Gold Scalping Grid

🔶 XAUUSD Grid Scalper MT5 – Professioneller Gold-Grid-Scalper mit Crash-Schutz

Entwickelt für präzises Gold-Trading unter realen Marktbedingungen

XAUUSD Grid Scalper ist ein moderner, technisch sauber entwickelter BUY-only Grid-Scalper für Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5.
Der Expert Advisor kombiniert schnelles Scalping, intelligentes Grid-Management und eine separate Crash-Zone-Logik, um sowohl ruhige Marktphasen als auch extreme Goldbewegungen kontrolliert zu handeln.

Dieser EA wurde nicht für Glück, sondern für Struktur, Kontrolle und Anpassungsfähigkeit entwickelt.

⚙️ Kernstrategie – Wie der EA arbeitet

🟢 BUY-only Grid-Scalping

  • Ausschließlich BUY-Positionen (keine Shorts)
  • Ideal für Gold, das historisch stark von Rückläufern profitiert
  • Kein Blind-Martingale, kein unkontrolliertes Nachkaufen

🔹 Zweistufiges Grid-System (ZONE-Logik)

BASE-Zone (Scalping-Bereich)

  • Erste Grid-Orders mit engem Abstand
  • Schnelle Gewinne durch Break-Even & Trailing
  • Optimiert für Seitwärts- und normale Marktbewegungen

DEEP-Zone (Crash-Reserve)

  • Aktiv erst nach definierten Base-Levels
  • Sehr große Grid-Abstände für starke Abverkäufe
  • Separate Trailing- & Break-Even-Logik
  • Entwickelt für extreme Gold-Moves & Crash-Szenarien

➡️ Dadurch wird verhindert, dass der EA bei starken Abwärtstrends zu viele Orders zu früh eröffnet.

🧠 Intelligentes Positions- & Risiko-Management

🔸 Virtuelles Basket-Management

  • Virtueller Basket-Take-Profit
  • Virtuelles Basket-Break-Even
  • Virtuelles Basket-Trailing
  • Schließt alle Positionen gemeinsam, wenn das Gesamtziel erreicht ist

🔸 Einzelpositions-Management (letzte Order)

  • Break-Even & Trailing nur auf die letzte Position
  • Anti-Spam-Filter gegen zu häufige SL-Änderungen
  • Unterschiedliche Regeln für BASE und DEEP

📊 Lot-Management

  • Fixed Lot oder Dynamic Lot
  • Dynamische Lots basierend auf Equity-Schritten
  • Separate dynamische Lots für DEEP-Zone möglich
  • Optionaler Lot-Faktor für Crash-Bereich

➡️ Volle Kontrolle, keine versteckten Multiplikatoren.

🛡️ Sicherheitsfunktionen

  • Maximal erlaubte Gesamt-Lots
  • Maximal erlaubte Grid-Level
  • Spread-Filter
  • Optional:
    • Maximaler Tages-Drawdown
    • Maximaler Floating-Loss
    • Handelsstopp nach Not-Close
  • Optionaler Broker-Notfall-Stop-Loss pro Order

⏱️ Timeframe & Nutzung

  • Empfohlen: M1 – M5
  • Technisch: Timeframe-unabhängig
  • Der EA handelt tickbasiert, nicht kerzenbasiert
  • Mehrere Trades können innerhalb einer Minute entstehen

➡️ Ideal für Scalping.

🧾 Kontovoraussetzungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Preisformat: 2 Dezimalstellen
  • Kontotyp: Hedging (zwingend erforderlich)
  • Hebel: mindestens 1:100 (1:500 empfohlen)
  • Mindesteinzahlung: ab ca. 500 USD
  • VPS: dringend empfohlen (24/5 Betrieb)

⚠️ Wichtiger Hinweis

  • Dieser EA ist kein Garant für Gewinne
  • Grid-Trading birgt Risiken
  • Hohe Hebel verstärken Gewinne und Verluste
  • Teste den EA immer zuerst auf Demo

🏁 Fazit

XAUUSD Grid Scalper ist kein Marketing-Spielzeug, sondern ein durchdachtes Grid-Scalping-System mit klarer Struktur:

✔ Scalping + Grid
✔ Separate Crash-Logik
✔ Saubere Risiko-Kontrolle
✔ Entwickelt für echte Gold-Bewegungen

Wenn du einen ehrlichen, konfigurierbaren und technisch starken Gold-EA suchst,
dann ist XAUUSD Grid Scalper genau dafür gebaut.

