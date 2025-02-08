Golden Eagle Pro EA

Kurze Beschreibung



Golden Eagle Pro EA

ist ein leistungsstarker automatischer Berater für die MetaTrader 5-Plattform, der eine Kombination mehrerer Indikatoren und eine Multi-Timeframe-Analyse verwendet (MA auf D1, ATR auf M30, Fraktale auf M5). Der Berater umfasst flexible Risikomanagementeinstellungen (fixes Volumen, Prozentsatz des Kontos, Wahl des Risikoniveaus) sowie fortschrittliche Funktionen wie den Trailing-Stop und den Break-even-Modus. Das Programm hat erfolgreich Tests bestanden und wird für den Handel mit Gold-Futures und dem XAU/USD-Paar empfohlen. Der Berater ist vielseitig und für den Handel mit verschiedenen Instrumenten und Zeitrahmen geeignet, sodass die Parameter je nach Marktbedingungen optimiert werden können.





1. Allgemeine Konzepte und Merkmale

Multi-Timeframe-Analyse Verwendet den gleitenden Durchschnitt (MA) auf dem Tageschart (D1), um die Haupttrendrichtung genau zu bestimmen.

Nutzen Sie den ATR-Indikator auf dem 30-Minuten-Chart (M30), um die Volatilität zu analysieren und Phasen niedriger Aktivität zu vermeiden.

Zusätzlich verwendet er Fraktalsignale (Fractals) auf M5, um die besten Einstiegspunkte zu finden. Risikomanagement und Kapitalverwaltung Ermöglicht den Handel mit fixem Volumen (Fixed Lot) für Sicherheit beim Handelsvolumen.

Alternative — dynamische Berechnung des Volumens basierend auf dem Kontostand mit Wahl des Risikoniveaus (niedrig, mittel oder hoch).

Integrierte Überprüfung der Margin-Anforderungen und automatische Volumenreduzierung bei unzureichendem Margin. Flexible Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen Einstellbare SL/TP-Werte in Punkten für maximale Kontrolle über die Trades.

Option für Trailing-Stop, der der Preisbewegung folgt und den Stop-Loss automatisch verschiebt, sobald Gewinne erreicht werden.

Break-even-Funktion zur Überführung des Trades in die Einstiegsebene mit kleinem Abstand, um das Risiko zu minimieren. Zusätzliche Parameter Begrenzung des maximal zulässigen Spreads zur Filterung von volatilen oder illiquiden Marktkonditionen.

Visualisierung der Trade-Historie auf dem Chart mit Anzeige von Pfeilen, Einstiegs-/Ausgangslinien und Informationen zu Gewinn/Verlust. Testmodus-Funktionalität Der Berater funktioniert ordnungsgemäß im Testmodus (OnTester), wobei Gewinn/Verlust für die Optimierung der Einstellungen angezeigt wird.

Es wird empfohlen, Tests mit historischen Daten durchzuführen, um optimale Parameter auszuwählen.

2. Parameter des Beraters und ihre Bedeutung

Nachfolgend sind die Eingabeparameter (Inputs) und ihre kurze Beschreibung aufgeführt.

Gruppe: MA ATR Fractals Strategie

MAPeriodD1 (Standard: 200)

Der Zeitraum des gleitenden Durchschnitts auf dem Tageschart (D1), je höher der Wert, desto globaler wird der Trend berücksichtigt. MAMethod (Standard: MODE_SMA)

Methode zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA usw.). MAPriceApplied (Standard: PRICE_CLOSE)

Preis zur Berechnung des MA (Schlusskurs, Eröffnungskurs, Median usw.). ATRPeriodM30 (Standard: 14)

Zeitraum des ATR-Indikators auf dem M30-Chart zur Beurteilung der Volatilität. ATRMultiplier (Standard: 1.0)

Multiplikator zur Verstärkung oder Abschwächung des Volatilitätsfilters. FractalPeriodM5 (Standard: 5)

Zeitraum des Fraktal-Indikators auf M5 zur Bestimmung lokaler Extrempunkte.

Gruppe: Lot- und Risikoeinstellungen

LotMode (Standard: LOT MODE PERCENTAGE) LOT MODE FIXED – fixes Volumen (wird durch den Parameter FixedLotSize festgelegt).

LOT MODE PERCENTAGE – das Volumen wird prozentual vom Konto berechnet, mit Wahl des Risikoniveaus. FixedLotSize (Standard: 0.01)

Fixes Volumen, gilt nur für LOT MODE FIXED. RiskLevel (Standard: RISK MEDIUM) RISK LOW – konservatives Risiko (1% des Kontos).

RISK MEDIUM – mittleres Risiko (2%).

RISK HIGH – aggressives Risiko (5%).

Gruppe: StopLoss & TakeProfit

StopLossPoints (Standard: 2800)

Die Größe des Stop-Loss in Punkten (berechnet vom Eröffnungspreis). TakeProfitPoints (Standard: 400)

Die Größe des Take-Profit in Punkten (ebenfalls vom Eröffnungspreis berechnet).

Gruppe: Trailing und BreakEven

EnableTrailingStop (Standard: false)

Aktiviert/deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion. TrailingStartPoints (Standard: 150)

Der Gewinnpunkt (in Punkten), ab dem der Trailing-Stop aktiviert wird. TrailingStopPoints (Standard: 100)

Der Abstand vom aktuellen Preis zum gesetzten Stop-Loss im Trailing-Modus. TrailingStepPoints (Standard: 50)

Der Mindestschritt (in Punkten), um den der Stop-Loss angepasst wird, wenn sich der Preis weiter in die gewünschte Richtung bewegt. EnableBreakEven (Standard: false)

Aktiviert/deaktiviert die Funktion für den Break-even-Stop-Loss. BreakEvenStartPoints (Standard: 100)

Der Gewinn (in Punkten), bei dem die Position auf Break-even gesetzt wird. BreakEvenOffsetPoints (Standard: 20)

Der Abstand vom Einstiegspunkt, auf den der Stop-Loss beim Break-even verschoben wird.

Gruppe: Zusätzliche Einstellungen

MaxSpreadPoints (Standard: 300)

Der maximal zulässige Spread in Punkten. Wenn der Spread diesen Wert überschreitet, werden keine neuen Trades eröffnet. MagicNumber (Standard: 33)

Eine eindeutige Kennung für den Berater, um seine Positionen von anderen zu unterscheiden. TradeComment (Standard: "GoldenEagleAI")

Kommentar zu den Trades, der im „Verlauf“ und „Handel“-Fenster sichtbar ist.

Gruppe: Marktvalidierungs-Extras

EnableShowHistoryDeals (Standard: true)

Soll die Historie der Trades auf dem Chart angezeigt werden? ColorBuyDeals (Standard: clrLime)

Die Farbe der Markierungen/Pfeile auf dem Chart für Buy-Trades. ColorSellDeals (Standard: clrRed)

Die Farbe der Markierungen/Pfeile für Sell-Trades. FontSizeForDeals (Standard: 10)

Die Schriftgröße für Textmeldungen zu geschlossenen Trades.

3. Empfehlungen für die Nutzung

Wahl des Timeframes und Instruments

Der Berater ist ideal für den Handel mit Gold-Futures und dem XAU/USD-Paar. Sie können jedoch auch andere Währungspaare und Zeitrahmen testen und die Parameter auf den jeweiligen Markt optimieren. Optimierung der Parameter

Nutzen Sie den Strategietester und die Optimierungsfunktion in MetaTrader 5. Passen Sie MAPeriodD1, ATRPeriodM30 und FractalPeriodM5 an die Marktspezifikationen an. Passen Sie auch StopLossPoints und TakeProfitPoints an die Volatilität des Instruments an. Risikomanagement

Verwenden Sie für ein kleines Konto oder konservativen Handel RISK LOW oder ein kleines fixiertes Volumen. Für aggressiveren Handel ist RISK HIGH geeignet, aber seien Sie auf erhöhte Risiken vorbereitet. Spread-Kontrolle

Der Parameter MaxSpreadPoints hilft, zu teure Einstiege bei einem stark ausgedehnten Spread zu vermeiden (z.B. während Nachrichtenereignissen). Testen auf einem Demokonto

Testen Sie den Berater auf einem Demokonto, um sicherzustellen, dass die Einstellungen Ihren Erwartungen und den Bedingungen des Brokers entsprechen.

4. Vorteile

Multi-Timeframe-Analyse hilft dabei, Fehlsignale herauszufiltern, indem mehrere Zeitrahmen genutzt werden.

hilft dabei, Fehlsignale herauszufiltern, indem mehrere Zeitrahmen genutzt werden. Praktischer Trailing-Stop und Break-even-Modus schützen Ihre Gewinne und erhalten Ihr Kapital.

schützen Ihre Gewinne und erhalten Ihr Kapital. Flexible Money-Management-System (fixes Volumen oder Prozentsatz des Kontos mit drei Risikoniveaus).

(fixes Volumen oder Prozentsatz des Kontos mit drei Risikoniveaus). Anzeige von Trades auf dem Chart vereinfacht die Analyse und zeigt Einstiegs- und Ausstiegspunkte deutlich an.

5. Haftungsausschluss

Der Berater garantiert keine Gewinne und schließt das Risiko eines Verlusts nicht aus.

Die Ergebnisse aus der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Rentabilität.

Hinweis auf zukünftige Rentabilität. Verwenden Sie immer nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können, und befolgen Sie die Prinzipien des Risikomanagements.

6. Fazit

Golden Eagle Pro EA

ist die perfekte Lösung für Händler, die automatische Strategien mit flexiblem Risikomanagement und Multi-Timeframe-Analyse verwenden. Passen Sie die Parameter an Ihren Handelsstil an und führen Sie gründliche Tests mit historischen Daten und auf Demokonten durch, bevor Sie den echten Handel starten.

Für weitere Fragen oder Empfehlungen zur Optimierung der Parameter können Sie den Entwickler über persönliche Nachrichten auf MQL5.com kontaktieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und sicheren Handel!