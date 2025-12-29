KalenderKategorien

Indien, Industrieproduktion seit Jahresbeginn y/y (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)

Land:
Indien
INR, Indische Rupie
Quelle:
Ministerium für Statistik und Programminstallation (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Sektor:
Geschäft
Niedrig N/D 2.9%
3.0%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Index der Industrieproduktion (IIP) FYTD y/y spiegelt die Veränderungen im Volumen der hergestellten Güter und in der Aktivität des Industriesektors im Zeitraum vom Beginn des Fiskaljahres (1. April) bis zum Berichtsdatum im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor einem Jahr wider. Der Index umfasst die Produktion von Bergbau-, Fertigungs- und Energieunternehmen.

Innerhalb des Index werden die Produktionsvolumen als Produktionswert, d.h. als Wert der Produktion, berechnet. Wenn die Produktion von Gütern mehr als einen Monat dauert (wie z.B. Autos), werden diese Güter als "in Arbeit befindlich" verbucht. Dadurch lassen sich Spitzen vermeiden, die bei der rein quantitativen Datenerhebung auftreten können. Bei der Berechnung der Wertschöpfungsproduktion wird ein Deflator verwendet.

Der IIP ist ein zusammengesetzter Index, bei dem der Endwert anhand der Produktionswerte einzelner indischer Industrien berechnet wird. Der Index wird relativ zur Basisperiode berechnet, die das Benchmark-Niveau von 100 hat (angenommen 2011-2012). Die Daten des Referenzjahres werden auch als Gewichtsreferenz verwendet, die von Zeit zu Zeit aktualisiert wird, um tatsächliche Veränderungen in der Struktur und Zusammensetzung der Industrie widerzuspiegeln, die mit technologischer Entwicklung, wirtschaftlichen Reformen und Veränderungen in der Verbrauchsstruktur verbunden sein können.

Quellenagenturen wählen Unternehmen für bestimmte Produktgruppen für ihre Statistiken aus. Bei den Agenturen handelt es sich um indische Ministerien und Regierungsabteilungen, sie stellen die gesammelten Daten der Arbeitsgruppe des Statistikministeriums zur Verfügung.

Die Veröffentlichung der Indikatoren wird von Ökonomen und Analysten sorgfältig beobachtet, da sie die Effektivität der Wirtschaft des Landes und deren Ausrichtung widerspiegelt. Durch den Vergleich ähnlicher Zeiträume ermöglichen Daten für das laufende und das vergangene Jahr die Vorhersage der Fiskaljahresergebnisse für die Wirtschaft des Landes. Ein Wert über den Erwartungen kann als positiv für die Kurse der indischen Rupie angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Indien, Industrieproduktion seit Jahresbeginn y/y (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
N/D
2.9%
3.0%
Aug 2025
3.0%
2.5%
2.8%
Jul 2025
2.8%
2.1%
2.3%
Jun 2025
2.3%
2.0%
Mai 2025
2.0%
3.7%
4.0%
Mär 2025
4.0%
4.0%
4.1%
Feb 2025
4.1%
4.0%
4.2%
Jan 2025
4.2%
3.9%
4.0%
Dez 2024
4.0%
4.2%
4.1%
Nov 2024
4.1%
4.1%
4.0%
Okt 2024
4.0%
3.5%
4.0%
Sep 2024
4.0%
3.7%
4.2%
Aug 2024
4.2%
4.6%
5.2%
Jul 2024
5.2%
4.7%
5.2%
Jun 2024
5.2%
4.8%
5.4%
Mai 2024
5.4%
5.6%
5.8%
Apr 2024
5.8%
5.8%
Mär 2024
5.8%
6.0%
5.9%
Feb 2024
5.9%
5.3%
5.9%
Jan 2024
5.9%
5.4%
6.1%
Dez 2023
6.1%
5.8%
6.4%
Nov 2023
6.4%
6.5%
6.9%
Okt 2023
6.9%
6.1%
6.0%
Sep 2023
6.0%
5.5%
6.1%
Aug 2023
6.1%
4.7%
4.8%
Jul 2023
4.8%
4.7%
4.5%
Jun 2023
4.5%
5.0%
4.8%
Mai 2023
4.8%
5.1%
5.1%
Mär 2023
5.1%
5.2%
5.5%
Feb 2023
5.5%
5.2%
5.4%
Jan 2023
5.4%
5.3%
5.4%
Dez 2022
5.4%
5.8%
5.5%
Nov 2022
5.5%
6.7%
5.3%
Okt 2022
5.3%
8.3%
7.0%
Sep 2022
7.0%
10.1%
7.7%
Aug 2022
7.7%
11.5%
10.0%
Jul 2022
10.0%
11.9%
12.7%
Jun 2022
12.7%
11.8%
12.9%
Mai 2022
12.9%
12.3%
11.3%
Mär 2022
11.3%
13.7%
12.5%
Feb 2022
12.5%
15.4%
13.7%
Jan 2022
13.7%
17.7%
15.2%
Dez 2021
15.2%
20.7%
17.4%
Nov 2021
17.4%
24.8%
20.0%
Okt 2021
20.0%
36.1%
23.5%
Sep 2021
23.5%
58.8%
28.6%
Aug 2021
28.6%
68.2%
34.1%
Jul 2021
34.1%
34.9%
45.0%
Jun 2021
45.0%
40.6%
68.8%
Mai 2021
68.8%
-11.8%
-8.6%
123
