Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro: Innovative Handelsstrategie mit mehrfachen Aufträgen und automatischer Berechnung von Abständen

Beschreibung
Range Breakout Trader Pro ist eine moderne Handelsstrategie für MetaTrader 5, die sich auf die Nutzung von Preisbereich-Ausbrüchen mit automatischer Auftragserstellung und -verwaltung spezialisiert. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die effektive Range-Breakout-Strategien mit maximaler Automatisierung anwenden möchten. Der Advisor platziert Aufträge unter Berücksichtigung verschiedener Marktbedingungen und Risikomanagementparameter, was ihn zu einem optimalen Werkzeug für den aktiven Handel mit Hauptwährungspaaren, Gold, Öl und Kryptowährungen macht.

Hauptfunktionen und Vorteile:

  • Mehrstufiges Auftragsplatzierungssystem: Der Advisor arbeitet mit mehreren Aufträgen basierend auf dem Marktbereich, wodurch die Marktvolatilität maximal genutzt wird.
  • Automatische Berechnung der Abstände: Der Abstand zwischen den Aufträgen wird automatisch auf der Grundlage des aktuellen Marktbereichs oder einer benutzerdefinierten Fibonacci-Formel berechnet.
  • Flexibler Positionsgrößenrechner: Der Händler kann die optimale Methode zur Berechnung der Auftragsgröße auswählen, einschließlich fester Lotgröße, Prozent vom Kontostand oder vom Eigenkapital.
  • Vollständige Unterstützung für verschiedene Handelsrichtungen: Möglichkeit, nur in eine Richtung (Kauf oder Verkauf) oder in beide Richtungen zu handeln.
  • Umfassendes Risikomanagementsystem: Eingebaute Schutzmechanismen vor hohen Risiken, einschließlich der Begrenzung des maximalen Risikos pro Symbol, automatische Spread-Kontrolle und Margin-Sicherheit.
  • Vollständig anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Werte: Einstellung der Stop-Loss- und Take-Profit-Werte für jeden Handel mit zusätzlichem Puffer zum Schutz vor Slippage.
  • Erweiterte Funktionen für Trailing-Stop und Break-Even: Möglichkeit, Trailing-Stop zu aktivieren und Positionen automatisch auf Break-Even zu setzen, sobald ein bestimmter Gewinn erreicht wird.
  • Dynamische Aktualisierung von Bereichen: Automatische Aktualisierung der Marktbereichsdaten im Laufe des Handelstages, wobei Informationen aus den vorherigen Perioden zur Vorhersage von Preisbewegungen verwendet werden.
  • Unterstützung für eine breite Palette von Handelsinstrumenten: Optimale Funktionalität für gängige Währungspaare wie EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Edelmetalle (XAUUSD), Öl (WTI und Brent) sowie Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD und andere).

Detaillierte Beschreibung der Einstellungen des Advisors:

  • Bereichseinstellungen
    • UseTodayRange (Verwenden des heutigen Bereichs): Wenn aktiviert (true), verwendet der Advisor den Bereich des aktuellen Handelstags; wenn deaktiviert (false), wird der Bereich des Vortages verwendet.
    • OrderOffset (Initiale Auftragsversetzung): Bestimmt die Distanz in Punkten vom High/Low des Bereichs zur Platzierung des ersten Auftrags. Ein größerer Abstand reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen, kann jedoch zu verpassten Bewegungen führen.
    • ContinuousUpdate (Kontinuierliche Bereichsaktualisierung): Wenn aktiviert (true), aktualisiert der Advisor ständig die Bereichsdaten während des Handelstags, was die Strategie anpassungsfähiger an sich ändernde Marktbedingungen macht.
    • MinimumRangeSize (Mindestbereichsgröße): Die minimale Größe des Bereichs in Punkten, die erforderlich ist, um die Strategie zu aktivieren. Hilft, den Handel in engen Märkten mit niedriger Volatilität zu vermeiden.
    • SignificantRangePct (Prozentualer Bereichsänderungswert): Der Prozentsatz, der angibt, wie stark sich der Bereich ändern muss, um die Aufträge neu zu berechnen. Schützt vor häufigen Neuberechnungen bei unbedeutenden Änderungen.
    • MinRangeChangePoints (Minimale Bereichsänderung in Punkten): Der absolute Wert der Bereichsänderung, der erforderlich ist, um Aufträge zusätzlich zur prozentualen Änderung neu zu berechnen.

Multi-Order Einstellungen:

  • MaxBuyOrders (Maximale Kaufaufträge): Begrenzung der maximalen Anzahl gleichzeitiger Kaufaufträge, um das Gesamtrisiko zu kontrollieren.
  • MaxSellOrders (Maximale Verkaufsaufträge): Bestimmt die maximale Anzahl gleichzeitiger Verkaufsaufträge.
  • DistanceMode (Abstandsberechnungsmodus): Methode zur Bestimmung der Entfernung zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen:
    • DIST_FIXED: Fester Abstand für alle Aufträge
    • DIST_AUTO: Automatische Berechnung basierend auf der Bereichsgröße
    • DIST_FIBONACCI: Verwendung der Fibonacci-Sequenz zur Erhöhung der Abstände
  • FixedDistance (Fester Abstand): Der Wert des Abstands zwischen den Aufträgen in Punkten bei Auswahl des Modus DIST_FIXED.
  • RangeMultiplier (Bereichs-Multiplikator): Ein Faktor zur Berechnung der Entfernung zwischen den Aufträgen im Modus DIST_AUTO (z. B. 0,3 bedeutet 30% der Bereichsgröße).

Risikomanagement:

  • LotMethod (Lotrechnungsverfahren): Bestimmt die Methode zur Berechnung des Positionsvolumens:
    • LOT_FIXED: Feste Lotgröße
    • LOT_RISK: Berechnung basierend auf einem Risikoprozentanteil vom Kontostand
    • LOT_EQUITY: Berechnung basierend auf einem Risikoprozentanteil vom Eigenkapital
    • LOT_DYNAMIC: Dynamische Berechnung basierend auf freiem Margin
  • RiskPercent (Risikoprozent): Prozentsatz des Kontostands oder Eigenkapitals, den der Händler auf jedem Handel riskiert, wenn die Methoden LOT_RISK oder LOT_EQUITY verwendet werden.

Weitere Funktionen:

  • Stop-Loss und Take-Profit: Die Parameter Stop-Loss und Take-Profit können für jeden Handel individuell angepasst werden.
  • Trailing Stop und Break-Even: Flexible Aktivierung des Trailing-Stops und der Möglichkeit, Positionen auf Break-Even zu setzen, wenn ein bestimmter Gewinn erreicht wird.

Visuelle Einstellungen:

  • Möglichkeit zur Anzeige von wichtigen Informationen auf dem Chart und dem Steuerungsbereich, einschließlich Bereichslinien, Auftragslevels und Handelsgeschichte.

Empfohlene Handelsinstrumente:

  • Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD und andere Haupt- und Kreuzwährungspaare.
  • Edelmetalle: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber).
  • Öl: WTI und Brent.
  • Kryptowährungen: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) und andere führende Kryptowährungen.

Vorteile der Verwendung von Range Breakout Trader Pro:
Range Breakout Trader Pro ist ein leistungsstarkes und flexibles Handelswerkzeug, das es Ihnen ermöglicht, die Range-Breakout-Strategie mit mehrfachen Aufträgen und präziser Risikomanagementanpassung effektiv umzusetzen. Ideal für den Handel mit gängigen Währungspaaren, Edelmetallen, Öl und Kryptowährungen.

Empfohlene Produkte
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Experten
Dieser Expert Advisor ist für den Nachrichtenhandel konzipiert. Diese Version ist die professionelle Version für MT5. Der Preis dieser Version wird 50 USD für eine begrenzte Anzahl von Kopien betragen. Der endgültige Preis beträgt 99 USD. Unten finden Sie die MT4-Version des Experten: News Advisor MT4 Pro. Der Hauptvorteil dieses Experten ist, dass er Backtesting-Fähigkeiten bietet (etwas, das in den meisten Nachrichten-Expertenberatern nicht zu finden ist). Diese Fähigkeit gibt Ihnen die Möglic
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experten
**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5 --- ## **I. Zusammenfassung** Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus
H AP Spike Trader
Amirali Abazar
Experten
Der Mechanismus ist "following of Spike" als Strategie für EURUSD im M5-Zeitrahmen. Die Strategie hat maximal 3 Positionen zu jeder Zeit. Jeder Trade hat einen festen SL und einen festen TP. Seine so einfach zu verwenden "expert adviser:H_ap_spike_eurousd_m5" auf Ihrem Konto: Drag and Drop auf eurusd M5, dann werden Sie Eingaben eingeben: - Ich habe eine Abschleppnotiz als Eingabe über den Eingaben. - Verlust: Der maximale Prozentsatz, den Sie für alle Positionen, die zusammen geöffnet werden,
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
FVG Pattern Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experten
Nur noch 7/10 Exemplare zum Einführungspreis von 85 $ verfügbar! Philosophie — „Nur bauen, wenn der Markt Ja sagt.“ Die meisten Grids werfen einfach Levels aufs Chart und hoffen. MAM White fragt zuerst um Erlaubnis – vom Trend, von der Volatilität und von deinem Broker. Es baut nur einseitige LIMIT-Grids, wenn die schnelle EMA mit einem starken langsamen EMA-Trend übereinstimmt und der Preis genügend Abstand zum Zentrum hat. Kein Trend? Kein Build. Frischer Flip? Cooldown. Zu hoher Spread o
FREE
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experten
Kostenlos für begrenzte Zeit ab Jan 2026 Preis zurück zu 7777$ Carbon 2 EA - Grid-basierter Expert Advisor mit Wiederherstellung für MetaTrader 5 Carbon 2 EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Trades mit einem kontrollierten Grid-Recovery-Ansatz mit benutzerdefinierten Parametern und transparentem Verhalten zu verwalten. Dieses Produkt ist für erfahrene Trader gedacht, die Grid-basierte Strategien und die damit verbundenen Risiken verstehen. Plattfo
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Clear Horizon
Dina Priyanti
1 (1)
Experten
Der erstaunliche Clear Horizon Breakout-Box-Strategie: Ein intelligentes Handelssystem, das von Preis-Konsolidierungen und Ausbrüchen profitiert. Es zieht dynamische Unterstützungs- und Widerstandskästen basierend auf den aktuellen Preisspannen und platziert Trades, sobald der Markt aus engen Zonen ausbricht. Diese Logik zielt auf hochdynamische Bewegungen ab, die oft von manuellen Händlern verpasst werden. Sonderstartpreise Für eine begrenzte Zeit ist Clear Horizon zum   99 erhältlich. Der S
AI Rsi PRO
Saniyat Nabiyeva
Experten
AI RSI PRO — Die Evolution eines Klassikers. Er stammt aus der Serie EA AI PRO, was bedeutet, dass der Code zu 100% von Künstlicher Intelligenz entworfen und geschrieben wurde und mit 24 verschiedenen Positionsmanagement-Funktionen auf institutionellem Niveau ausgestattet ist, AI RSI PRO — Evolution der Mean-Reversion-Strategie Dies ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der den legendären RSI-Indikator (Relative Strength Index) von einem einfachen Oszillator in ein hochpräzises Scharfsch
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experten
Hüllkurven RSI Zone Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihren Handelsvorteil mit dem Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , einem Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um in jedem Markt zu gedeihen - Devisen, Rohstoffe, Aktien oder Indizes. Dieser dynamische EA kombiniert die Präzision der Envelopes- und RSI-Indikatoren mit einer zonenbasierten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein vielseitiges Werkzeug, um von Preisbewegungen bei verschiedenen Instrumenten zu profitieren. Ganz glei
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
BTC Gold MT5
Claudia Ramona Angerer
1.86 (7)
Experten
Ein auf künstlicher Intelligenz ( AI ) basierender Experte Für GOLD (XAUUSD) und BITCOIN (BTCUSD) in den Zeitrahmen 30 Minuten, 1 und 4 Stunden und täglich Hat einen TP und einen SL Ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges Bester Zeitrahmen: M30 , Bestes Währungspaar: GOLD Erhalten Sie EURUSD Expert kostenlos nach dem Kauf (oder der Miete) dieses Experten. Für weitere Informationen, senden Sie eine Nachricht nach dem Kauf (mieten). Symbol: GOLD (XAUUSD) und BITCOIN
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experten
Trend Hedge Master MT5: Die Evolution einer bewährten Strategie Der Advanced MT5 Trend Hedge Master EA ist ein professionelles Grid- und Hedge-System mit über zehn Jahren Handelserfahrung. Er erkennt Trends präzise und verwaltet Drawdowns, schützt Kapital und zielt auf konstante Gewinne bei Forex-Majors und Gold. Warum die MT5-Version überlegen ist: Verbesserte Trendlogik : präzisere Signale Intelligente Erholung : passt sich der Marktsituation an, keine blinden Trades Aktives Management : Hedgi
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experten
Trader Propfirm Pro - Expert Advisor für professionelle Trader Der Trader Propfirm Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der exklusiv für Trader von Proprietary-Trading-Firmen entwickelt wurde und sowohl mit Demo-Konten als auch mit finanzierten Konten kompatibel ist. Dieses System nutzt neuronale Netzwerke und künstliche Intelligenz, um die technische Analyse zu optimieren, monatliche Trends zu identifizieren und präzise Eingaben in kleineren Zeitrahmen-Charts vorzunehmen. Mit einem Sys
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experten
Automatisierter Multicurrency Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren. In diesem Fall ist es möglich, für jedes einzelne Währungspaar anzugeben, wie der Advisor mit ihm arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Der Experte hat keine bestimmte Strategie. Jeder wählt selbst, welche Funktionen er nutzen will. Und auf welche Indikatoren und auf welchen TF er mit ihnen arbeiten will. Reales Konto, das vollständig von einem Experten geführt wird. MACD und Hüllku
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
Experten
WickSniper Reversal Pro EA - Automatisiertes Inside Bar Breakout Trading Transformieren Sie Ihr Trading mit professioneller Automatisierung WickSniper Reversal Pro EA ist die automatisierte Version unseres sehr erfolgreichen WickSniper Pro Indikators (1000+ Downloads). Dieser leistungsstarke Expert Advisor erkennt und handelt automatisch innerhalb von Bar Breakout Patterns, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung entfällt, während die gleiche bewährte Strategie beibehalten wird.
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Prism Winner EA
VALU VENTURES LTD
4.2 (5)
Experten
Prism Winner EA - Multi-Strategy Expert Advisor Prism Winner EA combines four proven trading strategies with flexible execution modes. Trade single positions with stop losses or use advanced grid strategies. The system includes comprehensive risk management and professional filtering. Key Features Four Trading Strategies RSI Mean Reversion:   High-precision trades based on overbought/oversold conditions. Bollinger Bands Classic:   Statistical captures of price extremes. Support/Resistance Bounc
FREE
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experten
SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experten
Elliott Wave EA Berater Beschreibung Elliott Wave EA ist eine professionelle Handelslösung, die auf den von A. Merrill beschriebenen M & W Wellenmustern basiert. Dieser leistungsstarke Expert Advisor identifiziert und handelt Wellenformationen mit hoher Genauigkeit und bietet Händlern eine zuverlässige automatisierte Lösung zur Nutzung der Elliott-Wellentheorie. Hauptmerkmale Intelligente Mustererkennung - Fortschrittlicher Algorithmus identifiziert M & W Wellenmuster mit außergewöhnlicher Genau
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Renko Trading Bot EA – Automatischer Trading-Ratgeber für Renko-Charts auf MetaTrader 5 Beschreibung Der Renko Trading Bot EA  ist eine professionelle Handelslösung, die auf dem Renko-Chart-System basiert, das japanische Trader Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Dieser leistungsstarke automatisierte Advisor erkennt und handelt Renko-Wellenmuster mit hoher Präzision und bietet Tradern eine zuverlässige Möglichkeit, die auf „Bricks“ basierende Preisdynamik zu nutzen. Der Bot verwendet e
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experten
Stochastic Gold Scalper — Automatisierter Berater für präzises Scalping Der Stochastic Gold Scalper ist ein professioneller automatisierter Berater für die MetaTrader 5-Plattform, der die Analyse von Candlestick-Mustern mit der Signalfilterung durch den Stochastic-Oszillator kombiniert. Dieser Ansatz ermöglicht es, die genauesten Einstiegspunkte zu identifizieren, Risiken zu minimieren und falsche Signale zu vermeiden. Der Berater eignet sich ideal für den Handel auf kurzen Zeitrahmen wie M5 und
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Golden Scalper EA – Automatischer Expert Advisor für Scalping mit Kerzenmuster-Analyse auf MetaTrader 5 BESCHREIBUNG Golden Scalper EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der auf Hochfrequenzhandel und Scalping spezialisiert ist, mit maximaler Effizienz bei minimalem Risiko. Der Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Analyse von Kerzenmustern und Signalfiltern über gleitende Durchschnitte (MA – Moving Average), um präzise Einstiegsp
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
Golden Eagle Pro EA Kurze Beschreibung Golden Eagle Pro EA  ist ein leistungsstarker automatischer Berater für die MetaTrader 5-Plattform, der eine Kombination mehrerer Indikatoren und eine Multi-Timeframe-Analyse verwendet (MA auf D1, ATR auf M30, Fraktale auf M5). Der Berater umfasst flexible Risikomanagementeinstellungen (fixes Volumen, Prozentsatz des Kontos, Wahl des Risikoniveaus) sowie fortschrittliche Funktionen wie den Trailing-Stop und den Break-even-Modus. Das Programm hat erfolgreic
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Handels-Expertenberater (Expert Advisor) für MetaTrader 5, der für den Handel mit gängigen Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.), Edelmetallen (Gold/XAUUSD), Öl (WTI, Brent) sowie Kryptowährungen (BTCUSD und andere) entwickelt wurde. Der EA basiert auf dem Prinzip der sogenannten „Super-Signale“ (Super Signals), welche lokale Hochs und Tiefs (potenzielle Umkehr- oder Korrekturpunkte) im ausgewählten
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Quantum Forex EA – Multiindikatoren-Handelssystem Beschreibung Quantum Forex EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der eine Kombination aus vier beliebten technischen Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt, mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und einem zuverlässigen Risikomanagementsystem. Hauptmerkmale Multiindikatoren-Handelssystem Moving Average (MA) – Ana
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Strategy Constructor Pro - Universeller Handelsstrategien-Konstruktor mit mehreren Indikatoren für MetaTrader 5 BESCHREIBUNG Strategy Constructor Pro ist ein multifunktionales Expertenberater (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, das die Möglichkeit bietet, Handelsstrategien auf der Grundlage einer breiten Palette von technischen Indikatoren und klassischen Candlestick-Mustern zusammenzustellen und anzupassen. Entwickelt unter Berücksichtigung moderner Anforderungen an automatisierten Handel au
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Beschreibung des Beraters Goldix EA ist für den automatischen Handel mit allen Währungsinstrumenten konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Handel mit Gold (XAUUSD) liegt. Es basiert auf einer kombinierten Logik der Indikatoren Keltner Channel und EMA (Exponential Moving Average), ergänzt durch flexible Risikomanagement-Einstellungen und einen integrierten gleitenden Stop. Der Berater kann jederzeit arbeiten, bei Bedarf kann der Handel mit einem speziellen Zeitfilter auf bestimmte Stunden beg
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Grid Master Pro – ein universeller Expert Advisor für den Grid-Handel. Grid Master Pro ist ein flexibler und effektiver Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine zuverlässige Grid-Trading-Strategie (Gitterhandel) über eine große Bandbreite von Finanzinstrumenten hinweg implementiert. Er eignet sich besonders gut für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Edelmetallen (XAUUSD/Gold), Rohstoffen (Öl: Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD u. a.). Der A
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experten
Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Pivot Levels Pro ist ein multifunktioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der automatisch Pivot-Level verschiedener Typen (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) berechnet und darauf basierend Trades ausführt. Der EA vereint eine leistungsstarke Positionsmanagement-Logik (Grid-Algorithmus, Trailing Stop, Break-Even-Funktion) mit einem übersi
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
MACD Trader Pro ist ein innovativer Trading-Ratgeber, der eine bewährte MACD-Strategie mit einem effizienten Grid-Trading-System kombiniert. Der Advisor wurde für den automatischen Handel auf den Finanzmärkten entwickelt und erzielt die besten Ergebnisse beim Währungspaar GBPUSD, handelt jedoch erfolgreich alle wichtigen Handelsinstrumente, einschließlich EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY und weitere Major-Paare. Die Einzigartigkeit dieses Expert Advisors (EA
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Bollinger Bands Trader Pro   ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA) für den professionellen Grid-Handel auf Basis des Bollinger-Bands-Indikators. Er kombiniert flexible Risikoparameter, intelligente Positionsverwaltung, erweiterte Funktionen für Trailing Stop und BreakEven sowie tägliche Handelsbeschränkungen und Gewinnstatistiken. Der EA erkennt automatisch Markteintrittspunkte anhand der Bollinger Bands, erstellt ein Grid (Netz) von Orders zur Risikokontrolle und kann Trades schließen, w
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
ATR Grid Trader Pro – Automatischer Berater für Grid-Trading mit Volatilitätsanalyse auf MetaTrader 5 BESCHREIBUNG ATR Grid Trader Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der innovative Grid-Trading-Technologie mit fortschrittlicher Volatilitätsanalyse auf Basis des Average True Range (ATR) Indikators kombiniert. Dieser leistungsstarke Trading-Roboter eröffnet Kaufpositionen bei niedriger Volatilität und Verkaufspositionen bei hoher Volat
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Gartley Butterfly Pattern EA Beschreibung Der Expert Advisor (EA) handelt automatisch basierend auf harmonischen Mustern — beliebten Figuren der technischen Analyse, die erstmals von Harold McKinley Gartley vorgestellt und später von Scott Carney, dem Autor der Muster Bat, Crab, Shark, Deep Crab und Alternate Bat, systematisiert und erweitert wurden. Der Roboter erkennt und arbeitet mit den folgenden Mustern: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension