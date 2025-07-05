Quantum Forex EA

Quantum Forex EA – Multiindikatoren-Handelssystem

Beschreibung
Quantum Forex EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der eine Kombination aus vier beliebten technischen Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt, mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und einem zuverlässigen Risikomanagementsystem.

Hauptmerkmale

Multiindikatoren-Handelssystem

  • Moving Average (MA) – Analyse des Kreuzens von schneller und langsamer gleitender Durchschnittslinie

  • RSI (Relative Strength Index) – Erkennung von überkauften und überverkauften Zonen

  • MACD – Analyse des Schnittpunkts zwischen Haupt- und Signallinie

  • Bollinger Bands – Handel an den Grenzen der Bollinger-Bänder

Flexible Signallogik

  • Einstellbare Anzahl von Indikatoren zur Bestätigung eines Signals (2–4)

  • Keine einstimmige Zustimmung aller Indikatoren erforderlich

  • Handel auch bei teilweiser Übereinstimmung möglich

Professionelles Risikomanagement

  • Fester Lot – Handel mit gleichbleibender Positionsgröße

  • Prozentuales Risiko – Automatische Berechnung der Lotgröße basierend auf dem Kontostand

  • Kontrolle der maximalen Anzahl gleichzeitiger Positionen

  • Mindestabstand zwischen Orders in Punkten und Zeit

  • Einstellbarer Stop Loss und Take Profit

  • Möglichkeit zur Deaktivierung von SL/TP (durch Einstellung auf 0)

  • Automatische Anpassung an Brokerbedingungen

Erweiterte Funktionen

  • Trailing Stop – Automatisches Nachziehen des Stop-Loss bei Gewinn

  • Break-Even – Absicherung der Position bei Erreichen eines bestimmten Gewinns

  • Handelsvisualisierung – Darstellung geschlossener Trades mit Ergebnisanzeige im Chart

Funktionsprinzip
Der EA analysiert die Signale der ausgewählten technischen Indikatoren und eröffnet nur dann eine Position, wenn die festgelegte Mindestanzahl an Indikatoren übereinstimmt. Dies sorgt für hohe Zuverlässigkeit der Signale und reduziert Fehlsignale.

Beispielhafte Logik:
Wenn alle vier Indikatoren aktiviert sind und „mindestens 3 für Signal“ eingestellt ist:

→ Ein Kaufsignal wird nur gegeben, wenn mindestens 3 Indikatoren BUY anzeigen
→ Kein einziger Indikator darf SELL anzeigen

Einstellungen des EAs

Allgemeine Einstellungen

  • TimeFrame – Zeitrahmen für die Indikatoranalyse

  • MagicNumber – Einzigartige Kennung des EAs

  • OrderComment – Kommentar für Orders

  • MainLogicPauseSec – Pause zwischen Marktprüfungen (Sekunden)

Orderfilter

  • MinDistanceBetweenOrders – Mindestabstand zwischen Orders (Punkte)

  • MinTimeBetweenOrders – Mindestzeit zwischen Orders (Minuten)

Risikomanagement

  • LotMethod – Berechnungsmethode der Lotgröße (fest oder prozentual)

  • RiskPercentPerTrade – Risikoprozent pro Trade vom Kontostand

  • FixedLotSize – Feste Lotgröße

  • MaxTradesAllowed – Max. gleichzeitige Positionen

Stop Loss & Take Profit

  • StopLossPoints – Stop-Loss in Punkten (0 = deaktiviert)

  • TakeProfitPoints – Take-Profit in Punkten (0 = deaktiviert)

Trailing & Break-Even

  • EnableTrailingStop – Trailing Stop aktivieren

  • TrailingStartPoints – Beginn des Trailing in Punkten Gewinn

  • TrailingStopPoints – Abstand zum aktuellen Kurs

  • TrailingStepPoints – Trailing-Schrittweite

  • EnableBreakEven – Break-Even aktivieren

  • BreakEvenStartPoints – Startpunkt für Break-Even (in Punkten Gewinn)

  • BreakEvenOffsetPoints – Abstand vom Einstiegskurs

Indikatoren und Signale

  • MinIndicatorsForSignal – Mindestanzahl von Indikatoren für ein Signal

Moving Average (Gleitende Durchschnitte)

  • EnableMA – MA-Analyse aktivieren

  • MA1Period – Periode für langsame MA

  • MA1Method – Berechnungsmethode für langsame MA

  • MA1Price – Preisquelle für langsame MA

  • MA2Period – Periode für schnelle MA

  • MA2Method – Berechnungsmethode für schnelle MA

  • MA2Price – Preisquelle für schnelle MA

RSI (Relative Strength Index)

  • EnableRSI – RSI-Analyse aktivieren

  • RSIPeriod – RSI-Berechnungszeitraum

  • RSIPrice – Preisquelle für RSI

  • RSI_Overbought – Überkauft-Schwelle

  • RSI_Oversold – Überverkauft-Schwelle

MACD

  • EnableMACD – MACD-Analyse aktivieren

  • MACDFastEMA – Periode der schnellen EMA

  • MACDSlowEMA – Periode der langsamen EMA

  • MACDSignalSMA – Periode der Signallinie (SMA)

Bollinger-Bänder

  • EnableBoll – Bollinger-Analyse aktivieren

  • BollPeriod – Berechnungszeitraum der Bänder

  • BollDeviation – Standardabweichung

  • BollShift – Verschiebung der Bänder

  • BollMethod – Methode der Mittellinie

Visualisierung

  • ShowDealHistory – Trade-Historie im Chart anzeigen

  • BuyColorDraw – Farbe für Kauftrades

  • SellColorDraw – Farbe für Verkaufstrades

  • FontSize – Schriftgröße für Labels im Chart

Vorteile

  • Zuverlässigkeit – Multiindikatoren-Filtrierung für Signale

  • Flexibilität – Vielzahl einstellbarer Parameter

  • Sicherheit – Fortgeschrittenes Risikomanagement

  • Automatisierung – Vollautomatischer Handel

  • Visualisierung – Klare Darstellung der Handelsergebnisse

  • Kompatibilität – Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten

Empfohlene Nutzung

Zeitrahmen
Empfohlene Zeitrahmen: M5 bis H1. Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich die Optimierung auf verschiedenen Zeitrahmen.

Handelsinstrumente

  • Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

  • Metalle: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), XPTUSD (Platin), XPDUSD (Palladium)

  • Energie: USOIL (WTI), UKOIL (Brent), NGAS (Erdgas)

  • Kryptowährungen: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD u.a.

  • Indizes: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Mindestkapital
Empfohlen: ab $1000 für stabile Performance

Optimierung & Test
Vor dem Live-Einsatz unbedingt auf einem Demokonto testen. Für beste Ergebnisse wird eine Optimierung der Parameter auf historischen Daten empfohlen.

Wichtiger Risikohinweis
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können, und informieren Sie sich gründlich über das Risikomanagement, bevor Sie mit dem Handel beginnen.



Empfohlene Produkte
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Experten
Hachidori EA ist ein trendfolgender Expert Advisor, der Dip-Buying und Rallye-Selling durchführt. Er unterstützt EURUSD, USDJPY, GBPUSD und AUDUSD und konfiguriert automatisch Parameter für den Handel basierend auf dem ausgewählten Währungspaar in den EA-Einstellungen. Standardmäßig zielt er auf einen Gewinn von etwa 3 bis 6 Pips pro Handel ab, zielt aber darauf ab, größere Gewinne zu erzielen, indem er einen Trailing-Stop in Abhängigkeit von den Marktbewegungen einsetzt. Sobald ein Währungspaa
FREE
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Experten
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . Mit diesem Scalping MT5 Expert Advisor können Sie vollautomatisch mit jedem zeitlich definierten Range Breakout handeln. Es funktioniert auf allen Brokern und auf allen Symbolen, sei es Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen usw. Es VERWENDET NICHT: Martingale, Grid Trading und Hedging. Der EA arbeitet als mechanischer Range Breakout und verfügt über verschiedene Filter, um sich Ihrer persönlichen Handelsstrategie anzupassen
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experten
HTF CAD JPY ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den CAD JPY-Handel entwickelt wurde. Er basiert auf der Clusteranalyse des maschinellen Lernens und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standardhandelsindikatoren verwendet. Die Ein- und Ausstiegslogik funktioniert nur, wenn ein Balken geschlossen wird. Er filtert Marktgeräusche heraus, beschleunigt die Optimierung erheblich, vermeidet Stop-Loss-Hunt
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
Bot3
Garfield Heron
Experten
Wir stellen die ultimative Handelslösung vor: Bot3 - Ihr Vorteil auf dem Devisenmarkt Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Bot3 ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der fortschrittliche technische Analyse, Risikomanagement und harmonische Mustererkennung kombiniert, um konsistente Ergebnisse zu liefern.Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA automatisiert Ihre Handelsstrategie mit Präzision und Zuverlässigkeit und hilft Ihnen, G
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gold Spotter
Rene Alfred Rizaldo Tresmonte
Experten
Gold Spotter AI - Intelligenter Trend-Detektor & Trade Executor für XAUUSD Gold Spotter AI ist ein leistungsstarker und anpassungsfähiger Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD). Er nutzt fortschrittliche Trendanalysen zur automatischen Ausführung von Trades und zum Risikomanagement bei minimalem Benutzereingriff. Die Benutzer können ihre Gewinne maximieren , indem sie den Take-Profit auf 10.000 Punkte (entspricht 100 Pips ) setzen. So kann die KI stärkere Trends für größere Gewinne nutzen
Stock CFD Trader Multi Symbol Multi Indicator
Jan Krendel
Experten
Dieser EA handelt mit CFDs von Aktien, ETFs und Indizes. Er bietet Multi-Symbol-Fähigkeit, 7 Indikatoren und einige flexible Funktionen. Indikatoren Gleitende Durchschnitte ADX Bollinger RSI Pivot-Punkte Fraktale Price Action Swing Punkte Zusätzliche Funktionen Dynamisches Lot Hebelwirkung Multiplikator (1.0 = keine Hebelwirkung) Korbgruppe Take Profit Individueller Take Profit & Stop Loss Auswahl der Handelsrichtung (nur Kauf, nur Verkauf, Kauf & Verkauf) Gegensätzliches Signal Schließung Ha
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experten
Der Expert Advisor (EA) basiert auf dem Dynamic Linear Regression Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Benutzereingaben: Die Anzahl der Kerzen wird bei der Berechnung der linearen Regression berücksichtigt; Abstand zur oberen Linie; Abstand zur unteren Linie; Stoppen Sie den Verlust von. Der EA führt Kauf- und Verkaufsaufträge am Markt aus, wenn der Wert einer Linie, höher oder niedriger, zum aktuellen Kurs erreicht wird. Wenn die untere Linie erreicht wird, wird ein Kauf
FREE
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experten
Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experten
Die Outside-Day-Trading-Strategie sucht nach einem bestimmten Muster im Kurschart eines Wertpapiers. Das Muster ist durch eine größere Spanne als am Vortag gekennzeichnet, wobei der Tageshöchstwert höher als der Höchstwert des Vortages und der Tiefstwert des Tages niedriger als der Tiefstwert des Vortages ist. Funktioniert mit vielen Symbolen, wie z.B. BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, Öl, Gas, und anderen. BITTE BEWERTEN! Herzlichen Dank! FEATURES: - Echte Strategie - Tägliche Bar-Strategie - Beenden Sie
FREE
Seaguard
QuanticX
Experten
Ankündigung: Alle EAs (Expert Advisors) von QuanticX sind derzeit kostenlos verfügbar, aber nur für eine begrenzte Zeit! Um einen lebenslangen QuanticX-Support zu genießen und weiterhin kostenlose EAs zu erhalten, bitten wir Sie, eine Bewertung zu hinterlassen und die Performance unserer EAs auf Myfxbook zu verfolgen. Zögern Sie nicht, uns für exklusive Boni auf EAs und persönlichen Support zu kontaktieren. Seaguard von QuanticX Treten Sie ein in die bahnbrechende Domäne von QuanticX , einem fü
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experten
Erreichen Sie mit Boom and CrashX, dem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der mit Präzision entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, neue Höhen. Dieser EA nutzt leistungsstarke Indikatoren, um präzise Signale zu liefern, das Risikomanagement zu optimieren und die Rentabilität zu steigern, um einen reibungslosen Betrieb auf den sich ständig verändernden Finanzmärkten zu gewährleisten. Boom and CrashX ist der perfekte Verbündete sowohl für erfahrene Trader, die ihre Strategien v
GMMA Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X MT5 ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA Parameter wie MovingAveragePeriod1, MovingAverageMAShift1, MovingAverageShift1, CandlestickShift1, MovingAveragePeriod2, MovingAverageMAShift2, MovingAverageShift2, CandlestickShift2, MovingAveragePeriod3, MovingAverageMAShift3, MovingAverageShift3, CandlestickShift3, MovingAveragePeriod4, MovingAverageMAShift4, MovingAverageShift4, CandlestickShift4, MovingAveragePeriod5, MovingAverageMAShift5, MovingAverageShift5, CandlestickShift5, Movin
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor, der den Markt mit verschiedenen Indikatoren wie CCI, MACD, STOCH, EMA und RSI überwacht. Er kann seine Indikatorparameter, Forex-Symbole, Zeitrahmen und geplanten Operationen tagsüber konfigurieren. Ohne ausgewählte Symbole oder Zeitrahmen läuft er über das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitrahmen. Er verfügt über festgelegte Optionen für das Risikomanagement und multipliziert das festgelegte Lot mit steigendem Kontostand, ohne das Konto in ein Casino umwandeln zu müssen. Wen
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Fibonacci Grid Genius
Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
Experten
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit unserem bahnbrechenden Grid EA Sind Sie bereit, Ihre Handelsergebnisse zu verändern und die Macht der beständigen Rentabilität zu erleben? Verabschieden Sie sich von der Unsicherheit und begrüßen Sie eine bewährte Strategie, die das ausnutzt, was der Markt am besten kann: sich nach oben und unten bewegen! Unser hochmoderner Grid EA wurde entwickelt, um jede Preisschwankung in eine Chance zu verwandeln, indem er bewährte Handelsprinzipien mit intelligenter
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experten
Trend Hedge Master MT5: Die Evolution einer bewährten Strategie Der Advanced MT5 Trend Hedge Master EA ist ein professionelles Grid- und Hedge-System mit über zehn Jahren Handelserfahrung. Er erkennt Trends präzise und verwaltet Drawdowns, schützt Kapital und zielt auf konstante Gewinne bei Forex-Majors und Gold. Warum die MT5-Version überlegen ist: Verbesserte Trendlogik : präzisere Signale Intelligente Erholung : passt sich der Marktsituation an, keine blinden Trades Aktives Management : Hedgi
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Vanigan
Nissar Ahmed
Experten
Beschreibung der Strategie: Vanigan EA Dieser Expert Advisor implementiert eine ausgeklügelte Handelsstrategie, die sich auf den Super-Trend-Indikator stützt und mit mehreren Filtern und Risikomanagement-Protokollen erweitert wurde. Hier ist eine umfassende Aufschlüsselung: Kernkomponenten Supertrend-Indikator : Berechnet dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus unter Verwendung von ATR (Average True Range) Generiert Signale, wenn der Kurs die Supertrend-Linie überschreitet Verwendet die Lo
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experten
Dieser Algorithmus basiert auf der Grid-Strategie und führt ein dynamisches Positionsmanagement durch, damit er auf Netting-Konten funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Robotern basiert dieses Grid-System seine Eingaben auf dem Gewinn über die Zeit des Vermögenswerts, anstatt Pips zu verwenden. Dieser Parameter ist derjenige, der dem "durchschnittlichen Abstand" entspricht. Sie können mit allen 28 Hauptwährungen gleichzeitig handeln. Parameter: +-------------------------------------------------
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experten
Elliott Wave EA Berater Beschreibung Elliott Wave EA ist eine professionelle Handelslösung, die auf den von A. Merrill beschriebenen M & W Wellenmustern basiert. Dieser leistungsstarke Expert Advisor identifiziert und handelt Wellenformationen mit hoher Genauigkeit und bietet Händlern eine zuverlässige automatisierte Lösung zur Nutzung der Elliott-Wellentheorie. Hauptmerkmale Intelligente Mustererkennung - Fortschrittlicher Algorithmus identifiziert M & W Wellenmuster mit außergewöhnlicher Genau
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Renko Trading Bot EA – Automatischer Trading-Ratgeber für Renko-Charts auf MetaTrader 5 Beschreibung Der Renko Trading Bot EA  ist eine professionelle Handelslösung, die auf dem Renko-Chart-System basiert, das japanische Trader Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Dieser leistungsstarke automatisierte Advisor erkennt und handelt Renko-Wellenmuster mit hoher Präzision und bietet Tradern eine zuverlässige Möglichkeit, die auf „Bricks“ basierende Preisdynamik zu nutzen. Der Bot verwendet e
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experten
Stochastic Gold Scalper — Automatisierter Berater für präzises Scalping Der Stochastic Gold Scalper ist ein professioneller automatisierter Berater für die MetaTrader 5-Plattform, der die Analyse von Candlestick-Mustern mit der Signalfilterung durch den Stochastic-Oszillator kombiniert. Dieser Ansatz ermöglicht es, die genauesten Einstiegspunkte zu identifizieren, Risiken zu minimieren und falsche Signale zu vermeiden. Der Berater eignet sich ideal für den Handel auf kurzen Zeitrahmen wie M5 und
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Golden Scalper EA – Automatischer Expert Advisor für Scalping mit Kerzenmuster-Analyse auf MetaTrader 5 BESCHREIBUNG Golden Scalper EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der auf Hochfrequenzhandel und Scalping spezialisiert ist, mit maximaler Effizienz bei minimalem Risiko. Der Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Analyse von Kerzenmustern und Signalfiltern über gleitende Durchschnitte (MA – Moving Average), um präzise Einstiegsp
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
Golden Eagle Pro EA Kurze Beschreibung Golden Eagle Pro EA  ist ein leistungsstarker automatischer Berater für die MetaTrader 5-Plattform, der eine Kombination mehrerer Indikatoren und eine Multi-Timeframe-Analyse verwendet (MA auf D1, ATR auf M30, Fraktale auf M5). Der Berater umfasst flexible Risikomanagementeinstellungen (fixes Volumen, Prozentsatz des Kontos, Wahl des Risikoniveaus) sowie fortschrittliche Funktionen wie den Trailing-Stop und den Break-even-Modus. Das Programm hat erfolgreic
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Handels-Expertenberater (Expert Advisor) für MetaTrader 5, der für den Handel mit gängigen Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.), Edelmetallen (Gold/XAUUSD), Öl (WTI, Brent) sowie Kryptowährungen (BTCUSD und andere) entwickelt wurde. Der EA basiert auf dem Prinzip der sogenannten „Super-Signale“ (Super Signals), welche lokale Hochs und Tiefs (potenzielle Umkehr- oder Korrekturpunkte) im ausgewählten
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Strategy Constructor Pro - Universeller Handelsstrategien-Konstruktor mit mehreren Indikatoren für MetaTrader 5 BESCHREIBUNG Strategy Constructor Pro ist ein multifunktionales Expertenberater (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, das die Möglichkeit bietet, Handelsstrategien auf der Grundlage einer breiten Palette von technischen Indikatoren und klassischen Candlestick-Mustern zusammenzustellen und anzupassen. Entwickelt unter Berücksichtigung moderner Anforderungen an automatisierten Handel au
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Beschreibung des Beraters Goldix EA ist für den automatischen Handel mit allen Währungsinstrumenten konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Handel mit Gold (XAUUSD) liegt. Es basiert auf einer kombinierten Logik der Indikatoren Keltner Channel und EMA (Exponential Moving Average), ergänzt durch flexible Risikomanagement-Einstellungen und einen integrierten gleitenden Stop. Der Berater kann jederzeit arbeiten, bei Bedarf kann der Handel mit einem speziellen Zeitfilter auf bestimmte Stunden beg
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Grid Master Pro – ein universeller Expert Advisor für den Grid-Handel. Grid Master Pro ist ein flexibler und effektiver Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine zuverlässige Grid-Trading-Strategie (Gitterhandel) über eine große Bandbreite von Finanzinstrumenten hinweg implementiert. Er eignet sich besonders gut für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Edelmetallen (XAUUSD/Gold), Rohstoffen (Öl: Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD u. a.). Der A
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experten
Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Pivot Levels Pro ist ein multifunktioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der automatisch Pivot-Level verschiedener Typen (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) berechnet und darauf basierend Trades ausführt. Der EA vereint eine leistungsstarke Positionsmanagement-Logik (Grid-Algorithmus, Trailing Stop, Break-Even-Funktion) mit einem übersi
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
MACD Trader Pro ist ein innovativer Trading-Ratgeber, der eine bewährte MACD-Strategie mit einem effizienten Grid-Trading-System kombiniert. Der Advisor wurde für den automatischen Handel auf den Finanzmärkten entwickelt und erzielt die besten Ergebnisse beim Währungspaar GBPUSD, handelt jedoch erfolgreich alle wichtigen Handelsinstrumente, einschließlich EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY und weitere Major-Paare. Die Einzigartigkeit dieses Expert Advisors (EA
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Bollinger Bands Trader Pro   ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA) für den professionellen Grid-Handel auf Basis des Bollinger-Bands-Indikators. Er kombiniert flexible Risikoparameter, intelligente Positionsverwaltung, erweiterte Funktionen für Trailing Stop und BreakEven sowie tägliche Handelsbeschränkungen und Gewinnstatistiken. Der EA erkennt automatisch Markteintrittspunkte anhand der Bollinger Bands, erstellt ein Grid (Netz) von Orders zur Risikokontrolle und kann Trades schließen, w
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Range Breakout Trader Pro: Innovative Handelsstrategie mit mehrfachen Aufträgen und automatischer Berechnung von Abständen Beschreibung Range Breakout Trader Pro ist eine moderne Handelsstrategie für MetaTrader 5, die sich auf die Nutzung von Preisbereich-Ausbrüchen mit automatischer Auftragserstellung und -verwaltung spezialisiert. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die effektive Range-Breakout-Strategien mit maximaler Automatisierung anwenden möchten. Der Adv
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
ATR Grid Trader Pro – Automatischer Berater für Grid-Trading mit Volatilitätsanalyse auf MetaTrader 5 BESCHREIBUNG ATR Grid Trader Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der innovative Grid-Trading-Technologie mit fortschrittlicher Volatilitätsanalyse auf Basis des Average True Range (ATR) Indikators kombiniert. Dieser leistungsstarke Trading-Roboter eröffnet Kaufpositionen bei niedriger Volatilität und Verkaufspositionen bei hoher Volat
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Gartley Butterfly Pattern EA Beschreibung Der Expert Advisor (EA) handelt automatisch basierend auf harmonischen Mustern — beliebten Figuren der technischen Analyse, die erstmals von Harold McKinley Gartley vorgestellt und später von Scott Carney, dem Autor der Muster Bat, Crab, Shark, Deep Crab und Alternate Bat, systematisiert und erweitert wurden. Der Roboter erkennt und arbeitet mit den folgenden Mustern: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension