

Wenn es darum geht, perfekte Marktchancen zu erkennen und Breakouts präzise zu handeln, gehört der RangeXpert zu den effektivsten Werkzeugen am Markt. Von mir speziell für Anfänger und Semi-Professionelle entwickelt, bringt RangeXpert eine Analysequalität, wie man sie sonst nur aus professionellen Trading-Tools für Banken, institutionelle Händler und Hedgefonds kennt. Der Indikator identifiziert Marktbereiche, die oft zu starken Bewegungen führen, und markiert sie so klar und intuitiv, dass selbst komplexe Strukturen sofort sichtbar werden. RangeXpert reduziert Fehlentscheidungen, verbessert dein Timing und zeigt dir in Echtzeit, wann eine Range endet und ein echter Trend beginnt. Die dynamische Anpassung an Volatilität, die Stärke mehrerer Positionen und die intelligente Gewinnverteilung machen ihn zu einem der leistungsstärksten Breakout-Indikatoren, die Trader heute nutzen.





Spezifikationen

Perfekte Einstiegszone

Scalp- & Intraday-Handel



Perfekt optimiertes Chartbild

Gut sichtbare Take-Profit-/Stop-Loss-Linien

Zeitrahmen: M1, M5, M15 und H1, H4 (alle)

und H1, H4 (alle) Signaloptimierter Trailing-Stop mit Angabe der Pips

mit Angabe der Pips Alle Einstellungen sind aufeinander perfekt abgestimmt

Intuitive Farben, Chart- und Richtungsangaben verfügbar

verfügbar Assets: Forex, Futures, Kryptowährungen , Metalle, Aktien und Indizes

, Metalle, Aktien und Indizes Farbige Kerzen bei starker Preisbewegung (No Wick on Close) verfügbar

verfügbar Farbwechsel des Signals bei einem möglichen Hinweis auf bevorstehenden Trendwechsel

Alerts: Popup-, E-Mail-, Push-Benachrichtigungen und akustische Benachrichtigungen

Nachlaufende EMA für Analyse des Trendwechsel oder Absicherung der Order

des Trendwechsel oder Absicherung der Order Kontotyp: ECN, NDD, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads

Kompatible für alle Zeitrahmen und alle Assets im Metatrader

und alle Assets im Metatrader Zeitzonen: London, Frankfurt, Tokyo, Sydney und New York

Möglichkeit im Tester die Strategien zu überprüfen

Eine ALL-IN-ONE Lösung für Trader

Lösung für Trader Broker: alle verfügbaren



Hochpräzises AUTOTRADING für alle DEMNÄCHST

Der Expert kombiniert strukturierte Marktlogik mit kontrollierter Automatisierung.

Schick mir eine verfügbar! Für Trader die Geld verdienen automatisieren wollen.Der Expert kombiniertSchick mir eine Freundschaftsanfrage und werde kostenloser Tester.





