Die 7-jährige BTP-Auktion spiegelt die durchschnittliche Rendite der italienischen Staatsanleihen (Buoni del Tesoro Poliannuali) mit einer Laufzeit von sieben Jahren wider. Die italienischen BTPs haben Laufzeiten von drei, fünf, sieben, zehn und dreißig Jahren. Die Regierung emittiert Wertpapiere, um sich Geld zu leihen, das notwendig ist, um die Lücke zwischen dem Betrag, der aus den Steuern stammt, und dem Betrag, der zur Refinanzierung der bestehenden Schulden und/oder zur Schaffung von Kapital ausgegeben werden muss, zu schließen. Die Rendite des BTP stellt die Rendite dar, die der Anleger erhält, wenn er das Wertpapier über die gesamte Laufzeit hält. Alle Auktionsteilnehmer erhalten den gleichen Preis wie das am häufigsten akzeptierte Gebot. Die Entwicklung der Renditen muss genau beobachtet werden, da sie Indikatoren für die öffentliche Verschuldung des Landes sind.

BTPs oder mehrjährige Schatzanweisungen sind Staatsanleihen in Form von Schuldverschreibungen des italienischen Staates mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr. Sie werden am Wertpapiermarkt des Bundes gegen Beträge über 2,5 Mio. EUR und gegen Beträge unter dem MOT eingetauscht.

Dieser Titel hat eine Laufzeit von sieben Jahren mit jährlichen Kupons, die alle sechs Monate gezahlt werden, so dass ein 5%iger BTP einen Kupon für die ersten sechs Monate mit 2,5% und der andere Kupon die zweiten sechs Monate mit 2,5% bezahlt, und die Rendite ergibt sich aus dem festen Zinssatz des BTP und dem Ausgabepreis abzüglich des Rückzahlungspreises.

Das Wertpapier hat einen Nominalwert bei Fälligkeit, so dass es als Wertpapier mit garantiertem Kapital angesehen wird. Der BTP-Preis errechnet sich aus der Summe des Barwerts einer aufgeschobenen Rente, wobei sich die Raten aus dem konstanten Wert des Kupons zuzüglich des bei Fälligkeit erhaltenen Zeitwerts des Nominalwerts ergeben.

Die BTP können ausschließlich italienische oder europäische sein, in letzterem Fall werden sie auf die europäische Inflation indexiert, die mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex HVPI (IAPC) ohne Tabakwaren ermittelt wird, den Eurostat jeden Monat berechnet, während die italienischen auf die italienische Inflation indexiert werden.

Grafik der letzten Werte: