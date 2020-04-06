Smart Super Signals Pro
- エキスパート
- Vladimir Shumikhin
- バージョン: 3.1
- アクティベーション: 10
Smart Super Signals Pro は MetaTrader 5 向けの多機能自動売買エキスパートアドバイザー（EA）です。主要通貨ペア（EURUSD、GBPUSD、USDJPY など）、貴金属（Gold/XAUUSD）、原油（WTI、Brent）、および暗号通貨（BTCUSD など）に対応しています。本 EA は、「Super Signals（スーパーシグナル）」という仕組みに基づき、選択した時間足での局所的な高値・安値（反転や調整の可能性があるポイント）を認識します。
買いまたは売りのシグナルが発生すると自動的に注文を開き、トレーリングストップやブレイクイーブン、さらに（ヘッジモードの）グリッド機能を使用してポジションを管理することができます。これにより、Smart Super Signals Pro は、比較的アグレッシブな戦略からより保守的な戦略まで、幅広いスタイルに柔軟に対応可能なツールとなっています。
Key Features（特徴）
- 主要な金融商品に対応：Forex（EURUSD、GBPUSD、USDJPYなど）、貴金属（Gold/XAUUSD、Silver）、原油（WTI、Brent）、暗号通貨（BTCUSD、ETHUSDなど）。
- マルチマーケット＆マルチカレンシー：複数のチャートで同時に稼働でき、各取引銘柄の特性に合わせて調整します。
- 柔軟なリスク管理システム：固定ロットまたはパーセントベースのリスク（LOT_MODE）を選択し、リスクレベル（低・中・高）を設定可能。
- 使いやすいコントロールパネル：現在のデイリー、ウィークリー、マンスリー、そして総合損益のほか、チャート上に取引履歴も表示します。
- トレーリングストップとブレイクイーブン機能：利益の確保と損失の最小化を適時に支援。
- グリッドモード（ヘッジアカウント用）：特定のステップ（GridStep）を超えたタイミングで、同方向のポジションを追加。
- ネット決済（Netting）とヘッジ（Hedging）の両アカウントに対応：幅広いブローカー口座タイプに対応可能。
- 直感的なインターフェースとわかりやすいシグナル表示：買い/売り矢印やラインによるクリアなビジュアル表現。
Principle of Operation (Super Signals)（動作原理）
「Super Signals」モジュールは、選択された時間足（SignalTF）において、指定された本数の最新バー（SignalDepthBars）を分析します。局所的な高値を検出した場合は Sell シグナルが、局所的な安値を検出した場合は Buy シグナルが生成されます。EA は有利な価格（買いは Ask、売りは Bid）を待ち、以下を確認します：
- 設定した取引間隔（MinutesBetweenTrades）が経過しているか。
- スプレッドが許容される最大値（MaxSpread）を超えていないか。
ヘッジアカウントの場合、Smart Super Signals Pro はカスタマイズ可能な「グリッド」アプローチをサポートします。最初のポジションを開いた後、あらかじめ設定した GridStep に達するたびに、最大ポジション数（MaxGridPositions）の範囲内で同方向に追加注文を入れることが可能です。
Description of Input Parameters（入力パラメータの説明）
Lot and Risk（ロットとリスク）
- LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)：
- LOTMODE_FIXED — 固定ロット（FixedLotSize）を使用
- LOTMODE_PERCENT — 口座残高に基づいたパーセントリスクを使用し、RiskLevel（リスクレベル）で指定
- FixedLotSize：LOTMODE_FIXED 選択時の固定ロットサイズ（デフォルト 0.01）
- RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)：
- RISK_LOW：およそ 1% リスク/1 トレード
- RISK_MEDIUM：およそ 2% リスク
- RISK_HIGH：およそ 5% リスク
Stop Loss / Take Profit（ストップロス / テイクプロフィット）
- StopLoss：ストップロス（ポイント単位、デフォルト 1000）
- TakeProfit：テイクプロフィット（ポイント単位、デフォルト 200）
これらの値は銘柄の仕様に応じて「ポイント」で設定されます。0 に設定した場合、ストップロス / テイクプロフィットは使用されません。
Trailing Stop / BreakEven（トレーリングストップ / ブレイクイーブン）
- TrailingStop：トレーリングストップ機能の有効 / 無効（true/false）
- TrailingStart：トレーリングストップ開始となる利益（ポイント）
- TrailingDistance：トレーリング発動時に、現在価格とストップロスの距離（ポイント）
- TrailingStep：ストップロスを再調整できる最小ステップ（ポイント）
- BreakEven：ブレイクイーブン（損益分岐点の引き上げ）機能の有効 / 無効（true/false）
- BreakEvenStart：ポジションをブレイクイーブンに移動するために必要な利益（ポイント）
- BreakEvenOffset：スプレッドや手数料を考慮した追加のオフセット（ポイント）。買いの場合はエントリー価格より上、売りの場合はエントリー価格より下へストップをずらすのに使用。
Order Management（注文管理）
- MinutesBetweenTrades：連続注文間の最短時間（分）
- MaxSpread：許容される最大スプレッド（ポイント）。超過すると新規注文は行わない。
- ExpertID：EA のマジックナンバー（デフォルト 777）
- OrderComment：注文に付与されるコメント
Grid Settings (For Hedging Accounts Only)（グリッド設定・ヘッジアカウント専用）
- MaxGridPositions：同一方向で最大いくつのポジションを持つか
- GridStep：追加ポジションを持つためのステップ幅（ポイント）
Interface Settings（インターフェース設定）
- DisplayPanel：チャート上のパネル表示の有無（true/false）
- DisplayProfitStats：日次・週次・月次・累積損益の統計を表示するかどうか
- DisplayTradeHistory：取引履歴（矢印やライン）をチャートに描画するかどうか
- BuyTradeColor / SellTradeColor：チャート上の買い/売り矢印の色
- TradeHistoryFontSize：チャート上の損益テキストのフォントサイズ
- PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor：パネル背景、文字、編集ボックスの色
Signal Settings（シグナル設定）
- SignalDepthBars：局所的な高値/安値を検出する際に使用するバー数。数値が大きいほどシグナル頻度が少なくなります。
- ArrowDistance：シグナルの矢印をローソク足の高値/安値から視認性向上のためずらす距離（ポイント）
- HistoryBars：過去のシグナルを描画する際に使用するバー数
- SignalTF：シグナルを分析する時間足（デフォルト H1）
Signal Colors（シグナルの色設定）
- SignalBuyColor / SignalSellColor：買い/売りシグナル矢印の色
- SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor：スーパーシグナルの上線と下線の色
Recommended Usage（推奨使用方法）
- 取引を行いたい銘柄（EURUSD、XAUUSD（Gold）、WTI/Brent、BTCUSDなど）のチャートに EA を設定します。
- 自分のトレードスタイルや資金管理に合わせて、ロット、リスク、ストップロス/テイクプロフィットなどのパラメータを設定します。
- 必要に応じてトレーリングストップやブレイクイーブンを有効にして、自動的なポジション管理を行うことも可能です。
- SignalTF（時間足）が適切に設定されているか、また MinutesBetweenTrades（注文間隔）が戦略に合致しているか確認します。
- DisplayPanel が true になっている場合は、チャート上のパネルで損益状況や取引履歴を確認できます。
Conclusion & Important Notes（結論と重要事項）
- Smart Super Signals Pro は 100% 損失回避を保証するものではありません。すべての取引システムは市場リスクを伴います。
- 実際の口座で使用する前に、必ずデモ口座で十分なテストと最適化を行い、現在の市場環境や資金管理スタイルに合わせて調整してください。
- トレーリングストップとブレイクイーブンの機能は、リスク/リワード比を改善できますが、設定によっては有利なポジションを早期に決済してしまう場合もあります。
- グリッドモード（Grid）はトレンド相場で有利ですが、レンジ相場ではポジションが積み上がりリスクが高まる可能性があります。
- EA はヘッジ口座とネット決済口座の両方で正しく動作します。ネット決済口座の場合、同時には買いポジションと売りポジションをそれぞれ1つずつしか保持できません。
- Smart Super Signals Pro は EURUSD、GBPUSD、USDJPY、Gold (XAUUSD)、Oil (WTI, Brent)、Crypto (BTCUSD, ETHUSD) などの人気銘柄での使用を推奨します。
インストールや設定に関してご質問がある場合は、MQL5 の私のプロフィールからお問い合わせください。
良いトレードを！