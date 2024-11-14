Dieser Gann Candles-Indikator integriert eine Reihe von Strategien von W.D. Gann in einen einzigen Handelsindikator. Gann war ein legendärer Händler, der von 1878 bis 1955 lebte. Er begann als Baumwollbauer und begann 1902 im Alter von 24 Jahren mit dem Handel. Seine Strategien umfassten Geometrie, Astronomie, Astrologie, Zeitzyklen und alte Mathematik. Obwohl Gann mehrere Bücher schrieb, enthält keines davon alle seine Strategien, sodass es Jahre des Studiums braucht, um sie zu erlernen. Er war auch ein frommer Gelehrter der Bibel und der antiken griechischen und ägyptischen Kulturen und er war ein Freimaurer des 33. Grades des Schottischen Ritus.





In dem Bemühen, die meiner Meinung nach besten Strategien von Gann zu vereinfachen, habe ich sie in einen Indikator reduziert, der einfach Ihre vorhandenen Preisbalken einfärbt, wenn diese Strategien synchron bzw. nicht synchron sind. Dies reduziert die potenzielle Diagrammüberfrachtung erheblich. Außerdem habe ich die Anzahl der Eingabeeinstellungen auf nur zwei reduziert:





FastFilter und

SlowFilter

Sowohl FastFilter als auch SlowFilter müssen auf 5 oder mehr eingestellt werden, wie auf der Registerkarte „Eingaben“ angegeben, wenn Sie den Indikator an Ihr Diagramm anhängen.





Gann Candles funktioniert mit regulären zeitbasierten Diagrammen (M5, M15, M20 usw.) und benutzerdefinierten Diagrammen (Renko, Range Bars usw.). Der Indikator wird nicht neu gezeichnet.





Bei Verwendung der Standardeinstellungen bilden blaue Kerzen bullische Preismuster, graue Kerzen flache (seitwärts gerichtete) Preismuster und weiße Kerzen bärische Preismuster. Die einfachste Möglichkeit, mit Gann Candles zu handeln, besteht darin, beim Schlusskurs einer blauen Kerze zu kaufen und beim Schlusskurs einer grauen Kerze auszusteigen und dann beim Schlusskurs einer weißen Kerze zu verkaufen und beim Schlusskurs einer grauen Kerze auszusteigen. Die Bilder von Gann Candles auf einem Diagramm (unten) sprechen mehr oder weniger für sich.





RECHTLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Nichts in diesem Beitrag darf als Handels- oder Anlageberatung ausgelegt werden. Alle oben angeführten Beispiele veranschaulichen lediglich die technischen Merkmale und die hypothetische Verwendung des hier veröffentlichten Indikators.