Smart Super Signals Pro 是一款多功能的自动化交易专家顾问（EA），适用于 MetaTrader 5。它可以用于交易主流货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等）、贵金属（Gold/XAUUSD）、石油（WTI、Brent）以及加密货币（BTCUSD 等）。该 EA 基于“超级信号”（Super Signals）的理念，通过识别所选时间周期内的局部高点和低点（可能的反转或回调点）来生成交易信号。

当出现买入或卖出信号时，EA 会自动开仓，并可通过追踪止损（Trailing Stop）、保本（Breakeven）以及网格（对冲模式）功能来进行仓位管理。这使得 Smart Super Signals Pro 既适合相对激进的策略，也能满足较为保守的交易需求。

Key Features（主要特点）

支持主要金融工具：

外汇（EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等）、贵金属（Gold/XAUUSD、Silver）、石油（WTI、Brent）、加密货币（BTCUSD、ETHUSD 等）。 多市场、多货币对： EA 可同时在多个图表上运行，并根据不同交易工具的特点进行自适应。

EA 可同时在多个图表上运行，并根据不同交易工具的特点进行自适应。 灵活的风险管理系统： 可在固定手数或百分比风险（ LOT_MODE ）之间进行选择，并设置风险级别（低、中、高）。

可在固定手数或百分比风险（ ）之间进行选择，并设置风险级别（低、中、高）。 直观的控制面板： 在图表上显示当前的日、周、月及总盈亏，以及历史交易信息。

在图表上显示当前的日、周、月及总盈亏，以及历史交易信息。 追踪止损（Trailing Stop）和保本（BreakEven）功能： 帮助及时锁定利润并减少亏损。

帮助及时锁定利润并减少亏损。 网格模式（针对对冲账户）： 当价格突破某个步长（ GridStep ）后，可在同一方向加仓。

当价格突破某个步长（ ）后，可在同一方向加仓。 同时支持净头寸（Netting）和对冲（Hedging）账户： 适用于不同经纪商的账户类型。

适用于不同经纪商的账户类型。 直观的界面与信号可视化：在图表上以买/卖箭头和线条清晰呈现交易信号。

Principle of Operation (Super Signals)（工作原理）

“Super Signals” 模块会在所选时间周期（SignalTF）内，针对设定数量的最近K线（SignalDepthBars）进行分析。当检测到局部高点时，会生成 Sell 信号；当检测到局部低点时，会生成 Buy 信号。EA 会等待有利的报价（买单用 Ask，卖单用 Bid），并检查：

是否满足开仓间隔时间（ MinutesBetweenTrades ）。

）。 点差是否在最大允许范围内（ MaxSpread ）。

对于对冲账户，Smart Super Signals Pro 提供可配置的“网格”模式：当开出第一单后，只要满足步长（GridStep）条件，且未超过设定的最大网格单数（MaxGridPositions），EA 就能在同一方向继续加仓。

Description of Input Parameters（参数说明）

Lot and Risk（手数与风险）

LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) ： LOTMODE_FIXED — 使用固定手数（ FixedLotSize ）。 LOTMODE_PERCENT — 根据账户余额百分比和风险级别（ RiskLevel ）来计算手数。

： FixedLotSize ：当选择 LOTMODE_FIXED 时，使用该固定手数（默认 0.01）。

：当选择 LOTMODE_FIXED 时，使用该固定手数（默认 0.01）。 RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH) ： RISK_LOW：约 1% 的风险/每笔交易 RISK_MEDIUM：约 2% 的风险 RISK_HIGH：约 5% 的风险 当选择 LOTMODE_PERCENT 时，EA 将根据所设置的风险比例及预估止损距离来计算下单手数。

： 当选择 LOTMODE_PERCENT 时，EA 将根据所设置的风险比例及预估止损距离来计算下单手数。

Stop Loss / Take Profit（止损 / 止盈）

StopLoss ：以点（points）为单位的止损距离（默认 1000）。

：以点（points）为单位的止损距离（默认 1000）。 TakeProfit ：以点（points）为单位的止盈距离（默认 200）。

根据品种规格，这些参数都以“点”为单位。如果设为 0，EA 将不设置止损 / 止盈。

Trailing Stop / BreakEven（追踪止损 / 保本）

TrailingStop ：是否启用追踪止损功能（true/false）。

：是否启用追踪止损功能（true/false）。 TrailingStart ：触发追踪止损所需的浮动盈利点数。

：触发追踪止损所需的浮动盈利点数。 TrailingDistance ：当触发追踪止损后，止损与当前价格之间的距离（点数）。

：当触发追踪止损后，止损与当前价格之间的距离（点数）。 TrailingStep ：每次可重新移动止损的最小步长（点数）。

：每次可重新移动止损的最小步长（点数）。 BreakEven ：是否启用保本功能（true/false）。

：是否启用保本功能（true/false）。 BreakEvenStart ：达到多少浮动盈利点数后，将止损移动至保本。

：达到多少浮动盈利点数后，将止损移动至保本。 BreakEvenOffset ：在移至保本时，额外加/减的点数，用于覆盖手续费或点差。

Order Management（订单管理）

MinutesBetweenTrades ：两笔交易之间的最短时间间隔（分钟），避免过于频繁下单。

：两笔交易之间的最短时间间隔（分钟），避免过于频繁下单。 MaxSpread ：允许的最大点差，如果当前点差超过此值，则不会开新单。

：允许的最大点差，如果当前点差超过此值，则不会开新单。 ExpertID ：EA 的魔术号（Magic Number），默认 777。

：EA 的魔术号（Magic Number），默认 777。 OrderComment ：订单的文本备注。

Grid Settings (For Hedging Accounts Only)（网格设置，仅适用于对冲账户）

MaxGridPositions ：同一方向最多可开多少个网格订单。

：同一方向最多可开多少个网格订单。 GridStep ：加仓时使用的步长（点数）。

Interface Settings（界面设置）

DisplayPanel ：是否在图表上显示面板（true/false）。

：是否在图表上显示面板（true/false）。 DisplayProfitStats ：是否显示日、周、月及总盈利统计。

：是否显示日、周、月及总盈利统计。 DisplayTradeHistory ：是否在图表上绘制历史订单（箭头与线）。

：是否在图表上绘制历史订单（箭头与线）。 BuyTradeColor / SellTradeColor ：买卖订单箭头的颜色。

：买卖订单箭头的颜色。 TradeHistoryFontSize ：在图表上显示盈亏文字的字体大小。

：在图表上显示盈亏文字的字体大小。 PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor ：面板的背景、文字与编辑框颜色。

Signal Settings（信号设置）

SignalDepthBars ：用于查找局部高/低点的K线数量，数值越大，信号出现频率越低。

：用于查找局部高/低点的K线数量，数值越大，信号出现频率越低。 ArrowDistance ：信号箭头相对于K线高/低点的垂直偏移量（点），方便视觉辨识。

：信号箭头相对于K线高/低点的垂直偏移量（点），方便视觉辨识。 HistoryBars ：用于绘制历史信号的K线数量。

：用于绘制历史信号的K线数量。 SignalTF ：信号分析所用的时间周期（默认 H1）。

Signal Colors（信号颜色）

SignalBuyColor / SignalSellColor ：买入/卖出箭头的颜色。

：买入/卖出箭头的颜色。 SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor ：超级信号通道上、下边线的颜色。

Recommended Usage（使用建议）

将 EA 加载到想要交易的图表（EURUSD、XAUUSD、WTI/Brent、BTCUSD 等）。 根据交易风格与资金管理需求，设置相关参数（手数、风险、止损/止盈等）。 如需自动化跟踪，可选择启用追踪止损（Trailing Stop）和保本（BreakEven）。 确保在 SignalTF 中选择合适的时间周期，并根据需要设置 MinutesBetweenTrades （开仓间隔）。 如果 DisplayPanel 为 true，可通过图表上的面板查看盈亏信息与交易历史。

Conclusion & Important Notes（结论及重要提示）

Smart Super Signals Pro 并不能保证 100% 无损交易，任何交易系统都面临市场风险。

并不能保证 100% 无损交易，任何交易系统都面临市场风险。 在真实账户使用前，建议在模拟账户进行充分测试和优化，并根据当前市场环境和资金管理方案进行调整。

追踪止损和保本功能能够改善风险/收益比，但可能在一定情况下过早平仓，从而错失更多潜在盈利。

网格模式在趋势行情中较为有利，但若遇到震荡行情，则可能累积过多持仓，提升风险。

EA 同时适用于对冲（Hedging）和净头寸（Netting）账户：在净头寸模式下，同一时间只能存在一个买单和一个卖单（每个方向仅有一笔仓位）。

可在主流交易品种上使用 Smart Super Signals Pro：如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、Gold (XAUUSD)、Oil (WTI, Brent)、Crypto (BTCUSD, ETHUSD) 等。

如果您对安装或设置有任何疑问，请通过我的 MQL5 个人资料与我联系。

交易顺利！