🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO





Ein fokussiertes automatisiertes Handelssystem für den Forex-Markt





Hallo Trader,

Quantum PulseMatrix Forex AI PRO ist Teil des Quantum-Handelsökosystems – entwickelt mit einem klaren Ziel:

strukturierter, disziplinierter und regelbasierter automatisierter Forex-Handel.





PulseMatrix wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Präzision statt Frequenz, Logik statt Emotionen und kontrollierte Ausführung statt aggressivem Risiko legen.





🎯 Marktfokus





Primärmarkt: Forex





Bewährte Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD





Handelsstil: Intraday- und kurzfristiges Scalping





Empfohlene Zeitrahmen: M5 – M10





Dieser Expert Advisor (EA) ist für den Einsatz in aktiven Marktphasen konzipiert, in denen Struktur und Volatilität übereinstimmen.





🧠 Funktionsweise von PulseMatrix





Quantum PulseMatrix handelt nicht zufällig und folgt nicht dem Markt.





Jede Position wird erst eröffnet, nachdem:





die Trendrichtung bestätigt wurde,





die Momentum-Bedingungen erfüllt sind,





die Volatilität akzeptabel ist.





Das System vermeidet unnötige Trades und konzentriert sich ausschließlich auf klare, regelbasierte Setups.





🛡 Risikophilosophie





PulseMatrix verfolgt ein kontrolliertes Risikomodell:





Keine Martingale-Strategie





Keine Grid-Strategie





Kein Recovery-Trading





Jeder Trade ist unabhängig und wird mit adaptiver Stop-Loss- und Take-Profit-Logik basierend auf dem aktuellen Marktverhalten gesteuert.





Die Risikoeinstellungen können an unterschiedliche Kontogrößen und Risikopräferenzen angepasst werden.





⚙️ Praktische & einfache Bedienung





Vollautomatisch nach der Einrichtung





Keine komplexe Konfiguration erforderlich





Standardparameter dienen als Basis





Empfohlene Verwendung:





Verwenden Sie pro Chart ein Forex-Paar





Für eine konsistente Ausführung empfehlen wir einen VPS





Broker mit niedrigen Spreads werden bevorzugt





📋 Mindestanforderungen





Plattform: MetaTrader 5





Mindesteinzahlung: 200 $ (höher empfohlen)





Hebel: 1:200 oder höher





Kontotyp: Hedging





VPS: Empfohlen





⚠️ Wichtige Informationen





Dieser Expert Advisor (EA) ist ausschließlich für den kurzfristigen Forex-Handel konzipiert.





Er ist nicht für langfristige Investitionen oder Positionstrading geeignet.





Der Handel birgt Risiken. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.





🔄 Updates & Support





Quantum PulseMatrix wird basierend auf Marktbedingungen und Nutzerfeedback kontinuierlich aktualisiert und verbessert.





Quantum PulseMatrix Forex AI PRO





Ein disziplinierter Ansatz für automatisiertes Forex-Trading – fokussiert, kontrolliert und entwickelt für Trader mit Verantwortungsbewusstsein.