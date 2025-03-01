Pivot Levels Pro EA

Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5

Pivot Levels Pro ist ein multifunktioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der automatisch Pivot-Level verschiedener Typen (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) berechnet und darauf basierend Trades ausführt. Der EA vereint eine leistungsstarke Positionsmanagement-Logik (Grid-Algorithmus, Trailing Stop, Break-Even-Funktion) mit einem übersichtlichen Statistik-Panel, das den täglichen, wöchentlichen, monatlichen und den Gesamtgewinn anzeigt. Zusätzlich bietet er die Möglichkeit, die Trading-Historie in Form von Pfeilen und Linien im Chart darzustellen.

Dieser Expert Advisor ist ideal für Trader, die ihre Handelsstrategie auf klassischen und modernen Methoden der Pivot-Level-Berechnung automatisieren möchten. Er ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl im Hedge- als auch im Netting-Modus arbeiten. Dank umfangreicher Einstellungen kann der Benutzer die Strategie an seinen Trading-Stil anpassen, z.B. das Risikoniveau wählen, die Tiefe des Grids festlegen, den Pivot-Typ auswählen, den Timeframe einstellen sowie Parameter für das Trade-Management und vieles mehr konfigurieren.

Wichtigste Merkmale und Vorteile

Unterstützung verschiedener Pivot-Level-Typen Classic

Fibonacci

Camarilla

Woodie

DeMark Flexible Zeiteinstellung für die Pivot-Berechnung

Der Nutzer kann jeden beliebigen Zeitraum wählen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1. Automatisches Zeichnen von Pivot-Leveln

Der EA zeichnet die Linien R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 sowie den zentralen Pivot und beschriftet diese im Chart, um eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten. Signal-System und Autotrading Ein Kauf-/Verkaufs-Signal entsteht, sobald der Kurs das berechnete Pivot-Level durchbricht.

Konfigurierbare Verzögerungen zwischen Trades, um zu häufiges Einsteigen zu vermeiden.

Grid-Unterstützung: Werden bestimmte Abstände (Step) erreicht, können zusätzliche Positionen eröffnet werden. Leistungsstarkes Moneymanagement Fester Lot oder prozentuale Berechnung vom Kontostand (basierend auf dem gewählten Risikoniveau).

Anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände.

Trailing-Stop mit einstellbaren Parametern für Abstand und Schritt.

Break-Even-Funktion (Deal auf Einstand), mit festgelegtem Offset zum Absichern von Spread/Kommissionen. Statistik-Panel und Trading-Historie Anzeige des Tages-, Wochen-, Monats- und Gesamtgewinns.

Visualisierung vergangener Trades im Chart (Pfeile, Einstiegs-/Ausstiegslinien, Gewinn-/Verlustbeschriftung). Spread-Filtereinstellung

Überschreitet der aktuelle Spread den voreingestellten Maximalwert, verzichtet der EA auf das Eröffnen von Trades, um die Qualität der Orders zu verbessern. Einfache Installation und Bedienung

Installation per Mausklick. Alle Hauptfunktionen und Parameter sind in einem benutzerfreundlichen Einstellungsmenü zusammengefasst.

Beschreibung der Eingabeparameter (Inputs)

Nachfolgend sind die Gruppen der Eingabeparameter (Inputs) und deren Verwendungszweck aufgeführt. Passen Sie jeden Punkt an Ihre Ziele und Strategie an.

1. Lot & Risk

LotMode

Modus zur Berechnung der Lotgröße: LOTMODE_FIXED – Feste Lotgröße, gesteuert über den Parameter FixedLotSize . LOTMODE_PERCENT – Prozentualer Anteil am Kontostand, basierend auf dem gewählten Risikolevel ( RiskLevel ).

Modus zur Berechnung der Lotgröße: FixedLotSize

Feste Lotgröße, wenn LOTMODE_FIXED ausgewählt ist (z.B. 0.01 ).

Feste Lotgröße, wenn LOTMODE_FIXED ausgewählt ist (z.B. 0.01 ). RiskLevel

Das Risikolevel, wenn der Modus LOTMODE_PERCENT aktiv ist. Verfügbare Optionen: RISK_LOW (1% vom Kontostand) RISK_MEDIUM (2% vom Kontostand) RISK_HIGH (5% vom Kontostand)

Das Risikolevel, wenn der Modus LOTMODE_PERCENT aktiv ist. Verfügbare Optionen:

2. Stop Loss / Take Profit

StopLoss

Stop-Loss-Größe in Punkten (entsprechend der Kursstellung Ihres Brokers). Beispiel: 1000 .

Stop-Loss-Größe in Punkten (entsprechend der Kursstellung Ihres Brokers). Beispiel: 1000 . TakeProfit

Take-Profit-Größe in Punkten. Beispiel: 200 .

Hinweis: Die Werte für StopLoss und TakeProfit werden vom EA in absolute Preise auf Basis der aktuellen BID-/ASK-Kurse umgerechnet und berücksichtigen zudem die Mindestabstände für Stop-Orders.

3. Trailing / BreakEven

TrailingStop

Aktivieren/Deaktivieren des Trailing-Stop ( true oder false ).

Aktivieren/Deaktivieren des Trailing-Stop ( true oder false ). TrailingStart

Mindestanzahl von Punkten im Gewinn, ab der der Trailing-Stop aktiviert wird.

Mindestanzahl von Punkten im Gewinn, ab der der Trailing-Stop aktiviert wird. TrailingDistance

Abstand in Punkten zwischen dem aktuellen Kurs und dem Stop-Loss, den der EA beim Trailen einhält.

Abstand in Punkten zwischen dem aktuellen Kurs und dem Stop-Loss, den der EA beim Trailen einhält. TrailingStep

Schritt in Punkten, bei dem der Kurs sich bewegen muss, bevor der EA den Stop-Loss erneut verschiebt.

Schritt in Punkten, bei dem der Kurs sich bewegen muss, bevor der EA den Stop-Loss erneut verschiebt. BreakEven

Aktivieren/Deaktivieren der Break-Even-Funktion (Einstand).

Aktivieren/Deaktivieren der Break-Even-Funktion (Einstand). BreakEvenStart

Anzahl von Gewinnpunkten, ab der die Position auf Einstand gezogen wird.

Anzahl von Gewinnpunkten, ab der die Position auf Einstand gezogen wird. BreakEvenOffset

Versatz in Punkten relativ zum Einstiegspreis, um Spread/Kommission abzudecken, wenn der SL auf Einstand gezogen wird.

4. Order Management

MinutesBetweenTrades

Zeit in Minuten zwischen Trades, um zu häufige Ein- und Ausstiege zu vermeiden (Standard: 6 ).

Zeit in Minuten zwischen Trades, um zu häufige Ein- und Ausstiege zu vermeiden (Standard: 6 ). MaxSpread

Maximal erlaubter Spread in Punkten. Wenn der aktuelle Spread diesen Wert überschreitet, wird kein Trade eröffnet.

Maximal erlaubter Spread in Punkten. Wenn der aktuelle Spread diesen Wert überschreitet, wird kein Trade eröffnet. ExpertID

Magic Number des EAs, um die vom EA geöffneten Positionen zu identifizieren.

Magic Number des EAs, um die vom EA geöffneten Positionen zu identifizieren. OrderComment

Kommentar zur Order.

5. Grid Settings

MaxGridPositions

Maximale Anzahl von Orders im Grid (jeweils separat für BUY und SELL).

Maximale Anzahl von Orders im Grid (jeweils separat für BUY und SELL). GridStep

Schrittweite in Punkten für das Hinzufügen/Averaging von Positionen.

Das Grid wird nur im Hedge-Modus verwendet. Im Netting-Modus kann der EA keine mehrfachen Orders in derselben Richtung öffnen.

6. Panel / History

DisplayPanel

Ob das Statistik-Panel angezeigt werden soll ( true / false ).

Ob das Statistik-Panel angezeigt werden soll ( true / false ). DisplayProfitStats

Anzeigen der täglichen, wöchentlichen, monatlichen und gesamten Gewinne ( true / false ).

Anzeigen der täglichen, wöchentlichen, monatlichen und gesamten Gewinne ( true / false ). DisplayTradeHistory

Ob die Handelshistorie (Pfeile, Verbindungslinien, Gewinntexte) im Chart angezeigt wird ( true / false ).

Ob die Handelshistorie (Pfeile, Verbindungslinien, Gewinntexte) im Chart angezeigt wird ( true / false ). BuyTradeColor / SellTradeColor

Farben der BUY-/SELL-Pfeile im Chart.

/ Farben der BUY-/SELL-Pfeile im Chart. TradeHistoryFontSize

Schriftgröße für die Gewinn-/Verlustbeschriftung der Trades.

Schriftgröße für die Gewinn-/Verlustbeschriftung der Trades. PanelBgColor

Hintergrundfarbe des Statistik-Panels.

Hintergrundfarbe des Statistik-Panels. PanelFontColor

Schriftfarbe im Panel.

Schriftfarbe im Panel. PanelEditBgColor

Hintergrundfarbe der Felder für Werteausgaben im Panel.

7. Pivot Settings

PivotType

Art der Pivot-Berechnung: Classic , Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie , DeMark .

Art der Pivot-Berechnung: Classic , Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie , DeMark . PivotTimeframe

Der Timeframe, auf dem die Pivot-Level berechnet werden (z.B. M1, M5, M15, H1 etc.).

Der Timeframe, auf dem die Pivot-Level berechnet werden (z.B. M1, M5, M15, H1 etc.). DrawPivotLines

Ob Pivot-Linien im Chart gezeichnet werden ( true / false ).

Ob Pivot-Linien im Chart gezeichnet werden ( true / false ). PivotExtendDays

Wie viele Tage in die Zukunft (auf Basis der Chartzeit) die Pivot-Linie zur besseren Übersicht verlängert wird.

Wie viele Tage in die Zukunft (auf Basis der Chartzeit) die Pivot-Linie zur besseren Übersicht verlängert wird. ShowLineLabels

Ob die Linienbeschriftungen angezeigt werden sollen ( true / false ).

Ob die Linienbeschriftungen angezeigt werden sollen ( true / false ). PivotColorP , PivotColorR , PivotColorS

Farben der Linien für P, R (Resistance) und S (Support).

, , Farben der Linien für P, R (Resistance) und S (Support). PivotLineStyle

Stil der Linien (durchgezogen, gepunktet etc.).

Stil der Linien (durchgezogen, gepunktet etc.). PivotLineWidth

Dicke der Pivot-Linien.

Funktionsweise des EAs

Berechnung der Pivot-Level

Der EA berechnet zu Beginn einer neuen Kerze (Bar) die Pivot-Level (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) entsprechend dem gewählten Typ und Timeframe. Bei der Auswahl von DeMark werden spezielle DeMark-Level (P, R1, S1) berechnet. Generierung von Handelssignalen

Wenn der aktuelle Mittelkurs (Mittelwert aus BID und ASK) über dem zentralen Pivot-Level P (oder der gewählten Logik) liegt, wird ein Kaufsignal (BUY) generiert. Liegt der Kurs unter P, wird ein Verkaufssignal (SELL) ausgegeben. Der EA prüft verschiedene Filter: MaxSpread, MinutesBetweenTrades, freie Marge usw. Werden alle Bedingungen erfüllt, wird eine Market-Order gesendet. Positionsmanagement

Stop Loss / Take Profit: Werden in Punkten festgelegt, der EA berechnet daraus die SL- und TP-Preise.

Trailing Stop: Sobald der Kurs TrailingStart Punkte im Gewinn liegt, wird der SL dynamisch nachgezogen (mittels TrailingDistance , TrailingStep ).

BreakEven: Erreicht der Gewinn BreakEvenStart Punkte, kann der EA den SL auf Einstand verschieben (unter Berücksichtigung eines kleinen Offset ).

Grid (nur im Hedge-Modus): Wenn der Kurs sich um GridStep Punkte von der vorherigen Order entfernt, kann eine weitere Position in derselben Richtung eröffnet werden (bis zu MaxGridPositions ). Panel und Historie im Chart

Ist DisplayPanel aktiviert, zeichnet der EA ein kleines Panel in die linke obere Ecke des Charts (Farben konfigurierbar). Im Modus DisplayTradeHistory zeigt der Chart die ausgeführten Trades an: Pfeile für Ein-/Ausstiege, gestrichelte Linien und eine Gewinn-/Verlustanzeige.

Empfehlungen für die Verwendung

Konto und Timeframe: Der EA kann auf jedem Instrument und jedem Timeframe verwendet werden. Häufig wird H1 für die Pivot-Berechnung eingesetzt.

Der EA kann auf jedem Instrument und jedem Timeframe verwendet werden. Häufig wird H1 für die Pivot-Berechnung eingesetzt. Risikoeinstellungen: Berücksichtigen Sie die Volatilität des Instruments und Ihr Money Management. Bei großen StopLoss-Abständen sollte die Lotgröße entsprechend angepasst werden.

Berücksichtigen Sie die Volatilität des Instruments und Ihr Money Management. Bei großen StopLoss-Abständen sollte die Lotgröße entsprechend angepasst werden. Spread: Empfehlenswert sind Konten mit niedrigem Spread (ECN/STP) oder Zeiten mit moderater Volatilität.

Empfehlenswert sind Konten mit niedrigem Spread (ECN/STP) oder Zeiten mit moderater Volatilität. Tests: Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto empfiehlt sich ein Test im Strategy Tester (inkl. Visual Mode) und die Optimierung wichtiger Parameter.

Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto empfiehlt sich ein Test im Strategy Tester (inkl. Visual Mode) und die Optimierung wichtiger Parameter. Kompatibilität: Funktioniert sowohl im Hedge-Modus (unbegrenzte Anzahl von Trades in beide Richtungen) als auch im Netting-Modus (nur eine Kauf- und eine Verkaufsposition je Instrument zur selben Zeit).

Fazit

Pivot Levels Pro ist ein multifunktionaler Expert Advisor für MetaTrader 5, der leistungsstarke Tools zur Berechnung von Pivot-Leveln, ein flexibles Order-Management und ein übersichtliches Statistik-Panel in sich vereint. Er ist sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader geeignet, die mit bewährten Widerstands- und Unterstützungszonen handeln und dabei Routinetätigkeiten wie das Platzieren von Stop-Losses, das Nachziehen in den Break-Even oder das Konfigurieren einer Grid-Strategie automatisieren möchten.

Wenn Sie einen zuverlässigen Assistenten suchen, um auf Pivot-Level-Basis zu handeln, ist Pivot Levels Pro eine hervorragende Wahl. Mit angemessenem Moneymanagement und klaren Handelsregeln kann er zu einem wichtigen Bestandteil Ihres Handelssystems werden.