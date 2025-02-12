Strategy Constructor Pro
- Experten
- Vladimir Shumikhin
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 12 Februar 2025
- Aktivierungen: 10
Strategy Constructor Pro - Universeller Handelsstrategien-Konstruktor mit mehreren Indikatoren für MetaTrader 5
BESCHREIBUNG
Strategy Constructor Pro ist ein multifunktionales Expertenberater (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, das die Möglichkeit bietet, Handelsstrategien auf der Grundlage einer breiten Palette von technischen Indikatoren und klassischen Candlestick-Mustern zusammenzustellen und anzupassen. Entwickelt unter Berücksichtigung moderner Anforderungen an automatisierten Handel auf Forex- und CFD-Märkten bietet es flexible Risikomanagement und umfangreiche Filter zur Ergebnisoptimierung.
Das System implementiert eine revolutionäre Analyse-Logik-Architektur, die auf dem Prinzip des vollständigen Konsenses aller aktiven Indikatoren basiert. Im Gegensatz zu traditionellen Handelssystemen, die einen begrenzten Satz von Indikatoren verwenden, ermöglicht Strategy Constructor Pro Händlern, eine beliebige Kombination von über 50 professionellen Indikatoren zu aktivieren und erfordert vollständige Zustimmung aller aktiven Tools vor der Positionseröffnung. Diese Methodik gewährleistet außerordentlich hohe Eingangsqualität und schließt alle widersprüchlichen und unzureichend bestätigten Signale aus.
HAUPTMERKMALE
Vollständige Konsensus-Logik-Architektur - Der Berater nutzt das AND-Logik-Prinzip, bei dem keine Position geöffnet wird, wenn auch nur ein aktiver Indikator der Gesamtrichtung widerspricht, was Falschsignale filtert und maximale Einstiegsgenauigkeit bietet
Strategie-Montage aus mehreren Indikatoren gleichzeitig - Sie können auf der Grundlage eines einzigen Indikators (RSI, Stochastik, Gleitender Durchschnitt usw.) handeln oder mehrere kombinieren (Gleitender Durchschnitt + ADX + Ichimoku + Bollinger-Bänder usw.) für maximale Signalfilterung
Unterstützung für über 50 eingebaute technische Indikatoren - Trend-Indikatoren (Gleitender Durchschnitt, Ichimoku, ADX, Envelopes, Alligator, Parabolischer SAR), Oszillatoren (MACD, Stochastik, RSI, CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R), Volumen-Indikatoren (MFI, Akkumulation/Verteilung), Bill Williams-Indikatoren (Beschleunigungsoszillator, Beeindruckender Oszillator, Fraktale, Gator)
Analyse von 11 Candlestick-Mustern - Vollständige Liste klassischer Muster: Bullisches Engulfing, Hammer, Inverser Hammer, Morgenstern, Durchbrechende Linie, Bärisches Engulfing, Hängender Mann, Schießender Stern, Abendstern, Dunkle Wolkendecke, Doji. Jedes einzeln aktivierbar und konfigurierbar
System von Kanälen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus - Fibonacci-Niveaus, Pivot-Punkte, Preiskanal, Donchian-Kanal, ZigZag, Heikin-Ashi, Regressionkanal, Standardabweichungskanal, Linearer Regressionskanal für umfassende Preislevel-Analyse
Flexible Risiko- und Kapitalverwaltung - Wahl zwischen festem Lot (LOT_FIXED) oder dynamischer Berechnung basierend auf Kontosaldo-Prozentsatz (LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE) für konsistentes Risikomanagement
Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und BreakEven - Eingebaute Mechanismen für automatische Verlustbekämpfung und Gewinnvergabe, einschließlich dynamischer Trailing Stop, der den Stop-Loss sanft hinter den Preis bewegt
Filterung von Transaktionen nach Zeit und Entfernung - MinOrderDistance (minimale Entfernung zwischen Transaktionen in Punkten), MinOrderTime (minimales Intervall zwischen Positionseröffnungen), MaxTrades (maximale simultane Transaktionen), MaxFilteredTrades (zusätzliche Grenze)
Anzeige von Transaktionen im Diagramm mit Ergebnissen - Alle Transaktionen (einschließlich Historie) werden im MetaTrader 5-Diagramm mit Farbcodierung, Ein-/Ausstiegspfeilen und Gesamtergebnis (Gewinn/Verlust) für jede Position angezeigt
Anpassungsfähigkeit an verschiedene Marktbedingungen - Funktioniert auf beliebigen Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 und höher), unterstützt breites Instrumentenspektrum: Forex-Paare, Metalle (XAU/USD, XAG/USD), Indizes, Aktien, Kryptowährungen, CFD
Modulare Struktur für bequeme Tests - Trend-Indikatoren, Oszillatoren und Muster funktionieren autonom, werden aber durch Konsensusbedingung kombiniert. Bequem Systemkomponenten testen und kombinieren
SATZ VON TREND-INDIKATOREN
Gleitender Durchschnitt (Simple Moving Average) - MA-Crossover-System nutzt zwei gleitende Durchschnitte (schnell und langsam) zur Bestimmung der Haupttrendrichtung, unterstützt SMA-, EMA-, SMMA-, LWMA-Methoden
ADX (Average Directional Index) - Analysiert Trendstärke, ignoriert Signale wenn Trendstärke unter gesetztem Schwellenwert liegt, bietet Handel nur bei klaren und starken Trends mit einstellbarem Schwellenwert
Ichimoku Kinko Hyo - Umfassende Analyse durch Senkou Spans-Wolke, bestimmt dynamische Unterstützung und Widerstand, mit vollständiger Parameterflexibilität (Tenkan, Kijun, Senkou B)
Alligator - Analysiert Ausrichtung von drei gleitenden Durchschnitten (Kiefer, Zähne, Lippen) zur Bestimmung des Beginns neuer Bewegung und Haupttrendrichtung
Envelopes - Bestimmen Preisabweichungsspannen vom zentralen gleitenden Durchschnitt mit einstellbarer Methode und Abweichung für Extremabweichungsanalyse
Parabolischer SAR (Stop And Reverse) - System mit beweglichem Stopp, das ständig Stop-Loss-Niveaus aktualisiert, wenn sich die Bewegung mit einstellbaren Schritt- und Maximalparametern entwickelt
SATZ VON VOLATILITÄTS- UND PREISRAND-INDIKATOREN
Bollinger-Bänder - Klassischer Volatilitäts-Indikator, der obere und untere Kanalgrenzen bestimmt, analysiert Preisposition relativ zu Grenzen mit vollständiger Perioden- und Abweichungseinstellung
ATR (Average True Range) - Misst wahre Preisspanne, ermöglicht Analyse von Volatilitätsveränderungen über Zeit, verwendet zur Richtungsbestimmung und Randabprallanalyse
UMFASSENDER SATZ VON OSZILLATOREN
MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Analysiert Hauptlinien-Signallinienkruzung zur Impulsänderungsbestimmung mit einstellbaren Perioden (schnell, langsam, Signal)
Stochastik - Analysiert Überkauft/Überverkauft basierend auf Preisposition im Bereich mit einstellbaren %K, %D-Niveaus und Verlangsamung
RSI (Relative Strength Index) - Mit vollständig einstellbaren Überkauft/Überverkauft-Niveaus bestimmt extreme Marktbedingungen, einer der beliebtesten Oszillatoren
Momentum - Analysiert Preisänderungsgeschwindigkeit, bestimmt Richtung und Kraft der Preisbewegung
CCI (Commodity Channel Index) - Bestimmt zyklische Bewegungen und Preisabweichungen vom Durchschnittswert mit einstellbarer Periode
RVI (Relative Vigor Index) - Analysiert Schluss-/Öffnungsverhältnis, bestimmt Stärke von Bullen und Bären auf dem Markt
DeMarker - Bestimmt Makro-Minima und Maxima basierend auf Hoch-/Tiefpreisvergleich zur Suche nach Umkehrpunkten
OsMA (Oscillator of Moving Averages) - Analysiert MACD-Hauptlinienabweichung von Signallinie, bestimmt Kruzungszeitpunkt
Williams %R - Analysiert Preisposition im Preisbereich der Periode, bestimmt Überkauft- und Überverkauft-Bedingungen
Bulls Power und Bears Power - Bestimmen Stärke von Bullen bzw. Bären basierend auf Hoch- und Tiefpreisen
Force Index - Analysiert Kombination von Preisbewegung und Handelsvolumen, bestimmt wahre Trendstärke und Geldflussrichtung
VOLUMEN- UND AKKUMULATIONSANALYSE
Money Flow Index (MFI) - Analysiert Finanzflüsse basierend auf Preis und Volumen, bestimmt Überkauft/Überverkauft unter Berücksichtigung des Handelsvolumens
Akkumulation/Verteilung - Analysiert Verhältnis zwischen Schlusspreis und Preisspanne im Volumenkontext, bestimmt Kapitalakkumulation oder -verteilung
BILL WILLIAMS-INDIKATOREN
Beeindruckender Oszillator (AO) - Analysiert Differenz zwischen 34-Perioden-Einfachdurchschnitt und 5-Perioden-Einfachdurchschnitt des Durchschnittspreises (Hoch+Tief)/2
Beschleunigungsoszillator (AC) - Analysiert Ableitung des Beeindruckenden Oszillators, bestimmt Beschleunigung und Verzögerung der Preisbewegung
Gator Oszillator - Analysiert Ausrichtung von drei Alligator-Gleitdurchschnitten, bestimmt Systemkomponenten-Synchronisierung
Fraktale - Bestimmen lokale Maxima und Minima basierend auf Hoch und Tief von fünf Kerzen, offenbaren Umkehrpunkte
KANAL- UND LEVEL-SYSTEM
Fibonacci-Niveaus - Konstruiert automatisch Fibonacci-Niveaus basierend auf kürzlichen lokalen Extrema, bestimmt wahrscheinliche Abprall- und Erweiterungsniveaus
Pivot-Punkte - Berechnet wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basierend auf Vortagsdaten für Tageshandel
Preiskanal - Bestimmt obere und untere Grenzen der Preisbewegung der letzten N Balken, einfache und effektive Bereichsbestimmungsmethode
Donchian-Kanal - Bestimmt Maxima und Minima für Periode, häufig für Kanalbruch-System verwendet
ZigZag - Analysiert Hauptwellenbewegungen, filtert unbedeutende Schwankungen für Wellenstrukturbestimmung
Heikin-Ashi - Analysiert modifizierte Kerzen zur Trendrichtungsbestimmung, zeigt oft sauberere Trends
Regressionkanal - Konstruiert linearen Regressionskanal um Preisdaten zur Trend- und Abweichungsbestimmung
Standardabweichungskanal - Konstruiert Kanal basierend auf Standardabweichung vom Durchschnittspreis zur Volatilitätsbestimmung
Linearer Regressionskanal - Analysiert Trend basierend auf linearer Regression von Preisdaten, bestimmt Trendrichtung und -winkel
ANALYSE VON 11 CANDLESTICK-MUSTERN
Bullisches Engulfing - Bullisches Umkehrmuster, wird gebildet wenn bullische Kerze vorherige bärische Kerze vollständig einhüllt, signalisiert Trendwechsel
Bärisches Engulfing - Bärisches Umkehrmuster, wird gebildet wenn bärische Kerze vorherige bullische Kerze vollständig einhüllt
Hammer - Bullisches Umkehrmuster mit langem unteren Docht und kleinem Körper, wird am Trendgrund gebildet
Hängender Mann - Bärisches Umkehrmuster, visuell ähnlich wie Hammer aber wird an Trendspitze gebildet
Schießender Stern - Bärisches Umkehrmuster mit langem oberem Docht und kleinem Körper, wird an Trendspitze gebildet
Inverser Hammer - Bullisches Umkehrmuster mit langem oberem Docht und kleinem Körper
Morgenstern - Dreikerziges bullisches Umkehrmuster, zeigt Abschluss des Bärentrends und Beginn des Bullentrends
Abendstern - Dreikerziges bärisches Umkehrmuster, zeigt Abschluss des Bullentrends und Beginn des Bärentrends
Durchbrechende Linie - Zweikerziges bullisches Umkehrmuster, zweite bullische Kerze schließt über der Mitte der vorherigen bärischen Kerze
Dunkle Wolkendecke - Zweikerziges bärisches Umkehrmuster, zweite bärische Kerze schließt unter der Mitte der vorherigen bullischen Kerze
Doji - Neutrales Unsicherheitsmuster, deutet Käufer-Verkäufer-Gleichgewicht an, signalisiert oft Umkehrung
PARAMETER UND KONFIGURATION
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN (General)
TimeFrame - Zeitrahmen für Signalanalyse und Handelsausführung (M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
MagicNumber - Eindeutige Berater-Transaktions-ID zur Verwaltung mehrerer EAs auf einem Konto
OrderComment - Textkommentar für jeden Befehl zur Identifizierung
PauseSeconds - Pause zwischen Hauptlogik-Überprüfungen in Sekunden zur Serverbellast-Optimierung
BEFEHLSFILTER (Order Filters)
MinOrderDistance - Minimale Entfernung zwischen Befehlen in Punkten zur Verhinderung zu häufiger Einstiege
MinOrderTime - Minimales Intervall zwischen Transaktionen in Minuten zur Vermeidung chaotischer Positionseröffnung
MaxFilteredTrades - Beschränkung gefiltert zu berücksichtigender Transaktionsmenge für konservative Verwaltung
KAPITALVERWALTUNG (Money Management)
LotMethod - Lotverwaltungsmethode: LOT_FIXED (fest) oder LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE (Saldoprozentsatz)
RiskPercent - Kontostandprozentsatz als Risiko pro Transaktion bei Verwendung von LOT_RISK_BASED_ON_BALANCE
FixedLot - Festes Losvolumen bei Wahl der LOT_FIXED-Methode
MaxTrades - Maximale gleichzeitig offene Transaktionen zur Gesamtrisikioverwaltung
STOP LOSS UND TAKE PROFIT
StopLoss - Stop-Loss-Größe in Punkten, bestimmt maximalen Verlust pro Position
TakeProfit - Take-Profit-Größe in Punkten, bestimmt Gewinnzielwert für automatisches Schließen
TRAILING STOP UND BREAK EVEN
TrailingStop - Aktivierung dynamischer Trailing Stop zur Gewinnschutz (wahr/falsch)
TrailingStart - Mindestgewinn in Punkten zur Aktivierung von Trailing Stop
TrailingDistance - Trailing-Stop-Entfernung vom aktuellen Preis in Punkten
TrailingStep - Minimaler Schrittschritt für Trailing-Stop-Bewegung zur Optimierung
BreakEven - Aktivierung Break-Even-Funktion zur Positionsverlagerung zum Break-Even (wahr/falsch)
BreakEvenStart - Mindestgewinn in Punkten zur Break-Even-Aktivierung
BreakEvenOffset - Stop-Loss-Versatz vom Einstiegspunkt bei Break-Even-Aktivierung in Punkten
TREND-INDIKATOR-EINSTELLUNGEN
Unterstützte MA-Methoden: SMA (einfach), EMA (exponentiell), SMMA (geglättet), LWMA (linear gewichtet)
Periodeneinstellung für jeden Indikator ermöglicht Analyse-Anpassung an Instrument und Zeitrahmen-Spezifika
ADX mit einstellbarem Trendstärkeschwellenwert (ADXThreshold) zur Filterung schwacher Trends
Ichimoku mit vollständigen Parametern (Tenkan, Kijun, SenkouB) zur umfassenden Wolkenanalyse
VOLATILITÄTS- UND OSZILLATOR-EINSTELLUNGEN
Bollinger-Bänder mit Perioden- und Abweichungseinstellung zur Anpassung an verschiedene Bedingungen
ATR mit einstellbarer Periode zur Volatilitätsanalyse
MACD, Stochastik, RSI und andere Oszillatoren mit vollständiger Parameter- und Levelflexibilität
CCI, Momentum, DeMarker, OsMA, Williams %R und andere mit einstellbaren Perioden und Niveaus
CANDLESTICK-MUSTER-AUSWAHL
Jedes Muster kann unabhängig über Parameter aktiviert oder deaktiviert werden:
- BullishEngulfing, BearishEngulfing
- Hammer, HangingMan
- ShootingStar, InvertedHammer
- MorningStar, EveningStar
- PiercingLine, DarkCloudCover
- Doji
VISUALISIERUNG (Visualization)
ShowHistory - Transaktionsverlauf und Gesamtgewinn im Diagramm anzeigen (wahr/falsch)
BuyColor - Farbe des Kaufsignalpfeils im Diagramm (Standard Lime - grün)
SellColor - Farbe des Verkaufssignalpfeils im Diagramm (Standard Red - rot)
FontSize - Schriftgröße zum Anzeigen des Transaktionsgewinns im Diagramm
HANDELSLOGIK UND METHODIK
Verfolgung des neuen Balkens - Berater erkennt das Auftreten neuer Kerze (Balken) im festgelegten Zeitrahmen und startet Analyse
Konsenssignal-Analyse - Alle aktivierten Indikatoren und Muster werden gelesen, jeder gibt sein eigenes Richtungssignal
AND-Logik-Prinzip - Bei Verwendung mehrerer Indikatoren müssen Signale in eine Richtung ausgerichtet sein, um Position zu öffnen
Entscheidungsfindung - Bei einstimmiger Kaufsignal (BUY) wird Kaufposition geöffnet; bei einstimmiger Verkaufssignal (SELL) wird Verkaufsposition geöffnet
Filterung von Falschsignalen - Wenn Signale auch nur bei einem Indikator divergieren, überspringt der Berater den Einstieg
Positionsverwaltung - Eingestellter Stop Loss und Take Profit werden angewendet, Trailing Stop und BreakEven werden ggf. aktiviert
Kapitalverwaltung - Margin-Ausreichendheitsprüfung mit automatischer Losreduzierung bei Bedarf
Filter und Einschränkungen - Berücksichtigung der Handelspausa (MinOrderTime), minimale Entfernung (MinOrderDistance), Anzahl offener Positionen (MaxTrades)
NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN
Test auf Demo-Konto - Führen Sie den Berater mindestens 2-4 Wochen auf Demo-Konto aus, bevor Sie echtes Geld verwenden
Parameteroptimierung - Verwenden Sie Strategy Tester zur Überprüfung verschiedener Indikator- und Musterkombinationen auf historischen Daten
Erste Konfiguration - Beginnen Sie mit 3-5 aktiven Indikatoren, die gute Balance zwischen Einstiegshäufigkeit und Qualität bieten
Erhöhung aktiver Methoden - Erhöhung aktiver Indikatorzahl verbessert Einstiegsqualität, reduziert aber Handelhäufigkeit
Zeitrahmen - M5–H1 am beliebtesten für Scalping und Swing-Trading, H4 oder D1 für mittelfristigen Handel
Handelsinstrumente - Geeignet für Forex-, Metall-, Index-, Aktien-, Krypto- und anderen CFD-Handel
Risikomanagement - Legen Sie Handelsrisiko im Bereich von 1-2% der Einzahlung zur langfristigen Stabilität fest
Ergebnisüberwachung - Analysieren Sie regelmäßig Handelsergebnisse, überprüfen Sie Statistiken für einzelne Muster und Indikatoren
KONSERVATIVE EINSTELLUNGEN (Niedriges Risiko, stabile Ergebnisse)
TimeFrame: H1 oder H4
Aktive Indikatoren: Gleitender Durchschnitt (21+7), ADX (14, Schwellenwert 25), RSI (14)
StopLoss: 400-500 Punkte
TakeProfit: 600-800 Punkte
MaxTrades: 5
MinOrderDistance: 200 Punkte
MinOrderTime: 60 Minuten
RiskPercent: 1,0%
TrailingStop: wahr, TrailingStart: 200
Geeignet für Händler, die niedriges Risiko und stabile Ergebnisse bevorzugen. Signale sind seltener, aber sehr zuverlässig.
AGGRESSIVE EINSTELLUNGEN (Hohes Risiko, mehr Chancen)
TimeFrame: M5 oder M15
Aktive Indikatoren: Gleitender Durchschnitt (7+3), RSI, Stochastik, MACD, Hammer, Morgenstern
StopLoss: 100-150 Punkte
TakeProfit: 150-250 Punkte
MaxTrades: 10-15
MinOrderDistance: 50 Punkte
MinOrderTime: 5-10 Minuten
RiskPercent: 2,0-3,0%
TrailingStop: falsch
Geeignet für erfahrene Händler. Mehr Signale und Chancen, erfordert sorgfältige Risikokontrolle und ständige Überwachung.
KONTOTYP- UND BROKER-KOMPATIBILITÄT
Kompatibel mit allen MetaTrader 5-Kontotypen: ECN-Konten (Electronic Communication Network), STP-Konten (Straight Through Processing), MM-Konten (Market Maker), PAMM-Konten (Portfolioverwaltung), Demo-Konten
Funktioniert auf Netting- und Hedging-Konten mit automatischer Margin-Moduserkennung
Funktioniert mit allen Brokern, die MetaTrader 5-Zugang bieten
EMPFOHLENE INSTRUMENTE
Forex-Währungspaare - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD - stabil und liquide für Multi-Indikator-Handel
Edelmetalle - XAU/USD (Gold), XAG/USD (Silber) - klassisches technisches Verhalten, klare Muster und Trends
Indizes - SPX, DAX, FTSE - gute Volatilität und klare Candlestick-Muster-Trends
Kryptowährungen - BTC/USD (Bitcoin), ETH/USD (Ethereum) - extreme Volatilität, klare Umkehrungen und Muster
Energieprodukte - WTI (Rohöl), Brent - hohe Volatilität, klare Zyklen und Umkehrungen
VORTEILE GEGENÜBER ANDEREN BERATERN
Über 50 Indikatoren in einem System - Historisch verifizierte und zuverlässige Indikatoren zur umfassenden Marktanalyse
Konsensus-Architektur - Logik vollständiger Zustimmung aller aktiven Indikatoren schließt Falschsignale aus und verbessert Einstiegsgenauigkeit
Analyse von 11 Candlestick-Mustern - Klassische Umkehrmuster mit jahrzehntealter Erfolgsgeschichte
Kanal- und Levelsystem - 9 verschiedene Methoden zur Unterstützungs- und Widerstands-Bestimmung zur umfassenden Analyse
Modulare Architektur - Jeder Indikator funktioniert unabhängig, bequem Kombinationen testen und optimieren
Vollständige Parameterkontrolle - Über 100 Parameter zur Anpassung an alle Marktbedingungen und Handelsstile
Integrierte Visualisierung - Automatische Anzeige aller Transaktionen im Diagramm mit Ergebnissen zur Analyse
Umfassendes Risikomanagement - Margin-Kontrolle, automatische Losreduzierung, Trailing Stop, Break Even
Universalität - Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1-MN1), Instrumenten und Kontotypen
Skalierbarkeit - Möglichkeit, mehrere Instrumente mit individuellen Parametern auszuführen
INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME
Laden Sie den Berater Strategy Constructor Pro direkt vom MQL5-Marktplatz herunter. Danach wird er automatisch zu Ihrem Handelsterminal hinzugefügt
Öffnen Sie das „Navigator"-Fenster in MetaTrader 5 und ziehen Sie den Berater auf das gewünschte Diagramm
Konfigurieren Sie Eingabeparameter (LotMethod, StopLoss, TakeProfit, Indikatoren, Muster usw.) gemäß Ihrer Strategie
Aktivieren Sie die Auto-Trading-Funktion (Algo Trading) - Der Berater beginnt automatisch, den Markt zu analysieren und Handelssignale bereitzustellen
UNTERSTÜTZUNG UND AKTUALISIERUNGEN
Kostenlose Aktualisierungen für alle Strategy Constructor Pro-Besitzer innerhalb der aktuellen Version
Unterstützung für Konfiguration und Optimierung über persönliche Nachrichten auf MQL5.com
Regelmäßiges Hinzufügen neuer Funktionen und Indikatoren basierend auf Handelsanfragen
FAZIT
Strategy Constructor Pro ist eine revolutionäre automatisierte Handelsplattform, die über 50 klassische und moderne technische Indikatoren mit vollständiger Candlestick-Musteranalyse und Kanal-/Levelsystem kombiniert. Das System implementiert Logik des vollständigen Konsenses, die Zustimmung jedes aktiven Indikators vor der Positionseröffnung erfordert und außerordentlich hohe Eingangsqualität gewährleistet.
Fortschrittliche Trailing-Stop-, Break-Even-Systeme, umfassende Bedingungsüberprüfung und vollständige Flexibilität bei der Indikator-Kombinationsauswahl bieten Adaptierbarkeit an alle Marktbedingungen. Egal ob Sie mit kombinierter Analyse anfangen oder bestehende Strategien optimieren, dieses System bietet vollständiges Arsenal klassischer und moderner technischer Analysemethoden.
Das System bietet vollständige Signalsynthese-Automatisierung und Kapitalschutz, die für Erfolg auf modernen Finanzmärkten erforderlich sind. Beginnen Sie heute, Ihren Handel mit Werkzeugen zu transformieren, die speziell für maximale Analysegenauigkeit durch Multi-Indikator-Konsens und vollständige Risikomanagement-Kontrolle während des gesamten Handelsprozesses entwickelt wurden.
Heben Sie Ihren Handel mit Strategy Constructor Pro auf die nächste Stufe - universeller Strategien-Konstruktor für professionelle automatisierte Handel!
WICHTIG: Testen Sie den Berater immer auf Demo-Konto und im Strategy Tester, bevor Sie ihn auf echtem Konto verwenden. Der Handel mit automatisierten Systemen ist mit Kapitalverlustrisiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.