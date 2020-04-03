Gold Scalping Grid
- Experten
- Simon Sotzlona
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
🔶 XAUUSD Grid Scalper MT5 – Professioneller Gold-Grid-Scalper mit Crash-Schutz
Entwickelt für präzises Gold-Trading unter realen Marktbedingungen
XAUUSD Grid Scalper ist ein moderner, technisch sauber entwickelter BUY-only Grid-Scalper für Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5.
Der Expert Advisor kombiniert schnelles Scalping, intelligentes Grid-Management und eine separate Crash-Zone-Logik, um sowohl ruhige Marktphasen als auch extreme Goldbewegungen kontrolliert zu handeln.
Dieser EA wurde nicht für Glück, sondern für Struktur, Kontrolle und Anpassungsfähigkeit entwickelt.
⚙️ Kernstrategie – Wie der EA arbeitet
🟢 BUY-only Grid-Scalping
- Ausschließlich BUY-Positionen (keine Shorts)
- Ideal für Gold, das historisch stark von Rückläufern profitiert
- Kein Blind-Martingale, kein unkontrolliertes Nachkaufen
🔹 Zweistufiges Grid-System (ZONE-Logik)
BASE-Zone (Scalping-Bereich)
- Erste Grid-Orders mit engem Abstand
- Schnelle Gewinne durch Break-Even & Trailing
- Optimiert für Seitwärts- und normale Marktbewegungen
DEEP-Zone (Crash-Reserve)
- Aktiv erst nach definierten Base-Levels
- Sehr große Grid-Abstände für starke Abverkäufe
- Separate Trailing- & Break-Even-Logik
- Entwickelt für extreme Gold-Moves & Crash-Szenarien
➡️ Dadurch wird verhindert, dass der EA bei starken Abwärtstrends zu viele Orders zu früh eröffnet.
🧠 Intelligentes Positions- & Risiko-Management
🔸 Virtuelles Basket-Management
- Virtueller Basket-Take-Profit
- Virtuelles Basket-Break-Even
- Virtuelles Basket-Trailing
- Schließt alle Positionen gemeinsam, wenn das Gesamtziel erreicht ist
🔸 Einzelpositions-Management (letzte Order)
- Break-Even & Trailing nur auf die letzte Position
- Anti-Spam-Filter gegen zu häufige SL-Änderungen
- Unterschiedliche Regeln für BASE und DEEP
📊 Lot-Management
- Fixed Lot oder Dynamic Lot
- Dynamische Lots basierend auf Equity-Schritten
- Separate dynamische Lots für DEEP-Zone möglich
- Optionaler Lot-Faktor für Crash-Bereich
➡️ Volle Kontrolle, keine versteckten Multiplikatoren.
🛡️ Sicherheitsfunktionen
- Maximal erlaubte Gesamt-Lots
- Maximal erlaubte Grid-Level
- Spread-Filter
- Optional:
- Maximaler Tages-Drawdown
- Maximaler Floating-Loss
- Handelsstopp nach Not-Close
- Optionaler Broker-Notfall-Stop-Loss pro Order
⏱️ Timeframe & Nutzung
- Empfohlen: M1 – M5
- Technisch: Timeframe-unabhängig
- Der EA handelt tickbasiert, nicht kerzenbasiert
- Mehrere Trades können innerhalb einer Minute entstehen
➡️ Ideal für Scalping.
🧾 Kontovoraussetzungen
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Preisformat: 2 Dezimalstellen
- Kontotyp: Hedging (zwingend erforderlich)
- Hebel: mindestens 1:100 (1:500 empfohlen)
- Mindesteinzahlung: ab ca. 500 USD
- VPS: dringend empfohlen (24/5 Betrieb)
⚠️ Wichtiger Hinweis
- Dieser EA ist kein Garant für Gewinne
- Grid-Trading birgt Risiken
- Hohe Hebel verstärken Gewinne und Verluste
- Teste den EA immer zuerst auf Demo
🏁 Fazit
XAUUSD Grid Scalper ist kein Marketing-Spielzeug, sondern ein durchdachtes Grid-Scalping-System mit klarer Struktur:
✔ Scalping + Grid
✔ Separate Crash-Logik
✔ Saubere Risiko-Kontrolle
✔ Entwickelt für echte Gold-Bewegungen
Wenn du einen ehrlichen, konfigurierbaren und technisch starken Gold-EA suchst,
dann ist XAUUSD Grid Scalper genau dafür gebaut.