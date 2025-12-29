Wirtschaftskalender
Indien, Infrastrukturproduktion y/y (India Infrastructure Output y/y)
|Niedrig
|0.0%
|3.0%
|
3.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.6%
|
0.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Infrastruktur-Output y/y ist ein Indikator für das Wachstum von acht wichtigen Infrastruktursektoren der indischen Wirtschaft, zu denen die Kohle-, Erdgas- und Erdölförderung, die Stahl- und Energieproduktion usw. gehören. Diese Sektoren machen etwa 40% der gesamten Industrieproduktion des Landes nach der Grundklassifikation 2011-2012 aus.
Die Outputdaten werden für jeden der Sektoren separat berechnet, so dass es sich um einen zusammengesetzten Indikator handelt. Relevante Zahlen werden von sechs verschiedenen Abteilungen und Ministerien zur Verfügung gestellt. Zur Berechnung des Index werden jedem Sektor Gewichte gemäß der Grundklassifikation 2011-2012 zugewiesen. Der Endwert wird anhand der Laspeyres-Formel als gewichtete Struktur berechnet.
Der Indikator spiegelt die Produktionsveränderungen im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Die Daten werden mit einer Verzögerung am letzten Tag des auf den Bezugsmonat folgenden Monats veröffentlicht.
Der Indikator spiegelt den Zustand der gesamten Infrastrukturindustrie und der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes wider. Höher als erwartete Indikatorwerte können als positiv für die Kurse der indischen Rupie angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Indien, Infrastrukturproduktion y/y (India Infrastructure Output y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites