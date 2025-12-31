Die Leistungsbilanz ist Teil der indischen Zahlungsbilanz, bei der es sich um systematisierte Daten über alle wirtschaftlichen Transaktionen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden handelt.

Die indische Leistungsbilanz wird als Summe der Netto-Handelsbilanz (die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen), des Netto-Faktoreinkommens (wie Zinsen, Dividenden usw.) und der Netto-Transferzahlungen (z.B. ausländische Spenden) berechnet. Dies bedeutet, dass diese Bilanz im Vergleich zur Zahlungsbilanz, der umfassendsten der Bilanzen, keine Cashflows aus Kapitalimporten und Kapitalexporten sowie Schwankungen der Gold- und Devisenreserven enthält.

Ein Leistungsbilanzüberschuss erhöht das Nettoauslandsvermögen und führt zu einem Anstieg der Kapitalexporte in Form einer Erhöhung des Auslandsvermögens in der Kapitalbilanz. Einige Ökonomen interpretieren dies als Zeichen der Schwäche, andere als ihre Stärke. Das Gegenteil gilt für den Fall eines Leistungsbilanzüberschusses. Darüber hinaus werden lang anhaltende, steigende außenwirtschaftliche Ungleichgewichte als Ursache für Finanzkrisen angesehen.

Im Allgemeinen werden jedoch Werte, die die Erwartungen übertreffen, als positiv für die indische Rupie angesehen.

Grafik der letzten Werte: