Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro é um Conselheiro Especializado (Expert Advisor) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, desenvolvido para operar nos pares de moedas mais populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY etc.), em metais preciosos (Ouro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) e criptomoedas (BTCUSD e outras). O EA baseia-se no princípio de “Super Signals”, que identifica máximos e mínimos locais (potenciais pontos de reversão ou correção) no timeframe escolhido.

O EA abre operações automaticamente quando há a formação de um sinal de compra ou venda e pode, adicionalmente, gerenciar posições usando trailing stop, break even (sem prejuízo) e a função de construção de grades (Grid) no modo hedging. Isso torna o Smart Super Signals Pro uma ferramenta flexível, adequada tanto para estratégias moderadamente agressivas quanto para estratégias mais conservadoras.

Principais Características

  • Suporte a instrumentos financeiros-chave: Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY etc.), metais (Ouro/XAUUSD, Prata), petróleo (WTI, Brent), criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD etc.).
  • Abordagem multi-mercado e multi-moeda: O EA pode operar em vários gráficos ao mesmo tempo, adaptando-se às especificidades de cada instrumento de negociação.
  • Sistema de gestão de risco flexível: Possibilidade de escolher lote fixo ou risco percentual (LOT_MODE), bem como configurar o nível de risco (baixo, médio, alto).
  • Painel de controle prático: Exibe o lucro diário, semanal, mensal e total atual, além de mostrar o histórico de negociações no gráfico.
  • Funções Trailing Stop e BreakEven: Permitem proteger o lucro em tempo hábil e minimizar perdas.
  • Modo de grade (Grid) para contas de hedging: Possibilidade de adicionar posições a favor da tendência ao ultrapassar um determinado passo (GridStep).
  • Suporte a contas Netting e Hedging: Compatível com diferentes tipos de conta.
  • Interface amigável e visualização clara de sinais no gráfico: Setas de compra (Buy) e venda (Sell), linhas etc.

Princípio de Funcionamento do Super Signals

O módulo “Super Signals” analisa uma quantidade definida de barras mais recentes (SignalDepthBars) no timeframe selecionado (SignalTF). Ao detectar um máximo local, é gerado um sinal de venda (Sell); ao detectar um mínimo local, é gerado um sinal de compra (Buy). O EA aguarda um preço favorável (Ask para Buy e Bid para Sell) e verifica se já se passou o intervalo definido entre negociações (MinutesBetweenTrades) e se o spread (MaxSpread) não excede o valor permitido antes de abrir uma nova posição.

Para contas de hedging, o Smart Super Signals Pro oferece uma abordagem “Grid” configurável: depois de abrir a primeira operação, podem ser adicionadas ordens adicionais na mesma direção a cada intervalo definido (GridStep), desde que não seja atingido o número máximo de posições naquela direção (MaxGridPositions).

Descrição dos Parâmetros de Entrada

Lot and Risk

  • LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    • LOTMODE_FIXED — usar lote fixo (FixedLotSize).
    • LOTMODE_PERCENT — calcular lote como porcentagem do saldo, dependendo do nível de risco (RiskLevel).
  • FixedLotSize: Tamanho de lote fixo se LOTMODE_FIXED estiver selecionado. Padrão: 0.01.
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH):
    • RISK_LOW: ~1% de risco por negociação
    • RISK_MEDIUM: ~2% de risco
    • RISK_HIGH: ~5% de risco
    Se LOTMODE_PERCENT estiver selecionado, o EA calcula o volume da ordem com base no risco definido por negociação e em um StopLoss aproximado.

Stop Loss / Take Profit

  • StopLoss: Tamanho do stop loss em pontos (padrão: 1000).
  • TakeProfit: Tamanho do take profit em pontos (padrão: 200).

Ambos os parâmetros são dados em pontos, de acordo com a especificação do símbolo. Se definido como 0, o stop loss / take profit não será aplicado.

Trailing Stop / BreakEven

  • TrailingStop: Ativar/desativar a função de trailing stop (true/false).
  • TrailingStart: Nível de lucro em pontos no qual o trailing stop é ativado.
  • TrailingDistance: Distância em pontos da cotação atual até o stop loss quando o trailing está ativo.
  • TrailingStep: Passo mínimo para mover novamente o stop loss.
  • BreakEven: Ativar/desativar a colocação da posição em nível de equilíbrio (break even).
  • BreakEvenStart: Quantidade de pontos de lucro a partir da qual a posição é colocada em break even.
  • BreakEvenOffset: “Folga” adicional em pontos para posicionar o stop loss acima (para Buy) ou abaixo (para Sell) do preço de abertura, levando em consideração comissão/spread.

Order Management

  • MinutesBetweenTrades: Tempo mínimo (em minutos) entre negociações para evitar entradas muito frequentes.
  • MaxSpread: Spread máximo permitido em pontos; se excedido, não é aberta nenhuma nova negociação.
  • ExpertID: Magic Number do EA. Padrão: 777.
  • OrderComment: Comentário de texto para as negociações.

Grid Settings (Somente para contas de hedging)

  • MaxGridPositions: Número máximo de ordens na mesma direção que o EA pode abrir.
  • GridStep: Passo em pontos para adicionar novas posições.

Interface Settings

  • DisplayPanel: Exibir ou não o painel no gráfico (true/false).
  • DisplayProfitStats: Exibir estatísticas de lucro (dia, semana, mês e total).
  • DisplayTradeHistory: Desenhar o histórico de negociações no gráfico (setas e linhas).
  • BuyTradeColor / SellTradeColor: Cores das setas históricas de ordens de compra (BUY) e venda (SELL).
  • TradeHistoryFontSize: Tamanho da fonte do texto de lucro/prejuízo no gráfico.
  • PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor: Cores do painel: fundo, texto e campos de edição.

Signal Settings

  • SignalDepthBars: Número de barras usadas para encontrar extremos (High/Low local). Quanto maior o valor, menos frequentes serão os sinais.
  • ArrowDistance: Distância em pontos para deslocar as setas de sinal em relação ao High/Low da barra (para melhor visualização).
  • HistoryBars: Número de barras para exibir os sinais históricos.
  • SignalTF: Timeframe de análise (padrão: H1).

Signal Colors

  • SignalBuyColor / SignalSellColor: Cores das setas de sinal de compra e venda.
  • SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor: Cores das linhas superior e inferior do canal Super Signals.

Ordem de Uso Recomendada

  1. Coloque o EA no gráfico do instrumento desejado, seja EURUSD, XAUUSD (Ouro), petróleo (WTI/Brent), criptomoeda (BTCUSD etc.).
  2. Configure os parâmetros (lotes, risco, stop loss/take profit, etc.) de acordo com seu estilo de negociação e gerenciamento de capital.
  3. Ative, se desejar, o trailing stop e o break even para acompanhamento automático das posições.
  4. Certifique-se de ter escolhido corretamente o timeframe em SignalTF e que MinutesBetweenTrades (intervalo entre negociações) seja adequado para sua estratégia.
  5. Monitore o painel (se DisplayPanel = true) para acompanhar os lucros e visualizar o histórico de negociações.

Conclusão e Observações Importantes

  • O Smart Super Signals Pro (v3) não garante negociações 100% isentas de perdas. Qualquer sistema de negociação está sujeito a riscos de mercado.
  • Antes de usar em uma conta real, recomenda-se testar o EA em uma conta demo, otimizá-lo e ajustá-lo às condições de mercado vigentes e ao seu estilo de gerenciamento de capital.
  • As funções Trailing Stop e BreakEven podem melhorar a relação risco/retorno, mas também podem encerrar uma negociação lucrativa precocemente se não forem configuradas com cuidado.
  • O modo de grade (Grid) é útil em movimentos de tendência, mas em mercados laterais (flat) pode acumular muitas posições, aumentando o risco.
  • O EA funciona corretamente tanto em contas de hedging quanto em contas de netting: para contas de netting, haverá apenas uma posição de compra e uma de venda simultaneamente (uma posição por direção).

Use o Smart Super Signals Pro nos instrumentos mais populares — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ouro (Gold/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent), criptos (BTCUSD, ETHUSD) — e aumente sua visibilidade no Market MQL5!

Se você tiver dúvidas sobre instalação ou configuração, entre em contato comigo pelo meu perfil no MQL5.

Boas negociações!

Produtos recomendados
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Experts
STEADYRANGE M5 — Professional Range-Based Trading System for EURUSD (M5) Launch Price — Limited Offer SteadyRange M5 is currently offered at a reduced introductory price during its launch phase. As new improvements are added and the operational range expands, the price may be adjusted. Buyers during this stage retain full access to all future updates at no additional cost. Precision Architecture • Modular Micro-Ranges • Slope Filtering • Dynamic Market Regime Clustering • Controlled Risk Steady
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experts
A estratégia de negociação é baseada em mais de 10 anos de experiência de sucesso em negociação com base na força de uma vela e porcentagem do corpo em relação ao Candle inteiro (Strong Candle) e / ou (dependendo dos parametros configurados) em 1 média móvel de tendência tripla de longo período (JMA) combinada com a média móvel de tempo do gráfico atual com bandas constantes e oscilador AWESOME ou ainda Bollinger Bands, sendo que tudo isso pode ser combinado como desejar para permitir uma entra
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Experts
AI Quantum Trading – Revolução na negociação algorítmica. Consultor de negociação de nova geração para instrumentos em JPY 1 compra = 2 versões! Compre AI Quantum Trading na MT5 - e ganhe a versão MT4 de graça! Negocie como quiser: duas plataformas, um consultor, zero pagamentos excessivos. Escreva para mim em PM após sua compra e receba seu presente! No mundo atual da tecnologia financeira, a negociação automatizada se tornou parte integrante do sucesso no mercado. AI Quantum Trading é um c
MultiPair
ООО 'Уралтранзит'
3.75 (4)
Experts
Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик. Варианты треугольников: EURUSD – USDJPY – EURJPY Ордера, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Советник анализирует реальные цены на данный момент и просчитывает какими они должны быть. При рас
FREE
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA   é um robô multifuncional para trading ativo nos instrumentos financeiros mais populares, incluindo pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), ouro (XAU/USD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTC, ETH, LTC e outros). A base do algoritmo é uma versão modernizada da Hull Moving Average (HMA), que oferece sinais mais claros em comparação com as Médias Móveis clássicas. O advisor reage de forma flexível às flutuações de curto prazo, utilizando o princípio
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Experts
Alta tecnologia! Consultor profissional para o máximo lucro com o mínimo de risco! A sua chave para a estabilidade no mercado: O nosso consultor de negociação combina o poder da negociação algorítmica e uma análise profunda do mercado. O sistema funciona exclusivamente a partir de níveis globais de suporte e resistência, que são formados com base em dados de longo prazo, garantindo a mais elevada precisão das entradas. Estes não são apenas níveis - são “zonas de poder” onde a probabilidade de
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.29 (7)
Experts
Transforme sua estratégia de investimento com o robô investidor Expert Advisor para MetaTrader. Com base na poderosa estratégia de Bandas de Bollinger, criada por Joe Ross e apelidada de Paula pelo renomado trader brasileiro Rodrigo Cohen, você terá acesso a uma tecnologia avançada que irá maximizar seus lucros e minimizar seus riscos. Não perca mais tempo com estratégias antigas e ineficientes. Com nosso robô investidor, você terá acesso a um algoritmo altamente preciso que combina a análise t
FREE
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5: A evolução de uma estratégia comprovada O EA Trend Hedge Master MT5 é um sistema profissional de grid e hedge, criado com mais de 10 anos de experiência em trading. Identifica tendências com precisão e gerencia perdas para proteger o capital, visando lucros consistentes em Forex e ouro. Por que a versão MT5 é melhor: Lógica de tendência avançada : sinais mais precisos. Recuperação inteligente : adapta-se à volatilidade atual, não adiciona posições cegamente. Gestão ativa
Magic Max
Reni
3.67 (3)
Experts
Magic Max EA, works  with Supply Demand Zones with all Currency pairs / Gold and with all timeframes. Timeframe: (H1 or H4) EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GOLD Timeframe: (M1 To H1) STEP INDEX, V10,V50,V75 , V100, Boom and Crash (You can select Trade mode according to Trend or for few pair like Boom500/1000 only BUY, C500/1000 only sell) Trade Mode = Both                     = Buy                    = Sell Hidden SL TP = False (if its true your set traget dollar function
Mitsuha MT5
Noriyuki Suzuki
Experts
This EA takes advantage of anomalies in USDJPY and executes around 12 trades per month. Therefore, the recommended currency pair is USDJPY , and there is no specific recommended timeframe (it can trade on any chart). Performance tends to be better with brokers that offer a tight USDJPY spread and positive swap on BUY positions . Since the EA uses time-based trading, please use a broker where GMT offset is +3 during Daylight Saving Time (DST) and +2 during Standard Time . If you use a broker wit
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Experts
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
Multicurrency Hedge MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Multicurrency Hedge is an Automatic Trading Robot based on Standard Deviation. The EA is suitable for both beginners and experienced traders. The Main trade is when the price goes beyond the Standard Deviation on the Main Currency pair, and then the trading on other pairs is executed, the Multicurrency Grid is Activated. Install EA on VPS and on one Currency pair "EURUSD", Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. PARAMETERS: SD_TIMEFRAME - time frame for signals search; SD_APRI
PVA Color Candle
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
Diversas técnicas utilizam o volume como ponto importante no trade. Seja para indicar força, exaustão, fraqueza do pullback, entre outros. Em principal eu cito a teoria de Richard Wyckoff, que dizia sobre a importância de olhar preço e volume. Entretanto, são diversas as possibilidades de filtrar o que é volume que deve ser notado. Os usuários de PVRSA / PVA utilizam um indicador com cores específicas, que auxiliam na identificação do volume e do tipo de movimento que o preço fez. Será que o
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para operar o índice DE40 (frequentemente rotulado como DAX, GER40, etc., dependendo do corretor). O EA identifica automaticamente oportunidades de negociação e gerencia posições com uma abordagem orientada ao risco, oferecendo dois modos de operação : Conservador – Uma abordagem mais lenta e estável. Agressivo – Uma estratégia mais rápida projetada para aproveitar grandes movimentos do mercado (com maior risco). Esta estratégia seleciona suas posições e
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada projetada para capturar oportunidades com base nas condições de reversão das Bandas de Bollinger. Executa operações de compra ao detectar uma reversão de alta perto da banda inferior (quando a vela anterior fecha abaixo da banda inferior e a vela atual fecha acima, passando de uma vela vermelha para uma verde) e operações de venda para uma reversão de baixa perto da banda superior (cenário oposto). Extensivamente testado, o
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Dois Expert Advisors, Um Preço: Impulsionando o Seu Sucesso!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert em um Expert Advisor   Live signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $ Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1120 $ Bem-vindo ao Petróleo Brent O consultor especialista da Brent Oil é uma potência, projetada para dominar os voláteis mercados de energia com precisão e agilidade. O petróleo Bren
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Experts
Hi Traders, This EA handle the  TRAILING Buy Stop and/or  TRAILING Sell Stop Logic in a very smart way. You can choose only Buy / only Sell or both. Link to download fully functional demo version to test on DEMO account for 3 days: click to download Configurations ( default values are shown in brackets ) : // -   ATR period:  input the ATR period for calculation (14) -  Magic Number:  define the magic number // -   Enable Buy Stop : Allow the EA to place a Buy Stop order -  Lot Buy:  volume
Golden Shower V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Вопросы и ответы по работе советника Golden Shower помогают лучше разобраться в особенностях его функционирования и преимуществах перед другими торговыми инструментами. Рассмотрим ключевые моменты подробнее. Основные принципы работы Golden Shower 1. Скальпинговая стратегия Основой стратегии являются короткие сделки, цель которых — быстрая фиксация небольшого профита. Этот подход уменьшает риск значительных убытков и способствует стабильности заработка, особенно при небольших колебаниях цены.
Satoshi Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/149784 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – Expert Advisor BTCUSD M5 Satoshi Nakamoto é um Expert Advisor especializado, desenvolvido exclusivamente para a BTCUSD no período M5. Combina entradas baseadas em RSI com saídas baseadas em ADX, além de camadas robustas de gestão de risco. O objetivo: captar os micromovimentos do Bitcoin, mantendo proteções rigorosas para as contas. Principais Características
Zazen EA MT5
Christian Koehler
Experts
Welcome to the revolution of trading! We are a team of trading experts with many years of experience who have channelled their expertise into the development of Zazen EA. Zazen EA can also be used with PropTrading companies (for example FTMO). The EA has many functions (e.g. drawdown limit) that are specifically required in the area of prop trading. The name "Zazen" is no coincidence. It is derived from the Buddhist meditation practice that promotes calmness, serenity and clarity. Zazen EA is no
Fxx EA
Roberto Mubonane Muiambo
Experts
Settings Inputs Symbols XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD Time Frame 1H Money management Anti-Martingale, Martingale ,Fixed Ratio (advanced), Make sure to change the symbols to  XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (comma-separated) before testing. Fxx Ea a powerful and flexible Expert Advisor designed for professional traders who want to scale into profitable positions using a pyramiding strategy across multiple symbols. The EA trade multiple symbols simultaneously – manage each symbol independently with separate tr
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
Golden Eagle Pro EA  Descrição Resumida Golden Eagle AI é um poderoso consultor automático para a plataforma MetaTrader 5, que usa uma combinação de vários indicadores e análise multiframe (MA no D1, ATR no M30, Fractals no M5). O consultor inclui configurações flexíveis de controle de risco (tamanho fixo de lote, porcentagem do saldo, escolha do nível de risco), além de recursos avançados de trailing stop e de colocação de operações no ponto de equilíbrio. O programa passou com sucesso nos test
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA   é um robô multifuncional para trading ativo nos instrumentos financeiros mais populares, incluindo pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), ouro (XAU/USD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTC, ETH, LTC e outros). A base do algoritmo é uma versão modernizada da Hull Moving Average (HMA), que oferece sinais mais claros em comparação com as Médias Móveis clássicas. O advisor reage de forma flexível às flutuações de curto prazo, utilizando o princípio
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Renko Trading Bot EA – Assessor de Negociação Automático baseado em Gráficos Renko para MetaTrader 5 DESCRIÇÃO O Renko Trading Bot EA é uma solução profissional de trading automatizado baseada na metodologia de gráficos Renko, originalmente descrita por traders japoneses no início do século XX. Este poderoso Expert Advisor identifica e negocia padrões de ondas Renko com elevada precisão, oferecendo aos traders uma ferramenta confiável para aplicar a teoria de movimento do preço baseada em tijolo
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Consultor Automático para Scalping Preciso Stochastic Gold Scalper é um consultor automático profissional para a plataforma MetaTrader 5, que combina a análise de padrões de velas com a filtragem de sinais através do oscilador Stochastic. Essa abordagem permite identificar os pontos de entrada mais precisos, minimizar os riscos e evitar sinais falsos. O consultor é ideal para operar em prazos curtos, como M5, e pode ser utilizado em instrumentos como ouro, pares de moed
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Consultor Elliott Wave EA Descrição Elliott Wave AI é uma solução profissional de trading baseada nos padrões de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este poderoso Consultor Especialista identifica e opera formações de ondas com alta precisão, fornecendo aos traders uma solução automatizada confiável para utilizar a teoria das ondas de Elliott. Características principais Reconhecimento inteligente de padrões - Algoritmo avançado identifica padrões de ondas M & W com precisão excepcional Tecnolo
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA – Consultor Automático para Scalping com Análise de Padrões de Velas no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Golden Scalper EA é um consultor totalmente automatizado (EA) para a plataforma MetaTrader 5, especializado em trading de alta frequência e scalping, oferecendo máxima eficiência com riscos mínimos. O EA utiliza algoritmos avançados de análise de padrões de velas e filtra sinais através de médias móveis (MA – Moving Average) para identificar pontos de entrada com precisão. O Golden Sc
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Sistema de Negociação Multiindicadores Descrição O Quantum Forex EA é um consultor especializado profissional para o MetaTrader 5, que utiliza uma combinação de quatro indicadores técnicos populares para tomar decisões de negociação. O robô foi desenvolvido para realizar operações automáticas nos mercados financeiros, com configuração flexível de parâmetros e um sistema confiável de gerenciamento de riscos. Principais Características Sistema de negociação com múltiplos indic
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro - Construtor Universal de Estratégias de Negociação com Múltiplos Indicadores para MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Strategy Constructor Pro é um consultor especializado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que oferece a capacidade de montar e personalizar estratégias de negociação baseadas em uma ampla gama de indicadores técnicos e padrões clássicos de velas japonesas. Desenvolvido considerando os requisitos modernos para negociação automatizada nos mercados Fore
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Descripción del asesor Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiemp
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – consultor especializado universal para negociação em grade. Grid Master Pro é um consultor especializado (Expert Advisor) para MetaTrader 5, flexível e eficaz, que implementa uma estratégia confiável de negociação em grade (Grid Trading) em uma ampla variedade de instrumentos. Ele apresenta excelentes resultados ao negociar pares de moedas principais (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metais preciosos (XAUUSD/ouro), commodities (petróleo: Brent, WTI) e criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Consultor Especializado Avançado para MT5 Pivot Levels Pro   é um Consultor Especializado (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5, que calcula e traça automaticamente vários tipos de níveis Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) e realiza operações com base neles. O EA integra uma poderosa lógica de gerenciamento de posições (algoritmo de grade/Grid, trailing stop, função de break-even) com um painel de estatísticas intuitivo que exibe o lucro diário,
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro é um inovador consultor de negociação que combina a comprovada estratégia MACD com um eficiente sistema de Grid Trading. O consultor foi desenvolvido para operar automaticamente nos mercados financeiros e apresenta os melhores resultados no par de moedas GBPUSD, embora opere com sucesso em todos os principais instrumentos de negociação, incluindo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e outros pares principais. A singularidade deste EA está na abor
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   é um poderoso robô (Expert Advisor) para negociação profissional em grade (grid) baseado no indicador Bandas de Bollinger (Bollinger Bands). Ele combina configurações de risco flexíveis, gestão inteligente de posições, recursos avançados de Trailing Stop, ajuste para o ponto de equilíbrio (BreakEven), além de limites diários de negociação e estatísticas de rentabilidade. O robô identifica automaticamente os pontos de entrada no mercado pelas Bandas de Bollinger, cria
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: Estratégia de negociação inovadora com múltiplas ordens e cálculo automático de distâncias Descrição Range Breakout Trader Pro é uma estratégia de negociação moderna para MetaTrader 5, especializada no uso de rompimentos de intervalos de preço com colocação e gerenciamento automático de ordens. Este expert advisor avançado foi criado para traders que desejam aplicar efetivamente estratégias de rompimento de intervalo com máxima automação. O consultor coloca ordens cons
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro – Consultor Automatizado para Negociação em Grade com Análise de Volatilidade no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO ATR Grid Trader Pro é um consultor automatizado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que combina tecnologia inovadora de negociação em grade com análise avançada de volatilidade baseada no indicador Average True Range (ATR). Este poderoso robô de negociação abre posições de compra em períodos de baixa volatilidade e de venda em alta volatilidade, e, quando o m
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA Descrição O consultor automático realiza operações com base em padrões harmônicos — figuras populares da análise técnica, originalmente apresentadas por Harold McKinley Gartley e posteriormente sistematizadas e ampliadas por Scott Carney, autor de padrões como Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat. O robô reconhece e opera com os seguintes padrões: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives. Os padrões são form
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário