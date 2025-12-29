KalenderKategorien

Indien, Großhandelspreisindex y/y (India Wholesale Price Index y/y)

Land:
Indien
INR, Indische Rupie
Quelle:
Büro der Wirtschaftsberater (Office of the Economic Adviser)
Sektor:
Preise
Mittel -0.32% -0.87%
-1.21%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Der Großhandelspreisindex (WPI) y/y spiegelt eine Veränderung der Großhandelspreise für Waren und Dienstleistungen im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Index wird monatlich berechnet, um die Inflation zu messen.

Gegenwärtig umfasst der Verbraucherkorb 697 Waren und Dienstleistungen. Der Warenkorb ist in drei Gruppen unterteilt: Primärprodukte (Lebensmittel, Mineralien, Rohöl und Erdgas), Brennstoffe und Energie (Kohle, Mineralöl, Energie) und Industrieerzeugnisse. Diese Gruppen werden unterschiedlich gewichtet, was ihre Bedeutung für die indische Wirtschaft widerspiegelt. Diese sind 22,62, 13,15 und 64,23.

Der Index erfasst die tatsächlichen Preise, die die Großhandelskäufer für die Transaktionen zahlen. Die Quelldaten werden von verschiedenen Quellen gesammelt, darunter Ministerien und Abteilungen sowie öffentliche und private Unternehmen. Die Komponenten werden relativ zu einer Referenzperiode berechnet, die derzeit auf 2011-2012 festgelegt ist.

Der Index gilt als Frühindikator für die Verbraucherinflation, da Änderungen der Großhandelspreise zu Änderungen der Einzelhandelspreise führen, die die Endverbraucher erhalten. Außerdem können verschiedene Agenturen die Informationen über Änderungen der Großhandelspreise für die Indexierung und Revision von Zahlungen verwenden. Ein steigender Index deutet auf einen kurzfristigen Anstieg der Einzelhandelspreise und der Verbraucherausgaben hin, was sich positiv auf die Kurse der indischen Rupie auswirken könnte.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-0.32%
-0.87%
-1.21%
Okt 2025
-1.21%
0.17%
0.13%
Sep 2025
0.13%
0.27%
0.52%
Aug 2025
0.52%
-0.15%
-0.58%
Jul 2025
-0.58%
0.09%
0.39%
Mai 2025
0.39%
0.38%
0.85%
Apr 2025
0.85%
1.79%
2.05%
Mär 2025
2.05%
2.78%
2.38%
Feb 2025
2.38%
2.52%
2.31%
Jan 2025
2.31%
1.85%
2.37%
Dez 2024
2.37%
0.96%
1.89%
Nov 2024
1.89%
2.76%
2.36%
Okt 2024
2.36%
2.41%
1.84%
Sep 2024
1.84%
1.82%
1.31%
Aug 2024
1.31%
1.39%
2.04%
Jul 2024
2.04%
2.20%
3.36%
Jun 2024
3.36%
4.41%
2.61%
Mai 2024
2.61%
0.46%
1.26%
Apr 2024
1.26%
1.54%
0.53%
Mär 2024
0.53%
-0.22%
0.20%
Feb 2024
0.20%
0.76%
0.27%
Jan 2024
0.27%
1.86%
0.73%
Dez 2023
0.73%
0.81%
0.26%
Nov 2023
0.26%
-0.68%
-0.52%
Okt 2023
-0.52%
-0.27%
-0.26%
Sep 2023
-0.26%
-0.94%
-0.52%
Aug 2023
-0.52%
0.17%
-1.36%
Jul 2023
-1.36%
-3.48%
-4.12%
Jun 2023
-4.12%
-4.31%
-3.48%
Mai 2023
-3.48%
-3.57%
-0.92%
Apr 2023
-0.92%
-1.31%
1.34%
Mär 2023
1.34%
2.67%
3.85%
Feb 2023
3.85%
3.99%
4.73%
Jan 2023
4.73%
4.95%
4.95%
Dez 2022
4.95%
4.62%
5.85%
Nov 2022
5.85%
7.00%
8.39%
Okt 2022
8.39%
9.01%
10.70%
Sep 2022
10.70%
10.11%
12.41%
Aug 2022
12.41%
11.40%
13.93%
Jul 2022
13.93%
12.48%
15.18%
Jun 2022
15.18%
16.46%
15.88%
Mai 2022
15.88%
16.71%
15.08%
Apr 2022
15.08%
15.41%
14.55%
Mär 2022
14.55%
12.14%
13.11%
Feb 2022
13.11%
12.27%
12.96%
Jan 2022
12.96%
11.89%
13.56%
Dez 2021
13.56%
12.83%
14.23%
Nov 2021
14.23%
12.83%
12.54%
Okt 2021
12.54%
12.68%
10.66%
Sep 2021
10.66%
13.69%
11.39%
