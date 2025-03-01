Pivot Levels Pro EA

1
Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5

Pivot Levels Pro ist ein multifunktioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der automatisch Pivot-Level verschiedener Typen (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) berechnet und darauf basierend Trades ausführt. Der EA vereint eine leistungsstarke Positionsmanagement-Logik (Grid-Algorithmus, Trailing Stop, Break-Even-Funktion) mit einem übersichtlichen Statistik-Panel, das den täglichen, wöchentlichen, monatlichen und den Gesamtgewinn anzeigt. Zusätzlich bietet er die Möglichkeit, die Trading-Historie in Form von Pfeilen und Linien im Chart darzustellen.

Dieser Expert Advisor ist ideal für Trader, die ihre Handelsstrategie auf klassischen und modernen Methoden der Pivot-Level-Berechnung automatisieren möchten. Er ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl im Hedge- als auch im Netting-Modus arbeiten. Dank umfangreicher Einstellungen kann der Benutzer die Strategie an seinen Trading-Stil anpassen, z.B. das Risikoniveau wählen, die Tiefe des Grids festlegen, den Pivot-Typ auswählen, den Timeframe einstellen sowie Parameter für das Trade-Management und vieles mehr konfigurieren.

Wichtigste Merkmale und Vorteile

  1. Unterstützung verschiedener Pivot-Level-Typen
    • Classic
    • Fibonacci
    • Camarilla
    • Woodie
    • DeMark
  2. Flexible Zeiteinstellung für die Pivot-Berechnung
    Der Nutzer kann jeden beliebigen Zeitraum wählen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.
  3. Automatisches Zeichnen von Pivot-Leveln
    Der EA zeichnet die Linien R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 sowie den zentralen Pivot und beschriftet diese im Chart, um eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten.
  4. Signal-System und Autotrading
    • Ein Kauf-/Verkaufs-Signal entsteht, sobald der Kurs das berechnete Pivot-Level durchbricht.
    • Konfigurierbare Verzögerungen zwischen Trades, um zu häufiges Einsteigen zu vermeiden.
    • Grid-Unterstützung: Werden bestimmte Abstände (Step) erreicht, können zusätzliche Positionen eröffnet werden.
  5. Leistungsstarkes Moneymanagement
    • Fester Lot oder prozentuale Berechnung vom Kontostand (basierend auf dem gewählten Risikoniveau).
    • Anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände.
    • Trailing-Stop mit einstellbaren Parametern für Abstand und Schritt.
    • Break-Even-Funktion (Deal auf Einstand), mit festgelegtem Offset zum Absichern von Spread/Kommissionen.
  6. Statistik-Panel und Trading-Historie
    • Anzeige des Tages-, Wochen-, Monats- und Gesamtgewinns.
    • Visualisierung vergangener Trades im Chart (Pfeile, Einstiegs-/Ausstiegslinien, Gewinn-/Verlustbeschriftung).
  7. Spread-Filtereinstellung
    Überschreitet der aktuelle Spread den voreingestellten Maximalwert, verzichtet der EA auf das Eröffnen von Trades, um die Qualität der Orders zu verbessern.
  8. Einfache Installation und Bedienung
    Installation per Mausklick. Alle Hauptfunktionen und Parameter sind in einem benutzerfreundlichen Einstellungsmenü zusammengefasst.

Beschreibung der Eingabeparameter (Inputs)

Nachfolgend sind die Gruppen der Eingabeparameter (Inputs) und deren Verwendungszweck aufgeführt. Passen Sie jeden Punkt an Ihre Ziele und Strategie an.

1. Lot & Risk

  • LotMode
    Modus zur Berechnung der Lotgröße:
    • LOTMODE_FIXED – Feste Lotgröße, gesteuert über den Parameter FixedLotSize .
    • LOTMODE_PERCENT – Prozentualer Anteil am Kontostand, basierend auf dem gewählten Risikolevel ( RiskLevel ).
  • FixedLotSize
    Feste Lotgröße, wenn LOTMODE_FIXED ausgewählt ist (z.B. 0.01 ).
  • RiskLevel
    Das Risikolevel, wenn der Modus LOTMODE_PERCENT aktiv ist. Verfügbare Optionen:
    • RISK_LOW (1% vom Kontostand)
    • RISK_MEDIUM (2% vom Kontostand)
    • RISK_HIGH (5% vom Kontostand)

2. Stop Loss / Take Profit

  • StopLoss
    Stop-Loss-Größe in Punkten (entsprechend der Kursstellung Ihres Brokers). Beispiel: 1000 .
  • TakeProfit
    Take-Profit-Größe in Punkten. Beispiel: 200 .

Hinweis: Die Werte für StopLoss und TakeProfit werden vom EA in absolute Preise auf Basis der aktuellen BID-/ASK-Kurse umgerechnet und berücksichtigen zudem die Mindestabstände für Stop-Orders.

3. Trailing / BreakEven

  • TrailingStop
    Aktivieren/Deaktivieren des Trailing-Stop ( true oder false ).
  • TrailingStart
    Mindestanzahl von Punkten im Gewinn, ab der der Trailing-Stop aktiviert wird.
  • TrailingDistance
    Abstand in Punkten zwischen dem aktuellen Kurs und dem Stop-Loss, den der EA beim Trailen einhält.
  • TrailingStep
    Schritt in Punkten, bei dem der Kurs sich bewegen muss, bevor der EA den Stop-Loss erneut verschiebt.
  • BreakEven
    Aktivieren/Deaktivieren der Break-Even-Funktion (Einstand).
  • BreakEvenStart
    Anzahl von Gewinnpunkten, ab der die Position auf Einstand gezogen wird.
  • BreakEvenOffset
    Versatz in Punkten relativ zum Einstiegspreis, um Spread/Kommission abzudecken, wenn der SL auf Einstand gezogen wird.

4. Order Management

  • MinutesBetweenTrades
    Zeit in Minuten zwischen Trades, um zu häufige Ein- und Ausstiege zu vermeiden (Standard: 6 ).
  • MaxSpread
    Maximal erlaubter Spread in Punkten. Wenn der aktuelle Spread diesen Wert überschreitet, wird kein Trade eröffnet.
  • ExpertID
    Magic Number des EAs, um die vom EA geöffneten Positionen zu identifizieren.
  • OrderComment
    Kommentar zur Order.

5. Grid Settings

  • MaxGridPositions
    Maximale Anzahl von Orders im Grid (jeweils separat für BUY und SELL).
  • GridStep
    Schrittweite in Punkten für das Hinzufügen/Averaging von Positionen.

Das Grid wird nur im Hedge-Modus verwendet. Im Netting-Modus kann der EA keine mehrfachen Orders in derselben Richtung öffnen.

6. Panel / History

  • DisplayPanel
    Ob das Statistik-Panel angezeigt werden soll ( true / false ).
  • DisplayProfitStats
    Anzeigen der täglichen, wöchentlichen, monatlichen und gesamten Gewinne ( true / false ).
  • DisplayTradeHistory
    Ob die Handelshistorie (Pfeile, Verbindungslinien, Gewinntexte) im Chart angezeigt wird ( true / false ).
  • BuyTradeColor / SellTradeColor
    Farben der BUY-/SELL-Pfeile im Chart.
  • TradeHistoryFontSize
    Schriftgröße für die Gewinn-/Verlustbeschriftung der Trades.
  • PanelBgColor
    Hintergrundfarbe des Statistik-Panels.
  • PanelFontColor
    Schriftfarbe im Panel.
  • PanelEditBgColor
    Hintergrundfarbe der Felder für Werteausgaben im Panel.

7. Pivot Settings

  • PivotType
    Art der Pivot-Berechnung: Classic , Fibo (Fibonacci), Cam (Camarilla), Woodie , DeMark .
  • PivotTimeframe
    Der Timeframe, auf dem die Pivot-Level berechnet werden (z.B. M1, M5, M15, H1 etc.).
  • DrawPivotLines
    Ob Pivot-Linien im Chart gezeichnet werden ( true / false ).
  • PivotExtendDays
    Wie viele Tage in die Zukunft (auf Basis der Chartzeit) die Pivot-Linie zur besseren Übersicht verlängert wird.
  • ShowLineLabels
    Ob die Linienbeschriftungen angezeigt werden sollen ( true / false ).
  • PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS
    Farben der Linien für P, R (Resistance) und S (Support).
  • PivotLineStyle
    Stil der Linien (durchgezogen, gepunktet etc.).
  • PivotLineWidth
    Dicke der Pivot-Linien.

Funktionsweise des EAs

  1. Berechnung der Pivot-Level
    Der EA berechnet zu Beginn einer neuen Kerze (Bar) die Pivot-Level (P, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4) entsprechend dem gewählten Typ und Timeframe. Bei der Auswahl von DeMark werden spezielle DeMark-Level (P, R1, S1) berechnet.
  2. Generierung von Handelssignalen
    Wenn der aktuelle Mittelkurs (Mittelwert aus BID und ASK) über dem zentralen Pivot-Level P (oder der gewählten Logik) liegt, wird ein Kaufsignal (BUY) generiert. Liegt der Kurs unter P, wird ein Verkaufssignal (SELL) ausgegeben. Der EA prüft verschiedene Filter: MaxSpread, MinutesBetweenTrades, freie Marge usw. Werden alle Bedingungen erfüllt, wird eine Market-Order gesendet.
  3. Positionsmanagement
    • Stop Loss / Take Profit: Werden in Punkten festgelegt, der EA berechnet daraus die SL- und TP-Preise.
    • Trailing Stop: Sobald der Kurs TrailingStart Punkte im Gewinn liegt, wird der SL dynamisch nachgezogen (mittels TrailingDistance , TrailingStep ).
    • BreakEven: Erreicht der Gewinn BreakEvenStart Punkte, kann der EA den SL auf Einstand verschieben (unter Berücksichtigung eines kleinen Offset ).
    • Grid (nur im Hedge-Modus): Wenn der Kurs sich um GridStep Punkte von der vorherigen Order entfernt, kann eine weitere Position in derselben Richtung eröffnet werden (bis zu MaxGridPositions ).
  4. Panel und Historie im Chart
    Ist DisplayPanel aktiviert, zeichnet der EA ein kleines Panel in die linke obere Ecke des Charts (Farben konfigurierbar). Im Modus DisplayTradeHistory zeigt der Chart die ausgeführten Trades an: Pfeile für Ein-/Ausstiege, gestrichelte Linien und eine Gewinn-/Verlustanzeige.

Empfehlungen für die Verwendung

  • Konto und Timeframe: Der EA kann auf jedem Instrument und jedem Timeframe verwendet werden. Häufig wird H1 für die Pivot-Berechnung eingesetzt.
  • Risikoeinstellungen: Berücksichtigen Sie die Volatilität des Instruments und Ihr Money Management. Bei großen StopLoss-Abständen sollte die Lotgröße entsprechend angepasst werden.
  • Spread: Empfehlenswert sind Konten mit niedrigem Spread (ECN/STP) oder Zeiten mit moderater Volatilität.
  • Tests: Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto empfiehlt sich ein Test im Strategy Tester (inkl. Visual Mode) und die Optimierung wichtiger Parameter.
  • Kompatibilität: Funktioniert sowohl im Hedge-Modus (unbegrenzte Anzahl von Trades in beide Richtungen) als auch im Netting-Modus (nur eine Kauf- und eine Verkaufsposition je Instrument zur selben Zeit).

Fazit

Pivot Levels Pro ist ein multifunktionaler Expert Advisor für MetaTrader 5, der leistungsstarke Tools zur Berechnung von Pivot-Leveln, ein flexibles Order-Management und ein übersichtliches Statistik-Panel in sich vereint. Er ist sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader geeignet, die mit bewährten Widerstands- und Unterstützungszonen handeln und dabei Routinetätigkeiten wie das Platzieren von Stop-Losses, das Nachziehen in den Break-Even oder das Konfigurieren einer Grid-Strategie automatisieren möchten.

Wenn Sie einen zuverlässigen Assistenten suchen, um auf Pivot-Level-Basis zu handeln, ist Pivot Levels Pro eine hervorragende Wahl. Mit angemessenem Moneymanagement und klaren Handelsregeln kann er zu einem wichtigen Bestandteil Ihres Handelssystems werden.

Auswahl:
Kevin Joseph Dempsey
446
Kevin Joseph Dempsey 2025.06.13 04:50 
 

Simply don't work. Save your money.

Yes, I did optimize it on all major pairs and it crashed out on all of them.

Vladimir Shumikhin
3412
Antwort vom Entwickler Vladimir Shumikhin 2025.06.13 16:34
The expert advisor has been tested and is functioning correctly, but there may be some nuances related to its settings and usage. To assist you more accurately, could you please clarify the following: Which trading pairs did you use the EA with? Did you optimize the parameters before running it on your account? What spread and timeframe are you using? Are there any errors or warnings in the journal? Please also note that the EA includes a spread filter — if the spread is too high, it may not open trades. This is intended to protect you from entering trades under unfavorable conditions. If you are new to using expert advisors, I’ll be happy to help you get everything set up correctly — just send me some screenshots or a description of the settings you used. Best regards,
Vladimir
Antwort auf eine Rezension