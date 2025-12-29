Der Wirtschaftsindikator Geschäftsvertrauen spiegelt die allgemeine Wirtschaftslage wider, da er sich auf Geschäfte bezieht, die in Italien Bedingungen erfüllen. Sie kann für eine kurzfristige Analyse der wirtschaftlichen Situation nützlich sein.

Der Index wird auf der Grundlage einer Stichprobe von 4.000 Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Bau, Einzelhandel und Dienstleistungen berechnet. Die Umfrage richtet sich an Unternehmen mit 5 oder mehr Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe und mit 3 oder mehr Beschäftigten im Bau- und Dienstleistungssektor. Die Datenerhebung erfolgt monatlich, in der ersten Hälfte des Berichtsmonats.

Ein Aufwärtstrend dieses Wirtschaftsindikators kann auf einen Anstieg der Unternehmensinvestitionen hinweisen und somit zu einem höheren Produktionsniveau führen.

Was die Handelsinterpretation betrifft, so sind höher als erwartete Daten für den EUR als positiv (bullisch) zu interpretieren, während niedrigere als die erwarteten Werte als negativ (bärisch) für den EUR zu interpretieren sind.

