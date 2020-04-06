Beschreibung

Renko Trading Bot EA – Automatischer Trading-Ratgeber für Renko-Charts auf MetaTrader 5

Der Renko Trading Bot EA ist eine professionelle Handelslösung, die auf dem Renko-Chart-System basiert, das japanische Trader Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Dieser leistungsstarke automatisierte Advisor erkennt und handelt Renko-Wellenmuster mit hoher Präzision und bietet Tradern eine zuverlässige Möglichkeit, die auf „Bricks“ basierende Preisdynamik zu nutzen.

Der Bot verwendet eine einzigartige Chart-Konstruktion, die ausschließlich signifikante Preisbewegungen darstellt, während Marktrauschen und zeitbedingte Schwankungen ausgefiltert werden. Er ist ideal für Trader, die einen Algorithmus ohne Marktgeräusche, klare Einstiegssignale und ein durchdachtes Risikomanagement benötigen.

Das Renko-Analyse-System enthält einen Algorithmus zur dynamischen Verfolgung der Trendrichtung, des aktuellen Brick-Levels und wichtiger Umkehrpunkte, was eine hohe Genauigkeit auf allen Finanzinstrumenten gewährleistet.

Hauptmerkmale

• Intelligente Renko-Mustererkennung – Fortschrittlicher Algorithmus zur präzisen Identifizierung von Wellenmustern basierend auf BrickSize (Brick-Größe) und ReversalBricks (Anzahl der Bricks für eine Umkehr).

• Doppelte Filtertechnologie – Mehrere Marktfilter: Spread-Filter, Zeitfilter für die optimalen Handelsstunden und Mindestabstandsfilter zwischen Orders.

• Flexible Handelsrichtung – Handel nur long (BUY), nur short (SELL) oder in beiden Richtungen gleichzeitig.

• Adaptives Kapitalmanagement – Feste Positionsgrößen oder automatische Anpassung des Lot-Sizes je nach verfügbarem Margin und Brokerbedingungen.

• Universelle Anwendung – Optimiert für alle Zeitrahmen (M5, M15, H1, D1, W1) mit empfohlenen Standard-Einstellungen.

• Vollständiger Schutz – Einstellbare Stop Loss, Take Profit, dynamischer Trailing Stop und Break Even-Funktion.

Märkte und unterstützte Instrumente

Der Renko Trading Bot Pro liefert herausragende Ergebnisse auf verschiedenen Märkten:

Forex-Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD u.a.

Edelmetalle: XAUUSD, XAGUSD

Rohstoffe / Energie: WTI, Brent, Erdgas

Kryptowährungen: BTCUSD, ETHUSD u.a.

Indizes: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100

Handelslogik und Methodik

• Verfolgung von Renko-Leveln und Umkehrpunkten – Der Advisor überwacht aktuelle Level, Bewegungsrichtung und Umkehrpunkte.

• Erkennung von Preisformationen – Automatische Identifikation von Umkehrmustern.

• Präzise Berechnung von Einstiegspunkten – Bestimmung optimaler Positionsöffnungs-Level.

• Intelligentes Risikomanagement – SL, TP, Trailing Stop, Break Even.

• Adaptiver Handel – Anpassung an Volatilität und Marktbedingungen.

Parameterbeschreibung

Renko-Einstellungen

• TimeFrame – Auswahl des Zeitrahmens

• InitialLot – Anfangs-Lotgröße

• BrickSize – Brick-Größe

• ReversalBricks – Anzahl der Bricks für eine Umkehr

• CloseOnReversal – Positionen bei Umkehr schließen

Risikomanagement

• TakeProfit – Take-Profit-Wert

• StopLoss – Stop-Loss-Wert

Trailing-Stop-Parameter

• InpUseTrailing – Trailing aktivieren

• InpTrailingStart – Startlevel

• InpTrailingDistance – Distanz

• InpTrailingStep – Schrittweite

Break-Even-Parameter

• InpUseBreakEven – Break-Even aktivieren

• InpBreakEvenStart – Startlevel

• InpBreakEvenOffset – Offset

Filter und Handelsregeln

• InpMaxSpread – maximaler Spread

• InpMinOrderDistance – Mindestabstand zwischen Orders

• InpMinTimeBetweenOrders – Mindestzeit zwischen Orders

Tageslimits

• DailyLimit – Tageslimits aktivieren

• MaxOrdersPerDay – maximale Anzahl an Trades pro Tag

Zeitfilter

• UseTimeFilter – Zeitfilter aktivieren

• StartHour, StartMinute – Beginn

• EndHour, EndMinute – Ende

Anzeige

• ShowPanel – Anzeige der Informationsleiste

• ShowTradeHistory – Anzeige der Trade-Historie

• MagicNumber – Identifier

Panel-Farben

Hintergrund, Textfarbe, Bearbeitungsfarbe, Profit- und Verlustfarben individuell einstellbar.

Informationspanel

Zeigt an: Trend, BrickSize, Anzahl offener Positionen, Anzahl Trades am Tag, Tages-/Wochen-/Monatsgewinne, Trade-Historie.

Nutzungsempfehlungen

• Trailing Stop und Break-Even aktivieren

• Stop Loss kann auf 0 gesetzt werden, um nur mit internen Schutzmechanismen zu arbeiten

• BrickSize und ReversalBricks an das Instrument anpassen

• 2–4 Wochen Demo-Test empfohlen

• Empfohlenes Kapital: ab $100, ideal $1000+

Konservative Einstellungen

• BrickSize: 30–50

• ReversalBricks: 1–2

• MaxOrdersPerDay: 3–5

• StopLoss: 150–250

• TakeProfit: 200–300

Aggressive Einstellungen

• BrickSize: 15–30

• ReversalBricks: 1

• MaxOrdersPerDay: 10–20

• StopLoss: 75–150

• TakeProfit: 100–200

Unterstützte Kontotypen

Kompatibel mit ECN, STP, MM, PAMM und Demo-Konten.

Vorteile

• Authentischer Renko-Algorithmus

• Hohe Signalgenauigkeit

• Umfassendes Risikomanagement

• Flexible Konfiguration

• Informationspanel integriert

• Universell einsetzbar

• Bewährte Methodik

• Automatische Anpassung an Marktbedingungen

Fazit

Renko Trading Bot Pro ist ein automatisiertes Handelssystem auf Basis von Renko-Charts, das Marktrauschen filtert, klare Umkehrsignale liefert und ein vollständiges Risikomanagement bietet. Das Informationspanel ermöglicht die Echtzeitkontrolle des Handels und die Software eignet sich für eine breite Palette von Instrumenten und Renko-Parametern.