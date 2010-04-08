Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro는 MetaTrader 5용으로 개발된 다기능 자동 매매 전문가 자문(Expert Advisor)으로, 인기 있는 통화쌍(EURUSD, GBPUSD, USDJPY 등), 귀금속(Gold/XAUUSD), 원유(WTI, Brent), 그리고 암호화폐(BTCUSD 등)에서 거래하도록 설계되었습니다. 이 전문가 자문은 선택한 타임프레임에서 발생하는 국지적인 고점과 저점(잠재적 추세 전환 지점)을 포착하는 “슈퍼 시그널(Super Signals)” 원리에 기반합니다.

EA는 매수 또는 매도 시그널이 형성될 때 자동으로 거래를 오픈하며, 트레일링 스톱(Trailing Stop), 브레이크이븐(BreakEven), 그리고 헤징 모드(Hedge)에서의 그리드(Grid) 기능 등을 통해 포지션을 추가적으로 관리할 수 있습니다. 이러한 기능으로 Smart Super Signals Pro는 온건-공격적인 전략부터 보수적인 전략까지 폭넓게 적용할 수 있는 유연한 도구가 됩니다.

주요 특징

핵심 금융상품 지원: Forex(EURUSD, GBPUSD, USDJPY 등), 금속(Gold/XAUUSD, Silver), 원유(WTI, Brent), 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD 등).

Forex(EURUSD, GBPUSD, USDJPY 등), 금속(Gold/XAUUSD, Silver), 원유(WTI, Brent), 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD 등). 멀티마켓 및 멀티통화 접근: 여러 차트를 동시에 적용하여 각 거래 상품의 특성에 맞게 작동.

여러 차트를 동시에 적용하여 각 거래 상품의 특성에 맞게 작동. 유연한 리스크 관리 시스템: 고정 로트(LOT_MODE_FIXED) 또는 퍼센트 기반 리스크(LOT_MODE_PERCENT)를 선택하고, 리스크 수준(낮음, 중간, 높음)을 설정 가능.

고정 로트(LOT_MODE_FIXED) 또는 퍼센트 기반 리스크(LOT_MODE_PERCENT)를 선택하고, 리스크 수준(낮음, 중간, 높음)을 설정 가능. 편리한 제어 패널 제공: 당일, 주간, 월간, 누적 수익 및 거래 내역을 차트에서 바로 확인 가능.

당일, 주간, 월간, 누적 수익 및 거래 내역을 차트에서 바로 확인 가능. Trailing Stop 및 BreakEven 기능: 시의적절하게 수익을 보호하고 손실을 최소화.

시의적절하게 수익을 보호하고 손실을 최소화. 헤징 계정용 그리드(Grid) 모드: 특정 단계(GridStep)를 돌파할 때 추세 방향으로 포지션을 추가.

특정 단계(GridStep)를 돌파할 때 추세 방향으로 포지션을 추가. 넷팅(Netting) 및 헤징(Hedge) 계정 모두 지원: 다양한 브로커 계정 유형에 적합.

다양한 브로커 계정 유형에 적합. 직관적인 인터페이스 및 명확한 시그널 시각화: 매수/매도 화살표, 라인 등 표시.

Super Signals 작동 원리

“Super Signals” 모듈은 선택된 타임프레임(SignalTF)에서 지정된 수량의 최근 바(SignalDepthBars)를 분석합니다. 국지적인 고점을 감지하면 Sell 시그널이, 국지적인 저점을 감지하면 Buy 시그널이 생성됩니다. EA는 매수 시 Ask, 매도 시 Bid 가격이 유리한 지점에 도달할 때까지 기다린 후, 거래 간격(MinutesBetweenTrades)이 지났는지, 스프레드(MaxSpread)가 허용 범위를 초과하지 않았는지를 확인한 뒤 새 포지션을 엽니다.

헤징 계정의 경우, Smart Super Signals Pro는 사용자 정의가 가능한 “Grid” 접근을 제공합니다. 첫 번째 거래가 체결된 뒤, 동일 방향으로 일정 간격(GridStep)마다 추가 주문을 내어 최대 포지션 수(MaxGridPositions)가 될 때까지 포지션을 늘릴 수 있습니다.

입력 파라미터 설명

Lot and Risk

LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

LOTMODE_FIXED — 고정 로트(FixedLotSize) 사용 LOTMODE_PERCENT — 잔고의 일정 퍼센트에 따라 로트 크기를 결정(리스크 수준 RiskLevel 기반)

FixedLotSize — LOTMODE_FIXED 선택 시 고정 로트 크기 (기본값: 0.01)

선택 시 고정 로트 크기 (기본값: 0.01) RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

RISK_LOW: ~1% 위험도 RISK_MEDIUM: ~2% 위험도 RISK_HIGH: ~5% 위험도 LOTMODE_PERCENT 사용 시, EA는 지정된 거래당 리스크와 대략적인 스톱로스(StopLoss)를 기반으로 주문 크기를 계산합니다.

사용 시, EA는 지정된 거래당 리스크와 대략적인 스톱로스(StopLoss)를 기반으로 주문 크기를 계산합니다.

Stop Loss / Take Profit

StopLoss: 스톱로스 크기(포인트 단위, 기본값: 1000)

TakeProfit: 테이크프로핏 크기(포인트 단위, 기본값: 200)

두 파라미터 모두 심볼 사양에 맞춰 포인트 단위로 지정합니다. 0으로 설정하면 스톱로스/테이크프로핏을 사용하지 않습니다.

Trailing Stop / BreakEven

TrailingStop: 트레일링 스톱 기능 활성/비활성(true/false)

TrailingStart: 트레일링 스톱이 시작되는 이익(포인트 단위)

TrailingDistance: 트레일링 활성 시 현재가와 스톱로스 사이 거리(포인트)

TrailingStep: 스톱로스를 재조정할 최소 간격(포인트)

BreakEven: 포지션을 무위험으로 전환(BreakEven) 기능 활성/비활성

BreakEvenStart: 일정 이익(포인트)에 도달하면 브레이크이븐을 시작

BreakEvenOffset: 스톱로스를 매수 시 진입가 위, 매도 시 진입가 아래로 옮길 때, 스프레드/수수료를 고려한 추가 간격(포인트)

Order Management

MinutesBetweenTrades: 너무 잦은 진입을 피하기 위한 거래 간 최소 시간(분 단위)

MaxSpread: 허용되는 최대 스프레드(포인트). 이 값을 초과하면 신규 거래를 열지 않음

ExpertID: EA의 매직넘버(Magic Number). 기본값: 777

OrderComment: 거래에 대한 텍스트 코멘트

Grid Settings (헤징 계정에만 적용)

MaxGridPositions: EA가 같은 방향으로 열 수 있는 최대 주문 개수

GridStep: 추가 포지션을 열 때의 간격(포인트)

Interface Settings

DisplayPanel: 차트 상 패널 표시 여부(true/false)

DisplayProfitStats: 수익 통계(일간, 주간, 월간, 전체) 표시 여부

DisplayTradeHistory: 차트에 거래 내역(화살표, 라인) 표시 여부

BuyTradeColor / SellTradeColor: 차트에 표시되는 매수(BUY)/매도(SELL) 주문 화살표 색상

TradeHistoryFontSize: 차트에 표시되는 이익/손실 텍스트의 폰트 크기

PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor: 패널 배경색, 폰트색, 편집 필드 색상

Signal Settings

SignalDepthBars: 극점(High/Low)을 찾기 위해 사용하는 바(캔들) 개수. 값이 클수록 시그널 빈도 감소

ArrowDistance: 시그널 화살표를 바의 High/Low로부터 이동시키는 거리(포인트). 가시성 향상용

HistoryBars: 역사적 시그널을 그리기 위한 바(캔들) 개수

SignalTF: 시그널 분석 타임프레임(기본값: H1)

Signal Colors

SignalBuyColor / SignalSellColor: 매수/매도 시그널 화살표 색상

SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor: Super Signals 채널의 상단/하단 라인 색상

권장 사용 순서

EA를 원하는 상품(예: EURUSD, XAUUSD(금), 원유(WTI/Brent), 암호화폐(BTCUSD 등))의 차트에 적용 거래 스타일 및 자금 관리 방식에 맞게 로트, 리스크, 스톱로스/테이크프로핏 등을 설정 필요에 따라 트레일링 스톱과 브레이크이븐 기능을 활성화하여 포지션을 자동 관리 SignalTF가 올바른 타임프레임인지, MinutesBetweenTrades (거래 간격)이 전략에 부합하는지 확인 DisplayPanel이 true인 경우, 차트 패널에서 수익 정보 및 거래 내역을 확인

결론 및 중요 참고 사항

Smart Super Signals Pro (v3) 는 100% 무손실 거래를 보장하지 않습니다. 모든 거래 시스템은 시장 리스크에 노출됩니다.

는 100% 무손실 거래를 보장하지 않습니다. 모든 거래 시스템은 시장 리스크에 노출됩니다. 실계정 사용 전에 반드시 데모 계정에서 충분히 테스트하고, 현재 시장 상황과 자금 관리 스타일에 맞춰 최적화/설정하는 것이 좋습니다.

Trailing Stop 및 BreakEven 기능은 리스크-수익 비율을 개선할 수 있으나, 설정이 부적절하면 수익성 있는 거래를 너무 일찍 종료시킬 수 있으므로 주의가 필요합니다.

Grid 모드는 추세장에선 유리할 수 있지만, 박스권(횡보장)에선 포지션이 계속 누적되어 리스크가 커질 수 있습니다.

헤징 및 넷팅 계정 모두 정상 작동하며, 넷팅 계정의 경우 한 방향(매수/매도) 각각 1개 포지션만 보유합니다.

Smart Super Signals Pro를 EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Gold(XAUUSD), 원유(WTI, Brent), 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD) 등 인기 상품에 적용하여 MQL5 마켓에서 더 많은 키워드 검색 범위를 확보해보세요!

설치 및 설정에 관해 궁금한 점이 있으면 MQL5 프로필을 통해 문의해 주시기 바랍니다.

성공적인 트레이딩 되시길 바랍니다!