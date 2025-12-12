RangeXpert

Wenn es darum geht, perfekte Marktchancen zu erkennen und Breakouts präzise zu handeln, gehört der RangeXpert zu den effektivsten Werkzeugen am Markt. Von mir speziell für Anfänger und Semi-Professionelle entwickelt, bringt RangeXpert eine Analysequalität, wie man sie sonst nur aus professionellen Trading-Tools für Banken, institutionelle Händler und Hedgefonds kennt. Der Indikator identifiziert Marktbereiche, die oft zu starken Bewegungen führen, und markiert sie so klar und intuitiv, dass selbst komplexe Strukturen sofort sichtbar werden. RangeXpert reduziert Fehlentscheidungen, verbessert dein Timing und zeigt dir in Echtzeit, wann eine Range endet und ein echter Trend beginnt. Die dynamische Anpassung an Volatilität, die Stärke mehrerer Positionen und die intelligente Gewinnverteilung machen ihn zu einem der leistungsstärksten Breakout-Indikatoren, die Trader heute nutzen.


Spezifikationen

  • Perfekte Einstiegszone
  • Scalp- & Intraday-Handel
  • Perfekt optimiertes Chartbild 
  • Gut sichtbare Take-Profit-/Stop-Loss-Linien
  • Zeitrahmen: M1, M5, M15 und H1, H4 (alle)
  • Signaloptimierter Trailing-Stop mit Angabe der Pips
  • Alle Einstellungen sind aufeinander perfekt abgestimmt
  • Intuitive Farben, Chart- und Richtungsangaben verfügbar
  • Assets: Forex, Futures, Kryptowährungen, Metalle, Aktien und Indizes 
  • Farbige Kerzen bei starker Preisbewegung (No Wick on Close) verfügbar
  • Farbwechsel des Signals bei einem möglichen Hinweis auf bevorstehenden Trendwechsel
  • Alerts: Popup-, E-Mail-, Push-Benachrichtigungen und akustische Benachrichtigungen
  • Nachlaufende EMA für Analyse des Trendwechsel oder Absicherung der Order
  • Kontotyp: ECN, NDD, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads
  • Kompatible für alle Zeitrahmen und alle Assets im Metatrader
  • Zeitzonen: London, Frankfurt, Tokyo, Sydney und New York
  • Möglichkeit im Tester die Strategien zu überprüfen
  • Eine ALL-IN-ONE Lösung für Trader
  • Broker: alle verfügbaren



