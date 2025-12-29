Staatsdefizit - Bruttoinlandsproduktquote ist ein sehr wichtiger Index, der die Solidität der Wirtschaft und der Finanzen einer Nation widerspiegelt, insbesondere wie er im Stabilitäts- und Wachstumspakt erwähnt wird, der in der Europäischen Union existiert. In diesem Fall stellt das BIP einen Parameter (und Index) für die Fähigkeit des Staates dar, seine Staatsverschuldung zu heilen, z.B. durch Steuerauflagen und damit verbundene Steuereinnahmen. Ein Land könnte daher im Allgemeinen eine hohe Staatsverschuldung, aber auch ein hohes BIP (wie im Falle der Vereinigten Staaten) aufweisen, ohne notwendigerweise in eine Situation finanzieller Gefahr zu geraten, d.h. das Risiko einer Insolvenz; das Verhältnis und die gegenseitige Entwicklung der beiden Größen ist daher wichtig.

Es ist hervorzuheben, dass die Maastricht-Parameter, die sich auf die Staatsverschuldung beziehen, keine implizite Staatsverschuldung beinhalten, d.h. das Versprechen auf künftige Ausgaben für den Wohlfahrtsstaat der Mitgliedstaaten oder auf die Sozialausgaben, d.h. die Zusagen in Bezug auf Unterstützung, Gesundheit, die Rentenregelungen und die Anforderungen dieser letzteren.

Das Verhältnis von Staatsdefizit / Bruttoinlandsprodukt (Rapporto Debito_Pubblico / PIL in italienischer Sprache) zeigt vier mögliche Situationen, in denen das Land sein kann:

Wachstumsrate des BIP < Zinssatz der Staatsanleihen, mit primärem Defizit im Verhältnis zum BIP, d.h.: die Ausgaben der Länder übersteigen die Einnahmen im Verhältnis zum BIP. In diesem ersten Fall weicht die Quote von Staatsdefizit / BIP daher tendenziell voneinander ab, d.h. sie steigt unendlich an und zeigt damit mittel- und langfristig ein Insolvenzrisiko.

BIP-Wachstumsrate (n) > Zinssatz für Staatsanleihen (i), jedoch ist immer noch ein Primärdefizit im Verhältnis zum BIP vorhanden. In diesem zweiten Fall konvergiert das Staatsdefizit / BIP-Quote zunehmend zu einem bestimmten Wert, der als im Gleichgewichtszustand ("stato stazionario" in italienischer Sprache) bezeichnet wird, wenn und nur wenn das Verhältnis zwischen Staatsdefizit / Initial-BIP größer ist als der Gleichgewichtszustand. Insbesondere in diesem Fall ist es notwendig, dass das BIP so weit wächst, dass die Differenz (n) - (i) ausreichend groß ist und dass das Primärdefizit so klein wie möglich sein muss, um eine sinkende Staatsdefizit/BIP-Quote zu haben. Wenn also das anfängliche Staatsdefizit / die BIP-Quote niedriger ist als der Gleichgewichtszustand, konvergiert das Staatsdefizit / die BIP-Quote immer und zunehmend in Richtung des Gleichgewichtszustands.

BIP-Wachstumsrate (n) < Zinssatz für Staatsanleihen (i), jedoch gibt es kein Primärdefizit, d.h. die Einnahmen sind höher als die Ausgaben. In diesem dritten Fall sinkt die Staatsdefizit/BIP-Quote und verschwindet nach einer bestimmten Zeit, wenn, und nur dann, das Verhältnis zwischen Staatsdefizit und Anfangs-BIP niedriger ist als der Gleichgewichtszustand. Insbesondere in diesem Fall ist es notwendig, dass die Differenz von (n) - (i) ausreichend klein ist und dass die Einnahmen ausreichend groß sind, um ein rückläufiges Staatsdefizit / BIP zu erreichen. Wenn jedoch das anfängliche Staatsdefizit / die BIP-Quote höher ist als der stationäre Zustand, steigt die Staatsverschuldung / die BIP-Quote tendenziell unendlich an, was zu einem Anstieg des Insolvenzrisikos führt.

BIP-Wachstumsrate > Zinssatz für Staatsanleihen, und es gibt einen Primärüberschuss, bei dem die Einnahmen höher sind als die Ausgaben. In diesem Fall sinkt die Beziehung Staatsdefizit / BIP rasch und wird null und eliminiert das Risiko einer Insolvenz.

Ein hohes Staatsdefizit wird als schädlich für die Volkswirtschaft angesehen. Daher sind niedrigere Werte besser für die Euro-Kurse.

Grafik der letzten Werte: