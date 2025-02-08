Golden Eagle Pro EA

5

Golden Eagle Pro EA

Kurze Beschreibung

Golden Eagle Pro EA ist ein leistungsstarker automatischer Berater für die MetaTrader 5-Plattform, der eine Kombination mehrerer Indikatoren und eine Multi-Timeframe-Analyse verwendet (MA auf D1, ATR auf M30, Fraktale auf M5). Der Berater umfasst flexible Risikomanagementeinstellungen (fixes Volumen, Prozentsatz des Kontos, Wahl des Risikoniveaus) sowie fortschrittliche Funktionen wie den Trailing-Stop und den Break-even-Modus. Das Programm hat erfolgreich Tests bestanden und wird für den Handel mit Gold-Futures und dem XAU/USD-Paar empfohlen. Der Berater ist vielseitig und für den Handel mit verschiedenen Instrumenten und Zeitrahmen geeignet, sodass die Parameter je nach Marktbedingungen optimiert werden können.


LIMITIERTES ANGEBOT!

Golden Eagle Pro EA ist zu einem Sonderpreis erhältlich:

• Die ersten 10 Käufe — 30 USD

• Die nächsten 10 Käufe — 65 USD

• Endpreis — 1000 USD

Bitte beachten Sie: Die Anzahl der verfügbaren Lizenzen ist in jeder Phase begrenzt!

1. Allgemeine Konzepte und Merkmale

  1. Multi-Timeframe-Analyse

    • Verwendet den gleitenden Durchschnitt (MA) auf dem Tageschart (D1), um die Haupttrendrichtung genau zu bestimmen.
    • Nutzen Sie den ATR-Indikator auf dem 30-Minuten-Chart (M30), um die Volatilität zu analysieren und Phasen niedriger Aktivität zu vermeiden.
    • Zusätzlich verwendet er Fraktalsignale (Fractals) auf M5, um die besten Einstiegspunkte zu finden.

  2. Risikomanagement und Kapitalverwaltung

    • Ermöglicht den Handel mit fixem Volumen (Fixed Lot) für Sicherheit beim Handelsvolumen.
    • Alternative — dynamische Berechnung des Volumens basierend auf dem Kontostand mit Wahl des Risikoniveaus (niedrig, mittel oder hoch).
    • Integrierte Überprüfung der Margin-Anforderungen und automatische Volumenreduzierung bei unzureichendem Margin.

  3. Flexible Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen

    • Einstellbare SL/TP-Werte in Punkten für maximale Kontrolle über die Trades.
    • Option für Trailing-Stop, der der Preisbewegung folgt und den Stop-Loss automatisch verschiebt, sobald Gewinne erreicht werden.
    • Break-even-Funktion zur Überführung des Trades in die Einstiegsebene mit kleinem Abstand, um das Risiko zu minimieren.

  4. Zusätzliche Parameter

    • Begrenzung des maximal zulässigen Spreads zur Filterung von volatilen oder illiquiden Marktkonditionen.
    • Visualisierung der Trade-Historie auf dem Chart mit Anzeige von Pfeilen, Einstiegs-/Ausgangslinien und Informationen zu Gewinn/Verlust.

  5. Testmodus-Funktionalität

    • Der Berater funktioniert ordnungsgemäß im Testmodus (OnTester), wobei Gewinn/Verlust für die Optimierung der Einstellungen angezeigt wird.
    • Es wird empfohlen, Tests mit historischen Daten durchzuführen, um optimale Parameter auszuwählen.

2. Parameter des Beraters und ihre Bedeutung

Nachfolgend sind die Eingabeparameter (Inputs) und ihre kurze Beschreibung aufgeführt.

Gruppe: MA ATR Fractals Strategie

  1. MAPeriodD1 (Standard: 200)
    Der Zeitraum des gleitenden Durchschnitts auf dem Tageschart (D1), je höher der Wert, desto globaler wird der Trend berücksichtigt.

  2. MAMethod (Standard: MODE_SMA)
    Methode zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA usw.).

  3. MAPriceApplied (Standard: PRICE_CLOSE)
    Preis zur Berechnung des MA (Schlusskurs, Eröffnungskurs, Median usw.).

  4. ATRPeriodM30 (Standard: 14)
    Zeitraum des ATR-Indikators auf dem M30-Chart zur Beurteilung der Volatilität.

    5. ATRMultiplier (Standard: 1.0)
    Multiplikator zur Verstärkung oder Abschwächung des Volatilitätsfilters.

  5. FractalPeriodM5 (Standard: 5)
    Zeitraum des Fraktal-Indikators auf M5 zur Bestimmung lokaler Extrempunkte.

Gruppe: Lot- und Risikoeinstellungen

  1. LotMode (Standard: LOT MODE PERCENTAGE)

    • LOT MODE FIXED – fixes Volumen (wird durch den Parameter FixedLotSize festgelegt).
    • LOT MODE PERCENTAGE – das Volumen wird prozentual vom Konto berechnet, mit Wahl des Risikoniveaus.

  2. FixedLotSize (Standard: 0.01)
    Fixes Volumen, gilt nur für LOT MODE FIXED.

  3. RiskLevel (Standard: RISK MEDIUM)

    • RISK LOW – konservatives Risiko (1% des Kontos).
    • RISK MEDIUM – mittleres Risiko (2%).
    • RISK HIGH – aggressives Risiko (5%).

Gruppe: StopLoss & TakeProfit

  1. StopLossPoints (Standard: 2800)
    Die Größe des Stop-Loss in Punkten (berechnet vom Eröffnungspreis).

  2. TakeProfitPoints (Standard: 400)
    Die Größe des Take-Profit in Punkten (ebenfalls vom Eröffnungspreis berechnet).

Gruppe: Trailing und BreakEven

  1. EnableTrailingStop (Standard: false)
    Aktiviert/deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion.

  2. TrailingStartPoints (Standard: 150)
    Der Gewinnpunkt (in Punkten), ab dem der Trailing-Stop aktiviert wird.

  3. TrailingStopPoints (Standard: 100)
    Der Abstand vom aktuellen Preis zum gesetzten Stop-Loss im Trailing-Modus.

  4. TrailingStepPoints (Standard: 50)
    Der Mindestschritt (in Punkten), um den der Stop-Loss angepasst wird, wenn sich der Preis weiter in die gewünschte Richtung bewegt.

  5. EnableBreakEven (Standard: false)
    Aktiviert/deaktiviert die Funktion für den Break-even-Stop-Loss.

  6. BreakEvenStartPoints (Standard: 100)
    Der Gewinn (in Punkten), bei dem die Position auf Break-even gesetzt wird.

  7. BreakEvenOffsetPoints (Standard: 20)
    Der Abstand vom Einstiegspunkt, auf den der Stop-Loss beim Break-even verschoben wird.

Gruppe: Zusätzliche Einstellungen

  1. MaxSpreadPoints (Standard: 300)
    Der maximal zulässige Spread in Punkten. Wenn der Spread diesen Wert überschreitet, werden keine neuen Trades eröffnet.

  2. MagicNumber (Standard: 33)
    Eine eindeutige Kennung für den Berater, um seine Positionen von anderen zu unterscheiden.

  3. TradeComment (Standard: "GoldenEagleAI")
    Kommentar zu den Trades, der im „Verlauf“ und „Handel“-Fenster sichtbar ist.

Gruppe: Marktvalidierungs-Extras

  1. EnableShowHistoryDeals (Standard: true)
    Soll die Historie der Trades auf dem Chart angezeigt werden?

  2. ColorBuyDeals (Standard: clrLime)
    Die Farbe der Markierungen/Pfeile auf dem Chart für Buy-Trades.

  3. ColorSellDeals (Standard: clrRed)
    Die Farbe der Markierungen/Pfeile für Sell-Trades.

  4. FontSizeForDeals (Standard: 10)
    Die Schriftgröße für Textmeldungen zu geschlossenen Trades.

3. Empfehlungen für die Nutzung

  1. Wahl des Timeframes und Instruments
    Der Berater ist ideal für den Handel mit Gold-Futures und dem XAU/USD-Paar. Sie können jedoch auch andere Währungspaare und Zeitrahmen testen und die Parameter auf den jeweiligen Markt optimieren.

  2. Optimierung der Parameter
    Nutzen Sie den Strategietester und die Optimierungsfunktion in MetaTrader 5. Passen Sie MAPeriodD1, ATRPeriodM30 und FractalPeriodM5 an die Marktspezifikationen an. Passen Sie auch StopLossPoints und TakeProfitPoints an die Volatilität des Instruments an.

  3. Risikomanagement
    Verwenden Sie für ein kleines Konto oder konservativen Handel RISK LOW oder ein kleines fixiertes Volumen. Für aggressiveren Handel ist RISK HIGH geeignet, aber seien Sie auf erhöhte Risiken vorbereitet.

  4. Spread-Kontrolle
    Der Parameter MaxSpreadPoints hilft, zu teure Einstiege bei einem stark ausgedehnten Spread zu vermeiden (z.B. während Nachrichtenereignissen).

  5. Testen auf einem Demokonto
    Testen Sie den Berater auf einem Demokonto, um sicherzustellen, dass die Einstellungen Ihren Erwartungen und den Bedingungen des Brokers entsprechen.

4. Vorteile

  • Multi-Timeframe-Analyse hilft dabei, Fehlsignale herauszufiltern, indem mehrere Zeitrahmen genutzt werden.
  • Praktischer Trailing-Stop und Break-even-Modus schützen Ihre Gewinne und erhalten Ihr Kapital.
  • Flexible Money-Management-System (fixes Volumen oder Prozentsatz des Kontos mit drei Risikoniveaus).
  • Anzeige von Trades auf dem Chart vereinfacht die Analyse und zeigt Einstiegs- und Ausstiegspunkte deutlich an.

5. Haftungsausschluss

  • Der Berater garantiert keine Gewinne und schließt das Risiko eines Verlusts nicht aus.

mitteln.

  • Die Ergebnisse aus der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Rentabilität.
  • Verwenden Sie immer nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können, und befolgen Sie die Prinzipien des Risikomanagements.

6. Fazit

Golden Eagle Pro EA ist die perfekte Lösung für Händler, die automatische Strategien mit flexiblem Risikomanagement und Multi-Timeframe-Analyse verwenden. Passen Sie die Parameter an Ihren Handelsstil an und führen Sie gründliche Tests mit historischen Daten und auf Demokonten durch, bevor Sie den echten Handel starten.

Für weitere Fragen oder Empfehlungen zur Optimierung der Parameter können Sie den Entwickler über persönliche Nachrichten auf MQL5.com kontaktieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und sicheren Handel!

Auswahl:
Catherine Rissik
169
Catherine Rissik 2025.11.14 07:58 
 

A profitable EA so far! And Vladimir is very quick to respond to questions. Looking forward to testing out his other EA's!

Vladimir Shumikhin
3412
Antwort vom Entwickler Vladimir Shumikhin 2025.11.14 08:13
Hello Catherine!
Thank you so much for your kind review and for testing the Golden Eagle Pro EA! I'm very pleased that the bot has shown great results and proven to be useful for your trading.
I always try to respond quickly to client questions — it's an important part of providing good service. I'll be happy to help you anytime!
I hope that my other expert advisors will also serve you well. I wish you successful and profitable trading!
Best regards,
Vladimir
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.10.25 23:41 
 

il consulente the consultant works well, you need to optimize it, the support is great!! the EA demonstrates excellent performance Thank you

Antwort auf eine Rezension