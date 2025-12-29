Die Entscheidung über den Reverse-Repo-Satz der Reserve Bank of India (RBI) wird ähnlich wie die Entscheidung über den Basiszinssatz sechs Mal im Jahr vom Geldpolitischen Ausschuss bekannt gegeben.

Wie der Name schon sagt, ist der Satz entgegengesetzt zum Repo-Satz. Dies ist der Zinssatz für eine umgekehrte Kreditaufnahme, zu dem die RBI Geld von Geschäftsbanken leiht. Die RBI kann dieses Instrument einsetzen, wenn sich zu viel Geld im Bankensystem ansammelt. Wenn der Reverse-Repo-Satz steigt, ziehen es die Banken vor, Geld der Reverse-Bank (die auch als ein zuverlässigerer Kreditnehmer gilt) zu leihen als an die Bevölkerung oder an Unternehmen.

Eine Änderung des Repo-Satzes wirkt sich auf den Liquiditätszufluss in das Bankensystem aus, während der umgekehrte Repo-Satz den Liquiditätsabfluss an die Reserve Bank beeinflusst. Ein unerwarteter Rückgang des Reverse-Repo-Satzes kann als positiv für die INR-Kurs angesehen werden.

