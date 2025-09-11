Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
- Experten
- Amer Juabra
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 11 September 2025
- Aktivierungen: 10
🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Ein fokussiertes automatisiertes Handelssystem für den Forex-Markt
Hallo Trader,
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO ist Teil des Quantum-Handelsökosystems – entwickelt mit einem klaren Ziel:
strukturierter, disziplinierter und regelbasierter automatisierter Forex-Handel.
PulseMatrix wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Präzision statt Frequenz, Logik statt Emotionen und kontrollierte Ausführung statt aggressivem Risiko legen.
🎯 Marktfokus
Primärmarkt: Forex
Bewährte Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD
Handelsstil: Intraday- und kurzfristiges Scalping
Empfohlene Zeitrahmen: M5 – M10
Dieser Expert Advisor (EA) ist für den Einsatz in aktiven Marktphasen konzipiert, in denen Struktur und Volatilität übereinstimmen.
🧠 Funktionsweise von PulseMatrix
Quantum PulseMatrix handelt nicht zufällig und folgt nicht dem Markt.
Jede Position wird erst eröffnet, nachdem:
die Trendrichtung bestätigt wurde,
die Momentum-Bedingungen erfüllt sind,
die Volatilität akzeptabel ist.
Das System vermeidet unnötige Trades und konzentriert sich ausschließlich auf klare, regelbasierte Setups.
🛡 Risikophilosophie
PulseMatrix verfolgt ein kontrolliertes Risikomodell:
Keine Martingale-Strategie
Keine Grid-Strategie
Kein Recovery-Trading
Jeder Trade ist unabhängig und wird mit adaptiver Stop-Loss- und Take-Profit-Logik basierend auf dem aktuellen Marktverhalten gesteuert.
Die Risikoeinstellungen können an unterschiedliche Kontogrößen und Risikopräferenzen angepasst werden.
⚙️ Praktische & einfache Bedienung
Vollautomatisch nach der Einrichtung
Keine komplexe Konfiguration erforderlich
Standardparameter dienen als Basis
Empfohlene Verwendung:
Verwenden Sie pro Chart ein Forex-Paar
Für eine konsistente Ausführung empfehlen wir einen VPS
Broker mit niedrigen Spreads werden bevorzugt
📋 Mindestanforderungen
Plattform: MetaTrader 5
Mindesteinzahlung: 200 $ (höher empfohlen)
Hebel: 1:200 oder höher
Kontotyp: Hedging
VPS: Empfohlen
⚠️ Wichtige Informationen
Dieser Expert Advisor (EA) ist ausschließlich für den kurzfristigen Forex-Handel konzipiert.
Er ist nicht für langfristige Investitionen oder Positionstrading geeignet.
Der Handel birgt Risiken. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
🔄 Updates & Support
Quantum PulseMatrix wird basierend auf Marktbedingungen und Nutzerfeedback kontinuierlich aktualisiert und verbessert.
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Ein disziplinierter Ansatz für automatisiertes Forex-Trading – fokussiert, kontrolliert und entwickelt für Trader mit Verantwortungsbewusstsein.