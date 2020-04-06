Range Breakout Trader Pro: Innovative Handelsstrategie mit mehrfachen Aufträgen und automatischer Berechnung von Abständen

Beschreibung

Range Breakout Trader Pro ist eine moderne Handelsstrategie für MetaTrader 5, die sich auf die Nutzung von Preisbereich-Ausbrüchen mit automatischer Auftragserstellung und -verwaltung spezialisiert. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die effektive Range-Breakout-Strategien mit maximaler Automatisierung anwenden möchten. Der Advisor platziert Aufträge unter Berücksichtigung verschiedener Marktbedingungen und Risikomanagementparameter, was ihn zu einem optimalen Werkzeug für den aktiven Handel mit Hauptwährungspaaren, Gold, Öl und Kryptowährungen macht.

Hauptfunktionen und Vorteile:

Mehrstufiges Auftragsplatzierungssystem: Der Advisor arbeitet mit mehreren Aufträgen basierend auf dem Marktbereich, wodurch die Marktvolatilität maximal genutzt wird.

Der Advisor arbeitet mit mehreren Aufträgen basierend auf dem Marktbereich, wodurch die Marktvolatilität maximal genutzt wird. Automatische Berechnung der Abstände: Der Abstand zwischen den Aufträgen wird automatisch auf der Grundlage des aktuellen Marktbereichs oder einer benutzerdefinierten Fibonacci-Formel berechnet.

Der Abstand zwischen den Aufträgen wird automatisch auf der Grundlage des aktuellen Marktbereichs oder einer benutzerdefinierten Fibonacci-Formel berechnet. Flexibler Positionsgrößenrechner: Der Händler kann die optimale Methode zur Berechnung der Auftragsgröße auswählen, einschließlich fester Lotgröße, Prozent vom Kontostand oder vom Eigenkapital.

Der Händler kann die optimale Methode zur Berechnung der Auftragsgröße auswählen, einschließlich fester Lotgröße, Prozent vom Kontostand oder vom Eigenkapital. Vollständige Unterstützung für verschiedene Handelsrichtungen: Möglichkeit, nur in eine Richtung (Kauf oder Verkauf) oder in beide Richtungen zu handeln.

Möglichkeit, nur in eine Richtung (Kauf oder Verkauf) oder in beide Richtungen zu handeln. Umfassendes Risikomanagementsystem: Eingebaute Schutzmechanismen vor hohen Risiken, einschließlich der Begrenzung des maximalen Risikos pro Symbol, automatische Spread-Kontrolle und Margin-Sicherheit.

Eingebaute Schutzmechanismen vor hohen Risiken, einschließlich der Begrenzung des maximalen Risikos pro Symbol, automatische Spread-Kontrolle und Margin-Sicherheit. Vollständig anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Werte: Einstellung der Stop-Loss- und Take-Profit-Werte für jeden Handel mit zusätzlichem Puffer zum Schutz vor Slippage.

Einstellung der Stop-Loss- und Take-Profit-Werte für jeden Handel mit zusätzlichem Puffer zum Schutz vor Slippage. Erweiterte Funktionen für Trailing-Stop und Break-Even: Möglichkeit, Trailing-Stop zu aktivieren und Positionen automatisch auf Break-Even zu setzen, sobald ein bestimmter Gewinn erreicht wird.

Möglichkeit, Trailing-Stop zu aktivieren und Positionen automatisch auf Break-Even zu setzen, sobald ein bestimmter Gewinn erreicht wird. Dynamische Aktualisierung von Bereichen: Automatische Aktualisierung der Marktbereichsdaten im Laufe des Handelstages, wobei Informationen aus den vorherigen Perioden zur Vorhersage von Preisbewegungen verwendet werden.

Automatische Aktualisierung der Marktbereichsdaten im Laufe des Handelstages, wobei Informationen aus den vorherigen Perioden zur Vorhersage von Preisbewegungen verwendet werden. Unterstützung für eine breite Palette von Handelsinstrumenten: Optimale Funktionalität für gängige Währungspaare wie EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Edelmetalle (XAUUSD), Öl (WTI und Brent) sowie Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD und andere).

Detaillierte Beschreibung der Einstellungen des Advisors:

Bereichseinstellungen UseTodayRange (Verwenden des heutigen Bereichs): Wenn aktiviert (true), verwendet der Advisor den Bereich des aktuellen Handelstags; wenn deaktiviert (false), wird der Bereich des Vortages verwendet. OrderOffset (Initiale Auftragsversetzung): Bestimmt die Distanz in Punkten vom High/Low des Bereichs zur Platzierung des ersten Auftrags. Ein größerer Abstand reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen, kann jedoch zu verpassten Bewegungen führen. ContinuousUpdate (Kontinuierliche Bereichsaktualisierung): Wenn aktiviert (true), aktualisiert der Advisor ständig die Bereichsdaten während des Handelstags, was die Strategie anpassungsfähiger an sich ändernde Marktbedingungen macht. MinimumRangeSize (Mindestbereichsgröße): Die minimale Größe des Bereichs in Punkten, die erforderlich ist, um die Strategie zu aktivieren. Hilft, den Handel in engen Märkten mit niedriger Volatilität zu vermeiden. SignificantRangePct (Prozentualer Bereichsänderungswert): Der Prozentsatz, der angibt, wie stark sich der Bereich ändern muss, um die Aufträge neu zu berechnen. Schützt vor häufigen Neuberechnungen bei unbedeutenden Änderungen. MinRangeChangePoints (Minimale Bereichsänderung in Punkten): Der absolute Wert der Bereichsänderung, der erforderlich ist, um Aufträge zusätzlich zur prozentualen Änderung neu zu berechnen.



Multi-Order Einstellungen:

MaxBuyOrders (Maximale Kaufaufträge): Begrenzung der maximalen Anzahl gleichzeitiger Kaufaufträge, um das Gesamtrisiko zu kontrollieren.

Begrenzung der maximalen Anzahl gleichzeitiger Kaufaufträge, um das Gesamtrisiko zu kontrollieren. MaxSellOrders (Maximale Verkaufsaufträge): Bestimmt die maximale Anzahl gleichzeitiger Verkaufsaufträge.

Bestimmt die maximale Anzahl gleichzeitiger Verkaufsaufträge. DistanceMode (Abstandsberechnungsmodus): Methode zur Bestimmung der Entfernung zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen: DIST_FIXED: Fester Abstand für alle Aufträge DIST_AUTO: Automatische Berechnung basierend auf der Bereichsgröße DIST_FIBONACCI: Verwendung der Fibonacci-Sequenz zur Erhöhung der Abstände

Methode zur Bestimmung der Entfernung zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen: FixedDistance (Fester Abstand): Der Wert des Abstands zwischen den Aufträgen in Punkten bei Auswahl des Modus DIST_FIXED.

Der Wert des Abstands zwischen den Aufträgen in Punkten bei Auswahl des Modus DIST_FIXED. RangeMultiplier (Bereichs-Multiplikator): Ein Faktor zur Berechnung der Entfernung zwischen den Aufträgen im Modus DIST_AUTO (z. B. 0,3 bedeutet 30% der Bereichsgröße).

Risikomanagement:

LotMethod (Lotrechnungsverfahren): Bestimmt die Methode zur Berechnung des Positionsvolumens: LOT_FIXED: Feste Lotgröße LOT_RISK: Berechnung basierend auf einem Risikoprozentanteil vom Kontostand LOT_EQUITY: Berechnung basierend auf einem Risikoprozentanteil vom Eigenkapital LOT_DYNAMIC: Dynamische Berechnung basierend auf freiem Margin

Bestimmt die Methode zur Berechnung des Positionsvolumens: RiskPercent (Risikoprozent): Prozentsatz des Kontostands oder Eigenkapitals, den der Händler auf jedem Handel riskiert, wenn die Methoden LOT_RISK oder LOT_EQUITY verwendet werden.

Weitere Funktionen:

Stop-Loss und Take-Profit: Die Parameter Stop-Loss und Take-Profit können für jeden Handel individuell angepasst werden.

Die Parameter Stop-Loss und Take-Profit können für jeden Handel individuell angepasst werden. Trailing Stop und Break-Even: Flexible Aktivierung des Trailing-Stops und der Möglichkeit, Positionen auf Break-Even zu setzen, wenn ein bestimmter Gewinn erreicht wird.

Visuelle Einstellungen:

Möglichkeit zur Anzeige von wichtigen Informationen auf dem Chart und dem Steuerungsbereich, einschließlich Bereichslinien, Auftragslevels und Handelsgeschichte.

Empfohlene Handelsinstrumente:

Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD und andere Haupt- und Kreuzwährungspaare.

Edelmetalle: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber).

Öl: WTI und Brent.

Kryptowährungen: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) und andere führende Kryptowährungen.

Vorteile der Verwendung von Range Breakout Trader Pro:

Range Breakout Trader Pro ist ein leistungsstarkes und flexibles Handelswerkzeug, das es Ihnen ermöglicht, die Range-Breakout-Strategie mit mehrfachen Aufträgen und präziser Risikomanagementanpassung effektiv umzusetzen. Ideal für den Handel mit gängigen Währungspaaren, Edelmetallen, Öl und Kryptowährungen.