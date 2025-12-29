Die Industrieproduktion im Jahresvergleich spiegelt die Veränderungen im Volumen der hergestellten Güter und in der Aktivität des Industriesektors im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Index wird vom Statistischen Zentralamt monatlich veröffentlicht. Der Industriesektor umfasst Bergbau-, Fertigungs- und Energieunternehmen.

Für die Berechnung des Indikators werden die Produktionsmengen als Produktionswert ausgedrückt. Wenn die Produktion von Gütern mehr als einen Monat dauert (wie z.B. Autos), werden diese Güter als "in Arbeit befindlich" verbucht. Dadurch lassen sich Spitzen vermeiden, die bei der rein quantitativen Datenerhebung auftreten können. Bei der Berechnung der Wertschöpfungsproduktion wird ein Deflator verwendet.

Der IIP ist ein zusammengesetzter Index, bei dem der Endwert anhand der Produktionswerte einzelner indischer Industrien berechnet wird. Der Index wird relativ zur Basisperiode berechnet, die das Benchmark-Niveau von 100 hat (angenommen 2011-2012). Die Daten des Referenzjahres werden als Gewichtsreferenz verwendet, die von Zeit zu Zeit aktualisiert wird, um tatsächliche Veränderungen in der Struktur und Zusammensetzung der Industrie widerzuspiegeln, die mit technologischer Entwicklung, wirtschaftlichen Reformen und Veränderungen in der Verbrauchsstruktur verbunden sein können.

Quellenagenturen wählen Unternehmen für bestimmte Produktgruppen für ihre Statistiken aus. Bei den Agenturen handelt es sich um indische Ministerien und Regierungsabteilungen, sie stellen die gesammelten Daten der Arbeitsgruppe des Statistikministeriums zur Verfügung. Die Daten werden mit einer Zeitverzögerung von 42 Tagen am 12. jeden Monats veröffentlicht.

Die Veröffentlichung der Indikatoren wird von Ökonomen und Analysten sorgfältig beobachtet, da sie die Effektivität der Wirtschaft des Landes und deren Ausrichtung widerspiegelt. Ein Wert über den Erwartungen kann als positiv für die Kurse der indischen Rupie angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: