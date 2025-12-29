Der Index der Nicht-EU-Handelsbilanz Italiens misst den Unterschied im Wert zwischen Import und Export von Waren und Dienstleistungen, die aus Nicht-EU-Ländern stammen und für Drittländer bestimmt sind, in einem bestimmten Zeitraum, der als Referenz dient.

Positive Werte dieses Index bedeuten, dass die Waren und Dienstleistungen, die aus Italien in Drittländer exportiert wurden, mehr sind als Waren und Dienstleistungen, die aus Drittländern nach Italien importiert wurden. In diesem Fall soll das Land eine positive Handelsbilanz oder einen Handelsüberschuss aufweisen.

Italien ist das siebtgrößte Exportunternehmen und weist traditionell eine positive Handelsbilanz auf. Die jüngsten Daten zeigen, dass die wichtigsten Exporte Italiens verpackte Arzneimittel, Autos und Autoteile sowie Textilien und Lebensmittel umfassen. Zu den wichtigsten Importen gehören Autos und Rohöl.

Die meisten der italienischen Auslandsgeschäfte machen den Handel mit anderen EU-Mitgliedstaaten aus. Im Nicht-EU-Handel sind die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und China die Hauptziele. Zu den Nicht-EU-Importquellen gehören China, die Vereinigten Staaten und Russland.

In Bezug auf die EUR-Währung und den Handel kann davon ausgegangen werden, dass die Werte, die über den Prognosen liegen, als positiv für den EUR interpretiert werden können und den Wert der EUR-Währung erhöhen (bullish), im Gegensatz dazu können Werte, die unter den Prognosen liegen, als negativ für den EUR angesehen werden und den Wert der EUR-Währung (bearish) verringern.

