Wirtschaftskalender
Italien, Handelsbilanz (Italy Trade Balance)
|Niedrig
|€4.156 B
|€4.458 B
|
€2.968 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Index der italienischen Handelsbilanz misst die Differenz im Wert von exportierten Waren und importierten Waren, d.h. er wird berechnet, indem die Importe von den Exporten abgezogen werden. Der Bezugszeitraum ist der aktuelle Monat. Daten, die eine positive Zahl angeben, zeigen, dass im Berichtszeitraum mehr Waren und Dienstleistungen exportiert wurden, als in das Land eingeführt wurden. In diesem Fall weist das Land eine positive Handelsbilanz auf.
Es ist der wichtigste Index der Zahlungsbilanz eines Landes. Die Exportdaten prognostizieren das Wirtschaftswachstum Italiens. Die Importe projizieren stattdessen einen Hinweis auf die Binnennachfrage Italiens. Die jüngsten Daten zeigen, dass die wichtigsten Exporte Italiens verpackte Arzneimittel, Autos und Autoteile umfassen. Zu den wichtigsten Importen gehören Autos und Rohöl.
Italien ist das siebtgrößte Exportland und weist traditionell eine positive Handelsbilanz auf.
Da ausländische Staaten die Landeswährung für die Exporte des Landes kaufen müssen, kann dies einen erheblichen Einfluss auf die EUR-Währung haben: Es kann davon ausgegangen werden, dass die Werte, die über den Prognosen liegen, als positiv für den EUR interpretiert werden können und zu einem Anstieg des Wertes der EUR-Währung führen (Aufwärtstrend). Im Gegensatz dazu können Werte, die unter den Prognosen liegen, als negativ für den EUR angesehen werden und zu einem Wertverlust (Abwärtstrend) der Währung EUR führen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Italien, Handelsbilanz (Italy Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
