Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro è un Expert Advisor (EA) di trading automatizzato multifunzionale per MetaTrader 5, progettato per operare sulle coppie di valute più popolari (EURUSD, GBPUSD, USDJPY ecc.), sui metalli preziosi (Gold/XAUUSD), sul petrolio (WTI, Brent) e sulle criptovalute (BTCUSD, ecc.). L’EA si basa sul principio dei “super-segnali” (Super Signals), che identificano i massimi e i minimi locali (potenziali punti di inversione o di correzione) nel timeframe selezionato.

L’EA apre automaticamente le operazioni quando si forma un segnale di acquisto o vendita e può anche gestire le posizioni utilizzando il trailing stop, il break-even e la funzione griglia (Grid) in modalità hedging. Questo rende Smart Super Signals Pro uno strumento flessibile, adatto sia a strategie moderatamente aggressive che a strategie più conservative.

Caratteristiche principali

Supporto per strumenti finanziari chiave: Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ecc.), metalli (Gold/XAUUSD, Silver), petrolio (WTI, Brent), criptovalute (BTCUSD, ETHUSD, ecc.).

Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ecc.), metalli (Gold/XAUUSD, Silver), petrolio (WTI, Brent), criptovalute (BTCUSD, ETHUSD, ecc.). Approccio multi-mercato e multi-valuta: L’EA può lavorare su più grafici contemporaneamente, adattandosi alle peculiarità di ciascun strumento di trading.

L’EA può lavorare su più grafici contemporaneamente, adattandosi alle peculiarità di ciascun strumento di trading. Sistema di gestione del rischio flessibile: Possibilità di scegliere tra un lotto fisso o un rischio percentuale (LOT_MODE) e di impostare il livello di rischio (basso, medio, alto).

Possibilità di scegliere tra un lotto fisso o un rischio percentuale (LOT_MODE) e di impostare il livello di rischio (basso, medio, alto). Pannello di controllo intuitivo: Mostra il profitto corrente giornaliero, settimanale, mensile e totale, nonché la cronologia delle operazioni sul grafico.

Mostra il profitto corrente giornaliero, settimanale, mensile e totale, nonché la cronologia delle operazioni sul grafico. Funzioni Trailing Stop e BreakEven: Aiutano a proteggere i profitti in tempo utile e a ridurre le perdite.

Aiutano a proteggere i profitti in tempo utile e a ridurre le perdite. Modalità griglia (Grid) per conti Hedging: Possibilità di aggiungere posizioni in tendenza una volta superato un determinato step (GridStep).

Possibilità di aggiungere posizioni in tendenza una volta superato un determinato step (GridStep). Supporta sia conti Netting che conti Hedging: Adatto a vari tipi di conti broker.

Adatto a vari tipi di conti broker. Interfaccia user-friendly e chiara visualizzazione dei segnali sul grafico: Frecce Buy/Sell e linee.

Principio di funzionamento di Super Signals

Il modulo “Super Signals” analizza un numero specificato di barre recenti (SignalDepthBars) sul timeframe selezionato (SignalTF). Quando viene rilevato un massimo locale, viene generato un segnale Sell; quando viene rilevato un minimo locale, viene generato un segnale Buy. L’EA attende un prezzo favorevole (Ask per l’acquisto e Bid per la vendita) e verifica se è trascorso l’intervallo di tempo (MinutesBetweenTrades) tra le operazioni e se lo spread (MaxSpread) non supera il valore consentito, prima di aprire una nuova posizione.

Per i conti hedging, Smart Super Signals Pro supporta un approccio “Grid” configurabile: dopo l’apertura della prima operazione, è possibile piazzare ordini aggiuntivi nella stessa direzione ogni volta che si raggiunge lo step definito (GridStep), fino al raggiungimento del numero massimo di posizioni (MaxGridPositions).

Descrizione dei parametri di input

Lot and Risk

LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

LOTMODE_FIXED — utilizza un lotto fisso (FixedLotSize). LOTMODE_PERCENT — calcola la dimensione del lotto come percentuale del saldo in base al livello di rischio (RiskLevel).

FixedLotSize — Dimensione del lotto fisso se è selezionato LOTMODE_FIXED (valore predefinito: 0.01).

(valore predefinito: 0.01). RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH) : RISK_LOW : ~1% di rischio per operazione RISK_MEDIUM : ~2% di rischio RISK_HIGH : ~5% di rischio Se è selezionato LOTMODE_PERCENT , l’EA calcola il volume dell’ordine in base al rischio specificato per operazione e a uno StopLoss approssimativo.

Se è selezionato , l’EA calcola il volume dell’ordine in base al rischio specificato per operazione e a uno StopLoss approssimativo.

Stop Loss / Take Profit

StopLoss : Valore dello stop loss in punti (valore predefinito: 1000).

TakeProfit : Valore del take profit in punti (valore predefinito: 200).

Entrambi i parametri sono espressi in punti secondo la specifica del simbolo. Se impostati a 0, non viene utilizzato alcuno stop loss / take profit.

Trailing Stop / BreakEven

TrailingStop : Abilita/disabilita la funzione di trailing stop (true/false).

TrailingStart : Profitto in punti al raggiungimento del quale il trailing stop si attiva.

TrailingDistance : Distanza in punti dal prezzo corrente allo stop loss quando il trailing è attivo.

TrailingStep : Passo minimo per spostare nuovamente lo stop loss.

BreakEven : Abilita/disabilita il passaggio della posizione a break-even.

BreakEvenStart : Numero di punti di profitto dopo i quali la posizione viene portata a break-even.

BreakEvenOffset : Margine aggiuntivo in punti per posizionare lo stop loss al di sopra (per gli acquisti) o al di sotto (per le vendite) del prezzo di apertura, tenendo conto di commissioni/spread.

Order Management

MinutesBetweenTrades : Tempo minimo (in minuti) tra le operazioni per evitare un ingresso troppo frequente.

MaxSpread : Spread massimo consentito in punti; se superato, non viene aperta alcuna nuova operazione.

ExpertID : Magic Number dell’EA (valore predefinito: 777).

OrderComment : Commento testuale per le operazioni.

Grid Settings (Solo per conti Hedging)

MaxGridPositions : Numero massimo di ordini in una direzione che l’EA può aprire.

GridStep : Step, in punti, per l’aggiunta di posizioni aggiuntive.

Interface Settings

DisplayPanel : Mostrare o meno il pannello sul grafico (true/false).

DisplayProfitStats : Mostrare le statistiche di profitto (giornaliero, settimanale, mensile, totale).

DisplayTradeHistory : Disegnare la cronologia delle operazioni sul grafico (frecce e linee).

BuyTradeColor / SellTradeColor : Colori delle frecce degli ordini storici sul grafico (BUY/SELL).

TradeHistoryFontSize : Dimensione del font per il testo di profitto/perdita visualizzato sul grafico.

PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor : Colori del pannello: sfondo, testo, campi di modifica.

Signal Settings

SignalDepthBars : Numero di barre utilizzate per trovare gli estremi (High/Low locali). Più alto è il valore, meno segnali verranno generati.

ArrowDistance : Distanza in punti per spostare le frecce del segnale rispetto all’High/Low della barra (per una migliore visibilità).

HistoryBars : Numero di barre per disegnare i segnali storici.

SignalTF : Timeframe per l’analisi del segnale (valore predefinito: H1).

Signal Colors

SignalBuyColor / SignalSellColor : Colori delle frecce di segnale di acquisto e vendita.

SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor : Colori delle linee superiore e inferiore del canale Super Signals.

Procedura di utilizzo raccomandata

Applicare l’EA sul grafico dello strumento desiderato: EURUSD, XAUUSD (Oro), petrolio (WTI/Brent), criptovalute (BTCUSD, ecc.). Configurare i parametri (lotti, rischio, stop-loss/take-profit ecc.) in base al proprio stile di trading e alla gestione del capitale. Abilitare (opzionale) il trailing stop e il break-even per una gestione automatica delle posizioni. Assicurarsi che il timeframe selezionato in SignalTF sia corretto e che MinutesBetweenTrades (l’intervallo tra le operazioni) sia adatto alla propria strategia. Se DisplayPanel = true, monitorare il pannello sul grafico per controllare i profitti e visualizzare la cronologia delle operazioni.

Conclusioni e note importanti

Smart Super Signals Pro (v3) non garantisce un trading al 100% privo di perdite. Qualsiasi sistema di trading è soggetto ai rischi di mercato.

non garantisce un trading al 100% privo di perdite. Qualsiasi sistema di trading è soggetto ai rischi di mercato. Prima di utilizzarlo su un conto reale, si consiglia di testare l’EA su un conto demo, di ottimizzarlo e di adattarlo alle condizioni di mercato correnti e al proprio stile di gestione del capitale.

Le funzioni Trailing Stop e BreakEven possono migliorare il rapporto rischio/rendimento, ma potrebbero anche chiudere prematuramente operazioni redditizie se non correttamente configurate. Usare cautela nella regolazione dei parametri.

La modalità griglia (Grid) è vantaggiosa in mercati in tendenza, ma in condizioni di lateralità potrebbe accumulare più posizioni, incrementando il rischio.

L’EA funziona correttamente sia su conti Hedging che Netting: per i conti Netting, sarà presente contemporaneamente solo una posizione di acquisto e una di vendita (una posizione per direzione).

Utilizzate Smart Super Signals Pro sugli strumenti più popolari — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Oro (Gold/XAUUSD), Petrolio (WTI, Brent), Cripto (BTCUSD, ETHUSD) — per ottenere la massima copertura tramite parole chiave nel Market MQL5!

Se avete domande sull’installazione o sulla configurazione, potete contattarmi tramite il mio profilo MQL5.

Buon trading!