Quantum Forex EA
- Experten
- Vladimir Shumikhin
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 5 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
Quantum Forex EA – Multiindikatoren-Handelssystem
Beschreibung
Quantum Forex EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der eine Kombination aus vier beliebten technischen Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt, mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und einem zuverlässigen Risikomanagementsystem.
Hauptmerkmale
Multiindikatoren-Handelssystem
-
Moving Average (MA) – Analyse des Kreuzens von schneller und langsamer gleitender Durchschnittslinie
-
RSI (Relative Strength Index) – Erkennung von überkauften und überverkauften Zonen
-
MACD – Analyse des Schnittpunkts zwischen Haupt- und Signallinie
-
Bollinger Bands – Handel an den Grenzen der Bollinger-Bänder
Flexible Signallogik
-
Einstellbare Anzahl von Indikatoren zur Bestätigung eines Signals (2–4)
-
Keine einstimmige Zustimmung aller Indikatoren erforderlich
-
Handel auch bei teilweiser Übereinstimmung möglich
Professionelles Risikomanagement
-
Fester Lot – Handel mit gleichbleibender Positionsgröße
-
Prozentuales Risiko – Automatische Berechnung der Lotgröße basierend auf dem Kontostand
-
Kontrolle der maximalen Anzahl gleichzeitiger Positionen
-
Mindestabstand zwischen Orders in Punkten und Zeit
-
Einstellbarer Stop Loss und Take Profit
-
Möglichkeit zur Deaktivierung von SL/TP (durch Einstellung auf 0)
-
Automatische Anpassung an Brokerbedingungen
Erweiterte Funktionen
-
Trailing Stop – Automatisches Nachziehen des Stop-Loss bei Gewinn
-
Break-Even – Absicherung der Position bei Erreichen eines bestimmten Gewinns
-
Handelsvisualisierung – Darstellung geschlossener Trades mit Ergebnisanzeige im Chart
Funktionsprinzip
Der EA analysiert die Signale der ausgewählten technischen Indikatoren und eröffnet nur dann eine Position, wenn die festgelegte Mindestanzahl an Indikatoren übereinstimmt. Dies sorgt für hohe Zuverlässigkeit der Signale und reduziert Fehlsignale.
Beispielhafte Logik:
Wenn alle vier Indikatoren aktiviert sind und „mindestens 3 für Signal“ eingestellt ist:
→ Ein Kaufsignal wird nur gegeben, wenn mindestens 3 Indikatoren BUY anzeigen
→ Kein einziger Indikator darf SELL anzeigen
Einstellungen des EAs
Allgemeine Einstellungen
-
TimeFrame – Zeitrahmen für die Indikatoranalyse
-
MagicNumber – Einzigartige Kennung des EAs
-
OrderComment – Kommentar für Orders
-
MainLogicPauseSec – Pause zwischen Marktprüfungen (Sekunden)
Orderfilter
-
MinDistanceBetweenOrders – Mindestabstand zwischen Orders (Punkte)
-
MinTimeBetweenOrders – Mindestzeit zwischen Orders (Minuten)
Risikomanagement
-
LotMethod – Berechnungsmethode der Lotgröße (fest oder prozentual)
-
RiskPercentPerTrade – Risikoprozent pro Trade vom Kontostand
-
FixedLotSize – Feste Lotgröße
-
MaxTradesAllowed – Max. gleichzeitige Positionen
Stop Loss & Take Profit
-
StopLossPoints – Stop-Loss in Punkten (0 = deaktiviert)
-
TakeProfitPoints – Take-Profit in Punkten (0 = deaktiviert)
Trailing & Break-Even
-
EnableTrailingStop – Trailing Stop aktivieren
-
TrailingStartPoints – Beginn des Trailing in Punkten Gewinn
-
TrailingStopPoints – Abstand zum aktuellen Kurs
-
TrailingStepPoints – Trailing-Schrittweite
-
EnableBreakEven – Break-Even aktivieren
-
BreakEvenStartPoints – Startpunkt für Break-Even (in Punkten Gewinn)
-
BreakEvenOffsetPoints – Abstand vom Einstiegskurs
Indikatoren und Signale
-
MinIndicatorsForSignal – Mindestanzahl von Indikatoren für ein Signal
Moving Average (Gleitende Durchschnitte)
-
EnableMA – MA-Analyse aktivieren
-
MA1Period – Periode für langsame MA
-
MA1Method – Berechnungsmethode für langsame MA
-
MA1Price – Preisquelle für langsame MA
-
MA2Period – Periode für schnelle MA
-
MA2Method – Berechnungsmethode für schnelle MA
-
MA2Price – Preisquelle für schnelle MA
RSI (Relative Strength Index)
-
EnableRSI – RSI-Analyse aktivieren
-
RSIPeriod – RSI-Berechnungszeitraum
-
RSIPrice – Preisquelle für RSI
-
RSI_Overbought – Überkauft-Schwelle
-
RSI_Oversold – Überverkauft-Schwelle
MACD
-
EnableMACD – MACD-Analyse aktivieren
-
MACDFastEMA – Periode der schnellen EMA
-
MACDSlowEMA – Periode der langsamen EMA
-
MACDSignalSMA – Periode der Signallinie (SMA)
Bollinger-Bänder
-
EnableBoll – Bollinger-Analyse aktivieren
-
BollPeriod – Berechnungszeitraum der Bänder
-
BollDeviation – Standardabweichung
-
BollShift – Verschiebung der Bänder
-
BollMethod – Methode der Mittellinie
Visualisierung
-
ShowDealHistory – Trade-Historie im Chart anzeigen
-
BuyColorDraw – Farbe für Kauftrades
-
SellColorDraw – Farbe für Verkaufstrades
-
FontSize – Schriftgröße für Labels im Chart
Vorteile
-
Zuverlässigkeit – Multiindikatoren-Filtrierung für Signale
-
Flexibilität – Vielzahl einstellbarer Parameter
-
Sicherheit – Fortgeschrittenes Risikomanagement
-
Automatisierung – Vollautomatischer Handel
-
Visualisierung – Klare Darstellung der Handelsergebnisse
-
Kompatibilität – Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten
Empfohlene Nutzung
Zeitrahmen
Empfohlene Zeitrahmen: M5 bis H1. Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich die Optimierung auf verschiedenen Zeitrahmen.
Handelsinstrumente
-
Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP
-
Metalle: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), XPTUSD (Platin), XPDUSD (Palladium)
-
Energie: USOIL (WTI), UKOIL (Brent), NGAS (Erdgas)
-
Kryptowährungen: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD u.a.
-
Indizes: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200
Mindestkapital
Empfohlen: ab $1000 für stabile Performance
Optimierung & Test
Vor dem Live-Einsatz unbedingt auf einem Demokonto testen. Für beste Ergebnisse wird eine Optimierung der Parameter auf historischen Daten empfohlen.
Wichtiger Risikohinweis
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können, und informieren Sie sich gründlich über das Risikomanagement, bevor Sie mit dem Handel beginnen.