Die Industrieproduktion m/m in Italien misst das Volumen der von der Industrie im gegebenen Monat produzierten Waren im Vergleich zum Vormonat. Der Index umfasst eine repräsentative Reihe von Produkten, die von der verarbeitenden Industrie, dem Bergbau sowie der Strom- und Gasversorgung hergestellt werden.

Der Index wird auf der Grundlage von Daten aus der monatlichen Umfrage bei rund 4.600 Unternehmen berechnet. Zusätzliche statistische Quellen können zur Schätzung der Produktion in bestimmten Industriezweigen herangezogen werden. Zur Erstellung des bundesweiten Index werden den gesammelten Daten Gewichte zugeordnet.

Neben den Rohdaten veröffentlicht das Italienische Nationale Institut für Statistik auch saisonbereinigte Daten sowie einen kalenderbereinigten Index, der nur Arbeitstage berücksichtigt, während Wochenend-, weltliche und religiöse Feiertage von der Datenreihe ausgeschlossen sind. Die angepassten Daten ermöglichen einen genauen Vergleich der Veränderungen von Periode zu Periode.

Der Index der Industrieproduktion ist ein wichtiges Instrument sowohl für die Prognose des zukünftigen BIP als auch der Wirtschaftsleistung.

Was den Handel und die Interpretation betrifft, so sollten die Zahlen über den Prognosen für den EUR positiv bewertet werden, während die Zahlen unter den Prognosen für den EUR negativ sind.

Grafik der letzten Werte: