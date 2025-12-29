VPI FOI exkl. Tabakwaren m/m zeigt Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen aus Sicht der Haushalte von Arbeitern und Angestellten im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Der Index bewertet einen Korb von Waren und Dienstleistungen, die einen größeren Anteil an den Ausgaben der Haushalte, ohne Tabakwaren, ausmachen. Der Index gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für die Konsumentenstimmung und die nationale Inflation. Ein Wachstum des VPI kann als positiv für die Euro-Kurse angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Italien, Verbraucherpreisindex (VPI) FOI ohne Tabakwaren m/m (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.