Der indische Haushaltssaldo spiegelt die Verwendung finanzieller Mittel durch die indische Regierung oder den öffentlichen Sektor wider. Die Bilanzdaten werden vom Office of the Controller General of Accounts (CGA) am Ende des Finanzjahres, das im April beginnt und im März endet, veröffentlicht.

Der Haushaltssaldo wird als Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben während des Berichtszeitraums berechnet (ohne geliehene Mittel). Wenn die Einnahmen die Ausgaben übersteigen, bildet sich ein Haushaltsüberschuss. Andernfalls entsteht ein Handelsdefizit. Dies bedeutet, dass die Regierung mehr Geld ausgibt, als in den Haushalt des Landes einfließt. Das Haushaltsdefizit wird als Prozentsatz des nationalen BIP angegeben.

Indien hat ein Haushaltsdefizit. Die Reduzierung des Defizits kann als positiv für die indische Rupie angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: