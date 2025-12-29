Wirtschaftskalender
Italien, Industrieverkäufe y/y (Italy Industrial Sales y/y)
|Niedrig
|1.7%
|3.0%
|
3.4%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Index der Verkäufe der Industrie y/y (manchmal auch als Umsatz der Industrie bezeichnet) zeigt die Entwicklung der Umsätze italienischer Industrieunternehmen zu laufenden Preisen im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Es ist ein sehr wichtiger Indikator, um die Entwicklung der Wachstumsfähigkeit von Industrieunternehmen in Bezug auf den Betrachtungszeitraum zu bewerten.
Der Index wird auf der Grundlage einer Umfrage unter italienischen Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern berechnet. Die an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen werden nach der Klassifizierung Alteco 2007 gruppiert. Die repräsentative Stichprobe wird so zusammengestellt, dass sie Unternehmen umfasst, die mindestens 70% des Gesamtumsatzes der Branche ausmachen.
Innerhalb des Index werden getrennte Elementarindizes für den Inlandsmarkt und den Auslandsmarkt berechnet, innerhalb derer sie in Euroland und Nicht-Euroland unterteilt sind. Der Gesamtindex wird dann nach der Laspeyres-Formel berechnet, d.h. als gewichtete Struktur. Der Index wird mit 2015 als Basisjahr berechnet.
Die Daten werden 45 Tage nach dem Bezugszeitraum veröffentlicht. Es kann für verschiedene ökonomische Analysen verwendet werden, die es mit anderen ökonomischen Indikatoren der Produktion und des Umsatzes sowie in Bezug auf Daten über das Bruttoinlandsprodukt und die Staatsverschuldung / BIP-Quote überlagern.
In Bezug auf Handel und Interpretation sind Werte über den Erwartungen für den EUR positiv zu bewerten, während Werte unter den Erwartungen für den EUR negativ zu bewerten sind.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Italien, Industrieverkäufe y/y (Italy Industrial Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
