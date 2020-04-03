Gold Scalping Grid

🔶 XAUUSD Grid Scalper MT5 – Professioneller Gold-Grid-Scalper mit Crash-Schutz

Entwickelt für präzises Gold-Trading unter realen Marktbedingungen

XAUUSD Grid Scalper ist ein moderner, technisch sauber entwickelter BUY-only Grid-Scalper für Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5.

Der Expert Advisor kombiniert schnelles Scalping, intelligentes Grid-Management und eine separate Crash-Zone-Logik, um sowohl ruhige Marktphasen als auch extreme Goldbewegungen kontrolliert zu handeln.

Dieser EA wurde nicht für Glück, sondern für Struktur, Kontrolle und Anpassungsfähigkeit entwickelt.

⚙️ Kernstrategie – Wie der EA arbeitet

🟢 BUY-only Grid-Scalping

Ausschließlich BUY-Positionen (keine Shorts)

Ideal für Gold, das historisch stark von Rückläufern profitiert

Kein Blind-Martingale, kein unkontrolliertes Nachkaufen

🔹 Zweistufiges Grid-System (ZONE-Logik)

BASE-Zone (Scalping-Bereich)

Erste Grid-Orders mit engem Abstand

Schnelle Gewinne durch Break-Even & Trailing

Optimiert für Seitwärts- und normale Marktbewegungen

DEEP-Zone (Crash-Reserve)

Aktiv erst nach definierten Base-Levels

Sehr große Grid-Abstände für starke Abverkäufe

für starke Abverkäufe Separate Trailing- & Break-Even-Logik

Entwickelt für extreme Gold-Moves & Crash-Szenarien

➡️ Dadurch wird verhindert, dass der EA bei starken Abwärtstrends zu viele Orders zu früh eröffnet.

🧠 Intelligentes Positions- & Risiko-Management

🔸 Virtuelles Basket-Management

Virtueller Basket-Take-Profit

Virtuelles Basket-Break-Even

Virtuelles Basket-Trailing

Schließt alle Positionen gemeinsam, wenn das Gesamtziel erreicht ist

🔸 Einzelpositions-Management (letzte Order)

Break-Even & Trailing nur auf die letzte Position

Anti-Spam-Filter gegen zu häufige SL-Änderungen

Unterschiedliche Regeln für BASE und DEEP

📊 Lot-Management

Fixed Lot oder Dynamic Lot

Dynamische Lots basierend auf Equity-Schritten

Separate dynamische Lots für DEEP-Zone möglich

Optionaler Lot-Faktor für Crash-Bereich

➡️ Volle Kontrolle, keine versteckten Multiplikatoren.

🛡️ Sicherheitsfunktionen

Maximal erlaubte Gesamt-Lots

Maximal erlaubte Grid-Level

Spread-Filter

Optional: Maximaler Tages-Drawdown Maximaler Floating-Loss Handelsstopp nach Not-Close

Optionaler Broker-Notfall-Stop-Loss pro Order

⏱️ Timeframe & Nutzung

Empfohlen: M1 – M5

M1 – M5 Technisch: Timeframe-unabhängig

Timeframe-unabhängig Der EA handelt tickbasiert , nicht kerzenbasiert

, nicht kerzenbasiert Mehrere Trades können innerhalb einer Minute entstehen

➡️ Ideal für Scalping.

🧾 Kontovoraussetzungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Preisformat: 2 Dezimalstellen

2 Dezimalstellen Kontotyp: Hedging (zwingend erforderlich)

Hebel: mindestens 1:100 (1:500 empfohlen)

mindestens 1:100 (1:500 empfohlen) Mindesteinzahlung: ab ca. 500 USD

ab ca. 500 USD VPS: dringend empfohlen (24/5 Betrieb)

⚠️ Wichtiger Hinweis

Dieser EA ist kein Garant für Gewinne

Grid-Trading birgt Risiken

Hohe Hebel verstärken Gewinne und Verluste

Teste den EA immer zuerst auf Demo

🏁 Fazit

XAUUSD Grid Scalper ist kein Marketing-Spielzeug, sondern ein durchdachtes Grid-Scalping-System mit klarer Struktur:

✔ Scalping + Grid

✔ Separate Crash-Logik

✔ Saubere Risiko-Kontrolle

✔ Entwickelt für echte Gold-Bewegungen

Wenn du einen ehrlichen, konfigurierbaren und technisch starken Gold-EA suchst,

dann ist XAUUSD Grid Scalper genau dafür gebaut.