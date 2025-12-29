Der Produzentenpreisindex (PPI) m/m beinhaltet sowohl die Produktionspreise von auf dem Inlandsmarkt verkauften Industrieerzeugnissen als auch die Produktionspreise von auf ausländischen Märkten verkauften Industrieerzeugnissen, daher ist es der Index, der die zeitlichen Schwankungen der in der ersten Vermarktungsstufe gebildeten Erzeugerpreise misst.

Der PPI kann je nach Berechnungszeitraum unterschiedliche prozentuale Schwankungen der Indizes aufweisen. Der PPI m/m gilt als konjunkturelle Variation (auf Italienisch "variazione congiunturale"), d.h. die Veränderung gegenüber dem Vormonat.

Der Index wird in Italien von der ISTAT auf der Grundlage der europäischen Vorschriften berechnet und umfasst die folgenden Industriesektoren gemäß der Klassifizierung ATECO 2002: Bergbau und Transport; Herstellung; Energie-, Gas-, Dampf- und Klimatisierung; Wasserversorgung, Kanalisation, Abfallwirtschaft und Sanierungsmaßnahmen. Die Produktpositionen werden nach der ATECO-Hierarchie aggregiert, d.h. Kategorien, Klassen, Gruppen, Abteilungen und Abschnitte, sowie nach Gebrauchsgütern, Verbrauchsgütern, Investitionsgütern, Vorprodukten und Energie unterschieden.

Es werden Preise "ab Werk" (oder Lager) ohne Mehrwertsteuer genommen. Die Datenreihe enthält Preisinformationen über 1.102 Produktartikel, die aus einer Stichprobe von 3.667 Unternehmen gesammelt wurden, mit insgesamt etwa 12.600 Beobachtungen pro Monat.

Für jedes Aggregat wird ein Gewicht auf der Grundlage des Wertes der auf dem Inlandsmarkt fakturierten Verkäufe ermittelt, der von ISTAT in der Erhebung über die Gewinn- und Verlustrechnung von 2000 ermittelt wurde.

Ein über den Erwartungen liegender Wert des PPI kann für die Eurokurse als positiv angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: