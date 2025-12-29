KalenderKategorien

Italien, Produzentenpreisindex (PPI) y/y (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)

Land:
Italien
EUR, Euro
Quelle:
Nationales Institut für Statistik (National Institute of Statistics)
Sektor:
Preise
Niedrig -0.2% 0.2%
0.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Der Erzeugerpreisindex (PPI) y/y setzt die Anerkennung sowohl der Produktionspreise von auf dem Inlandsmarkt verkauften Industrieprodukten als auch der Produktionspreise von auf ausländischen Märkten verkauften Industrieprodukten um, daher ist es der Index, der die zeitlichen Schwankungen der Erzeugerpreise misst, die in der ersten Vermarktungsstufe gebildet werden.

Der PPI kann je nach Berechnungszeitraum unterschiedliche prozentuale Schwankungen der Indizes aufweisen. Der PPI y/y gilt als die tendenzielle Veränderung (auf Italienisch "variazione tendenziale"), d.h. die Veränderung gegenüber dem gleichen Monat, aber dem Vorjahr.

Der Index wird in Italien von der ISTAT auf der Grundlage der europäischen Vorschriften berechnet und umfasst die folgenden Industriesektoren gemäß der Klassifizierung ATECO 2002: Bergbau und Transport; Herstellung; Energie-, Gas-, Dampf- und Klimatisierung; Wasserversorgung, Kanalisation, Abfallwirtschaft und Sanierungsmaßnahmen. Die Produktpositionen werden nach der ATECO-Hierarchie aggregiert, d.h. Kategorien, Klassen, Gruppen, Abteilungen und Abschnitte, sowie nach Gebrauchsgütern, Verbrauchsgütern, Investitionsgütern, Vorprodukten und Energie unterschieden.

Es werden Preise "ab Werk" (oder Lager) ohne Mehrwertsteuer genommen. Die Datenreihe enthält Preisinformationen über 1.102 Produktartikel, die aus einer Stichprobe von 3.667 Unternehmen gesammelt wurden, mit insgesamt etwa 12.600 Beobachtungen pro Monat.

Für jedes Aggregat wird ein Gewicht auf der Grundlage des Wertes der auf dem Inlandsmarkt fakturierten Verkäufe ermittelt, der von ISTAT in der Erhebung über die Gewinn- und Verlustrechnung von 2000 ermittelt wurde.

Ein über den Erwartungen liegender Wert des PPI kann für die Eurokurse als positiv angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Italien, Produzentenpreisindex (PPI) y/y (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-0.2%
0.2%
0.1%
Okt 2025
0.1%
2.0%
1.1%
Sep 2025
1.1%
-2.2%
0.2%
Aug 2025
0.2%
0.1%
1.6%
Jul 2025
1.6%
4.3%
2.4%
Jun 2025
2.5%
-2.0%
1.7%
Mai 2025
1.7%
0.2%
2.6%
Apr 2025
2.6%
6.6%
3.9%
Mär 2025
3.9%
10.3%
6.2%
Feb 2025
6.2%
4.8%
4.4%
Jan 2025
4.4%
-1.8%
1.1%
Dez 2024
1.1%
-1.8%
-0.5%
Nov 2024
-0.5%
-4.4%
-2.8%
Okt 2024
-2.8%
-0.9%
-2.0%
Sep 2024
-2.0%
1.3%
-0.8%
Aug 2024
-0.8%
2.0%
-1.1%
Jul 2024
-1.1%
0.6%
-2.5%
Jun 2024
-2.5%
1.0%
-3.5%
Mai 2024
-1.5%
-4.8%
-1.4%
Apr 2024
-5.9%
-9.2%
-9.6%
Mär 2024
-9.6%
-7.1%
-10.8%
Feb 2024
-10.8%
-11.1%
-10.7%
Jan 2024
-10.7%
-15.5%
-16.0%
Dez 2023
-16.0%
-8.8%
-12.6%
Nov 2023
-12.6%
-2.8%
-9.5%
Okt 2023
-9.5%
-8.5%
-14.1%
Sep 2023
-14.1%
-8.6%
-12.2%
Aug 2023
-12.2%
-7.6%
-10.2%
Jul 2023
-10.2%
-11.5%
-5.5%
Jun 2023
-5.5%
-12.9%
-4.3%
Mai 2023
-4.3%
-9.4%
-1.5%
Apr 2023
-1.5%
-4.0%
3.7%
Mär 2023
3.8%
1.8%
9.6%
Feb 2023
9.6%
10.1%
11.1%
Jan 2023
11.1%
25.2%
31.7%
Dez 2022
31.7%
25.1%
29.4%
Nov 2022
29.4%
23.7%
28.0%
Okt 2022
28.0%
44.6%
41.7%
Sep 2022
41.8%
44.2%
40.1%
Aug 2022
40.1%
38.6%
36.9%
Jul 2022
36.9%
33.5%
34.1%
Jun 2022
34.1%
34.7%
34.6%
Mai 2022
34.6%
32.1%
35.3%
Apr 2022
35.3%
40.0%
36.9%
Mär 2022
36.9%
29.7%
32.8%
Feb 2022
32.8%
35.0%
32.9%
Jan 2022
32.9%
20.7%
22.6%
Dez 2021
22.6%
23.8%
22.2%
Nov 2021
22.1%
22.1%
20.4%
Okt 2021
20.4%
15.0%
13.3%
1234
