Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

Ein fokussiertes automatisiertes Handelssystem für den Forex-Markt

Hallo Trader,
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO ist Teil des Quantum-Handelsökosystems – entwickelt mit einem klaren Ziel:
strukturierter, disziplinierter und regelbasierter automatisierter Forex-Handel.

PulseMatrix wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Präzision statt Frequenz, Logik statt Emotionen und kontrollierte Ausführung statt aggressivem Risiko legen.

🎯 Marktfokus

Primärmarkt: Forex

Bewährte Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD

Handelsstil: Intraday- und kurzfristiges Scalping

Empfohlene Zeitrahmen: M5 – M10

Dieser Expert Advisor (EA) ist für den Einsatz in aktiven Marktphasen konzipiert, in denen Struktur und Volatilität übereinstimmen.

🧠 Funktionsweise von PulseMatrix

Quantum PulseMatrix handelt nicht zufällig und folgt nicht dem Markt.

Jede Position wird erst eröffnet, nachdem:

die Trendrichtung bestätigt wurde,

die Momentum-Bedingungen erfüllt sind,

die Volatilität akzeptabel ist.

Das System vermeidet unnötige Trades und konzentriert sich ausschließlich auf klare, regelbasierte Setups.

🛡 Risikophilosophie

PulseMatrix verfolgt ein kontrolliertes Risikomodell:

Keine Martingale-Strategie

Keine Grid-Strategie

Kein Recovery-Trading

Jeder Trade ist unabhängig und wird mit adaptiver Stop-Loss- und Take-Profit-Logik basierend auf dem aktuellen Marktverhalten gesteuert.

Die Risikoeinstellungen können an unterschiedliche Kontogrößen und Risikopräferenzen angepasst werden.

⚙️ Praktische & einfache Bedienung

Vollautomatisch nach der Einrichtung

Keine komplexe Konfiguration erforderlich

Standardparameter dienen als Basis

Empfohlene Verwendung:

Verwenden Sie pro Chart ein Forex-Paar

Für eine konsistente Ausführung empfehlen wir einen VPS

Broker mit niedrigen Spreads werden bevorzugt

📋 Mindestanforderungen

Plattform: MetaTrader 5

Mindesteinzahlung: 200 $ (höher empfohlen)

Hebel: 1:200 oder höher

Kontotyp: Hedging

VPS: Empfohlen

⚠️ Wichtige Informationen

Dieser Expert Advisor (EA) ist ausschließlich für den kurzfristigen Forex-Handel konzipiert.

Er ist nicht für langfristige Investitionen oder Positionstrading geeignet.

Der Handel birgt Risiken. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

🔄 Updates & Support

Quantum PulseMatrix wird basierend auf Marktbedingungen und Nutzerfeedback kontinuierlich aktualisiert und verbessert.

Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

Ein disziplinierter Ansatz für automatisiertes Forex-Trading – fokussiert, kontrolliert und entwickelt für Trader mit Verantwortungsbewusstsein.
Empfohlene Produkte
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Close Order EA MT5
Iketut Sudiasa
Utilitys
Dieser EA schließt automatisch alle offenen Aufträge, wenn der Gewinn oder Verlust entsprechend der Benutzereinstellung erreicht ist. Sie müssen Schließen nach Prozentsatz oder Schließen nach Betrag auswählen. Wenn "Schließen nach Prozentsatz" oder "Schließen nach Betrag" auf "true" gesetzt ist, wird der EA beendet. Wenn die Einstellung auf true gesetzt ist, kann der Wert von Gewinn und Verlust nicht 0 sein. Bitte setzen Sie die Option für Close Order with Same Symbol oder Close All Order auf t
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Professionelles Break of Structure & Fair Value Gap Handelssystem Der Yunzuh BOS FVG EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für MetaTrader 5, die eine Marktstrukturanalyse auf institutionellem Niveau in Kombination mit einer präzisen Einstiegsausführung implementiert. Basierend auf den Prinzipien der Preisaktion und der Marktmikrostruktur identifiziert dieser Expert Advisor hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten, indem er Break of Structure (BOS)-Muster und Fair Value Gaps (F
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experten
First Scalper ist ein auf Scalping basierender Expert Advisor, der den besten und sichersten Scalping EA auf dem Markt verwendet. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung des EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. First Scalper kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen handeln, indem er eine spezielle und einzigar
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Experten
[ SET DATEIEN ] Der Naked Gold Trend Hunter ist ein professioneller Trendfolge-EA, der die Präzision des Daytradings mit der Agilität des Scalpings verbindet. Er sucht nach konsistenten, hochwahrscheinlichen Einstiegsmöglichkeiten, die auf den institutionellen Geldfluss in Gold (XAUUSD) und anderen wichtigen Märkten ausgerichtet sind . Der Trend Hunter basiert auf Multi-Timeframe-Bestätigung und präziser Trendanalyse . Er macht Schluss mit dem Rätselraten, indem er sicherstellt, dass sich jeder
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Superbot
Vladimir Chamin
5 (2)
Experten
Schreiben Sie mir und ich schicke Ihnen Superbot-Strategien für Krypto, Aktien USA, Aktienindizes, Gold. Sie können sie vor dem Kauf testen. Beschreibung der Parameter https://www.mql5.com/en/blogs/post/749320 (auf Englisch) Nachdem Sie eine lebenslange Lizenz für 497 $ gekauft haben, senden Sie mir eine private Nachricht und Sie erhalten Zugang zum Online-Kurs: „ Superbot: How to create algorithmic trading policies within of Metatrader 5 fast and without line of code “ ( alle Kursinformationen
Tetsu Bitcoin Scalper
Wilna Barnard
2.5 (2)
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Vorstellung meines Bitcoin Scalping Bots – Ein Jahrzehnt bewährter Erfolge! Ich freue mich, meinen Bitcoin Scalping Bot vorzustellen, der mit Präzision, Anpassungsfähigkeit und Profitabilität für den dynamischen Kryptowährungsmarkt entwickelt wurde. Mit einer bemerkenswerten Gewinnrate von 90 % über die letzten 10 Jahre ist dieser Bot das ultimative Werkzeug für konsist
NewMotherBot
Joni Fat
Experten
Joni Lee Zweiter Forex-Roboter auf dem Markt KANN MIT NUR $300 laufen (empfohlene Mindesteinlage) LOT-Größe 0.01 wenn <$2000 sonst 0.02 Wir stellen Ihnen den "Joni Lee First Forex Robot" vor, eine bahnbrechende Innovation im automatisierten Devisenhandel. Entwickelt von dem renommierten Joni Lee, ist dieser Roboter der erste seiner Art und setzt neue Maßstäbe auf dem Forex-Markt. Hauptmerkmale: Kann Gewinn mitnehmen (TP) und Verlust begrenzen (CL) Hochmoderne Algorithmen: Verwendet hochentwicke
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
MartiMax Pro
Dorian Okan Froissart
Experten
Übernehmen Sie die Kontrolle mit einem vielseitigen und effektiven Expert Advisor MartiMax Pro zeichnet sich durch seine ausgeklügelte Handelsstrategie und seine umfangreiche Backtesting-Historie aus. In der Tat zeigen die Backtests eine vielversprechende Wachstumskurve mit gut kontrollierten Drawdowns. Eines der Schlüsselelemente, die MartiMax Pro einzigartig machen, ist sein integriertes Martingal-System. Im Gegensatz zu traditionellen Martingalen, die oft für ihr riskantes Management kritisi
Prop Trader Samurai EA
Marin Stoyanov
Experten
Prop Trader Samurai EA - Präzisionshandel & fortschrittlicher Kapitalschutz Der vom EA Trading Academy-Team entwickelte Prop Trader Samurai EA wurde speziell für den Handel mit dem USDJPY-Paar auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt. Dieser EA integriert trendfolgende Indikatoren mit einer robusten Reihe von Eigenkapitalschutzfunktionen - unerlässlich, um die Herausforderungen von Prop-Firmen zu bestehen und das Handelskapital zu sichern. Greifen Sie auf die detaillierte Dokumentation für jede Ein
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Experten
QuantCore GT Der QuantCore GT EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das entwickelt wurde, um die Komplexitäten des Forex-Marktes mithilfe einer unvergleichlichen Kombination aus KI-gesteuerter Intelligenz und datengestützten Strategien zu meistern. Durch die Integration von ChatGPT-o1, dem neuesten GPT-4.5, ausgeklügelten Machine-Learning-Modellen und einem hochmodernen Big-Data-Ansatz erreicht QuantCore GT ein neues Niveau an Genauigkeit, Anpassungsfähigkeit und Handelseffizienz. Dieser
GridMaster Infinite
Krzysztof Sitko
Experten
GridMaster INFINITE VERWANDELTE $100.000 IN $1.071.180,27 (BACKTEST 2020-2025) GridMaster INFINITE ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das auf Stabilität und Wachstum ausgelegt ist. Im Gegensatz zu zufälligen Grid-Bots verwendet dieser EA eine Multi-Indikator-Konfluenz-Strategie, um Trades mit Präzision einzugehen, und nutzt einen Smart-Grid-Mechanismus nur als Recovery-Tool. WICHTIG - LEISTUNGSDATEN: Die angezeigten Screenshots zeigen die Ergebnisse eines Strategie-Tester-Ba
Jinn MT5
Francisco Alonso Gonzalez
Experten
Jinn - Fair Value Gap Trading Expert Advisor Professionelles automatisiertes Handelssystem, das Fair Value Gaps (FVGs) mit fortschrittlichem Risikomanagement identifiziert und handelt. Was es tut: Erkennt automatisch Fair Value Gaps auf den Zeitrahmen H1 und M15 Führt präzise Einstiege aus, wenn sich der Preis in die FVG-Zonen zurückzieht Implementiert mehrere Einstiegsmodi: Konservativ, Moderat und Aggressiv Unterstützt mehrere gleichzeitige Positionen mit anpassbaren Limits Hauptmerkmale: Inte
Zor AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
ZOR AI – Der Vorreiter KI-gestützter Goldhandels-Meisterschaft ZOR AI repräsentiert die Spitze der künstlichen Intelligenz im automatisierten Handel und wurde exklusiv für die volatile Welt des XAUUSD (Gold) entwickelt. Durch die Nutzung einer umfangreichen historischen Datenbank mit jahrzehntelangen Marktdaten, kombiniert mit fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen und mehrschichtigen neuronalen Netzen, reagiert ZOR AI nicht nur auf den Markt, sondern antizipiert ihn. Dieser lei
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
Experten
Produkt-Beschreibung: Trading Vision - Automatisierter Assistent für Forex Trader Einführung Auf den heutigen Finanzmärkten ist die Automatisierung des Devisenhandels nicht nur wünschenswert, sondern für den Erfolg unerlässlich. Das primäre Ziel von automatisierten Handelssystemen wie Trading Vision ist es, den Handelsprozess durch die Implementierung fortschrittlicher Algorithmen zur Analyse von Markttrends zu vereinfachen. Auf diese Weise können sich Händler auf strategisches Denken konzentrie
MP RiskOracle MT5
Alexandru Chirila
Utilitys
Risk Oracle - Expert Advisor Beschreibung Risk Oracle ist ein hochentwickelter und dennoch benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA), der für Risikomanagement und Handelsausführung entwickelt wurde. Dieses Utility-Tool ist darauf zugeschnitten, Händler bei der Ausführung von Aufträgen zu optimalen Preisen zu unterstützen und gleichzeitig das Risiko effizient zu managen, ohne die Notwendigkeit, Volumina und andere Parameter manuell zu berechnen. Durch die Automatisierung dieser kritischen Aspekte
EA Wavex
Kyaw Zan Tun
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf einer Trendfolgestrategie, die mit einer Marktstrukturanalyse kombiniert wird, um verlässliche Preisbewegungen zu identifizieren und zu verfolgen. Er vermeidet kurzfristiges Rauschen und konzentriert sich auf die Ausrichtung der Trades auf die breitere Marktrichtung. Handelslogik: Der EA analysiert die Preisstruktur und die Trendbedingungen, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Er ist darauf ausgelegt, dem Marktmomentum zu folgen, anstatt pl
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experten
Isheguve Scalper pro Benutzerhandbuch 1. Einführung in Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro ist ein hochentwickelter MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsentscheidungen zu automatisieren. Er integriert fortschrittliche technische Analyse mit robustem Geld- und Handelsmanagement, um eine umfassende automatisierte Handelslösung zu bieten. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Erkennung von Candlestick-Mustern: Identifiziert verschiedene Umkehr- und Fortsetzungskerzenformat
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.58 (12)
Experten
Alpha Flow EA: Ihr Trading auf das nächste Level bringen Alpha Flow EA ist ein hochmoderner Trading-Advisor, der entwickelt wurde, um Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse zu revolutionieren. Mit proprietären Handelsalgorithmen und tiefen Marktkenntnissen bietet Alpha Flow EA außergewöhnliche Leistung in unterschiedlichen Handelsumgebungen und hilft Ihnen, den Markttrends stets einen Schritt voraus zu sein. Was macht Alpha Flow E
PatternSense Pro
Carlos Andre Lopes Spinola
5 (1)
Experten
PatternSense Pro - Wo institutioneller Handel auf intelligente Erholung trifft Der EA, der den automatisierten Handel neu definiert Launch Special 299- Nur für die ersten 10 Käufer Lassen Sie mich Ihnen PatternSense Pro vorstellen - den Expert Advisor, der institutionelle Analyse mit der Recovery-Technologie der nächsten Generation kombiniert. Nach 5 Jahren der Entwicklung und Tests mit professionellen Händlern, habe ich ein System, das erstellt: Live-Signal Setzt https://nfs.faireconomy.media/
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
Utilitys
QuantumXAU Matrix - Smart Gold Trading EA für MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er verfolgt eine intelligente Mittelwertbildungsstrategie mit kontrolliertem Risikomanagement und zielt auf konstante Gewinne durch adaptive Losgröße und präzises Handels-Timing ab. Symbolspezifisch : Handelt nur auf XAUUSD für optimierte Leistung Automatisierte Logik : Eröffn
Immortal MT5
Paranchai Tensit
Experten
Der EA basiert auf einer Trendhandelsstrategie . Der Mechanismus " Trendhandelsstrategie " ist eine Tendenz eines Finanzmarktpreises, sich im Laufe der Zeit in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Wenn es eine Wende gegen den Trend gibt, wird dieser Mechanismus aussteigen und warten, bis die Wende sich als Trend in die entgegengesetzte Richtung etabliert, und wieder einsteigen, wenn der Trend wiederhergestellt hat. Dieser EA wurde für 9 Jahre echter Tickdaten (2015-2023) backgetestet, in Übereins
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.92 (12)
Experten
AUFBAUEND AUF DEM ERFOLG MEINES BELIEBTEN KOSTENLOSEN EA 'CAD SNIPER'... ICH PRÄSENTIERE CAD SNIPER X! TAUSENDE MEHR TRADES | KEINE BROKER-BESCHRÄNKUNGEN | BESSERE STATISTIKEN | MEHRERE STRATEGIEN Senden Sie mir eine PRIVATE NACHRICHT nach dem Kauf für das Handbuch und einen kostenlosen Bonus ZWEI STRATEGIEN IN EINEM für AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD und CADCHF Strategie 1 kann mit jedem Broker verwendet werden, handelt viel häufiger und ist die Standardstrategie für CAD Sniper X. Sie hat sich s
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Experten
TrendFusion X ist eine vollautomatische Handelslösung für Händler, die Wert auf Präzision, Disziplin und strukturierte Entscheidungen legen. Sie kombiniert ein Trend-Scoring-Modell mit einer Multi-Timeframe-Analyse und Bestätigungslogik, um sicherzustellen, dass Trades nur unter technisch günstigen Bedingungen ausgeführt werden. TrendFusion X wurde für moderne Handelsumgebungen entwickelt, passt sich an das sich ändernde Marktverhalten an und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Setups
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
Experten
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo Der Gold-Scharfschütze | Trend-Swing-Strategie | Stetiges Wachstum Aurum Gold Ambush ist ein spezialisiertes Handelssystem für XAUUSD (Gold), das auf Geduld und Präzision ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Hochfrequenz-Bots, die jede Minute Trades eröffnen, agiert dieser Algorithmus wie ein Scharfschütze (Sniper): Er wartet auf das perfekte Setup und schlägt zu, um die maximale Marktbewegung zu erfassen. Dieser EA wurde für langfristiges Kapitalwachstum entwic
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
GW AI Scalping
Amer Juabra
Experten
STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: $247 Holen Sie sich 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Parameterübersicht GW AI Scalping (Gold Warrior) ist ein revolutionärer Handelsroboter, der eine robuste und zuverlässige Handelsstrategie für den Goldmarkt bietet. Im Gegensatz zu vielen anderen Robotern, die auf riskanten Gitter-/Martingale-Systemen beruhen, verwendet GW AI Scalping einen anspruchsvollen, aber einfach
Quantum Gold Monarch PRO MT5
Amer Juabra
Experten
Hallo Trader! Ich bin Quantum Gold Monarch MT5 , der neue KI‑basierte EA für Gold, über   2 Jahre mit ChatGPT‑4o   und realen XAUUSD‑Daten trainiert. Optimale Timeframes :   M10 & M15 Technik : ChatGPT‑4o + Quantum 1.0 – für   präzise Ein‑ und Ausstiege Funktionen : Equity‑Schutz + dynamischer Trailing‑Stop Adaptiver Volatilitätsfilter, intelligentes Risikomanagement, Pattern‑Memory, Multi‑Timeframe‑Bestätigung Anforderungen : Broker mit niedrigem Spread (IC Markets empfohlen), 2‑stellige
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension