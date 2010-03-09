Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro è un Expert Advisor (EA) di trading automatizzato multifunzionale per MetaTrader 5, progettato per operare sulle coppie di valute più popolari (EURUSD, GBPUSD, USDJPY ecc.), sui metalli preziosi (Gold/XAUUSD), sul petrolio (WTI, Brent) e sulle criptovalute (BTCUSD, ecc.). L’EA si basa sul principio dei “super-segnali” (Super Signals), che identificano i massimi e i minimi locali (potenziali punti di inversione o di correzione) nel timeframe selezionato.

L’EA apre automaticamente le operazioni quando si forma un segnale di acquisto o vendita e può anche gestire le posizioni utilizzando il trailing stop, il break-even e la funzione griglia (Grid) in modalità hedging. Questo rende Smart Super Signals Pro uno strumento flessibile, adatto sia a strategie moderatamente aggressive che a strategie più conservative.

Caratteristiche principali

  • Supporto per strumenti finanziari chiave: Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ecc.), metalli (Gold/XAUUSD, Silver), petrolio (WTI, Brent), criptovalute (BTCUSD, ETHUSD, ecc.).
  • Approccio multi-mercato e multi-valuta: L’EA può lavorare su più grafici contemporaneamente, adattandosi alle peculiarità di ciascun strumento di trading.
  • Sistema di gestione del rischio flessibile: Possibilità di scegliere tra un lotto fisso o un rischio percentuale (LOT_MODE) e di impostare il livello di rischio (basso, medio, alto).
  • Pannello di controllo intuitivo: Mostra il profitto corrente giornaliero, settimanale, mensile e totale, nonché la cronologia delle operazioni sul grafico.
  • Funzioni Trailing Stop e BreakEven: Aiutano a proteggere i profitti in tempo utile e a ridurre le perdite.
  • Modalità griglia (Grid) per conti Hedging: Possibilità di aggiungere posizioni in tendenza una volta superato un determinato step (GridStep).
  • Supporta sia conti Netting che conti Hedging: Adatto a vari tipi di conti broker.
  • Interfaccia user-friendly e chiara visualizzazione dei segnali sul grafico: Frecce Buy/Sell e linee.

Principio di funzionamento di Super Signals

Il modulo “Super Signals” analizza un numero specificato di barre recenti (SignalDepthBars) sul timeframe selezionato (SignalTF). Quando viene rilevato un massimo locale, viene generato un segnale Sell; quando viene rilevato un minimo locale, viene generato un segnale Buy. L’EA attende un prezzo favorevole (Ask per l’acquisto e Bid per la vendita) e verifica se è trascorso l’intervallo di tempo (MinutesBetweenTrades) tra le operazioni e se lo spread (MaxSpread) non supera il valore consentito, prima di aprire una nuova posizione.

Per i conti hedging, Smart Super Signals Pro supporta un approccio “Grid” configurabile: dopo l’apertura della prima operazione, è possibile piazzare ordini aggiuntivi nella stessa direzione ogni volta che si raggiunge lo step definito (GridStep), fino al raggiungimento del numero massimo di posizioni (MaxGridPositions).

Descrizione dei parametri di input

Lot and Risk

  • LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    • LOTMODE_FIXED — utilizza un lotto fisso (FixedLotSize).
    • LOTMODE_PERCENT — calcola la dimensione del lotto come percentuale del saldo in base al livello di rischio (RiskLevel).
  • FixedLotSize — Dimensione del lotto fisso se è selezionato LOTMODE_FIXED (valore predefinito: 0.01).
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH) :
    • RISK_LOW : ~1% di rischio per operazione
    • RISK_MEDIUM : ~2% di rischio
    • RISK_HIGH : ~5% di rischio
    Se è selezionato LOTMODE_PERCENT, l’EA calcola il volume dell’ordine in base al rischio specificato per operazione e a uno StopLoss approssimativo.

Stop Loss / Take Profit

  • StopLoss : Valore dello stop loss in punti (valore predefinito: 1000).
  • TakeProfit : Valore del take profit in punti (valore predefinito: 200).

Entrambi i parametri sono espressi in punti secondo la specifica del simbolo. Se impostati a 0, non viene utilizzato alcuno stop loss / take profit.

Trailing Stop / BreakEven

  • TrailingStop : Abilita/disabilita la funzione di trailing stop (true/false).
  • TrailingStart : Profitto in punti al raggiungimento del quale il trailing stop si attiva.
  • TrailingDistance : Distanza in punti dal prezzo corrente allo stop loss quando il trailing è attivo.
  • TrailingStep : Passo minimo per spostare nuovamente lo stop loss.
  • BreakEven : Abilita/disabilita il passaggio della posizione a break-even.
  • BreakEvenStart : Numero di punti di profitto dopo i quali la posizione viene portata a break-even.
  • BreakEvenOffset : Margine aggiuntivo in punti per posizionare lo stop loss al di sopra (per gli acquisti) o al di sotto (per le vendite) del prezzo di apertura, tenendo conto di commissioni/spread.

Order Management

  • MinutesBetweenTrades : Tempo minimo (in minuti) tra le operazioni per evitare un ingresso troppo frequente.
  • MaxSpread : Spread massimo consentito in punti; se superato, non viene aperta alcuna nuova operazione.
  • ExpertID : Magic Number dell’EA (valore predefinito: 777).
  • OrderComment : Commento testuale per le operazioni.

Grid Settings (Solo per conti Hedging)

  • MaxGridPositions : Numero massimo di ordini in una direzione che l’EA può aprire.
  • GridStep : Step, in punti, per l’aggiunta di posizioni aggiuntive.

Interface Settings

  • DisplayPanel : Mostrare o meno il pannello sul grafico (true/false).
  • DisplayProfitStats : Mostrare le statistiche di profitto (giornaliero, settimanale, mensile, totale).
  • DisplayTradeHistory : Disegnare la cronologia delle operazioni sul grafico (frecce e linee).
  • BuyTradeColor / SellTradeColor : Colori delle frecce degli ordini storici sul grafico (BUY/SELL).
  • TradeHistoryFontSize : Dimensione del font per il testo di profitto/perdita visualizzato sul grafico.
  • PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor : Colori del pannello: sfondo, testo, campi di modifica.

Signal Settings

  • SignalDepthBars : Numero di barre utilizzate per trovare gli estremi (High/Low locali). Più alto è il valore, meno segnali verranno generati.
  • ArrowDistance : Distanza in punti per spostare le frecce del segnale rispetto all’High/Low della barra (per una migliore visibilità).
  • HistoryBars : Numero di barre per disegnare i segnali storici.
  • SignalTF : Timeframe per l’analisi del segnale (valore predefinito: H1).

Signal Colors

  • SignalBuyColor / SignalSellColor : Colori delle frecce di segnale di acquisto e vendita.
  • SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor : Colori delle linee superiore e inferiore del canale Super Signals.

Procedura di utilizzo raccomandata

  1. Applicare l’EA sul grafico dello strumento desiderato: EURUSD, XAUUSD (Oro), petrolio (WTI/Brent), criptovalute (BTCUSD, ecc.).
  2. Configurare i parametri (lotti, rischio, stop-loss/take-profit ecc.) in base al proprio stile di trading e alla gestione del capitale.
  3. Abilitare (opzionale) il trailing stop e il break-even per una gestione automatica delle posizioni.
  4. Assicurarsi che il timeframe selezionato in SignalTF sia corretto e che MinutesBetweenTrades (l’intervallo tra le operazioni) sia adatto alla propria strategia.
  5. Se DisplayPanel = true, monitorare il pannello sul grafico per controllare i profitti e visualizzare la cronologia delle operazioni.

Conclusioni e note importanti

  • Smart Super Signals Pro (v3) non garantisce un trading al 100% privo di perdite. Qualsiasi sistema di trading è soggetto ai rischi di mercato.
  • Prima di utilizzarlo su un conto reale, si consiglia di testare l’EA su un conto demo, di ottimizzarlo e di adattarlo alle condizioni di mercato correnti e al proprio stile di gestione del capitale.
  • Le funzioni Trailing Stop e BreakEven possono migliorare il rapporto rischio/rendimento, ma potrebbero anche chiudere prematuramente operazioni redditizie se non correttamente configurate. Usare cautela nella regolazione dei parametri.
  • La modalità griglia (Grid) è vantaggiosa in mercati in tendenza, ma in condizioni di lateralità potrebbe accumulare più posizioni, incrementando il rischio.
  • L’EA funziona correttamente sia su conti Hedging che Netting: per i conti Netting, sarà presente contemporaneamente solo una posizione di acquisto e una di vendita (una posizione per direzione).

Utilizzate Smart Super Signals Pro sugli strumenti più popolari — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Oro (Gold/XAUUSD), Petrolio (WTI, Brent), Cripto (BTCUSD, ETHUSD) — per ottenere la massima copertura tramite parole chiave nel Market MQL5!

Se avete domande sull’installazione o sulla configurazione, potete contattarmi tramite il mio profilo MQL5.

Buon trading!

Prodotti consigliati
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experts
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Experts
Alta tecnologia! Consulente professionale per ottenere il massimo profitto con il minimo rischio! La chiave per la stabilità del mercato: Il nostro consulente di trading unisce la potenza del trading algoritmico a un'analisi di mercato approfondita. Il sistema funziona esclusivamente a partire da livelli di supporto e resistenza globali, che vengono formati sulla base di dati a lungo termine, garantendo la massima accuratezza delle voci. Questi non sono semplici livelli, ma "zone di potenza" i
MultiPair
ООО 'Уралтранзит'
3.75 (4)
Experts
Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик. Варианты треугольников: EURUSD – USDJPY – EURJPY Ордера, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Советник анализирует реальные цены на данный момент и просчитывает какими они должны быть. При рас
FREE
Myfolio EA
Marwin Borpet
Experts
[Myfolio EA] – Portfolio Power  Trade smarter, not harder. This package combines 10 fully automated Expert Advisors , each built with unique strategies and custom indicators, and unites them under a dashboard with integrated news filter for easy monitoring, optimization, and adjustment to any market condition. What’s Inside EURJPY → 2 strategies EURUSD → 2 strategies GBPJPY → 1 strategy GBPUSD → 2 strategies USDJPY → 1 strategy XAUUSD (Gold) → 2 strategies Each EA uses a different indicator set
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Magic Max
- Reni
3.67 (3)
Experts
Magic Max EA, works  with Supply Demand Zones with all Currency pairs / Gold and with all timeframes. Timeframe: (H1 or H4) EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GOLD Timeframe: (M1 To H1) STEP INDEX, V10,V50,V75 , V100, Boom and Crash (You can select Trade mode according to Trend or for few pair like Boom500/1000 only BUY, C500/1000 only sell) Trade Mode = Both                     = Buy                    = Sell Hidden SL TP = False (if its true your set traget dollar function
Zazen EA MT5
Christian Koehler
Experts
Welcome to the revolution of trading! We are a team of trading experts with many years of experience who have channelled their expertise into the development of Zazen EA. Zazen EA can also be used with PropTrading companies (for example FTMO). The EA has many functions (e.g. drawdown limit) that are specifically required in the area of prop trading. The name "Zazen" is no coincidence. It is derived from the Buddhist meditation practice that promotes calmness, serenity and clarity. Zazen EA is no
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA è un consulente esperto completamente automatizzato per MetaTrader 5, progettato per raggiungere la massima efficienza con rischi minimi. Utilizza algoritmi avanzati per analizzare i pattern delle candele e filtrare i segnali tramite la media mobile (MA). Golden Scalper EA combina analisi potenti con impostazioni flessibili, rendendolo uno strumento indispensabile per i trader di qualsiasi livello di esperienza. Vantaggi di Golden Scalper EA Analisi avanzata dei pattern delle
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
BabaYaga Nasdaq MT5
Sakhid Ngabduloh
Experts
Introducing   BabaYaga  : Nasdaq Conqueror  — a state-of-the-art trading advisor designed to transform your trading experience through strategic precision, adaptability, and advanced market analysis. Built with proprietary trading algorithms and deep market insights,   BabaYaga  : Nasdaq Conqueror   delivers exceptional performance across diverse trading environments, helping you stay ahead of market trends. Features of BabaYaga  : Nasdaq Conqueror Low Drawdown One of the standout features of B
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operare sull'indice DE40 (spesso indicato come DAX, GER40, ecc., a seconda del broker). L'EA identifica automaticamente opportunità di trading sul mercato e gestisce le posizioni con un approccio basato sul rischio. Offre due modalità di trading : Conservativo – Un approccio più lento e stabile. Aggressivo – Una strategia più rapida progettata per sfruttare i grandi movimenti del mercato (con un rischio maggiore). Questa strategia seleziona le posizion
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Due consulenti esperti, un prezzo: alimentare il tuo successo!” Esperto di scalping del petrolio di Brent + Esperto di swingy del petrolio di Brent in un Expert Advisor   Live signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1120 $ Benvenuti al Brent Oil Il consulente esperto di Brent Oil è una centrale elettrica, progettata per dominare i mercati ener
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promo attuale: Solo 1 rimasto a 349$ Prezzo finale: 999$ Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   Live a basso rischio   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utilizza voci di "mean reversion" nitide ed efficaci durante il periodo di intervallo delle sessioni di trading (tra le 23:00 e l'1:00 GMT + 2, ora legale degli Stati Uniti).    Queste operazioni hanno già un successo molto elevato, ma se il mer
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5: L’evoluzione di una strategia collaudata L’EA Trend Hedge Master MT5 è un sistema professionale di grid e hedge, frutto di oltre dieci anni di esperienza. Rileva le tendenze con precisione e gestisce i drawdown per proteggere il capitale, puntando a profitti costanti su Forex e oro. Perché la versione MT5 è migliore: Logica di trend avanzata : segnali più precisi Recupero intelligente : si adatta al mercato, senza aggiunte casuali di posizioni Gestione attiva : protegge i
Forex Fighter 5
Jared Matthew Bryant
1 (2)
Experts
Forex Fighter is an advanced, multicurrency system that trades following symbols: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY and AUDCAD. The strategy is based on built in indicators which I developed myself. Forex Fighter follows unique patterns that are repetitive but very often human brain is not capable of catching them.  The decision maker here are two Neural Networks which have to agree whether or not a particular trade will be placed. The probability of repeating a pattern has to be ab
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Experts
AI Quantum Trading: rivoluzione nel trading algoritmico. Consulente di trading di nuova generazione per strumenti JPY 1 acquisto = 2 versioni! Acquista AI Quantum Trading su MT5 e ottieni la versione MT4 gratis! Fai trading come preferisci: due piattaforme, un consulente, zero pagamenti in eccesso. Scrivimi in privato dopo l'acquisto e ricevi il tuo regalo! Nell'attuale mondo della tecnologia finanziaria, il trading automatizzato è diventato parte integrante del successo sul mercato. AI Quan
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.38 (8)
Experts
Trasforma la tua strategia di investimento con il robot investitore Expert Advisor per MetaTrader. Basato sulla potente strategia delle bande di Bollinger, creata da Joe Ross e soprannominata Paula dal famoso trader brasiliano Rodrigo Cohen, avrai accesso a una tecnologia avanzata che massimizzerà i tuoi profitti e minimizzerà i tuoi rischi. Non perdere altro tempo con strategie vecchie e inefficienti. Con il nostro robot investitore, avrai accesso a un algoritmo altamente accurato che combina
FREE
BelSkalp
Tatsiana Mironava
Experts
По дефолту советник настроен под EURGBP m5. Настраиваться на любые пары. На примерах тест за 6 месяцев Первые 5 копий цена будет 300$ . Потом цена будет 500 Советник работает по закрытию бара. Алгоритм: Поиск уровней на индикаторах RSI.WPR.STOX. Описание настроек. limit_amount_buy  // Максимальное кол-во бай позиций limit_amount_sell // Максимальное кол-во селл позиций time_periods // Время работы wait_for_signal // Ожидание сигнала в минутах tp_for_all_positions // ТП для всех позиций tp_for_al
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Experts
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Supernova XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Experts
Supernova is a precision-built expert advisor designed specifically for XAUUSD on the H1 timeframe. Backtested from 2024 to the present, it has consistently delivered reliable performance, adapting well to recent and evolving market conditions—unlike systems relying on outdated long-term backtests. Each trade executed by Supernova includes a predefined stop loss and take profit, ensuring structured risk control. The EA incorporates stress-tested logic, robust protections, and advanced trade mana
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
TrendSwing
Andriy Sydoruk
Experts
TrendSwing is a professional Expert Advisor, which implements the strategy of trading using neural networks. Operation principle - following the market. Using a neural network, it is possible to generate signals in such a way that every signal in the market appears in the right direction. The position is adjusted all the time. When a signal opposite to the existing position appears, the summary position is adjusted (that is, the position is opened in parts and closed also in parts). Thus, the EA
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.78 (37)
Experts
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (335)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (10)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (34)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (5)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.75 (12)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (35)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Syna
William Brandon Autry
5 (9)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (8)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (485)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una vas
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie sull'oro, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza alcuna martingala o sis
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (28)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.27 (33)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Segnale Live: [Account Principale] | [Account Minore] | Canale Ufficiale AOT | Prossimo Prezzo: $299 IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione. AOT MT5 è un Expert Advisor avanzato alimentato da analisi del sentiment AI e algoritmi di Ottimizzazione Adattiva . Sviluppato nel corso di diversi anni di perfezionamento, questo sistema completamente automat
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Experts
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Experts
AuriON AI System EA Il trading ridefinito dall’intelligenza. Importante: dopo l'acquisto, ti prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il tuo pacchetto di installazione personalizzato e le istruzioni per la configurazione. Segnale live:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Offerta attuale: Le prossime 10 copie sono disponibili a $350 , dopodiché il prezzo aumenterà a $550 . I. Introduzione AuriON è un sistema di trading cognitivo che integra esecuzione algoritmica, apprendimento a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. Caratteristiche Principali Il sistema utilizza 10
META i7
Meta Sophie Agapova
Experts
META i7 – Evoluzione del Trading Intelligente -  Riferimento tecnico META i7 è un Expert Advisor completamente automatizzato, basato su due potenti reti neurali cooperative. Queste lavorano in tempo reale, prendendo decisioni di trading, valutandole e ottimizzandole continuamente. Le due reti neurali vengono elaborate e analizzate attraverso il livello interno META Layer. Si tratta di un’interfaccia completamente integrata nell’EA, che unisce, analizza e consolida i risultati in una decisione d
Altri dall’autore
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Golden Eagle Pro EA Descrizione breve Golden Eagle Pro EA  è un potente consulente automatico per la piattaforma MetaTrader 5, che utilizza una combinazione di vari indicatori e analisi multi-timeframe (MA su D1, ATR su M30, Frattali su M5). Il consulente include impostazioni flessibili per la gestione del rischio (lotto fisso, percentuale del saldo, scelta del livello di rischio), nonché funzioni avanzate di trailing stop e di spostamento della posizione in break-even. Il programma ha superat
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Consulente Automatico per uno Scalping Preciso Stochastic Gold Scalper è un consulente automatico professionale progettato per la piattaforma MetaTrader 5, che combina l’analisi dei pattern delle candele con il filtraggio dei segnali tramite l’oscillatore Stocastico. Questo approccio consente di identificare i punti di ingresso più precisi, minimizzare i rischi ed evitare segnali falsi. Il consulente è ideale per il trading su timeframe brevi, come il M5, e può essere u
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Consulente Elliott Wave EA Descrizione Elliott Wave EA  è una soluzione di trading professionale basata sui pattern d'onda M & W descritti da A. Merrill. Questo potente Expert Advisor identifica e negozia formazioni d'onda con elevata precisione, offrendo ai trader una soluzione automatizzata affidabile per utilizzare la teoria delle onde di Elliott. Caratteristiche principali Riconoscimento intelligente dei pattern - L'algoritmo avanzato identifica i pattern d'onda M & W con precisione eccezion
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Descrizione del consulente Goldix EA è progettato per il trading automatico su qualsiasi strumento valutario, con particolare attenzione al trading dell'oro (XAUUSD). Si basa su una logica combinata di indicatori Keltner Channel ed EMA (Media Mobile Esponenziale), integrata da impostazioni flessibili di gestione del rischio e uno stop loss flottante integrato. Il consulente è in grado di funzionare in qualsiasi momento, se necessario è possibile limitare il trading a determinate ore utilizzando
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA Descrizione Il consulente automatico effettua operazioni di trading basate su pattern armonici — figure popolari dell’analisi tecnica, presentate per la prima volta da Harold McKinley Gartley e successivamente sistematizzate ed ampliate da Scott Carney, autore di pattern come Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat. Il robot riconosce e lavora con le seguenti figure: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives. I
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA è un consulente esperto completamente automatizzato per MetaTrader 5, progettato per raggiungere la massima efficienza con rischi minimi. Utilizza algoritmi avanzati per analizzare i pattern delle candele e filtrare i segnali tramite la media mobile (MA). Golden Scalper EA combina analisi potenti con impostazioni flessibili, rendendolo uno strumento indispensabile per i trader di qualsiasi livello di esperienza. Vantaggi di Golden Scalper EA Analisi avanzata dei pattern delle
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Sistema di Trading Multi-Indicatore Descrizione Quantum Forex EA è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5 che utilizza una combinazione di quattro popolari indicatori tecnici per prendere decisioni di trading. L’EA è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari, con impostazioni flessibili e un sistema affidabile di gestione del rischio. Caratteristiche principali Sistema di trading multi-indicatore Media Mobile (MA) – analisi dell’incrocio tra medie
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro è un consulente esperto multifunzionale (Expert Advisor) per la piattaforma MetaTrader 5, che consente di creare e configurare strategie di trading personalizzate utilizzando una vasta gamma di indicatori tecnici e modelli di candele classici. Progettato tenendo conto delle moderne esigenze di trading automatizzato nel mercato Forex e CFD, offre una gestione del rischio flessibile e numerosi filtri per ottimizzare i risultati. Principali funzioni
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – un Expert Advisor universale per il trading a griglia. Grid Master Pro è un Expert Advisor (EA) flessibile ed efficiente per MetaTrader 5, che implementa una strategia di Grid Trading (trading a griglia) affidabile su un’ampia gamma di strumenti. Si comporta molto bene nel trading delle principali coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), dei metalli preziosi (XAUUSD/oro), delle materie prime (petrolio: Brent, WTI) e delle criptovalute (BTCUSD, ETHUSD e altre). L’EA è dotato d
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Consulente Esperto Avanzato per MT5 Pivot Levels Pro   è un consulente esperto (Expert Advisor) multifunzionale per MetaTrader 5, che calcola e traccia automaticamente diversi tipi di livelli Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) ed esegue operazioni basate su di essi. L’EA integra una potente logica di gestione delle posizioni (algoritmo a griglia, trailing stop, funzione break-even) con un pannello di statistiche intuitivo che mostra i profitti giornalieri, s
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro è un consulente di trading innovativo che combina una strategia MACD collaudata con un efficace sistema di Grid Trading. Il consulente è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari e mostra i migliori risultati sulla coppia valutaria GBPUSD, ma opera con successo su tutti i principali strumenti di trading, inclusi EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e altre coppie major. L’unicità di questo EA risiede nell’approccio intelligente
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   è un potente Expert Advisor (EA) pensato per il trading professionale a griglia (Grid) basato sull’indicatore delle Bande di Bollinger (Bollinger Bands). Combina impostazioni di rischio flessibili, una gestione intelligente delle posizioni, funzioni avanzate di Trailing Stop, passaggio in pareggio (BreakEven), oltre a limiti di trading giornalieri e statistiche sulle performance. L’EA identifica automaticamente i punti di ingresso sul mercato basandosi sulle Bande di
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: Strategia di trading innovativa con ordini multipli e calcolo automatico delle distanze Descrizione Range Breakout Trader Pro è una strategia di trading moderna per MetaTrader 5, specializzata nell'utilizzo di breakout di range di prezzo con posizionamento e gestione automatica degli ordini. Questo expert advisor avanzato è stato creato per trader che desiderano applicare efficacemente strategie di breakout di range con la massima automazione. L'advisor posiziona ordin
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro Descrizione ATR Grid Trader Pro è un expert advisor (EA) multifunzionale per la piattaforma MetaTrader 5, che combina la tecnologia del trading a griglia con l’analisi della volatilità basata sull’indicatore Average True Range (ATR). Apre operazioni di acquisto in condizioni di bassa volatilità e operazioni di vendita in condizioni di alta volatilità. Con la modalità griglia attivata, posiziona ordini aggiuntivi a intervalli prefissati. Questo approccio permette di sfruttare
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA Descrizione Questo è un robot di trading automatizzato che utilizza un metodo unico di costruzione dei grafici Renko. Trasforma i movimenti di prezzo caotici in segnali chiari, riducendo al minimo il rumore del mercato e identificando con precisione la direzione del trend. Vantaggi principali Trading chiaro senza rumore: Renko filtra le piccole oscillazioni di prezzo, mantenendo solo i movimenti significativi. Compatibilità con tutti i broker: Adatto a tutti i tipi di accoun
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione