Wirtschaftskalender
Italien, Konsumentenvertrauen (Italy Consumer Confidence)
|Niedrig
|96.6
|96.3
|
95.0
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Wirtschaftsindikator für das Verbrauchervertrauen ist ein Index, der das Vertrauen der Verbraucher in die wirtschaftlichen Aktivitäten in Italien misst.
Der Index wird auf der Grundlage einer Umfrage unter Personen im Alter von mindestens 18 Jahren berechnet. Den Teilnehmern werden neun Fragen gestellt, die eine Einschätzung des Verbraucheroptimismus oder -pessimismus ermöglichen. Die Einzelpersonen werden gebeten, Bewertungen und Erwartungen über die allgemeine Wirtschaftslage in Italien, Erwartungen über Arbeitslosigkeit, Bewertungen und Erwartungen über die finanzielle Situation der Haushalte, aktuelle und zukünftige Einsparmöglichkeiten, Einkäufe von langlebigen Gütern, Bewertungen über das Familienbudget vorzulegen. Die Umfrageergebnisse sind saisonbereinigt.
Dieser Indikator ist sehr wichtig, denn durch ihn ist es möglich, die Konsumausgaben zu prognostizieren, bei denen diese Ausgaben einen wichtigen Teil der gesamten Wirtschaftstätigkeit in Italien ausmachen. Der Optimismus der Verbraucher spiegelt sich in den hohen Werten dieses Konjunkturindikators wider.
Im Hinblick auf die Interpretation im Handel sollten höhere als die prognostizierten Daten für den EUR als positiv und niedrigere als die prognostizierten Daten für den EUR als negativ angesehen werden (bearish).
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Italien, Konsumentenvertrauen (Italy Consumer Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites