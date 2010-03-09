Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro est un Expert Advisor (EA) de trading automatisé multifonctionnel pour MetaTrader 5, conçu pour trader sur les paires de devises populaires (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), les métaux précieux (Gold/XAUUSD), le pétrole (WTI, Brent) et les cryptomonnaies (BTCUSD, etc.). Cet EA est basé sur le principe des « super-signaux » (Super Signals), qui détectent les hauts et les bas locaux (points potentiels de retournement ou de correction) sur l’unité de temps sélectionnée.

L’EA ouvre automatiquement des transactions lorsqu’un signal d’achat ou de vente se forme et peut également gérer les positions via un trailing stop, un break-even, ainsi que la fonction de grille (Grid) en mode hedging. Cela fait de Smart Super Signals Pro un outil flexible qui convient aussi bien aux stratégies modérément agressives qu’aux stratégies plus conservatrices.

Caractéristiques principales

  • Prise en charge d’instruments financiers clés : Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), métaux (Gold/XAUUSD, Silver), pétrole (WTI, Brent), cryptomonnaies (BTCUSD, ETHUSD, etc.).
  • Approche multi-marchés et multi-devises : L’EA peut fonctionner sur plusieurs graphiques simultanément, en s’adaptant aux spécificités de chaque instrument.
  • Système de gestion des risques flexible : Possibilité de choisir un lot fixe ou un risque en pourcentage (LOT_MODE), ainsi que de définir le niveau de risque (faible, moyen, élevé).
  • Panneau de contrôle pratique : Affiche le profit actuel (journalier, hebdomadaire, mensuel, total) ainsi que l’historique des transactions sur le graphique.
  • Fonctions Trailing Stop et BreakEven : Permettent de protéger les profits en temps opportun et de minimiser les pertes.
  • Mode grille (Grid) pour les comptes Hedging : Permet d’ajouter des positions dans la tendance une fois qu’un certain pas (GridStep) est franchi.
  • Compatible avec les comptes Netting et Hedging : Convient à différents types de comptes de courtiers.
  • Interface conviviale et visualisation claire des signaux sur le graphique : Flèches d’achat/vente et lignes.

Principe de fonctionnement de Super Signals

Le module « Super Signals » analyse un nombre spécifié de bougies récentes (SignalDepthBars) sur l’unité de temps choisie (SignalTF). Lorsqu’un sommet local est détecté, un signal Sell est généré ; lorsqu’un creux local est détecté, un signal Buy est généré. L’EA attend un prix favorable (Ask pour l’achat et Bid pour la vente) et vérifie si l’intervalle requis entre les transactions (MinutesBetweenTrades) s’est écoulé et si l’écart (spread) (MaxSpread) ne dépasse pas la valeur autorisée avant d’ouvrir une nouvelle position.

Pour les comptes hedging, Smart Super Signals Pro prend en charge une approche « Grid » configurable : après l’ouverture de la première transaction, des ordres supplémentaires peuvent être placés dans la même direction selon l’intervalle de pas (GridStep), tant que le nombre maximal de positions (MaxGridPositions) n’est pas atteint.

Description des paramètres d’entrée

Lot and Risk

  • LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    • LOTMODE_FIXED — utiliser un lot fixe (FixedLotSize).
    • LOTMODE_PERCENT — calculer la taille du lot en pourcentage du solde, selon le niveau de risque (RiskLevel).
  • FixedLotSize — Taille du lot fixe si LOTMODE_FIXED est sélectionné (par défaut : 0.01).
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH) :
    • RISK_LOW : ~1% de risque par transaction
    • RISK_MEDIUM : ~2% de risque
    • RISK_HIGH : ~5% de risque
    Si LOTMODE_PERCENT est sélectionné, l’EA calcule le volume de l’ordre en se basant sur le risque spécifié par transaction et un StopLoss approximatif.

Stop Loss / Take Profit

  • StopLoss : Niveau de stop loss en points (par défaut : 1000).
  • TakeProfit : Niveau de take profit en points (par défaut : 200).

Les deux paramètres sont exprimés en points selon la spécification du symbole. S’ils sont réglés sur 0, aucun stop loss / take profit n’est défini.

Trailing Stop / BreakEven

  • TrailingStop : Activation/désactivation de la fonction trailing stop (true/false).
  • TrailingStart : Profit en points à partir duquel le trailing stop commence.
  • TrailingDistance : Distance en points entre le cours actuel et le stop loss lorsque le trailing est actif.
  • TrailingStep : Pas minimal pour redéplacer le stop loss.
  • BreakEven : Activation/désactivation du passage d’une position au seuil de rentabilité.
  • BreakEvenStart : Nombre de points de profit après lequel le break-even est appliqué.
  • BreakEvenOffset : Marge supplémentaire en points pour placer le stop loss au-dessus (pour un Buy) ou en dessous (pour un Sell) du prix d’ouverture, tenant compte des commissions/spreads.

Order Management

  • MinutesBetweenTrades : Temps minimum (en minutes) entre les transactions, pour éviter des entrées trop fréquentes.
  • MaxSpread : Écart (spread) maximal autorisé en points ; si dépassé, aucune nouvelle transaction n’est ouverte.
  • ExpertID : Magic Number de l’EA (par défaut : 777).
  • OrderComment : Commentaire textuel pour les transactions.

Grid Settings (Uniquement pour les comptes Hedging)

  • MaxGridPositions : Nombre maximal d’ordres pouvant être ouverts dans une même direction.
  • GridStep : Pas en points pour l’ajout de positions supplémentaires.

Interface Settings

  • DisplayPanel : Afficher ou non le panneau sur le graphique (true/false).
  • DisplayProfitStats : Afficher les statistiques de profit (jour, semaine, mois, total).
  • DisplayTradeHistory : Dessiner l’historique des transactions sur le graphique (flèches et lignes).
  • BuyTradeColor / SellTradeColor : Couleurs des flèches historiques d’ordres d’achat (BUY) / vente (SELL) sur le graphique.
  • TradeHistoryFontSize : Taille de police pour le texte de profit/perte sur le graphique.
  • PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor : Couleurs du panneau : fond, texte, champs éditables.

Signal Settings

  • SignalDepthBars : Nombre de bougies utilisées pour détecter les extrêmes (hauts/bas locaux). Plus la valeur est élevée, moins les signaux seront fréquents.
  • ArrowDistance : Distance en points pour décaler les flèches de signal par rapport au haut/bas de la bougie (pour une meilleure visibilité).
  • HistoryBars : Nombre de bougies pour afficher les signaux historiques.
  • SignalTF : Unité de temps d’analyse (par défaut : H1).

Signal Colors

  • SignalBuyColor / SignalSellColor : Couleurs des flèches de signal d’achat et de vente.
  • SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor : Couleurs des lignes supérieure et inférieure du canal Super Signals.

Procédure d’utilisation recommandée

  1. Installer l’EA sur le graphique de l’instrument souhaité : EURUSD, XAUUSD (or), pétrole (WTI/Brent), cryptomonnaie (BTCUSD, etc.).
  2. Configurer les paramètres (lot, risque, stop loss / take profit, etc.) selon votre style de trading et votre gestion du capital.
  3. Activer (optionnel) le trailing stop et le break-even pour un accompagnement automatique des positions.
  4. S’assurer que l’unité de temps sélectionnée dans SignalTF est correcte et que MinutesBetweenTrades (intervalle entre les transactions) convient à votre stratégie.
  5. Surveiller le panneau (si DisplayPanel = true) pour suivre les profits et afficher l’historique des transactions.

Conclusion & Remarques Importantes

  • Smart Super Signals Pro (v3) ne garantit pas un trading sans perte à 100%. Tout système de trading est soumis aux risques du marché.
  • Avant l’utilisation sur un compte réel, il est recommandé de tester l’EA sur un compte de démonstration, de l’optimiser et de l’adapter aux conditions de marché actuelles ainsi qu’à votre style de gestion du capital.
  • Les fonctions Trailing Stop et BreakEven peuvent améliorer le ratio risque/rendement, mais peuvent également fermer prématurément des transactions profitables si elles ne sont pas configurées correctement.
  • Le mode Grid est bénéfique en cas de mouvements de tendance, mais peut accumuler de multiples positions en cas de marché latéral (range), augmentant ainsi le risque.
  • L’EA fonctionne correctement sur les comptes Hedging et Netting : pour les comptes Netting, il n’y aura simultanément qu’une position d’achat et une position de vente (une position par direction).

Utilisez Smart Super Signals Pro sur les instruments les plus populaires — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, or (Gold/XAUUSD), pétrole (WTI, Brent), crypto (BTCUSD, ETHUSD) — pour maximiser votre visibilité sur le Market MQL5 !

Si vous avez des questions concernant l’installation ou la configuration, vous pouvez me contacter via mon profil MQL5.

Bon trading !

