Indien, Großhandelspreisindex - gewerblicher Produkte y/y (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)
|Niedrig
|1.33%
|0.95%
|
1.54%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Großhandelspreisindex (WPI) für Industrieerzeugnisse spiegelt eine Veränderung der Großhandelspreise für die Gruppe der Industrieerzeugnisse im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat wider. Der Index wird monatlich berechnet, um die Inflation zu messen.
Der gemeinsame WPI wird für den Korb berechnet, der aus drei Gruppen besteht: Primärerzeugnisse, Treibstoff und Energie, Fertigprodukte. Die letztere Gruppe hat mit 64,23 das größte Gewicht. Die in der preisstatistischen Stichprobe enthaltenen Produkte decken nicht weniger als 80% der Produktion der indischen Industrieunternehmen ab.
Der Indikator wird vom Office of the Controller General of Accounts (CGA) erstellt, das Daten von Fertigungsunternehmen des privaten und öffentlichen Sektors sammelt. Die Unternehmensstichprobe wie auch der Satz der erhobenen Produkte werden von Zeit zu Zeit entsprechend der sich ändernden Marktstruktur aktualisiert.
Der Index gilt als Frühindikator für die Verbraucherinflation, da Änderungen der Großhandelspreise zu Änderungen der Einzelhandelspreise führen, die die Endverbraucher erhalten. Außerdem können verschiedene Agenturen die Informationen über Änderungen der Großhandelspreise für die Indexierung und Revision von Zahlungen verwenden. Ein steigender Index deutet auf einen kurzfristigen Anstieg der Einzelhandelspreise und der Verbraucherausgaben hin, was sich positiv auf die Kurse der indischen Rupie auswirken könnte.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Indien, Großhandelspreisindex - gewerblicher Produkte y/y (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
