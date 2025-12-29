Wirtschaftskalender
Indien, Exporte (India Exports)
|Niedrig
|$38.13 B
|
Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
$37.88 B
|
$38.13 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die indischen Exporte spiegeln den Wert der von Gebietsansässigen an Gebietsfremde verkauften Waren, ausgedrückt in US-Dollar, wider. Die Dollar-Berechnung des Exportwertes ermöglicht einen korrekten Vergleich der indischen Exporte mit anderen Ländern und eine korrekte Auswertung der Handelsstatistiken. Ökonomen nutzen den Indikator, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zu bewerten.
Der Indikator wird anhand der FOB-Preise (free on board) für die aus dem Land exportierten Waren berechnet. Indien ist das 17. größte Exportland der Welt. Zu den wichtigsten Exportgütern Indiens zählen Raffinerieprodukte, Arzneimittel, Edelsteine und Edelmetalle, Maschinen, Fahrzeuge, Textilien usw. Die Hauptexportströme gehen in die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate, Hongkong, China, Großbritannien und Singapur.
Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.
Ein Exportwachstum, das mit einer Zunahme der Auslandsnachfrage verbunden ist, führt zu einem Anstieg der Produktion, einer Ausweitung der Arbeitsplätze und zieht Kapital in die Wirtschaft. Daher können Werte über den Erwartungen als positiv für die Kurse der Indischen Rupie angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Indien, Exporte (India Exports)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
