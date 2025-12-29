Wirtschaftskalender
Indien, Haushaltssaldo (India Fiscal Balance)
|Niedrig
|₹-8.251 T
|
₹-5.731 T
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
₹-8.251 T
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der indische Haushaltssaldo spiegelt die Verwendung finanzieller Mittel durch die indische Regierung oder den öffentlichen Sektor wider. Die Bilanzdaten werden vom Office of the Controller General of Accounts (CGA) am Ende des Finanzjahres, das im April beginnt und im März endet, veröffentlicht.
Der Haushaltssaldo wird als Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben während des Berichtszeitraums berechnet (ohne geliehene Mittel). Wenn die Einnahmen die Ausgaben übersteigen, bildet sich ein Haushaltsüberschuss. Andernfalls entsteht ein Handelsdefizit. Dies bedeutet, dass die Regierung mehr Geld ausgibt, als in den Haushalt des Landes einfließt. Das Haushaltsdefizit wird als Prozentsatz des nationalen BIP angegeben.
Indien hat ein Haushaltsdefizit. Die Reduzierung des Defizits kann als positiv für die indische Rupie angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Indien, Haushaltssaldo (India Fiscal Balance)".
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites