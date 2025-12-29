Der Wirtschaftsindikator für das Verbrauchervertrauen ist ein Index, der das Vertrauen der Verbraucher in die wirtschaftlichen Aktivitäten in Italien misst.

Der Index wird auf der Grundlage einer Umfrage unter Personen im Alter von mindestens 18 Jahren berechnet. Den Teilnehmern werden neun Fragen gestellt, die eine Einschätzung des Verbraucheroptimismus oder -pessimismus ermöglichen. Die Einzelpersonen werden gebeten, Bewertungen und Erwartungen über die allgemeine Wirtschaftslage in Italien, Erwartungen über Arbeitslosigkeit, Bewertungen und Erwartungen über die finanzielle Situation der Haushalte, aktuelle und zukünftige Einsparmöglichkeiten, Einkäufe von langlebigen Gütern, Bewertungen über das Familienbudget vorzulegen. Die Umfrageergebnisse sind saisonbereinigt.

Dieser Indikator ist sehr wichtig, denn durch ihn ist es möglich, die Konsumausgaben zu prognostizieren, bei denen diese Ausgaben einen wichtigen Teil der gesamten Wirtschaftstätigkeit in Italien ausmachen. Der Optimismus der Verbraucher spiegelt sich in den hohen Werten dieses Konjunkturindikators wider.

Im Hinblick auf die Interpretation im Handel sollten höhere als die prognostizierten Daten für den EUR als positiv und niedrigere als die prognostizierten Daten für den EUR als negativ angesehen werden (bearish).

Grafik der letzten Werte: