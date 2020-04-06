ATR Grid Trader Pro

ATR Grid Trader Pro – Automatischer Berater für Grid-Trading mit Volatilitätsanalyse auf MetaTrader 5

BESCHREIBUNG

ATR Grid Trader Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der innovative Grid-Trading-Technologie mit fortschrittlicher Volatilitätsanalyse auf Basis des Average True Range (ATR) Indikators kombiniert. Dieser leistungsstarke Trading-Roboter eröffnet Kaufpositionen bei niedriger Volatilität und Verkaufspositionen bei hoher Volatilität. Im aktivierten Grid-Modus platziert er zusätzliche Orders in einem festgelegten Abstand, um die Profitabilität zu maximieren. Der EA nutzt Marktbewegungen effizient und passt sich unterschiedlichen Handelsbedingungen an, sei es auf dem Devisenmarkt (Forex), Edelmetallen (Gold, Silber), Energierohstoffen (WTI- und Brent-Öl) oder Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum). Das System bestimmt automatisch optimale Einstiegspunkte auf Basis der Volatilität und steuert Risiken über mehrere integrierte Schutzmechanismen.

HAUPTFUNKTIONEN

ATR-basierter Volatilitätshandel – Ein fortschrittlicher Algorithmus berechnet den Average True Range Indikator auf dem gewählten Zeitrahmen und vergleicht den Wert mit oberen (ATR_HighThreshold) und unteren (ATR_LowThreshold) Schwellenwerten, um optimale Handelsbedingungen zu identifizieren.

Grid-Trading mit Abstandskontrolle – Bei aktivierter Grid-Funktion (UseGrid) platziert der EA zusätzliche Orders in einem definierten Schritt (GridStep) unter Einhaltung eines minimalen Abstands zwischen Orders (MinGridDistance), um Preisbewegungen effektiv auszunutzen.

Begrenzung der Orderanzahl im Grid – Der Parameter MaxGridOrders steuert die maximale Anzahl gleichzeitig offener Positionen, um Risiken zu kontrollieren und übermäßige Handelsaktivität zu vermeiden.

Flexibles Risikomanagement – Wahl zwischen festem Lot-Size (Lot_Size) oder automatischer Berechnung nach Prozentsatz des Kontos (UseRiskPercent und RiskPercent) für konsistentes Risikomanagement.

Handelsrichtungssteuerung – Wahl der Handelsrichtung: nur Kauf (DIRECTION_BUY), nur Verkauf (DIRECTION_SELL) oder beide Richtungen gleichzeitig (DIRECTION_BOTH).

Umfassender Kapitalschutz – Integrierte Mechanismen wie einstellbare Stop Loss- und Take Profit-Level, dynamischer Trailing Stop zum Schutz von Gewinnen sowie Break-Even-Funktion zur Absicherung von Positionen.

Tägliche Handelslimits – Parameter DailyLimit und MaxOrdersPerDay begrenzen die Anzahl der Trades pro Tag, um übermäßige Aktivität zu verhindern und das Risiko zu reduzieren.

Kontrolle der Handelsfrequenz – MinutesBetweenTrades verhindert zu häufige Positionseröffnungen, um Fehlsignale in volatilen Märkten zu filtern.

MÄRKTE UND UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE

  • Forex-Paare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD und andere Hauptwährungspaare mit hoher Liquidität.

  • Edelmetalle: XAU/USD (Gold), XAG/USD (Silber) – ideal für deutliche Trends und klare Volatilitätsumschwünge.

  • Energierohstoffe: WTI, Brent, Erdgas – profitabel durch hohe Volatilität und deutliche Kursbewegungen.

  • Kryptowährungen: BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD und andere Hauptkrypto-Paare – hervorragend geeignet dank hoher Volatilität, klarer Trends und 24/5-Handel.

HANDELSLOGIK UND METHODOLOGIE

  • ATR-basierte Volatilitätsanalyse: Bei jedem Tick oder neuen Kerze ermittelt der EA den ATR-Wert, normalisiert ihn auf den aktuellen Preis und bewertet die Bedingungen für einen Trade.

  • Grid-Ordermanagement: Nach Eröffnung der ersten Position erstellt der EA zusätzliche Orders in Grid-Schritten (GridStep), unter Einhaltung von MinGridDistance und MaxGridOrders.

  • Schutzlevel setzen: Stop Loss und Take Profit werden in Punkten definiert, 0 deaktiviert die Funktion für flexibles Management.

  • Trailing Stop & Break-Even: Trailing Stop sichert Gewinne automatisch, Break Even verschiebt Positionen in den Gewinnbereich.

  • Risikomanagement: Prüfung von MaxSpread, Berechnung der Lotgröße nach Kontoprozent, Schutz vor Margin-Problemen.

  • Tägliche Limits & Zeitkontrolle: Begrenzung der Trades pro Tag (MaxOrdersPerDay) und minimaler Intervall zwischen Trades (MinutesBetweenTrades).

ATR-PARAMETER (ATR Settings)

  • ATR_Period – Berechnungsperiode des ATR (Standard 14, empfohlen 10–21)

  • ATR_HighThreshold – Obere Volatilitätsschwelle für SELL-Signal (Standard 0,0015)

  • ATR_LowThreshold – Untere Volatilitätsschwelle für BUY-Signal (Standard 0,0007)

  • TimeFrame – Zeitrahmen für ATR und Handel (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

HANDELSRICHTUNG (Trading Direction)

  • TradeDirection – DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL

STOP LOSS & TAKE PROFIT

  • StopLoss – Stop-Loss in Punkten (Standard 1000, 0 deaktiviert)

  • TakeProfit – Take-Profit in Punkten (Standard 885, 0 deaktiviert)

TRAILING STOP & BREAK EVEN

  • TrailingStop – Aktivierung des dynamischen Trailing Stops (Standard true)

  • TrailingStart – Mindestgewinn für Aktivierung (Standard 350)

  • TrailingDistance – Abstand zum aktuellen Preis (Standard 72)

  • TrailingStep – Mindestschritt zur Optimierung (Standard 99)

  • BreakEven – Aktivierung Break-Even (Standard true)

  • BreakEvenStart – Mindestgewinn für Aktivierung (Standard 118)

  • BreakEvenOffset – Stop-Loss-Verschiebung in Punkten (Standard 41)

HANDELSREGELN (Trading Rules)

  • MaxSpread – Maximale Spread in Punkten (Standard 12)

  • MagicNumber – Einzigartige ID für EA-Orders (Standard 777)

  • TradeComment – Kommentar für jede Order (Standard „ATR Grid“)

  • Lot_Size – Fester Lot bei UseRiskPercent=false (Standard 0,01)

GRID-TRADING PARAMETER (Grid Trading Settings)

  • UseGrid – Grid-Handel aktivieren (Standard true)

  • GridStep – Grid-Schritt in Punkten (Standard 155)

  • MinGridDistance – Minimalabstand in Punkten (Standard 174)

  • MaxGridOrders – Max. Orders pro Richtung (Standard 3)

  • MinutesBetweenTrades – Minimalintervall zwischen Orders (Standard 36)

  • DailyLimit – Tageslimit aktivieren (Standard true)

  • MaxOrdersPerDay – Max. Trades pro Tag (Standard 3)

RISIKOMANAGEMENT

  • UseRiskPercent – Lot nach Prozentsatz des Kontos (Standard false)

  • RiskPercent – Prozentsatz für Lotberechnung (Standard 1,0 %)

MONITORING

  • Status der Trades, ATR-Werte, offene Grid-Positionen, Tages-Trades, Gesamtgewinn/-verlust, Status Trailing Stop/Break Even, letzte Trade-Zeit

EMPFEHLUNGEN

  • ATR-Parameter optimieren

  • Grid-Trading an Volatilität anpassen

  • Schutzfunktionen aktivieren

  • Risiken langsam erhöhen

  • Broker-Eigenschaften berücksichtigen

  • Vor Nutzung auf Demo testen

  • Mindesteinlage: $100, empfohlen $500–$1000

KONSERVATIVE EINSTELLUNGEN (geringes Risiko)

  • ATR_Period: 14

  • ATR_HighThreshold: 0,0020

  • ATR_LowThreshold: 0,0008

  • GridStep: 200–250 Punkte

  • MaxGridOrders: 2

  • StopLoss: 200–300 Punkte

  • TakeProfit: 300–400 Punkte

  • MaxOrdersPerDay: 2–3

  • UseRiskPercent: false, Lot_Size: 0,01

AGGRESSIVE EINSTELLUNGEN (hohes Risiko)

  • ATR_Period: 10

  • ATR_HighThreshold: 0,0012

  • ATR_LowThreshold: 0,0005

  • GridStep: 100–150 Punkte

  • MaxGridOrders: 5–6

  • StopLoss: 100–150 Punkte

  • TakeProfit: 150–200 Punkte

  • MaxOrdersPerDay: 5–10

  • UseRiskPercent: true, RiskPercent: 2–3 %

KONTO- & BROKERUNTERSTÜTZUNG

  • Alle Kontotypen auf MT5, ECN, STP, MM, PAMM, Demo

  • Netting- und Hedging-Konten, automatische Margin-Erkennung

VORTEILE

  • Kombination aus Volatilität & Grid

  • Hohe Signalgenauigkeit

  • Umfassendes Risikomanagement

  • Flexible Konfiguration (>25 Parameter)

  • Anpassungsfähigkeit an Marktbedingungen

  • Universell einsetzbar

  • Kontrolle der Handelsfrequenz

  • Keine Fehlsignale

FAZIT

ATR Grid Trader Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem, das ATR-Volatilitätsanalyse mit bewährtem Grid-Trading kombiniert. Der EA nutzt Marktbewegungen effizient und bietet ein umfassendes Risikomanagement.

Schutzmechanismen (Trailing Stop, Break Even, Tageslimits) sichern das Kapital, flexible Konfiguration erlaubt Anpassung an alle Handelsbedingungen.

Egal ob Forex, Edelmetalle, Rohstoffe oder Krypto – ATR Grid Trader Pro ermöglicht objektives, risikokontrolliertes Handeln auf Basis von Volatilität.

Bringen Sie Ihr Trading auf das nächste Level mit ATR Grid Trader Pro – die intelligente Lösung für automatisiertes Grid-Trading mit Volatilitätsanalyse!

