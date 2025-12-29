Der Infrastruktur-Output y/y ist ein Indikator für das Wachstum von acht wichtigen Infrastruktursektoren der indischen Wirtschaft, zu denen die Kohle-, Erdgas- und Erdölförderung, die Stahl- und Energieproduktion usw. gehören. Diese Sektoren machen etwa 40% der gesamten Industrieproduktion des Landes nach der Grundklassifikation 2011-2012 aus.

Die Outputdaten werden für jeden der Sektoren separat berechnet, so dass es sich um einen zusammengesetzten Indikator handelt. Relevante Zahlen werden von sechs verschiedenen Abteilungen und Ministerien zur Verfügung gestellt. Zur Berechnung des Index werden jedem Sektor Gewichte gemäß der Grundklassifikation 2011-2012 zugewiesen. Der Endwert wird anhand der Laspeyres-Formel als gewichtete Struktur berechnet.

Der Indikator spiegelt die Produktionsveränderungen im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Die Daten werden mit einer Verzögerung am letzten Tag des auf den Bezugsmonat folgenden Monats veröffentlicht.

Der Indikator spiegelt den Zustand der gesamten Infrastrukturindustrie und der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes wider. Höher als erwartete Indikatorwerte können als positiv für die Kurse der indischen Rupie angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: