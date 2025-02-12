Strategy Constructor Pro

Strategy Constructor Pro - Universeller Handelsstrategien-Konstruktor mit mehreren Indikatoren für MetaTrader 5


BESCHREIBUNG


Strategy Constructor Pro ist ein multifunktionales Expertenberater (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, das die Möglichkeit bietet, Handelsstrategien auf der Grundlage einer breiten Palette von technischen Indikatoren und klassischen Candlestick-Mustern zusammenzustellen und anzupassen. Entwickelt unter Berücksichtigung moderner Anforderungen an automatisierten Handel auf Forex- und CFD-Märkten bietet es flexible Risikomanagement und umfangreiche Filter zur Ergebnisoptimierung.

Das System implementiert eine revolutionäre Analyse-Logik-Architektur, die auf dem Prinzip des vollständigen Konsenses aller aktiven Indikatoren basiert. Im Gegensatz zu traditionellen Handelssystemen, die einen begrenzten Satz von Indikatoren verwenden, ermöglicht Strategy Constructor Pro Händlern, eine beliebige Kombination von über 50 professionellen Indikatoren zu aktivieren und erfordert vollständige Zustimmung aller aktiven Tools vor der Positionseröffnung. Diese Methodik gewährleistet außerordentlich hohe Eingangsqualität und schließt alle widersprüchlichen und unzureichend bestätigten Signale aus.


HAUPTMERKMALE


Vollständige Konsensus-Logik-Architektur - Der Berater nutzt das AND-Logik-Prinzip, bei dem keine Position geöffnet wird, wenn auch nur ein aktiver Indikator der Gesamtrichtung widerspricht, was Falschsignale filtert und maximale Einstiegsgenauigkeit bietet

Strategie-Montage aus mehreren Indikatoren gleichzeitig - Sie können auf der Grundlage eines einzigen Indikators (RSI, Stochastik, Gleitender Durchschnitt usw.) handeln oder mehrere kombinieren (Gleitender Durchschnitt + ADX + Ichimoku + Bollinger-Bänder usw.) für maximale Signalfilterung

Unterstützung für über 50 eingebaute technische Indikatoren - Trend-Indikatoren (Gleitender Durchschnitt, Ichimoku, ADX, Envelopes, Alligator, Parabolischer SAR), Oszillatoren (MACD, Stochastik, RSI, CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R), Volumen-Indikatoren (MFI, Akkumulation/Verteilung), Bill Williams-Indikatoren (Beschleunigungsoszillator, Beeindruckender Oszillator, Fraktale, Gator)

Analyse von 11 Candlestick-Mustern - Vollständige Liste klassischer Muster: Bullisches Engulfing, Hammer, Inverser Hammer, Morgenstern, Durchbrechende Linie, Bärisches Engulfing, Hängender Mann, Schießender Stern, Abendstern, Dunkle Wolkendecke, Doji. Jedes einzeln aktivierbar und konfigurierbar

System von Kanälen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus - Fibonacci-Niveaus, Pivot-Punkte, Preiskanal, Donchian-Kanal, ZigZag, Heikin-Ashi, Regressionkanal, Standardabweichungskanal, Linearer Regressionskanal für umfassende Preislevel-Analyse

Flexible Risiko- und Kapitalverwaltung - Wahl zwischen festem Lot (LOT_FIXED) oder dynamischer Berechnung basierend auf Kontosaldo-Prozentsatz (LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE) für konsistentes Risikomanagement

Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und BreakEven - Eingebaute Mechanismen für automatische Verlustbekämpfung und Gewinnvergabe, einschließlich dynamischer Trailing Stop, der den Stop-Loss sanft hinter den Preis bewegt

Filterung von Transaktionen nach Zeit und Entfernung - MinOrderDistance (minimale Entfernung zwischen Transaktionen in Punkten), MinOrderTime (minimales Intervall zwischen Positionseröffnungen), MaxTrades (maximale simultane Transaktionen), MaxFilteredTrades (zusätzliche Grenze)

Anzeige von Transaktionen im Diagramm mit Ergebnissen - Alle Transaktionen (einschließlich Historie) werden im MetaTrader 5-Diagramm mit Farbcodierung, Ein-/Ausstiegspfeilen und Gesamtergebnis (Gewinn/Verlust) für jede Position angezeigt

Anpassungsfähigkeit an verschiedene Marktbedingungen - Funktioniert auf beliebigen Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 und höher), unterstützt breites Instrumentenspektrum: Forex-Paare, Metalle (XAU/USD, XAG/USD), Indizes, Aktien, Kryptowährungen, CFD

Modulare Struktur für bequeme Tests - Trend-Indikatoren, Oszillatoren und Muster funktionieren autonom, werden aber durch Konsensusbedingung kombiniert. Bequem Systemkomponenten testen und kombinieren


SATZ VON TREND-INDIKATOREN


Gleitender Durchschnitt (Simple Moving Average) - MA-Crossover-System nutzt zwei gleitende Durchschnitte (schnell und langsam) zur Bestimmung der Haupttrendrichtung, unterstützt SMA-, EMA-, SMMA-, LWMA-Methoden

ADX (Average Directional Index) - Analysiert Trendstärke, ignoriert Signale wenn Trendstärke unter gesetztem Schwellenwert liegt, bietet Handel nur bei klaren und starken Trends mit einstellbarem Schwellenwert

Ichimoku Kinko Hyo - Umfassende Analyse durch Senkou Spans-Wolke, bestimmt dynamische Unterstützung und Widerstand, mit vollständiger Parameterflexibilität (Tenkan, Kijun, Senkou B)

Alligator - Analysiert Ausrichtung von drei gleitenden Durchschnitten (Kiefer, Zähne, Lippen) zur Bestimmung des Beginns neuer Bewegung und Haupttrendrichtung

Envelopes - Bestimmen Preisabweichungsspannen vom zentralen gleitenden Durchschnitt mit einstellbarer Methode und Abweichung für Extremabweichungsanalyse

Parabolischer SAR (Stop And Reverse) - System mit beweglichem Stopp, das ständig Stop-Loss-Niveaus aktualisiert, wenn sich die Bewegung mit einstellbaren Schritt- und Maximalparametern entwickelt


SATZ VON VOLATILITÄTS- UND PREISRAND-INDIKATOREN


Bollinger-Bänder - Klassischer Volatilitäts-Indikator, der obere und untere Kanalgrenzen bestimmt, analysiert Preisposition relativ zu Grenzen mit vollständiger Perioden- und Abweichungseinstellung

ATR (Average True Range) - Misst wahre Preisspanne, ermöglicht Analyse von Volatilitätsveränderungen über Zeit, verwendet zur Richtungsbestimmung und Randabprallanalyse


UMFASSENDER SATZ VON OSZILLATOREN


MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Analysiert Hauptlinien-Signallinienkruzung zur Impulsänderungsbestimmung mit einstellbaren Perioden (schnell, langsam, Signal)

Stochastik - Analysiert Überkauft/Überverkauft basierend auf Preisposition im Bereich mit einstellbaren %K, %D-Niveaus und Verlangsamung

RSI (Relative Strength Index) - Mit vollständig einstellbaren Überkauft/Überverkauft-Niveaus bestimmt extreme Marktbedingungen, einer der beliebtesten Oszillatoren

Momentum - Analysiert Preisänderungsgeschwindigkeit, bestimmt Richtung und Kraft der Preisbewegung

CCI (Commodity Channel Index) - Bestimmt zyklische Bewegungen und Preisabweichungen vom Durchschnittswert mit einstellbarer Periode

RVI (Relative Vigor Index) - Analysiert Schluss-/Öffnungsverhältnis, bestimmt Stärke von Bullen und Bären auf dem Markt

DeMarker - Bestimmt Makro-Minima und Maxima basierend auf Hoch-/Tiefpreisvergleich zur Suche nach Umkehrpunkten

OsMA (Oscillator of Moving Averages) - Analysiert MACD-Hauptlinienabweichung von Signallinie, bestimmt Kruzungszeitpunkt

Williams %R - Analysiert Preisposition im Preisbereich der Periode, bestimmt Überkauft- und Überverkauft-Bedingungen

Bulls Power und Bears Power - Bestimmen Stärke von Bullen bzw. Bären basierend auf Hoch- und Tiefpreisen

Force Index - Analysiert Kombination von Preisbewegung und Handelsvolumen, bestimmt wahre Trendstärke und Geldflussrichtung


VOLUMEN- UND AKKUMULATIONSANALYSE


Money Flow Index (MFI) - Analysiert Finanzflüsse basierend auf Preis und Volumen, bestimmt Überkauft/Überverkauft unter Berücksichtigung des Handelsvolumens

Akkumulation/Verteilung - Analysiert Verhältnis zwischen Schlusspreis und Preisspanne im Volumenkontext, bestimmt Kapitalakkumulation oder -verteilung


BILL WILLIAMS-INDIKATOREN


Beeindruckender Oszillator (AO) - Analysiert Differenz zwischen 34-Perioden-Einfachdurchschnitt und 5-Perioden-Einfachdurchschnitt des Durchschnittspreises (Hoch+Tief)/2

Beschleunigungsoszillator (AC) - Analysiert Ableitung des Beeindruckenden Oszillators, bestimmt Beschleunigung und Verzögerung der Preisbewegung

Gator Oszillator - Analysiert Ausrichtung von drei Alligator-Gleitdurchschnitten, bestimmt Systemkomponenten-Synchronisierung

Fraktale - Bestimmen lokale Maxima und Minima basierend auf Hoch und Tief von fünf Kerzen, offenbaren Umkehrpunkte


KANAL- UND LEVEL-SYSTEM


Fibonacci-Niveaus - Konstruiert automatisch Fibonacci-Niveaus basierend auf kürzlichen lokalen Extrema, bestimmt wahrscheinliche Abprall- und Erweiterungsniveaus

Pivot-Punkte - Berechnet wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basierend auf Vortagsdaten für Tageshandel

Preiskanal - Bestimmt obere und untere Grenzen der Preisbewegung der letzten N Balken, einfache und effektive Bereichsbestimmungsmethode

Donchian-Kanal - Bestimmt Maxima und Minima für Periode, häufig für Kanalbruch-System verwendet

ZigZag - Analysiert Hauptwellenbewegungen, filtert unbedeutende Schwankungen für Wellenstrukturbestimmung

Heikin-Ashi - Analysiert modifizierte Kerzen zur Trendrichtungsbestimmung, zeigt oft sauberere Trends

Regressionkanal - Konstruiert linearen Regressionskanal um Preisdaten zur Trend- und Abweichungsbestimmung

Standardabweichungskanal - Konstruiert Kanal basierend auf Standardabweichung vom Durchschnittspreis zur Volatilitätsbestimmung

Linearer Regressionskanal - Analysiert Trend basierend auf linearer Regression von Preisdaten, bestimmt Trendrichtung und -winkel


ANALYSE VON 11 CANDLESTICK-MUSTERN


Bullisches Engulfing - Bullisches Umkehrmuster, wird gebildet wenn bullische Kerze vorherige bärische Kerze vollständig einhüllt, signalisiert Trendwechsel

Bärisches Engulfing - Bärisches Umkehrmuster, wird gebildet wenn bärische Kerze vorherige bullische Kerze vollständig einhüllt

Hammer - Bullisches Umkehrmuster mit langem unteren Docht und kleinem Körper, wird am Trendgrund gebildet

Hängender Mann - Bärisches Umkehrmuster, visuell ähnlich wie Hammer aber wird an Trendspitze gebildet

Schießender Stern - Bärisches Umkehrmuster mit langem oberem Docht und kleinem Körper, wird an Trendspitze gebildet

Inverser Hammer - Bullisches Umkehrmuster mit langem oberem Docht und kleinem Körper

Morgenstern - Dreikerziges bullisches Umkehrmuster, zeigt Abschluss des Bärentrends und Beginn des Bullentrends

Abendstern - Dreikerziges bärisches Umkehrmuster, zeigt Abschluss des Bullentrends und Beginn des Bärentrends

Durchbrechende Linie - Zweikerziges bullisches Umkehrmuster, zweite bullische Kerze schließt über der Mitte der vorherigen bärischen Kerze

Dunkle Wolkendecke - Zweikerziges bärisches Umkehrmuster, zweite bärische Kerze schließt unter der Mitte der vorherigen bullischen Kerze

Doji - Neutrales Unsicherheitsmuster, deutet Käufer-Verkäufer-Gleichgewicht an, signalisiert oft Umkehrung


PARAMETER UND KONFIGURATION


ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN (General)


TimeFrame - Zeitrahmen für Signalanalyse und Handelsausführung (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

MagicNumber - Eindeutige Berater-Transaktions-ID zur Verwaltung mehrerer EAs auf einem Konto

OrderComment - Textkommentar für jeden Befehl zur Identifizierung

PauseSeconds - Pause zwischen Hauptlogik-Überprüfungen in Sekunden zur Serverbellast-Optimierung


BEFEHLSFILTER (Order Filters)


MinOrderDistance - Minimale Entfernung zwischen Befehlen in Punkten zur Verhinderung zu häufiger Einstiege

MinOrderTime - Minimales Intervall zwischen Transaktionen in Minuten zur Vermeidung chaotischer Positionseröffnung

MaxFilteredTrades - Beschränkung gefiltert zu berücksichtigender Transaktionsmenge für konservative Verwaltung


KAPITALVERWALTUNG (Money Management)


LotMethod - Lotverwaltungsmethode: LOT_FIXED (fest) oder LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (Saldoprozentsatz)

RiskPercent - Kontostandprozentsatz als Risiko pro Transaktion bei Verwendung von LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE

FixedLot - Festes Losvolumen bei Wahl der LOT_FIXED-Methode

MaxTrades - Maximale gleichzeitig offene Transaktionen zur Gesamtrisikioverwaltung


STOP LOSS UND TAKE PROFIT


StopLoss - Stop-Loss-Größe in Punkten, bestimmt maximalen Verlust pro Position

TakeProfit - Take-Profit-Größe in Punkten, bestimmt Gewinnzielwert für automatisches Schließen


TRAILING STOP UND BREAK EVEN


TrailingStop - Aktivierung dynamischer Trailing Stop zur Gewinnschutz (wahr/falsch)

TrailingStart - Mindestgewinn in Punkten zur Aktivierung von Trailing Stop

TrailingDistance - Trailing-Stop-Entfernung vom aktuellen Preis in Punkten

TrailingStep - Minimaler Schrittschritt für Trailing-Stop-Bewegung zur Optimierung

BreakEven - Aktivierung Break-Even-Funktion zur Positionsverlagerung zum Break-Even (wahr/falsch)

BreakEvenStart - Mindestgewinn in Punkten zur Break-Even-Aktivierung

BreakEvenOffset - Stop-Loss-Versatz vom Einstiegspunkt bei Break-Even-Aktivierung in Punkten


TREND-INDIKATOR-EINSTELLUNGEN


Unterstützte MA-Methoden: SMA (einfach), EMA (exponentiell), SMMA (geglättet), LWMA (linear gewichtet)

Periodeneinstellung für jeden Indikator ermöglicht Analyse-Anpassung an Instrument und Zeitrahmen-Spezifika

ADX mit einstellbarem Trendstärkeschwellenwert (ADXThreshold) zur Filterung schwacher Trends

Ichimoku mit vollständigen Parametern (Tenkan, Kijun, SenkouB) zur umfassenden Wolkenanalyse


VOLATILITÄTS- UND OSZILLATOR-EINSTELLUNGEN


Bollinger-Bänder mit Perioden- und Abweichungseinstellung zur Anpassung an verschiedene Bedingungen

ATR mit einstellbarer Periode zur Volatilitätsanalyse

MACD, Stochastik, RSI und andere Oszillatoren mit vollständiger Parameter- und Levelflexibilität

CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R und andere mit einstellbaren Perioden und Niveaus


CANDLESTICK-MUSTER-AUSWAHL


Jedes Muster kann unabhängig über Parameter aktiviert oder deaktiviert werden:

- BullishEngulfing, BearishEngulfing

- Hammer, HangingMan

- ShootingStar, InvertedHammer

- MorningStar, EveningStar

- PiercingLine, DarkCloudCover

- Doji


VISUALISIERUNG (Visualization)


ShowHistory - Transaktionsverlauf und Gesamtgewinn im Diagramm anzeigen (wahr/falsch)

BuyColor - Farbe des Kaufsignalpfeils im Diagramm (Standard Lime - grün)

SellColor - Farbe des Verkaufssignalpfeils im Diagramm (Standard Red - rot)

FontSize - Schriftgröße zum Anzeigen des Transaktionsgewinns im Diagramm


HANDELSLOGIK UND METHODIK


Verfolgung des neuen Balkens - Berater erkennt das Auftreten neuer Kerze (Balken) im festgelegten Zeitrahmen und startet Analyse

Konsenssignal-Analyse - Alle aktivierten Indikatoren und Muster werden gelesen, jeder gibt sein eigenes Richtungssignal

AND-Logik-Prinzip - Bei Verwendung mehrerer Indikatoren müssen Signale in eine Richtung ausgerichtet sein, um Position zu öffnen

Entscheidungsfindung - Bei einstimmiger Kaufsignal (BUY) wird Kaufposition geöffnet; bei einstimmiger Verkaufssignal (SELL) wird Verkaufsposition geöffnet

Filterung von Falschsignalen - Wenn Signale auch nur bei einem Indikator divergieren, überspringt der Berater den Einstieg

Positionsverwaltung - Eingestellter Stop Loss und Take Profit werden angewendet, Trailing Stop und BreakEven werden ggf. aktiviert

Kapitalverwaltung - Margin-Ausreichendheitsprüfung mit automatischer Losreduzierung bei Bedarf

Filter und Einschränkungen - Berücksichtigung der Handelspausa (MinOrderTime), minimale Entfernung (MinOrderDistance), Anzahl offener Positionen (MaxTrades)


NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN


Test auf Demo-Konto - Führen Sie den Berater mindestens 2-4 Wochen auf Demo-Konto aus, bevor Sie echtes Geld verwenden

Parameteroptimierung - Verwenden Sie Strategy Tester zur Überprüfung verschiedener Indikator- und Musterkombinationen auf historischen Daten

Erste Konfiguration - Beginnen Sie mit 3-5 aktiven Indikatoren, die gute Balance zwischen Einstiegshäufigkeit und Qualität bieten

Erhöhung aktiver Methoden - Erhöhung aktiver Indikatorzahl verbessert Einstiegsqualität, reduziert aber Handelhäufigkeit

Zeitrahmen - M5–H1 am beliebtesten für Scalping und Swing-Trading, H4 oder D1 für mittelfristigen Handel

Handelsinstrumente - Geeignet für Forex-, Metall-, Index-, Aktien-, Krypto- und anderen CFD-Handel

Risikomanagement - Legen Sie Handelsrisiko im Bereich von 1-2% der Einzahlung zur langfristigen Stabilität fest

Ergebnisüberwachung - Analysieren Sie regelmäßig Handelsergebnisse, überprüfen Sie Statistiken für einzelne Muster und Indikatoren


KONSERVATIVE EINSTELLUNGEN (Niedriges Risiko, stabile Ergebnisse)


TimeFrame: H1 oder H4

Aktive Indikatoren: Gleitender Durchschnitt (21+7), ADX (14, Schwellenwert 25), RSI (14)

StopLoss: 400-500 Punkte

TakeProfit: 600-800 Punkte

MaxTrades: 5

MinOrderDistance: 200 Punkte

MinOrderTime: 60 Minuten

RiskPercent: 1,0%

TrailingStop: wahr, TrailingStart: 200

Geeignet für Händler, die niedriges Risiko und stabile Ergebnisse bevorzugen. Signale sind seltener, aber sehr zuverlässig.


AGGRESSIVE EINSTELLUNGEN (Hohes Risiko, mehr Chancen)


TimeFrame: M5 oder M15

Aktive Indikatoren: Gleitender Durchschnitt (7+3), RSI, Stochastik, MACD, Hammer, Morgenstern

StopLoss: 100-150 Punkte

TakeProfit: 150-250 Punkte

MaxTrades: 10-15

MinOrderDistance: 50 Punkte

MinOrderTime: 5-10 Minuten

RiskPercent: 2,0-3,0%

TrailingStop: falsch

Geeignet für erfahrene Händler. Mehr Signale und Chancen, erfordert sorgfältige Risikokontrolle und ständige Überwachung.


KONTOTYP- UND BROKER-KOMPATIBILITÄT


Kompatibel mit allen MetaTrader 5-Kontotypen: ECN-Konten (Electronic Communication Network), STP-Konten (Straight Through Processing), MM-Konten (Market Maker), PAMM-Konten (Portfolioverwaltung), Demo-Konten

Funktioniert auf Netting- und Hedging-Konten mit automatischer Margin-Moduserkennung

Funktioniert mit allen Brokern, die MetaTrader 5-Zugang bieten


EMPFOHLENE INSTRUMENTE


Forex-Währungspaare - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD - stabil und liquide für Multi-Indikator-Handel

Edelmetalle - XAU/USD (Gold), XAG/USD (Silber) - klassisches technisches Verhalten, klare Muster und Trends

Indizes - SPX, DAX, FTSE - gute Volatilität und klare Candlestick-Muster-Trends

Kryptowährungen - BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum) - extreme Volatilität, klare Umkehrungen und Muster

Energieprodukte - WTI (Rohöl), Brent - hohe Volatilität, klare Zyklen und Umkehrungen


VORTEILE GEGENÜBER ANDEREN BERATERN


Über 50 Indikatoren in einem System - Historisch verifizierte und zuverlässige Indikatoren zur umfassenden Marktanalyse

Konsensus-Architektur - Logik vollständiger Zustimmung aller aktiven Indikatoren schließt Falschsignale aus und verbessert Einstiegsgenauigkeit

Analyse von 11 Candlestick-Mustern - Klassische Umkehrmuster mit jahrzehntealter Erfolgsgeschichte

Kanal- und Levelsystem - 9 verschiedene Methoden zur Unterstützungs- und Widerstands-Bestimmung zur umfassenden Analyse

Modulare Architektur - Jeder Indikator funktioniert unabhängig, bequem Kombinationen testen und optimieren

Vollständige Parameterkontrolle - Über 100 Parameter zur Anpassung an alle Marktbedingungen und Handelsstile

Integrierte Visualisierung - Automatische Anzeige aller Transaktionen im Diagramm mit Ergebnissen zur Analyse

Umfassendes Risikomanagement - Margin-Kontrolle, automatische Losreduzierung, Trailing Stop, Break Even

Universalität - Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1-MN1), Instrumenten und Kontotypen

Skalierbarkeit - Möglichkeit, mehrere Instrumente mit individuellen Parametern auszuführen


INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME


Laden Sie den Berater Strategy Constructor Pro direkt vom MQL5-Marktplatz herunter. Danach wird er automatisch zu Ihrem Handelsterminal hinzugefügt

Öffnen Sie das „Navigator"-Fenster in MetaTrader 5 und ziehen Sie den Berater auf das gewünschte Diagramm

Konfigurieren Sie Eingabeparameter (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, Indikatoren, Muster usw.) gemäß Ihrer Strategie

Aktivieren Sie die Auto-Trading-Funktion (Algo Trading) - Der Berater beginnt automatisch, den Markt zu analysieren und Handelssignale bereitzustellen


UNTERSTÜTZUNG UND AKTUALISIERUNGEN


Kostenlose Aktualisierungen für alle Strategy Constructor Pro-Besitzer innerhalb der aktuellen Version

Unterstützung für Konfiguration und Optimierung über persönliche Nachrichten auf MQL5.com

Regelmäßiges Hinzufügen neuer Funktionen und Indikatoren basierend auf Handelsanfragen


FAZIT


Strategy Constructor Pro ist eine revolutionäre automatisierte Handelsplattform, die über 50 klassische und moderne technische Indikatoren mit vollständiger Candlestick-Musteranalyse und Kanal-/Levelsystem kombiniert. Das System implementiert Logik des vollständigen Konsenses, die Zustimmung jedes aktiven Indikators vor der Positionseröffnung erfordert und außerordentlich hohe Eingangsqualität gewährleistet.

Fortschrittliche Trailing-Stop-, Break-Even-Systeme, umfassende Bedingungsüberprüfung und vollständige Flexibilität bei der Indikator-Kombinationsauswahl bieten Adaptierbarkeit an alle Marktbedingungen. Egal ob Sie mit kombinierter Analyse anfangen oder bestehende Strategien optimieren, dieses System bietet vollständiges Arsenal klassischer und moderner technischer Analysemethoden.

Das System bietet vollständige Signalsynthese-Automatisierung und Kapitalschutz, die für Erfolg auf modernen Finanzmärkten erforderlich sind. Beginnen Sie heute, Ihren Handel mit Werkzeugen zu transformieren, die speziell für maximale Analysegenauigkeit durch Multi-Indikator-Konsens und vollständige Risikomanagement-Kontrolle während des gesamten Handelsprozesses entwickelt wurden.

Heben Sie Ihren Handel mit Strategy Constructor Pro auf die nächste Stufe - universeller Strategien-Konstruktor für professionelle automatisierte Handel!


WICHTIG: Testen Sie den Berater immer auf Demo-Konto und im Strategy Tester, bevor Sie ihn auf echtem Konto verwenden. Der Handel mit automatisierten Systemen ist mit Kapitalverlustrisiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.

