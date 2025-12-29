KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Italien, Konsumentenvertrauen (Italy Consumer Confidence)

Land:
Italien
EUR, Euro
Quelle:
Nationales Institut für Statistik (National Institute of Statistics)
Sektor:
Verbraucher
Niedrig 96.6 96.3
95.0
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Wirtschaftsindikator für das Verbrauchervertrauen ist ein Index, der das Vertrauen der Verbraucher in die wirtschaftlichen Aktivitäten in Italien misst.

Der Index wird auf der Grundlage einer Umfrage unter Personen im Alter von mindestens 18 Jahren berechnet. Den Teilnehmern werden neun Fragen gestellt, die eine Einschätzung des Verbraucheroptimismus oder -pessimismus ermöglichen. Die Einzelpersonen werden gebeten, Bewertungen und Erwartungen über die allgemeine Wirtschaftslage in Italien, Erwartungen über Arbeitslosigkeit, Bewertungen und Erwartungen über die finanzielle Situation der Haushalte, aktuelle und zukünftige Einsparmöglichkeiten, Einkäufe von langlebigen Gütern, Bewertungen über das Familienbudget vorzulegen. Die Umfrageergebnisse sind saisonbereinigt.

Dieser Indikator ist sehr wichtig, denn durch ihn ist es möglich, die Konsumausgaben zu prognostizieren, bei denen diese Ausgaben einen wichtigen Teil der gesamten Wirtschaftstätigkeit in Italien ausmachen. Der Optimismus der Verbraucher spiegelt sich in den hohen Werten dieses Konjunkturindikators wider.

Im Hinblick auf die Interpretation im Handel sollten höhere als die prognostizierten Daten für den EUR als positiv und niedrigere als die prognostizierten Daten für den EUR als negativ angesehen werden (bearish).

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Italien, Konsumentenvertrauen (Italy Consumer Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
96.6
96.3
95.0
Nov 2025
95.0
96.4
97.6
Okt 2025
97.6
96.3
96.8
Sep 2025
96.8
96.3
96.2
Aug 2025
96.2
96.3
97.2
Jul 2025
97.2
96.4
96.1
Jun 2025
96.1
96.4
96.5
Mai 2025
96.5
93.7
92.7
Apr 2025
92.7
96.8
95.0
Mär 2025
95.0
98.4
98.8
Feb 2025
98.8
100.1
98.2
Jan 2025
98.2
98.4
96.3
Dez 2024
96.3
100.3
96.6
Nov 2024
96.6
100.5
97.4
Okt 2024
97.4
99.9
98.3
Sep 2024
98.3
98.8
96.1
Aug 2024
96.1
97.9
98.9
Jul 2024
98.9
95.8
98.3
Jun 2024
98.3
102.5
96.4
Mai 2024
96.4
90.2
95.2
Apr 2024
95.2
96.6
96.5
Mär 2024
96.5
98.5
97.0
Feb 2024
97.0
93.1
96.4
Jan 2024
96.4
108.0
95.8
Dez 2023
106.7
102.6
103.6
Nov 2023
103.6
103.5
101.6
Okt 2023
101.6
105.9
105.4
Sep 2023
105.4
106.6
106.5
Aug 2023
106.5
107.7
106.7
Jul 2023
106.7
106.9
108.6
Jun 2023
108.6
105.3
105.1
Mai 2023
105.1
105.3
105.5
Apr 2023
105.5
104.5
105.1
Mär 2023
105.1
102.4
104.0
Feb 2023
104.0
101.6
100.9
Jan 2023
100.9
100.3
102.5
Dez 2022
102.5
94.0
98.1
Nov 2022
98.1
92.3
90.1
Okt 2022
90.1
96.4
94.8
Sep 2022
94.8
96.5
98.3
Aug 2022
98.3
96.4
94.8
Jul 2022
94.8
100.4
98.3
Jun 2022
98.3
101.3
102.7
Mai 2022
102.7
100.3
100.0
Apr 2022
100.0
106.5
100.8
Mär 2022
100.8
113.4
112.4
Feb 2022
112.4
116.1
114.2
Jan 2022
114.2
117.8
117.7
Dez 2021
117.7
118.1
117.5
Nov 2021
117.5
119.2
118.4
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen