart

    • Ein Dashboard (Panel), das die aktuellen Gewinnstatistiken für Tag, Woche, Monat und gesamten Zeitraum anzeigt.
    • Darstellung der offenen Positionen und der Handelshistorie (ShowTradeHistory) mit dem Gewinn in Pips direkt im Chart.
    • Benutzerfreundliches Interface mit anpassbaren Farben und Objektgrößen (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor etc.).

  6. Vielseitigkeit

    • Unterstützung sowohl für Netting-Konten (nur eine Position pro Instrument) als auch für Hedging-Konten (beliebig viele Positionen).
    • Auswahl der Handelsrichtung (TradeDirection): nur Käufe (Buy), nur Verkäufe (Sell) oder beide Richtungen (Both).
    • Funktioniert mit allen Instrumenten:
      • Wichtige Währungspaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY und weitere Majors).
      • Gold (XAUUSD).
      • Öl (Brent, WTI).
      • Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum u. a.).

Für welche Instrumente und Timeframes geeignet?

  • Empfohlene Timeframes: M15, M30, H1 (standardmäßig wird H1 genutzt, kann aber nach Bedarf gewechselt werden).
  • Hauptwährungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD usw.
  • Metalle: Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD).
  • Öl: UKBrent (Brent), USCrude (WTI).
  • Kryptowährungen: BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) und andere liquide Instrumente.

Der EA funktioniert mit Standardeinstellungen auf nahezu allen Symbolen. Für bestimmte Währungspaare oder Rohstoff-/Krypto-Instrumente empfiehlt sich jedoch eine Optimierung der Parameter (insbesondere der Bollinger-Bands-Periode, der Standardabweichung, des Grid-Schritts usw.).

Detaillierte Beschreibung der wichtigsten Einstellungen

Nachfolgend finden Sie eine Liste der zentralen Einstellungsgruppen sowie deren Verwendungszweck:

1. Lot & Risk Settings (Lot- und Risikoeinstellungen)

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) – Auswahl der Lot-Berechnungsmethode: fest oder prozentual vom Kontostand.
  • FixedLotSize – Lotgröße im festen Modus.
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH) – Risikostufe im prozentualen Modus (1 %, 2 % oder 5 % vom Kontostand).

2. Bollinger Bands Settings (Bollinger-Bands-Einstellungen)

  • BB_Timeframe – Der Timeframe, in dem die Bollinger Bands berechnet werden (Standard H1).
  • BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE) – Signaltyp basierend auf den Bollinger Bands.
  • BB_Period – Periodeneinstellung des Indikators (Standard 20).
  • BB_Deviation – Standardabweichung (Standard 2.0).
  • BB_Price – Typ des verwendeten Preises (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW etc.).
  • UseSqueezeAlert – Aktiviert/Deaktiviert den „Verengungs“-Modus der Bollinger Bands.
  • UseConfirmation – Optionale Bestätigung der Signalstärke.

3. Grid Trading Settings (Grid-Handels-Einstellungen)

  • UseGrid – Aktivierung/Deaktivierung des Grid-Tradings.
  • GridStep – Abstand zwischen den Orders im Grid (in Pips).
  • MaxGridOrders – Maximale Anzahl an Orders innerhalb eines Grids.
  • GridReduceRisk – Verringerung der Lotgröße bei jeder neuen Order im Grid.

4. Trading Direction (Handelsrichtung)

  • TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL) – Wahl der Handelsrichtung (beide Richtungen, nur Käufe oder nur Verkäufe).

5. Stop Loss & Take Profit Settings (Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen)

  • StopLoss – Abstand in Pips für den Stop-Loss (0 = kein Stop-Loss).
  • TakeProfit – Abstand in Pips für den Take-Profit (0 = kein Take-Profit).

6. Trailing Stop & BreakEven Settings (Trailing-Stop- und BreakEven-Einstellungen)

  • TrailingStop – Ein-/Ausschalten des Trailing-Stops.
  • TrailingStart – Ab wie vielen Pips Gewinn das Trailing aktiviert werden soll.
  • TrailingDistance – Trailing-Abstand in Pips.
  • TrailingStep – Schrittweite der Stop-Anpassung.
  • BreakEven – Aktivierung des BreakEven-Modus.
  • BreakEvenStart – Gewinnschwelle, ab der der Trade auf BreakEven gesetzt wird.
  • BreakEvenOffset – Abstand in Pips, der beim Erreichen des BreakEven hinzugefügt wird.

7. Trading Rules (Handelsregeln)

  • MaxSpread – Maximal zulässiger Spread (in Pips). Ist der aktuelle Spread höher, wird kein Trade eröffnet.
  • MinutesBetweenTrades – Mindestintervall in Minuten zwischen zwei Trades.
  • MagicNumber – Eindeutige Kennnummer für Orders, damit der EA seine Trades identifizieren kann.
  • TradeComment – Kommentar zu den Orders im Verlauf.
  • DailyLimit – Aktivierung/Deaktivierung des täglichen Handelslimits.
  • MaxOrdersPerDay – Maximale Anzahl von Orders pro Tag.
  • CloseOnOpposite – Ob Trades in entgegengesetzter Richtung geschlossen werden, sobald ein gegensätzliches Signal auftritt.

8. Display Settings (Anzeigeeinstellungen)

  • ShowPanel – Zeigt ein Hauptpanel (Dashboard) mit Informationen im Chart an oder nicht.
  • ShowProfitStats – Anzeige der Gewinnstatistiken (Tag, Woche, Monat, Gesamt).
  • ShowTradeHistory – Anzeige der Handelshistorie direkt im Chart.
  • BuyTradeColor / SellTradeColor – Farben für Kauf- bzw. Verkaufs-Trades.
  • TradeFontSize – Schriftgröße für die Trade-Kennzeichnungen.
  • PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor – Farbschema des Panels.

Schlussfolgerung

Bollinger Bands Trader Pro ist ein vielseitiges Werkzeug für Trader, die ihre Bollinger-Bands-Handelsstrategie automatisieren und optimieren möchten. Durch die Kombination eines Grid-Ansatzes mit einem flexiblen Risikomanagementsystem sowie erweiterten Funktionen zur Trade-Begleitung (Trailing, BreakEven) zählt er zu den zuverlässigsten und effektivsten Expert Advisors am Markt.

Vorteil: Sie erhalten nicht nur eine klassische Bollinger-Bands-Strategie, sondern ergänzen sie um eine intelligente Positionsverwaltung und eine übersichtliche Benutzeroberfläche.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Gewinne sind und der Handel an den Finanzmärkten mit Risiken verbunden ist. Nutzen Sie stets ein Demokonto oder den Strategietester, bevor Sie den EA auf einem Live-Konto einsetzen.


