Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro — это многофункциональный автоматизированный торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли на популярных валютных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д.), драгоценных металлах (Gold/XAUUSD), нефти (WTI, Brent) и криптовалютах (BTCUSD и прочих). Советник основан на принципе «супер-сигналов» (Super Signals), которые определяют локальные максимумы и минимумы (потенциальные точки разворота или коррекции) на выбранном таймфрейме.

EA автоматически открывает сделки при формировании сигнала на покупку или продажу и может дополнительно управлять позициями с помощью трейлинг-стопа, безубытка, а также функции построения сетки (Grid) в режиме хэджинга. Это делает Smart Super Signals Pro гибким инструментом, подходящим как для умеренно-агрессивных, так и более консервативных стратегий.

Основные особенности

  • Поддержка ключевых финансовых инструментов: Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.), металлы (Gold/XAUUSD, Silver), нефть (WTI, Brent), криптовалюты (BTCUSD, ETHUSD и т.д.).
  • Мультирыночный и мультивалютный подход: Советник может работать на нескольких графиках одновременно, подстраиваясь под специфику каждого торгового инструмента.
  • Гибкая система управления рисками: Возможность выбора фиксированного лота или риска в процентах (LOT_MODE) и настройка уровня риска (низкий, средний, высокий).
  • Удобная панель управления: Отображает текущую дневную, недельную, месячную и суммарную прибыль, а также историю сделок на графике.
  • Функции Trailing Stop и BreakEven: Позволяют вовремя защитить прибыль и минимизировать убытки.
  • Режим сетки (Grid) для хэджинговых счетов: Возможность добавлять позиции по тренду при преодолении заданного шага (GridStep).
  • Поддержка неттинговых (Netting) и хэджинговых (Hedge) счетов: Подходит для разных типов брокерских счетов.
  • Удобный интерфейс и наглядная визуализация сигналов на графике: Стрелки Buy/Sell и линии.

Принцип работы Super Signals

Модуль «Super Signals» анализирует заданное количество последних баров (SignalDepthBars) на выбранном таймфрейме (SignalTF). При обнаружении локального максимума формируется сигнал Sell, при обнаружении локального минимума — сигнал Buy. Советник дожидается благоприятной цены (Ask для Buy и Bid для Sell), а также проверяет, прошёл ли заданный интервал между сделками (MinutesBetweenTrades) и не превышает ли спред (MaxSpread) допустимого значения, прежде чем открыть новую позицию.

Для хэджинговых счетов Smart Super Signals Pro поддерживает настраиваемый «Grid»-подход: после открытия первой сделки можно добавлять дополнительные ордера в том же направлении с заданным шагом (GridStep), пока не будет достигнуто максимально допустимое число позиций (MaxGridPositions).

Описание входных параметров

Lot and Risk

  • LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    • LOTMODE_FIXED — использовать фиксированный лот (FixedLotSize).
    • LOTMODE_PERCENT — рассчитывать лот как процент от баланса в зависимости от уровня риска (RiskLevel).
  • FixedLotSize — Фиксированный размер лота, если выбран LOTMODE_FIXED (по умолчанию: 0.01).
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH):
    • RISK_LOW: ~1% риска на сделку
    • RISK_MEDIUM: ~2% риска
    • RISK_HIGH: ~5% риска
    При выборе LOTMODE_PERCENT советник вычисляет объём ордера на основе заданного риска на сделку и примерного уровня стоп-лосса.

Stop Loss / Take Profit

  • StopLoss — Размер стоп-лосса в пунктах (по умолчанию: 1000).
  • TakeProfit — Размер тейк-профита в пунктах (по умолчанию: 200).

Оба параметра задаются в пунктах согласно спецификации символа. Если выставить 0, стоп-лосс / тейк-профит не устанавливается.

Trailing Stop / BreakEven

  • TrailingStop — Включение/выключение функции трейлинг-стопа (true/false).
  • TrailingStart — Уровень прибыли в пунктах, при достижении которого активируется трейлинг-стоп.
  • TrailingDistance — Расстояние в пунктах от текущей цены до стоп-лосса, когда трейлинг активен.
  • TrailingStep — Минимальный шаг, на который можно снова передвинуть стоп-лосс.
  • BreakEven — Включение/выключение перевода позиции в безубыток (break-even).
  • BreakEvenStart — Количество пунктов прибыли, после которого позиция переводится в безубыток.
  • BreakEvenOffset — Дополнительный запас в пунктах, на который сдвигается стоп-лосс выше (для Buy) или ниже (для Sell) цены открытия, чтобы учесть спред/комиссию.

Order Management

  • MinutesBetweenTrades — Минимальное время (в минутах) между сделками для предотвращения слишком частых входов.
  • MaxSpread — Максимально допустимый спред (в пунктах). Если превышен, сделка не открывается.
  • ExpertID — Magic Number советника (по умолчанию: 777).
  • OrderComment — Текстовый комментарий к сделкам.

Grid Settings (Действуют только для хэджинговых счетов)

  • MaxGridPositions — Максимальное количество ордеров в одном направлении, которые советник может открыть.
  • GridStep — Шаг в пунктах для добавления дополнительных позиций.

Interface Settings

  • DisplayPanel — Отображать ли панель на графике (true/false).
  • DisplayProfitStats — Показать статистику прибыли (день, неделя, месяц, суммарно).
  • DisplayTradeHistory — Отрисовывать историю сделок на графике (стрелки, линии).
  • BuyTradeColor / SellTradeColor — Цвет стрелок ордеров (BUY/SELL) на графике.
  • TradeHistoryFontSize — Размер шрифта текста, отображающего прибыль/убыток на графике.
  • PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor — Цвета фона панели, шрифта и полей ввода.

Signal Settings

  • SignalDepthBars — Количество баров, используемых для поиска локальных экстремумов (High/Low). Чем выше число, тем реже появляются сигналы.
  • ArrowDistance — Расстояние в пунктах, на которое смещаются стрелки сигналов относительно High/Low бара (для лучшей наглядности).
  • HistoryBars — Количество баров, на которых отображаются исторические сигналы.
  • SignalTF — Таймфрейм для анализа сигнала (по умолчанию H1).

Signal Colors

  • SignalBuyColor / SignalSellColor — Цвета стрелок сигналов на покупку и продажу.
  • SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor — Цвет верхней и нижней линий канала Super Signals.

Рекомендуемый порядок использования

  1. Установите советник на график нужного инструмента: EURUSD, XAUUSD (Gold), нефть (WTI/Brent), криптовалюта (BTCUSD и т.д.).
  2. Настройте параметры (лоты, риск, стоп-лосс/тейк-профит и т.д.) в соответствии со своим стилем торговли и управлением капиталом.
  3. При желании включите трейлинг-стоп и безубыток для автоматического сопровождения позиций.
  4. Убедитесь, что выбран правильный таймфрейм в SignalTF и что MinutesBetweenTrades (интервал между сделками) подходит для вашей стратегии.
  5. Если DisplayPanel равно true, следите за панелью на графике для контроля прибыли и просмотра истории сделок.

Заключение и важные замечания

  • Smart Super Signals Pro (v3) не гарантирует 100% безубыточной торговли. Любая торговая система подвержена рыночным рискам.
  • Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо-счёте, оптимизировать и настроить под текущие рыночные условия и свой стиль управления капиталом.
  • Функции Trailing Stop и BreakEven могут улучшать соотношение риск/прибыль, но при неверных настройках могут преждевременно закрывать прибыльные сделки. Будьте внимательны при установке параметров.
  • Режим сетки (Grid) эффективен в трендовых движениях, но при флэте может накапливать много позиций, увеличивая риск.
  • Советник корректно работает как на хэджинговых, так и неттинговых счетах: для неттинговых счётов одновременно будет только одна покупка и одна продажа (по одной позиции на направление).

Используйте Smart Super Signals Pro на самых популярных инструментах — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, золото (Gold/XAUUSD), нефть (WTI, Brent), криптовалюты (BTCUSD, ETHUSD) 

Если у вас возникнут вопросы по установке или настройке, свяжитесь со мной через профиль MQL5.

Успешной торговли!

Рекомендуем также
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Эксперты
STEADYRANGE M5 — Professional Range-Based Trading System for EURUSD (M5) Launch Price — Limited Offer SteadyRange M5 is currently offered at a reduced introductory price during its launch phase. As new improvements are added and the operational range expands, the price may be adjusted. Buyers during this stage retain full access to all future updates at no additional cost. Precision Architecture • Modular Micro-Ranges • Slope Filtering • Dynamic Market Regime Clustering • Controlled Risk Steady
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Эксперты
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Эксперты
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Эксперты
AI Quantum Trading  – Революция в алгоритмической торговле. Торговый советник нового поколения для JPY-инструментов 1 покупка = 2 версии! Купи AI Quantum Trading на MT5 — и получи MT4-версию бесплатно! Торгуй, как тебе удобно: две платформы, один советник, ноль переплат. Пиши в ЛС после покупки — и получай свой подарок! В современном мире финансовых технологий автоматическая торговля стала неотъемлемой частью успеха на рынке. AI Quantum Trading – это инновационный торговый советник , который исп
MultiPair
ООО 'Уралтранзит'
3.75 (4)
Эксперты
Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик. Варианты треугольников: EURUSD – USDJPY – EURJPY Ордера, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Советник анализирует реальные цены на данный момент и просчитывает какими они должны быть. При рас
FREE
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Эксперты
Hitech !  Профессиональный Советник для Максимальной Прибыли с Минимальными Рисками!     Сигналы myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn            Ваш ключ к стабильности на рынке: Наш торговый советник сочетает в себе мощь алгоритмической торговли и глубокий анализ рынка. Система работает исключительно от глобальных уровней поддержки и сопротивления, которые формируются на основе многолетних данных, обеспечивая высочайшую точность входов. Это не просто уровни — это
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.29 (7)
Эксперты
Измените свою инвестиционную стратегию с помощью робота-инвестора Expert Advisor for MetaTrader. Основываясь на мощной стратегии «Полосы Боллинджера», созданной Джо Россом и названной Paula известным бразильским трейдером Родриго Коэном, вы получите доступ к передовым технологиям, которые максимизируют вашу прибыль и минимизируют риски. Не тратьте больше время на старые и неэффективные стратегии. С нашим роботом-инвестором у вас будет доступ к высокоточному алгоритму, сочетающему технический а
FREE
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Эксперты
Trend Hedge Master MT5: Эволюция проверенной стратегии Усовершенствованная версия советника Trend Hedge Master для MT5. Отличается усовершенствованной базовой логикой для более точного определения тренда и более надежным механизмом хеджирования для максимальной защиты капитала. Преимущества версии MT5: Усовершенствованная логика тренда: усовершенствованный алгоритм для более точного определения сигналов тренда. Более интеллектуальное восстановление: полностью переработанный механизм хеджировани
Magic Max
Reni
3.67 (3)
Эксперты
Magic Max EA, works  with Supply Demand Zones with all Currency pairs / Gold and with all timeframes. Timeframe: (H1 or H4) EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GOLD Timeframe: (M1 To H1) STEP INDEX, V10,V50,V75 , V100, Boom and Crash (You can select Trade mode according to Trend or for few pair like Boom500/1000 only BUY, C500/1000 only sell) Trade Mode = Both                     = Buy                    = Sell Hidden SL TP = False (if its true your set traget dollar function
Mitsuha MT5
Noriyuki Suzuki
Эксперты
This EA takes advantage of anomalies in USDJPY and executes around 12 trades per month. Therefore, the recommended currency pair is USDJPY , and there is no specific recommended timeframe (it can trade on any chart). Performance tends to be better with brokers that offer a tight USDJPY spread and positive swap on BUY positions . Since the EA uses time-based trading, please use a broker where GMT offset is +3 during Daylight Saving Time (DST) and +2 during Standard Time . If you use a broker wit
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Эксперты
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Эксперты
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Эксперты
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
Multicurrency Hedge MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Multicurrency Hedge is an Automatic Trading Robot based on Standard Deviation. The EA is suitable for both beginners and experienced traders. The Main trade is when the price goes beyond the Standard Deviation on the Main Currency pair, and then the trading on other pairs is executed, the Multicurrency Grid is Activated. Install EA on VPS and on one Currency pair "EURUSD", Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. PARAMETERS: SD_TIMEFRAME - time frame for signals search; SD_APRI
PVA Color Candle
Ricardo Almeida Branco
Индикаторы
Several techniques use volume as an important point in the trade. Whether to indicate strength, exhaustion, pullback weakness, among others. In chief I quote Richard Wyckoff's theory, which said about the importance of looking price and volume. However, there are several possibilities to filter what is volume that should be noticed. PVRSA/PVA users use an indicator with specific colors, which assist in identifying the volume and type of movement that the price has made. Will the high volume
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Эксперты
Этот экспертный советник (EA) предназначен для торговли индексом DE40 (в зависимости от брокера может обозначаться как DAX, GER40 и т.д.). EA автоматически определяет торговые возможности и управляет позициями с учетом рисков, предоставляя вам два режима торговли : Консервативный – более медленный и стабильный подход. Агрессивный – более динамичная стратегия, предназначенная для использования крупных движений рынка (с повышенным риском). Эта стратегия выбирает позиции и направления торговли в со
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Bollinger Band Strategy EA MT5 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для захвата возможностей на основе условий разворота полос Боллинджера. Он выполняет сделки на покупку при обнаружении бычьего разворота около нижней полосы (когда предыдущая свеча закрывается ниже нижней полосы, а текущая свеча закрывается выше, переходя от красной к зеленой свече) и сделки на продажу при медвежьем развороте около верхней полосы (обратный сценарий). Тщательно протестированный, EA предлага
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Эксперты
“Два эксперта по одной цене: залог Вашего успеха!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert в одном EA.   Live signal Текущая цена является временной, пока действует акция, вскоре цена будет повышена. Окончательная цена: 5000$ По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1120 $ Добро пожаловать на рынок нефти марки Brent Советник Brent Oil разработан для точной и гибкой работы на волатильных энергетических рынках. Brent Oil - это не просто система, это
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Эксперты
Hi Traders, This EA handle the  TRAILING Buy Stop and/or  TRAILING Sell Stop Logic in a very smart way. You can choose only Buy / only Sell or both. Configurations ( default values are shown in brackets ) : // -   ATR period:  input the ATR period for calculation (14) -  Magic Number:  define the magic number // -   Enable Buy Stop : Allow the EA to place a Buy Stop order -  Lot Buy:  volume of Buy Stop order -  Enable Sel l Stop : Allow the EA to place a Sell Stop order -   Lot Sell:   volume
Golden Shower V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Вопросы и ответы по работе советника Golden Shower помогают лучше разобраться в особенностях его функционирования и преимуществах перед другими торговыми инструментами. Рассмотрим ключевые моменты подробнее. Основные принципы работы Golden Shower 1. Скальпинговая стратегия Основой стратегии являются короткие сделки, цель которых — быстрая фиксация небольшого профита. Этот подход уменьшает риск значительных убытков и способствует стабильности заработка, особенно при небольших колебаниях цены.
Satoshi Scalper MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/149784 Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – советник для BTCUSD M5 Satoshi Nakamoto – специализированный советник, разработанный специально для BTCUSD на таймфрейме M5. Он сочетает в себе входы на основе RSI с выходами на основе ADX, а также надежные уровни управления рисками. Цель: улавливать микродвижения биткоина, обеспечивая при этом строгую защиту счета. Ключевые особенности Зависит от
Zazen EA MT5
Christian Koehler
Эксперты
Добро пожаловать в революцию трейдинга! Мы - команда экспертов по трейдингу с многолетним опытом, которые направили свои знания на разработку советника Zazen. Советник Zazen также может быть использован с PropTrading компаниями (например, FTMO). Советник имеет множество функций (например, ограничение просадки), которые особенно необходимы в сфере проп-трейдинга. Название "Zazen" не случайно. Оно происходит от буддийской практики медитации, которая способствует спокойствию, безмятежности и ясност
Fxx EA
Roberto Mubonane Muiambo
Эксперты
Settings Inputs Symbols XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD Time Frame 1H Money management Anti-Martingale, Martingale ,Fixed Ratio (advanced), Make sure to change the symbols to  XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (comma-separated) before testing. Fxx Ea a powerful and flexible Expert Advisor designed for professional traders who want to scale into profitable positions using a pyramiding strategy across multiple symbols. The EA trade multiple symbols simultaneously – manage each symbol independently with separate tr
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Другие продукты этого автора
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
Golden Eagle Pro EA Краткое описание Golden Eagle Pro EA  — это мощный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, использующий сочетание нескольких индикаторов и многофреймовый анализ (MA на D1, ATR на M30, Fractals на M5). Советник включает гибкие настройки управления рисками (фиксированный лот, процент от баланса, выбор уровня риска), а также передовые функции трейлинг-стопа и перевода сделки в безубыток. Программа успешно прошла тестирование и рекомендована для торговли золотыми фью
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Эксперты
Stochastic Gold Scalper — автоматический советник для точного скальпинга Stochastic Gold Scalper — это профессиональный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, который сочетает анализ свечных паттернов с фильтрацией сигналов через осциллятор Stochastic. Такой подход позволяет находить наиболее точные точки входа, минимизировать риски и избегать ложных сигналов. Советник идеально подходит для торговли на коротких таймфреймах, таких как M5, и может использоваться на таких инструментах,
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Эксперты
Советник Elliott Wave EA Описание Elliott Wave EA - это профессиональное торговое решение, основанное на M & W волновых паттернах, описанных А. Мерриллом. Этот мощный Эксперт Советник идентифицирует и торгует волновыми формациями с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежное автоматизированное решение для использования теории волн Эллиотта. Ключевые особенности Интеллектуальное распознавание паттернов - Продвинутый алгоритм идентифицирует M & W волновые паттерны с исключительной точност
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Golden Scalper EA - Автоматический Советник для Скальпинга с Анализом Свечных Паттернов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Golden Scalper EA - это полностью автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, специализирующийся на высокочастотной торговле и скальпинге с максимальной эффективностью при минимальных рисках. Советник использует передовые алгоритмы анализа свечных паттернов и фильтрации сигналов через скользящую среднюю (MA - Moving Average) для точного определения точек входа. Gol
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Renko Trading Bot EA – Автоматический торговый советник на графиках Ренко для MetaTrader 5 Описание Renko Trading Bot EA  — это профессиональное торговое решение, основанное на системе графиков Ренко, разработанной японскими трейдерами в начале XX века. Мощный автоматизированный советник идентифицирует и торгует волновыми паттернами Ренко с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежный инструмент для использования теории движения цены на основе «кирпичей» (бриков). Советник использует уника
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Quantum Forex EA — многоиндикаторная торговая система Описание Quantum Forex EA — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, который использует комбинацию из четырех популярных технических индикаторов для принятия торговых решений. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках с гибкой настройкой параметров и надежной системой управления рисками. Ключевые особенности Многоиндикаторная торговая система: Moving Average (MA) — анализ пересечения быстрой и медле
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Strategy Constructor Pro - Универсальный Конструктор Торговых Стратегий с Множеством Индикаторов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Strategy Constructor Pro - это многофункциональный советник (Expert Advisor) для платформы MetaTrader 5, который дает возможность собирать и настраивать собственные торговые стратегии на базе широкого спектра технических индикаторов и классических свечных паттернов. Разработанный с учетом современных требований к автоматизированной торговле на рынке Форекс и CFD, он обеспе
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Описание советника Goldix EA предназначен для автоматической торговли на любых валютных инструментах, при этом особое внимание уделяется торговле золотом (XAUUSD). В основе заложена комбинированная логика индикаторов Keltner Channel и EMA (Экспоненциальная Скользящая Средняя), дополненная гибкими настройками управления рисками и встроенным плавающим стопом. Советник способен работать в любое время, при необходимости можно ограничить торговлю определёнными часами с помощью специального временног
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Grid Master Pro – универсальный советник для сеточной торговли. Grid Master Pro – это гибкий и эффективный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, реализующий надежную сеточную стратегию (Grid Trading) на широком спектре инструментов. Он хорошо показывает себя при торговле основными валютными парами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), драгоценными металлами (XAUUSD/золото), сырьевыми товарами (нефть: Brent, WTI) и криптовалютами (BTCUSD, ETHUSD и др.). Советник оснащён удобной панелью мониторинга и пр
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Эксперты
Pivot Levels Pro - Продвинутый торговый советник для MT5 Pivot Levels Pro – это многофункциональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который автоматически рассчитывает и строит различные типы уровней Пивот (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) и совершает сделки на их основе. Советник интегрирует мощную логику управления позициями (Grid-алгоритм, трейлинг-стоп, функция безубытка) с интуитивной панелью статистики, отображающей прибыль за день, неделю, месяц и общий результат.
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
MACD Trader Pro представляет собой инновационный торговый советник, который объединяет проверенную стратегию MACD с эффективной Grid Trading системой. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках и демонстрирует наилучшие результаты на валютной паре GBPUSD, однако успешно торгует на всех основных торговых инструментах включая EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY и другие major пары. Уникальность данного EA заключается в интеллектуальном п
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Bollinger Bands Trader Pro — мощный советник для профессиональной сеточной торговли на основе индикатора полос Боллинджера (Bollinger Bands). Он сочетает в себе гибкую настройку параметров рисков, интеллектуальное управление позициями, продвинутые функции Trailing Stop, перевода в безубыток (BreakEven), а также дневные ограничения на торговлю и статистику доходности. Советник автоматически определяет точки входа в рынок по Bollinger Bands, создаёт сетку ордеров (Grid), контролирует риск и может
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Range Breakout Trader Pro: Инновационная торговая стратегия с множественными ордерами и автоматическим расчетом расстояний Описание Range Breakout Trader Pro представляет собой современную торговую стратегию для MetaTrader 5, специализирующуюся на использовании пробоев ценового диапазона с автоматическим размещением и управлением ордерами. Этот продвинутый эксперт-советник создан для трейдеров, которые хотят эффективно применять стратегии пробоя диапазона с максимальной автоматизацией. Советник
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
ATR Grid Trader Pro - Автоматический Советник для Сеточной Торговли с Анализом Волатильности на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ ATR Grid Trader Pro - это многофункциональный автоматизированный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, который сочетает инновационную технологию сеточной торговли и продвинутый анализ волатильности на основе индикатора Average True Range (ATR). Этот мощный торговый робот открывает сделки на покупку при низкой волатильности и на продажу при высокой, а при включённом режиме сет
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Gartley Butterfly Pattern EA Описание Советник автоматически торгует на основе гармонических паттернов — популярных фигур технического анализа, впервые представленных Гарольдом МакКинли Гартли (Harold McKinley Gartley) и впоследствии систематизированных и расширенных Скоттом Карни (Scott Carney), автором таких паттернов, как Bat, Crab, Shark, Deep Crab и Alternate Bat. Робот распознаёт и работает со следующими фигурами: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв