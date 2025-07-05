Quantum Forex EA – Multiindikatoren-Handelssystem

Beschreibung

Quantum Forex EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der eine Kombination aus vier beliebten technischen Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt, mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und einem zuverlässigen Risikomanagementsystem.

Hauptmerkmale

Multiindikatoren-Handelssystem

Moving Average (MA) – Analyse des Kreuzens von schneller und langsamer gleitender Durchschnittslinie

RSI (Relative Strength Index) – Erkennung von überkauften und überverkauften Zonen

MACD – Analyse des Schnittpunkts zwischen Haupt- und Signallinie

Bollinger Bands – Handel an den Grenzen der Bollinger-Bänder

Flexible Signallogik

Einstellbare Anzahl von Indikatoren zur Bestätigung eines Signals (2–4)

Keine einstimmige Zustimmung aller Indikatoren erforderlich

Handel auch bei teilweiser Übereinstimmung möglich

Professionelles Risikomanagement

Fester Lot – Handel mit gleichbleibender Positionsgröße

Prozentuales Risiko – Automatische Berechnung der Lotgröße basierend auf dem Kontostand

Kontrolle der maximalen Anzahl gleichzeitiger Positionen

Mindestabstand zwischen Orders in Punkten und Zeit

Einstellbarer Stop Loss und Take Profit

Möglichkeit zur Deaktivierung von SL/TP (durch Einstellung auf 0)

Automatische Anpassung an Brokerbedingungen

Erweiterte Funktionen

Trailing Stop – Automatisches Nachziehen des Stop-Loss bei Gewinn

Break-Even – Absicherung der Position bei Erreichen eines bestimmten Gewinns

Handelsvisualisierung – Darstellung geschlossener Trades mit Ergebnisanzeige im Chart

Funktionsprinzip

Der EA analysiert die Signale der ausgewählten technischen Indikatoren und eröffnet nur dann eine Position, wenn die festgelegte Mindestanzahl an Indikatoren übereinstimmt. Dies sorgt für hohe Zuverlässigkeit der Signale und reduziert Fehlsignale.

Beispielhafte Logik:

Wenn alle vier Indikatoren aktiviert sind und „mindestens 3 für Signal“ eingestellt ist:

→ Ein Kaufsignal wird nur gegeben, wenn mindestens 3 Indikatoren BUY anzeigen

→ Kein einziger Indikator darf SELL anzeigen

Einstellungen des EAs

Allgemeine Einstellungen

TimeFrame – Zeitrahmen für die Indikatoranalyse

MagicNumber – Einzigartige Kennung des EAs

OrderComment – Kommentar für Orders

MainLogicPauseSec – Pause zwischen Marktprüfungen (Sekunden)

Orderfilter

MinDistanceBetweenOrders – Mindestabstand zwischen Orders (Punkte)

MinTimeBetweenOrders – Mindestzeit zwischen Orders (Minuten)

Risikomanagement

LotMethod – Berechnungsmethode der Lotgröße (fest oder prozentual)

RiskPercentPerTrade – Risikoprozent pro Trade vom Kontostand

FixedLotSize – Feste Lotgröße

MaxTradesAllowed – Max. gleichzeitige Positionen

Stop Loss & Take Profit

StopLossPoints – Stop-Loss in Punkten (0 = deaktiviert)

TakeProfitPoints – Take-Profit in Punkten (0 = deaktiviert)

Trailing & Break-Even

EnableTrailingStop – Trailing Stop aktivieren

TrailingStartPoints – Beginn des Trailing in Punkten Gewinn

TrailingStopPoints – Abstand zum aktuellen Kurs

TrailingStepPoints – Trailing-Schrittweite

EnableBreakEven – Break-Even aktivieren

BreakEvenStartPoints – Startpunkt für Break-Even (in Punkten Gewinn)

BreakEvenOffsetPoints – Abstand vom Einstiegskurs

Indikatoren und Signale

MinIndicatorsForSignal – Mindestanzahl von Indikatoren für ein Signal

Moving Average (Gleitende Durchschnitte)

EnableMA – MA-Analyse aktivieren

MA1Period – Periode für langsame MA

MA1Method – Berechnungsmethode für langsame MA

MA1Price – Preisquelle für langsame MA

MA2Period – Periode für schnelle MA

MA2Method – Berechnungsmethode für schnelle MA

MA2Price – Preisquelle für schnelle MA

RSI (Relative Strength Index)

EnableRSI – RSI-Analyse aktivieren

RSIPeriod – RSI-Berechnungszeitraum

RSIPrice – Preisquelle für RSI

RSI_Overbought – Überkauft-Schwelle

RSI_Oversold – Überverkauft-Schwelle

MACD

EnableMACD – MACD-Analyse aktivieren

MACDFastEMA – Periode der schnellen EMA

MACDSlowEMA – Periode der langsamen EMA

MACDSignalSMA – Periode der Signallinie (SMA)

Bollinger-Bänder

EnableBoll – Bollinger-Analyse aktivieren

BollPeriod – Berechnungszeitraum der Bänder

BollDeviation – Standardabweichung

BollShift – Verschiebung der Bänder

BollMethod – Methode der Mittellinie

Visualisierung

ShowDealHistory – Trade-Historie im Chart anzeigen

BuyColorDraw – Farbe für Kauftrades

SellColorDraw – Farbe für Verkaufstrades

FontSize – Schriftgröße für Labels im Chart

Vorteile

Zuverlässigkeit – Multiindikatoren-Filtrierung für Signale

Flexibilität – Vielzahl einstellbarer Parameter

Sicherheit – Fortgeschrittenes Risikomanagement

Automatisierung – Vollautomatischer Handel

Visualisierung – Klare Darstellung der Handelsergebnisse

Kompatibilität – Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten

Empfohlene Nutzung

Zeitrahmen

Empfohlene Zeitrahmen: M5 bis H1. Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich die Optimierung auf verschiedenen Zeitrahmen.

Handelsinstrumente

Währungspaare : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

Metalle : XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), XPTUSD (Platin), XPDUSD (Palladium)

Energie : USOIL (WTI), UKOIL (Brent), NGAS (Erdgas)

Kryptowährungen : BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD u.a.

Indizes: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Mindestkapital

Empfohlen: ab $1000 für stabile Performance

Optimierung & Test

Vor dem Live-Einsatz unbedingt auf einem Demokonto testen. Für beste Ergebnisse wird eine Optimierung der Parameter auf historischen Daten empfohlen.

Wichtiger Risikohinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können, und informieren Sie sich gründlich über das Risikomanagement, bevor Sie mit dem Handel beginnen.



