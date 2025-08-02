Supernova XAUUSD h1

Supernova ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wurde von 2024 bis heute getestet und hat durchweg eine zuverlässige Leistung erbracht, die sich gut an die aktuellen und sich entwickelnden Marktbedingungen anpasst - im Gegensatz zu Systemen, die sich auf veraltete langfristige Backtests stützen.

Jeder von Supernova ausgeführte Handel beinhaltet einen vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit, was eine strukturierte Risikokontrolle gewährleistet. Der EA verfügt über eine stressgetestete Logik, robuste Schutzmechanismen und fortschrittliche Handelsmanagement-Tools, die ihn für eine Vielzahl von Handelsszenarien geeignet machen.

Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready

Supernova ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für den Hochleistungshandel mit dem XAUUSD H1 entwickelt wurde. Er kombiniert eine adaptive Strategielogik mit strenger Risikokontrolle, um konsistente Ergebnisse auf dem Goldmarkt zu erzielen. Ganz gleich, ob Sie für sich selbst handeln oder eine Finanzierung anstreben, Supernova ist so gebaut, dass er Ergebnisse liefert.

Warum Supernova sich auszeichnet

Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss und Take-Profit abgesichert

Kein Handel bleibt ungeschützt - das Risiko ist von Anfang an klar definiert.

2 Jahre reale Ergebnisse: 2024 bis heute

Backtesting auf Basis des aktuellen Marktverhaltens, nicht auf Basis veralteter historischer Daten.

Lange Backtests können irreführend sein

Die meisten EAs, die über 10 Jahre hinweg gut aussehen, versagen oft unter Live-Bedingungen. Supernova konzentriert sich auf die relevante Leistung.

Stressgetestet für Live-Volatilität

Supernova wurde entwickelt, um mit hohen Spreads, Slippage und unvorhersehbaren Kursbewegungen umzugehen - ideal für XAUUSD.

Entwickelt für Prop-Firmen

Enthält alle erforderlichen Schutzmaßnahmen wie tägliche Drawdown-Limits, Sitzungskontrollen und Eigenkapitalgarantien zur Erfüllung der Finanzierungsanforderungen.

Hauptmerkmale

Allgemeine Einstellungen

Backtest-Modus für schnellere Simulation

Echtzeit-Informationsfenster im Chart

Benutzerdefinierter Auftragskommentar und einzigartige Magic Number

Handelsmodi: Hedge, Nur-Long oder Nur-Short

Geld-Management

Festes Lot oder prozentuales Risiko (Balance/Equity)

Möglichkeit, einen festen Risikobetrag pro Handel zu definieren

Erweiterte Handelsverwaltung

Jeder Handel beinhaltet Stop-Loss und Take-Profit

Trailing Stop-Loss Management: Wird nach einem bestimmten Gewinnabstand aktiviert (z. B. 50 Punkte) Einstellbarer Trailing-Abstand und Schrittgröße

Trailing-Take-Profit-Verwaltung: Ermöglicht dynamische Gewinnmitnahme nach Erreichen des Zielgewinns (z. B. 100 Punkte) Anpassbarer Abstand für Trailing

Break-Even-Verwaltung: Verschiebt den Stop-Loss nach Erreichen der Gewinnschwelle zum Break-Even Optionaler zusätzlicher Pufferabstand zur Sicherung von Gewinnen



Einstiegsschutz

Filter für maximalen Spread

Limits für offene Positionen, Losgrößen und Eingaben pro Bar

Tägliche und Konto-Schutzmaßnahmen

Tägliche Verlust- und Drawdown-Kontrolle

Minimaler und maximaler Eigenkapitalschutz

Tägliche Rücksetzzeit zur Wiederaufnahme sicherer Handelsoperationen

Sitzungs-Management

Vollständige Kontrolle der Sitzungszeit pro Wochentag

Optionen zur Deaktivierung des Sonntagshandels

Automatisches Schließen von Geschäften zum Sitzungs- oder Freitagsschluss

Leistung

Supernova hat in einem zweijährigen Backtest ab 2024 stabile Ergebnisse gezeigt. Sein Design begünstigt eine konsistente Performance unter aktuellen Marktbedingungen und vermeidet die Abhängigkeit von veralteten, langen historischen Daten.

Anforderungen und Empfehlungen

Broker: Jeder Broker mit geringer Streuung (IC Markets empfohlen)

Mindesteinlage: $500 mit einem Hebel von 1:500

Empfohlene Einzahlung: $1000 mit einem Hebel von 1:500

Mindest-Hebelwirkung: 1:100 (1:500 bevorzugt)

Konto-Typ: Absicherung

VPS: Dringend empfohlen für 24/7 ununterbrochenen Handel

Supernova# kombiniert Struktur, Kontrolle und Flexibilität - entwickelt, um unter realen Bedingungen zu funktionieren, mit einem Schwerpunkt auf Sicherheit und Anpassungsfähigkeit.