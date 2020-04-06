Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro — это многофункциональный автоматизированный торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли на популярных валютных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д.), драгоценных металлах (Gold/XAUUSD), нефти (WTI, Brent) и криптовалютах (BTCUSD и прочих). Советник основан на принципе «супер-сигналов» (Super Signals), которые определяют локальные максимумы и минимумы (потенциальные точки разворота или коррекции) на выбранном таймфрейме.

EA автоматически открывает сделки при формировании сигнала на покупку или продажу и может дополнительно управлять позициями с помощью трейлинг-стопа, безубытка, а также функции построения сетки (Grid) в режиме хэджинга. Это делает Smart Super Signals Pro гибким инструментом, подходящим как для умеренно-агрессивных, так и более консервативных стратегий.

Основные особенности

Поддержка ключевых финансовых инструментов: Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.), металлы (Gold/XAUUSD, Silver), нефть (WTI, Brent), криптовалюты (BTCUSD, ETHUSD и т.д.).

Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.), металлы (Gold/XAUUSD, Silver), нефть (WTI, Brent), криптовалюты (BTCUSD, ETHUSD и т.д.). Мультирыночный и мультивалютный подход: Советник может работать на нескольких графиках одновременно, подстраиваясь под специфику каждого торгового инструмента.

Советник может работать на нескольких графиках одновременно, подстраиваясь под специфику каждого торгового инструмента. Гибкая система управления рисками: Возможность выбора фиксированного лота или риска в процентах (LOT_MODE) и настройка уровня риска (низкий, средний, высокий).

Возможность выбора фиксированного лота или риска в процентах (LOT_MODE) и настройка уровня риска (низкий, средний, высокий). Удобная панель управления: Отображает текущую дневную, недельную, месячную и суммарную прибыль, а также историю сделок на графике.

Отображает текущую дневную, недельную, месячную и суммарную прибыль, а также историю сделок на графике. Функции Trailing Stop и BreakEven: Позволяют вовремя защитить прибыль и минимизировать убытки.

Позволяют вовремя защитить прибыль и минимизировать убытки. Режим сетки (Grid) для хэджинговых счетов: Возможность добавлять позиции по тренду при преодолении заданного шага (GridStep).

Возможность добавлять позиции по тренду при преодолении заданного шага (GridStep). Поддержка неттинговых (Netting) и хэджинговых (Hedge) счетов: Подходит для разных типов брокерских счетов.

Подходит для разных типов брокерских счетов. Удобный интерфейс и наглядная визуализация сигналов на графике: Стрелки Buy/Sell и линии.

Принцип работы Super Signals

Модуль «Super Signals» анализирует заданное количество последних баров (SignalDepthBars) на выбранном таймфрейме (SignalTF). При обнаружении локального максимума формируется сигнал Sell, при обнаружении локального минимума — сигнал Buy. Советник дожидается благоприятной цены (Ask для Buy и Bid для Sell), а также проверяет, прошёл ли заданный интервал между сделками (MinutesBetweenTrades) и не превышает ли спред (MaxSpread) допустимого значения, прежде чем открыть новую позицию.

Для хэджинговых счетов Smart Super Signals Pro поддерживает настраиваемый «Grid»-подход: после открытия первой сделки можно добавлять дополнительные ордера в том же направлении с заданным шагом (GridStep), пока не будет достигнуто максимально допустимое число позиций (MaxGridPositions).

Описание входных параметров

Lot and Risk

LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

LOTMODE_FIXED — использовать фиксированный лот (FixedLotSize). LOTMODE_PERCENT — рассчитывать лот как процент от баланса в зависимости от уровня риска (RiskLevel).

FixedLotSize — Фиксированный размер лота, если выбран LOTMODE_FIXED (по умолчанию: 0.01).

(по умолчанию: 0.01). RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH): RISK_LOW: ~1% риска на сделку RISK_MEDIUM: ~2% риска RISK_HIGH: ~5% риска При выборе LOTMODE_PERCENT советник вычисляет объём ордера на основе заданного риска на сделку и примерного уровня стоп-лосса.

При выборе советник вычисляет объём ордера на основе заданного риска на сделку и примерного уровня стоп-лосса.

Stop Loss / Take Profit

StopLoss — Размер стоп-лосса в пунктах (по умолчанию: 1000).

TakeProfit — Размер тейк-профита в пунктах (по умолчанию: 200).

Оба параметра задаются в пунктах согласно спецификации символа. Если выставить 0, стоп-лосс / тейк-профит не устанавливается.

Trailing Stop / BreakEven

TrailingStop — Включение/выключение функции трейлинг-стопа (true/false).

TrailingStart — Уровень прибыли в пунктах, при достижении которого активируется трейлинг-стоп.

TrailingDistance — Расстояние в пунктах от текущей цены до стоп-лосса, когда трейлинг активен.

TrailingStep — Минимальный шаг, на который можно снова передвинуть стоп-лосс.

BreakEven — Включение/выключение перевода позиции в безубыток (break-even).

BreakEvenStart — Количество пунктов прибыли, после которого позиция переводится в безубыток.

BreakEvenOffset — Дополнительный запас в пунктах, на который сдвигается стоп-лосс выше (для Buy) или ниже (для Sell) цены открытия, чтобы учесть спред/комиссию.

Order Management

MinutesBetweenTrades — Минимальное время (в минутах) между сделками для предотвращения слишком частых входов.

MaxSpread — Максимально допустимый спред (в пунктах). Если превышен, сделка не открывается.

ExpertID — Magic Number советника (по умолчанию: 777).

OrderComment — Текстовый комментарий к сделкам.

Grid Settings (Действуют только для хэджинговых счетов)

MaxGridPositions — Максимальное количество ордеров в одном направлении, которые советник может открыть.

GridStep — Шаг в пунктах для добавления дополнительных позиций.

Interface Settings

DisplayPanel — Отображать ли панель на графике (true/false).

DisplayProfitStats — Показать статистику прибыли (день, неделя, месяц, суммарно).

DisplayTradeHistory — Отрисовывать историю сделок на графике (стрелки, линии).

BuyTradeColor / SellTradeColor — Цвет стрелок ордеров (BUY/SELL) на графике.

TradeHistoryFontSize — Размер шрифта текста, отображающего прибыль/убыток на графике.

PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor — Цвета фона панели, шрифта и полей ввода.

Signal Settings

SignalDepthBars — Количество баров, используемых для поиска локальных экстремумов (High/Low). Чем выше число, тем реже появляются сигналы.

ArrowDistance — Расстояние в пунктах, на которое смещаются стрелки сигналов относительно High/Low бара (для лучшей наглядности).

HistoryBars — Количество баров, на которых отображаются исторические сигналы.

SignalTF — Таймфрейм для анализа сигнала (по умолчанию H1).

Signal Colors

SignalBuyColor / SignalSellColor — Цвета стрелок сигналов на покупку и продажу.

SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor — Цвет верхней и нижней линий канала Super Signals.

Рекомендуемый порядок использования

Установите советник на график нужного инструмента: EURUSD, XAUUSD (Gold), нефть (WTI/Brent), криптовалюта (BTCUSD и т.д.). Настройте параметры (лоты, риск, стоп-лосс/тейк-профит и т.д.) в соответствии со своим стилем торговли и управлением капиталом. При желании включите трейлинг-стоп и безубыток для автоматического сопровождения позиций. Убедитесь, что выбран правильный таймфрейм в SignalTF и что MinutesBetweenTrades (интервал между сделками) подходит для вашей стратегии. Если DisplayPanel равно true, следите за панелью на графике для контроля прибыли и просмотра истории сделок.

Заключение и важные замечания

Smart Super Signals Pro (v3) не гарантирует 100% безубыточной торговли. Любая торговая система подвержена рыночным рискам.

не гарантирует 100% безубыточной торговли. Любая торговая система подвержена рыночным рискам. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо-счёте, оптимизировать и настроить под текущие рыночные условия и свой стиль управления капиталом.

Функции Trailing Stop и BreakEven могут улучшать соотношение риск/прибыль, но при неверных настройках могут преждевременно закрывать прибыльные сделки. Будьте внимательны при установке параметров.

Режим сетки (Grid) эффективен в трендовых движениях, но при флэте может накапливать много позиций, увеличивая риск.

Советник корректно работает как на хэджинговых, так и неттинговых счетах: для неттинговых счётов одновременно будет только одна покупка и одна продажа (по одной позиции на направление).

Используйте Smart Super Signals Pro на самых популярных инструментах — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, золото (Gold/XAUUSD), нефть (WTI, Brent), криптовалюты (BTCUSD, ETHUSD)

Если у вас возникнут вопросы по установке или настройке, свяжитесь со мной через профиль MQL5.

Успешной торговли!