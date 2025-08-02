Supernova XAUUSD h1

Supernova ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wurde von 2024 bis heute getestet und hat durchweg eine zuverlässige Leistung erbracht, die sich gut an die aktuellen und sich entwickelnden Marktbedingungen anpasst - im Gegensatz zu Systemen, die sich auf veraltete langfristige Backtests stützen.

Jeder von Supernova ausgeführte Handel beinhaltet einen vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit, was eine strukturierte Risikokontrolle gewährleistet. Der EA verfügt über eine stressgetestete Logik, robuste Schutzmechanismen und fortschrittliche Handelsmanagement-Tools, die ihn für eine Vielzahl von Handelsszenarien geeignet machen.

Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready

Supernova ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für den Hochleistungshandel mit dem XAUUSD H1 entwickelt wurde. Er kombiniert eine adaptive Strategielogik mit strenger Risikokontrolle, um konsistente Ergebnisse auf dem Goldmarkt zu erzielen. Ganz gleich, ob Sie für sich selbst handeln oder eine Finanzierung anstreben, Supernova ist so gebaut, dass er Ergebnisse liefert.

Warum Supernova sich auszeichnet

Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss und Take-Profit abgesichert
Kein Handel bleibt ungeschützt - das Risiko ist von Anfang an klar definiert.

2 Jahre reale Ergebnisse: 2024 bis heute
Backtesting auf Basis des aktuellen Marktverhaltens, nicht auf Basis veralteter historischer Daten.

Lange Backtests können irreführend sein
Die meisten EAs, die über 10 Jahre hinweg gut aussehen, versagen oft unter Live-Bedingungen. Supernova konzentriert sich auf die relevante Leistung.

Stressgetestet für Live-Volatilität
Supernova wurde entwickelt, um mit hohen Spreads, Slippage und unvorhersehbaren Kursbewegungen umzugehen - ideal für XAUUSD.

Entwickelt für Prop-Firmen
Enthält alle erforderlichen Schutzmaßnahmen wie tägliche Drawdown-Limits, Sitzungskontrollen und Eigenkapitalgarantien zur Erfüllung der Finanzierungsanforderungen.

Hauptmerkmale

Allgemeine Einstellungen

  • Backtest-Modus für schnellere Simulation

  • Echtzeit-Informationsfenster im Chart

  • Benutzerdefinierter Auftragskommentar und einzigartige Magic Number

  • Handelsmodi: Hedge, Nur-Long oder Nur-Short

Geld-Management

  • Festes Lot oder prozentuales Risiko (Balance/Equity)

  • Möglichkeit, einen festen Risikobetrag pro Handel zu definieren

Erweiterte Handelsverwaltung

  • Jeder Handel beinhaltet Stop-Loss und Take-Profit

  • Trailing Stop-Loss Management:

    • Wird nach einem bestimmten Gewinnabstand aktiviert (z. B. 50 Punkte)

    • Einstellbarer Trailing-Abstand und Schrittgröße

  • Trailing-Take-Profit-Verwaltung:

    • Ermöglicht dynamische Gewinnmitnahme nach Erreichen des Zielgewinns (z. B. 100 Punkte)

    • Anpassbarer Abstand für Trailing

  • Break-Even-Verwaltung:

    • Verschiebt den Stop-Loss nach Erreichen der Gewinnschwelle zum Break-Even

    • Optionaler zusätzlicher Pufferabstand zur Sicherung von Gewinnen

Einstiegsschutz

  • Filter für maximalen Spread

  • Limits für offene Positionen, Losgrößen und Eingaben pro Bar

Tägliche und Konto-Schutzmaßnahmen

  • Tägliche Verlust- und Drawdown-Kontrolle

  • Minimaler und maximaler Eigenkapitalschutz

  • Tägliche Rücksetzzeit zur Wiederaufnahme sicherer Handelsoperationen

Sitzungs-Management

  • Vollständige Kontrolle der Sitzungszeit pro Wochentag

  • Optionen zur Deaktivierung des Sonntagshandels

  • Automatisches Schließen von Geschäften zum Sitzungs- oder Freitagsschluss

Leistung
Supernova hat in einem zweijährigen Backtest ab 2024 stabile Ergebnisse gezeigt. Sein Design begünstigt eine konsistente Performance unter aktuellen Marktbedingungen und vermeidet die Abhängigkeit von veralteten, langen historischen Daten.

Anforderungen und Empfehlungen

  • Broker: Jeder Broker mit geringer Streuung (IC Markets empfohlen)

  • Mindesteinlage: $500 mit einem Hebel von 1:500

  • Empfohlene Einzahlung: $1000 mit einem Hebel von 1:500

  • Mindest-Hebelwirkung: 1:100 (1:500 bevorzugt)

  • Konto-Typ: Absicherung

  • VPS: Dringend empfohlen für 24/7 ununterbrochenen Handel

Supernova# kombiniert Struktur, Kontrolle und Flexibilität - entwickelt, um unter realen Bedingungen zu funktionieren, mit einem Schwerpunkt auf Sicherheit und Anpassungsfähigkeit.

Auswahl:
Ferran Lopez Navarro
3003
Ferran Lopez Navarro 2025.08.06 04:32 
 

scam

ANSWER: I don't want to become a millionaire, but at least buy an EA and make it work. Their EA reviews already say more than their answers.

Raphael Schwietering
6166
Antwort vom Entwickler Raphael Schwietering 2025.08.08 09:57
You did it run 1 day Show me a Screenshot with 4 red trades. Functionsality as described. Learn how to handle eas. Its Not a one day multimillionaire thing
Antwort auf eine Rezension