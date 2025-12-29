KalenderKategorien

Italien, Geschäftsvertrauen (Italy Business Confidence)

Land:
Italien
EUR, Euro
Quelle:
Nationales Institut für Statistik (National Institute of Statistics)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 88.4 88.9
89.5
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Wirtschaftsindikator Geschäftsvertrauen spiegelt die allgemeine Wirtschaftslage wider, da er sich auf Geschäfte bezieht, die in Italien Bedingungen erfüllen. Sie kann für eine kurzfristige Analyse der wirtschaftlichen Situation nützlich sein.

Der Index wird auf der Grundlage einer Stichprobe von 4.000 Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Bau, Einzelhandel und Dienstleistungen berechnet. Die Umfrage richtet sich an Unternehmen mit 5 oder mehr Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe und mit 3 oder mehr Beschäftigten im Bau- und Dienstleistungssektor. Die Datenerhebung erfolgt monatlich, in der ersten Hälfte des Berichtsmonats.

Ein Aufwärtstrend dieses Wirtschaftsindikators kann auf einen Anstieg der Unternehmensinvestitionen hinweisen und somit zu einem höheren Produktionsniveau führen.

Was die Handelsinterpretation betrifft, so sind höher als erwartete Daten für den EUR als positiv (bullisch) zu interpretieren, während niedrigere als die erwarteten Werte als negativ (bärisch) für den EUR zu interpretieren sind.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Italien, Geschäftsvertrauen (Italy Business Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
88.4
88.9
89.5
Nov 2025
89.6
87.7
88.4
Okt 2025
88.3
87.5
87.4
Sep 2025
87.3
87.5
87.3
Aug 2025
87.4
87.9
87.8
Jul 2025
87.8
86.8
87.3
Jun 2025
87.3
86.0
86.6
Mai 2025
86.5
85.7
85.8
Apr 2025
85.7
86.4
86.0
Mär 2025
86.0
86.8
86.9
Feb 2025
87.0
87.8
86.8
Jan 2025
86.8
87.0
85.9
Dez 2024
85.8
86.2
86.5
Nov 2024
86.5
85.5
85.8
Okt 2024
85.8
86.0
86.6
Sep 2024
86.7
87.6
87.0
Aug 2024
87.1
86.5
87.6
Jul 2024
87.6
86.5
86.9
Jun 2024
86.8
89.4
88.2
Mai 2024
88.4
85.1
87.7
Apr 2024
87.6
91.1
88.4
Mär 2024
88.6
89.1
87.5
Feb 2024
87.3
87.8
88.1
Jan 2024
88.3
94.6
87.3
Dez 2023
95.4
96.3
96.6
Nov 2023
96.6
96.2
96.1
Okt 2023
96.0
97.1
96.4
Sep 2023
96.4
98.5
97.7
Aug 2023
97.8
99.8
99.1
Jul 2023
99.3
100.8
100.2
Jun 2023
100.3
102.2
101.2
Mai 2023
101.4
103.6
102.8
Apr 2023
103.0
103.5
104.1
Mär 2023
104.2
102.8
103.0
Feb 2023
102.8
102.1
102.8
Jan 2023
102.7
102.0
101.5
Dez 2022
101.4
101.5
102.5
Nov 2022
102.5
100.8
100.7
Okt 2022
100.4
102.8
101.2
Sep 2022
101.3
105.5
104.0
Aug 2022
104.3
108.4
106.4
Jul 2022
106.7
109.8
109.5
Jun 2022
110.0
109.8
109.4
Mai 2022
109.3
110.3
109.9
Apr 2022
110.0
112.0
110.1
Mär 2022
110.3
113.8
112.9
Feb 2022
113.4
114.7
113.7
Jan 2022
113.9
115.8
115.0
Dez 2021
115.2
115.7
115.9
Nov 2021
116.0
114.2
115.1
