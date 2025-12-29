Der EU-Handelsbilanzindex Italiens misst den Unterschied im Wert zwischen Import und Export von Waren und Dienstleistungen, die aus Ländern der Europäischen Union stammen und in andere EU-Länder gehen, in einem bestimmten Zeitraum. Daten, die eine positive Zahl angeben, zeigen, dass im Berichtszeitraum mehr Waren und Dienstleistungen exportiert wurden, als in das Land eingeführt wurden. In diesem Fall weist das Land eine positive Handelsbilanz auf.

Der Handel mit anderen EU-Mitgliedstaaten macht mehr als die Hälfte der italienischen Auslandsgeschäfte aus. Die wichtigsten Handelsziele Italiens innerhalb der EU sind Deutschland, Frankreich, Spanien und die Schweiz. Zu den wichtigsten Importländern der EU gehören Deutschland, Frankreich und die Niederlande.

Im Allgemeinen profitiert Italien stark vom Austausch von Waren und Dienstleistungen mit den EU-Partnern. In den letzten Jahren wies Italien über die meisten Berechnungszeiträume eine positive Handelsbilanz der EU auf.

Eine positive Handelsbilanz hat in der Regel einen positiven Einfluss auf die Landeswährung. Der Handel zwischen den EU-Ländern hat jedoch in der Regel nur sehr geringen Einfluss auf die Euro-Kurse.

