TEC Hybrid AI - Expert Advisor für mehrere Instrumente

Entwickelt von The Engineer's Code (TEC)

Spezielles Einführungsangebot: 199 USD (ursprünglicher Preis 739 USD). Der Preis wird bald wieder normal sein.



TEC Hybrid AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das Händlern bei der Verwaltung von Geschäften mit unterstützten Instrumenten hilft. Das System nutzt fortschrittliche KI-Analysen, um Marktbewegungen zu interpretieren, Trends zu erkennen und ein strukturiertes Handelsmanagement zu ermöglichen.

Merkmale

🧠 E rweiterte Trenderkennung

TEC Hybrid AI wertet Kursbewegungen aus, um potenzielle Trends und Handelsrichtungen zu erkennen. Es analysiert Hochs, Tiefs und Momentumveränderungen, um fundierte Handelsentscheidungen zu unterstützen.

Dynamische Anpassung von Trailing-Stop-Loss und Take-Profit

Der Expert Advisor kann Stop-Loss- und Take-Profit-Levels automatisch während des Handels auf der Grundlage der Marktbedingungen anpassen und bietet so ein strukturiertes Management offener Positionen.

💰 Money Management (Fixed Lot)

TEC Hybrid AI arbeitet mit festen Losgrößen. Empfohlener Mindestkontostand: 200 USD, mit einer Mindestlosgröße von 0,01.

Skalierung der Losgröße (manuelle Anpassung):

200 USD → 0,01 Lot

400 USD → 0,02 Lot

600 USD → 0,03 Los

800 USD → 0,04 Los

1000 USD → 0,05 Los

2000 USD → 0,10 Los

🌐 Multi-Asset-Unterstützung

Kompatibel mit:

Gold (XAUUSD)

Silber (XAGUSD)

GSOIL-DEC25

ITCash

Wichtige und weniger wichtige Forex-Paare

⚙️ Verwendungszweck

TEC Hybrid AI unterstützt Trader bei der Handelsausführung und -verwaltung. Die Benutzer sollten ihre Konten überwachen und die Einstellungen nach ihren Präferenzen anpassen.

ℹ️ Wichtige Hinweise