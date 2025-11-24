TEC Hybrid AI
- Experten
- Rodrigo Jr Donato
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 24 November 2025
Entwickelt von The Engineer's Code (TEC)
Spezielles Einführungsangebot: 199 USD (ursprünglicher Preis 739 USD). Der Preis wird bald wieder normal sein.
TEC Hybrid AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das Händlern bei der Verwaltung von Geschäften mit unterstützten Instrumenten hilft. Das System nutzt fortschrittliche KI-Analysen, um Marktbewegungen zu interpretieren, Trends zu erkennen und ein strukturiertes Handelsmanagement zu ermöglichen.
Merkmale
🧠 E rweiterte Trenderkennung
TEC Hybrid AI wertet Kursbewegungen aus, um potenzielle Trends und Handelsrichtungen zu erkennen. Es analysiert Hochs, Tiefs und Momentumveränderungen, um fundierte Handelsentscheidungen zu unterstützen.
Dynamische Anpassung von Trailing-Stop-Loss und Take-Profit
Der Expert Advisor kann Stop-Loss- und Take-Profit-Levels automatisch während des Handels auf der Grundlage der Marktbedingungen anpassen und bietet so ein strukturiertes Management offener Positionen.
💰 Money Management (Fixed Lot)
TEC Hybrid AI arbeitet mit festen Losgrößen. Empfohlener Mindestkontostand: 200 USD, mit einer Mindestlosgröße von 0,01.
Skalierung der Losgröße (manuelle Anpassung):
-
200 USD → 0,01 Lot
-
400 USD → 0,02 Lot
-
600 USD → 0,03 Los
-
800 USD → 0,04 Los
-
1000 USD → 0,05 Los
-
2000 USD → 0,10 Los
🌐 Multi-Asset-Unterstützung
Kompatibel mit:
-
Gold (XAUUSD)
-
Silber (XAGUSD)
-
GSOIL-DEC25
-
ITCash
-
Wichtige und weniger wichtige Forex-Paare
⚙️ Verwendungszweck
TEC Hybrid AI unterstützt Trader bei der Handelsausführung und -verwaltung. Die Benutzer sollten ihre Konten überwachen und die Einstellungen nach ihren Präferenzen anpassen.
ℹ️ Wichtige Hinweise
-
Das Produkt bietet keine Gewinngarantie.
-
Die Performance hängt von den Marktbedingungen und den Benutzereinstellungen ab.
-
Der Benutzer ist für sein eigenes Risikomanagement verantwortlich.