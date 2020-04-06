Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro é um Conselheiro Especializado (Expert Advisor) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, desenvolvido para operar nos pares de moedas mais populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY etc.), em metais preciosos (Ouro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) e criptomoedas (BTCUSD e outras). O EA baseia-se no princípio de “Super Signals”, que identifica máximos e mínimos locais (potenciais pontos de reversão ou correção) no timeframe escolhido.

O EA abre operações automaticamente quando há a formação de um sinal de compra ou venda e pode, adicionalmente, gerenciar posições usando trailing stop, break even (sem prejuízo) e a função de construção de grades (Grid) no modo hedging. Isso torna o Smart Super Signals Pro uma ferramenta flexível, adequada tanto para estratégias moderadamente agressivas quanto para estratégias mais conservadoras.

Principais Características

Suporte a instrumentos financeiros-chave: Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY etc.), metais (Ouro/XAUUSD, Prata), petróleo (WTI, Brent), criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD etc.).

Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY etc.), metais (Ouro/XAUUSD, Prata), petróleo (WTI, Brent), criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD etc.). Abordagem multi-mercado e multi-moeda: O EA pode operar em vários gráficos ao mesmo tempo, adaptando-se às especificidades de cada instrumento de negociação.

O EA pode operar em vários gráficos ao mesmo tempo, adaptando-se às especificidades de cada instrumento de negociação. Sistema de gestão de risco flexível: Possibilidade de escolher lote fixo ou risco percentual (LOT_MODE), bem como configurar o nível de risco (baixo, médio, alto).

Possibilidade de escolher lote fixo ou risco percentual (LOT_MODE), bem como configurar o nível de risco (baixo, médio, alto). Painel de controle prático: Exibe o lucro diário, semanal, mensal e total atual, além de mostrar o histórico de negociações no gráfico.

Exibe o lucro diário, semanal, mensal e total atual, além de mostrar o histórico de negociações no gráfico. Funções Trailing Stop e BreakEven: Permitem proteger o lucro em tempo hábil e minimizar perdas.

Permitem proteger o lucro em tempo hábil e minimizar perdas. Modo de grade (Grid) para contas de hedging: Possibilidade de adicionar posições a favor da tendência ao ultrapassar um determinado passo (GridStep).

Possibilidade de adicionar posições a favor da tendência ao ultrapassar um determinado passo (GridStep). Suporte a contas Netting e Hedging: Compatível com diferentes tipos de conta.

Compatível com diferentes tipos de conta. Interface amigável e visualização clara de sinais no gráfico: Setas de compra (Buy) e venda (Sell), linhas etc.

Princípio de Funcionamento do Super Signals

O módulo “Super Signals” analisa uma quantidade definida de barras mais recentes (SignalDepthBars) no timeframe selecionado (SignalTF). Ao detectar um máximo local, é gerado um sinal de venda (Sell); ao detectar um mínimo local, é gerado um sinal de compra (Buy). O EA aguarda um preço favorável (Ask para Buy e Bid para Sell) e verifica se já se passou o intervalo definido entre negociações (MinutesBetweenTrades) e se o spread (MaxSpread) não excede o valor permitido antes de abrir uma nova posição.

Para contas de hedging, o Smart Super Signals Pro oferece uma abordagem “Grid” configurável: depois de abrir a primeira operação, podem ser adicionadas ordens adicionais na mesma direção a cada intervalo definido (GridStep), desde que não seja atingido o número máximo de posições naquela direção (MaxGridPositions).

Descrição dos Parâmetros de Entrada

Lot and Risk

LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

LOTMODE_FIXED — usar lote fixo (FixedLotSize). LOTMODE_PERCENT — calcular lote como porcentagem do saldo, dependendo do nível de risco (RiskLevel).

FixedLotSize: Tamanho de lote fixo se LOTMODE_FIXED estiver selecionado. Padrão: 0.01.

estiver selecionado. Padrão: 0.01. RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH): RISK_LOW: ~1% de risco por negociação RISK_MEDIUM: ~2% de risco RISK_HIGH: ~5% de risco Se LOTMODE_PERCENT estiver selecionado, o EA calcula o volume da ordem com base no risco definido por negociação e em um StopLoss aproximado.

Se estiver selecionado, o EA calcula o volume da ordem com base no risco definido por negociação e em um StopLoss aproximado.

Stop Loss / Take Profit

StopLoss: Tamanho do stop loss em pontos (padrão: 1000).

TakeProfit: Tamanho do take profit em pontos (padrão: 200).

Ambos os parâmetros são dados em pontos, de acordo com a especificação do símbolo. Se definido como 0, o stop loss / take profit não será aplicado.

Trailing Stop / BreakEven

TrailingStop: Ativar/desativar a função de trailing stop (true/false).

TrailingStart: Nível de lucro em pontos no qual o trailing stop é ativado.

TrailingDistance: Distância em pontos da cotação atual até o stop loss quando o trailing está ativo.

TrailingStep: Passo mínimo para mover novamente o stop loss.

BreakEven: Ativar/desativar a colocação da posição em nível de equilíbrio (break even).

BreakEvenStart: Quantidade de pontos de lucro a partir da qual a posição é colocada em break even.

BreakEvenOffset: “Folga” adicional em pontos para posicionar o stop loss acima (para Buy) ou abaixo (para Sell) do preço de abertura, levando em consideração comissão/spread.

Order Management

MinutesBetweenTrades: Tempo mínimo (em minutos) entre negociações para evitar entradas muito frequentes.

MaxSpread: Spread máximo permitido em pontos; se excedido, não é aberta nenhuma nova negociação.

ExpertID: Magic Number do EA. Padrão: 777.

OrderComment: Comentário de texto para as negociações.

Grid Settings (Somente para contas de hedging)

MaxGridPositions: Número máximo de ordens na mesma direção que o EA pode abrir.

GridStep: Passo em pontos para adicionar novas posições.

Interface Settings

DisplayPanel: Exibir ou não o painel no gráfico (true/false).

DisplayProfitStats: Exibir estatísticas de lucro (dia, semana, mês e total).

DisplayTradeHistory: Desenhar o histórico de negociações no gráfico (setas e linhas).

BuyTradeColor / SellTradeColor: Cores das setas históricas de ordens de compra (BUY) e venda (SELL).

TradeHistoryFontSize: Tamanho da fonte do texto de lucro/prejuízo no gráfico.

PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor: Cores do painel: fundo, texto e campos de edição.

Signal Settings

SignalDepthBars: Número de barras usadas para encontrar extremos (High/Low local). Quanto maior o valor, menos frequentes serão os sinais.

ArrowDistance: Distância em pontos para deslocar as setas de sinal em relação ao High/Low da barra (para melhor visualização).

HistoryBars: Número de barras para exibir os sinais históricos.

SignalTF: Timeframe de análise (padrão: H1).

Signal Colors

SignalBuyColor / SignalSellColor: Cores das setas de sinal de compra e venda.

SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor: Cores das linhas superior e inferior do canal Super Signals.

Ordem de Uso Recomendada

Coloque o EA no gráfico do instrumento desejado, seja EURUSD, XAUUSD (Ouro), petróleo (WTI/Brent), criptomoeda (BTCUSD etc.). Configure os parâmetros (lotes, risco, stop loss/take profit, etc.) de acordo com seu estilo de negociação e gerenciamento de capital. Ative, se desejar, o trailing stop e o break even para acompanhamento automático das posições. Certifique-se de ter escolhido corretamente o timeframe em SignalTF e que MinutesBetweenTrades (intervalo entre negociações) seja adequado para sua estratégia. Monitore o painel (se DisplayPanel = true) para acompanhar os lucros e visualizar o histórico de negociações.

Conclusão e Observações Importantes

O Smart Super Signals Pro (v3) não garante negociações 100% isentas de perdas. Qualquer sistema de negociação está sujeito a riscos de mercado.

não garante negociações 100% isentas de perdas. Qualquer sistema de negociação está sujeito a riscos de mercado. Antes de usar em uma conta real, recomenda-se testar o EA em uma conta demo, otimizá-lo e ajustá-lo às condições de mercado vigentes e ao seu estilo de gerenciamento de capital.

As funções Trailing Stop e BreakEven podem melhorar a relação risco/retorno, mas também podem encerrar uma negociação lucrativa precocemente se não forem configuradas com cuidado.

O modo de grade (Grid) é útil em movimentos de tendência, mas em mercados laterais (flat) pode acumular muitas posições, aumentando o risco.

O EA funciona corretamente tanto em contas de hedging quanto em contas de netting: para contas de netting, haverá apenas uma posição de compra e uma de venda simultaneamente (uma posição por direção).

Use o Smart Super Signals Pro nos instrumentos mais populares — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ouro (Gold/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent), criptos (BTCUSD, ETHUSD) — e aumente sua visibilidade no Market MQL5!

