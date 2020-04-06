Smart Super Signals Pro
- 专家
- Vladimir Shumikhin
- 版本: 3.1
- 激活: 10
Smart Super Signals Pro 是一款多功能的自动化交易专家顾问（EA），适用于 MetaTrader 5。它可以用于交易主流货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等）、贵金属（Gold/XAUUSD）、石油（WTI、Brent）以及加密货币（BTCUSD 等）。该 EA 基于“超级信号”（Super Signals）的理念，通过识别所选时间周期内的局部高点和低点（可能的反转或回调点）来生成交易信号。
当出现买入或卖出信号时，EA 会自动开仓，并可通过追踪止损（Trailing Stop）、保本（Breakeven）以及网格（对冲模式）功能来进行仓位管理。这使得 Smart Super Signals Pro 既适合相对激进的策略，也能满足较为保守的交易需求。
Key Features（主要特点）
- 支持主要金融工具：外汇（EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等）、贵金属（Gold/XAUUSD、Silver）、石油（WTI、Brent）、加密货币（BTCUSD、ETHUSD 等）。
- 多市场、多货币对：EA 可同时在多个图表上运行，并根据不同交易工具的特点进行自适应。
- 灵活的风险管理系统：可在固定手数或百分比风险（LOT_MODE）之间进行选择，并设置风险级别（低、中、高）。
- 直观的控制面板：在图表上显示当前的日、周、月及总盈亏，以及历史交易信息。
- 追踪止损（Trailing Stop）和保本（BreakEven）功能：帮助及时锁定利润并减少亏损。
- 网格模式（针对对冲账户）：当价格突破某个步长（GridStep）后，可在同一方向加仓。
- 同时支持净头寸（Netting）和对冲（Hedging）账户：适用于不同经纪商的账户类型。
- 直观的界面与信号可视化：在图表上以买/卖箭头和线条清晰呈现交易信号。
Principle of Operation (Super Signals)（工作原理）
“Super Signals” 模块会在所选时间周期（SignalTF）内，针对设定数量的最近K线（SignalDepthBars）进行分析。当检测到局部高点时，会生成 Sell 信号；当检测到局部低点时，会生成 Buy 信号。EA 会等待有利的报价（买单用 Ask，卖单用 Bid），并检查：
- 是否满足开仓间隔时间（MinutesBetweenTrades）。
- 点差是否在最大允许范围内（MaxSpread）。
对于对冲账户，Smart Super Signals Pro 提供可配置的“网格”模式：当开出第一单后，只要满足步长（GridStep）条件，且未超过设定的最大网格单数（MaxGridPositions），EA 就能在同一方向继续加仓。
Description of Input Parameters（参数说明）
Lot and Risk（手数与风险）
- LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)：
- LOTMODE_FIXED — 使用固定手数（FixedLotSize）。
- LOTMODE_PERCENT — 根据账户余额百分比和风险级别（RiskLevel）来计算手数。
- FixedLotSize：当选择 LOTMODE_FIXED 时，使用该固定手数（默认 0.01）。
- RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)：
- RISK_LOW：约 1% 的风险/每笔交易
- RISK_MEDIUM：约 2% 的风险
- RISK_HIGH：约 5% 的风险
Stop Loss / Take Profit（止损 / 止盈）
- StopLoss：以点（points）为单位的止损距离（默认 1000）。
- TakeProfit：以点（points）为单位的止盈距离（默认 200）。
根据品种规格，这些参数都以“点”为单位。如果设为 0，EA 将不设置止损 / 止盈。
Trailing Stop / BreakEven（追踪止损 / 保本）
- TrailingStop：是否启用追踪止损功能（true/false）。
- TrailingStart：触发追踪止损所需的浮动盈利点数。
- TrailingDistance：当触发追踪止损后，止损与当前价格之间的距离（点数）。
- TrailingStep：每次可重新移动止损的最小步长（点数）。
- BreakEven：是否启用保本功能（true/false）。
- BreakEvenStart：达到多少浮动盈利点数后，将止损移动至保本。
- BreakEvenOffset：在移至保本时，额外加/减的点数，用于覆盖手续费或点差。
Order Management（订单管理）
- MinutesBetweenTrades：两笔交易之间的最短时间间隔（分钟），避免过于频繁下单。
- MaxSpread：允许的最大点差，如果当前点差超过此值，则不会开新单。
- ExpertID：EA 的魔术号（Magic Number），默认 777。
- OrderComment：订单的文本备注。
Grid Settings (For Hedging Accounts Only)（网格设置，仅适用于对冲账户）
- MaxGridPositions：同一方向最多可开多少个网格订单。
- GridStep：加仓时使用的步长（点数）。
Interface Settings（界面设置）
- DisplayPanel：是否在图表上显示面板（true/false）。
- DisplayProfitStats：是否显示日、周、月及总盈利统计。
- DisplayTradeHistory：是否在图表上绘制历史订单（箭头与线）。
- BuyTradeColor / SellTradeColor：买卖订单箭头的颜色。
- TradeHistoryFontSize：在图表上显示盈亏文字的字体大小。
- PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor：面板的背景、文字与编辑框颜色。
Signal Settings（信号设置）
- SignalDepthBars：用于查找局部高/低点的K线数量，数值越大，信号出现频率越低。
- ArrowDistance：信号箭头相对于K线高/低点的垂直偏移量（点），方便视觉辨识。
- HistoryBars：用于绘制历史信号的K线数量。
- SignalTF：信号分析所用的时间周期（默认 H1）。
Signal Colors（信号颜色）
- SignalBuyColor / SignalSellColor：买入/卖出箭头的颜色。
- SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor：超级信号通道上、下边线的颜色。
Recommended Usage（使用建议）
- 将 EA 加载到想要交易的图表（EURUSD、XAUUSD、WTI/Brent、BTCUSD 等）。
- 根据交易风格与资金管理需求，设置相关参数（手数、风险、止损/止盈等）。
- 如需自动化跟踪，可选择启用追踪止损（Trailing Stop）和保本（BreakEven）。
- 确保在 SignalTF 中选择合适的时间周期，并根据需要设置 MinutesBetweenTrades（开仓间隔）。
- 如果 DisplayPanel 为 true，可通过图表上的面板查看盈亏信息与交易历史。
Conclusion & Important Notes（结论及重要提示）
- Smart Super Signals Pro 并不能保证 100% 无损交易，任何交易系统都面临市场风险。
- 在真实账户使用前，建议在模拟账户进行充分测试和优化，并根据当前市场环境和资金管理方案进行调整。
- 追踪止损和保本功能能够改善风险/收益比，但可能在一定情况下过早平仓，从而错失更多潜在盈利。
- 网格模式在趋势行情中较为有利，但若遇到震荡行情，则可能累积过多持仓，提升风险。
- EA 同时适用于对冲（Hedging）和净头寸（Netting）账户：在净头寸模式下，同一时间只能存在一个买单和一个卖单（每个方向仅有一笔仓位）。
- 可在主流交易品种上使用 Smart Super Signals Pro：如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、Gold (XAUUSD)、Oil (WTI, Brent)、Crypto (BTCUSD, ETHUSD) 等。
如果您对安装或设置有任何疑问，请通过我的 MQL5 个人资料与我联系。
交易顺利！