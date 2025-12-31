Die Auslandsschulden Indiens spiegeln den Gesamtbetrag aller Schulden des Landes gegenüber ausländischen Gläubigern wider. Schuldner können die indische Zentralregierung, lokale Regierungen, Unternehmen und Bürger Indiens sein. Zu den Gläubigern gehören private Geschäftsbanken, ausländische Regierungen und internationale Finanzorganisationen wie der IWF.

Informationen über die Auslandsverschuldung Indiens werden vierteljährlich mit einer Zeitverzögerung von einem Vierteljahr veröffentlicht. Die Statistiken für die ersten beiden Quartale werden von der Reserve Bank of India veröffentlicht, die Daten für die mindestens zwei Quartale werden vom Finanzministerium zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus veröffentlicht die Regierung jährlich eine detaillierte statistische Analyse der Auslandsverschuldung des Landes.

Statistische Daten umfassen sowohl lang- als auch kurzfristige Verpflichtungen. Außerdem liefern detaillierte Daten eine Aufschlüsselung nach der Art der Verschuldung: multilaterale, bilaterale, IWF-Schulden, Exportkredite, kommerzielle Kreditaufnahme, Einlagen von Nichtansässigen usw.

Ein Rückgang der Auslandsverschuldung gilt als ein günstiger Faktor, der sich positiv auf die Kurse der Landeswährung auswirken kann. Umgekehrt kann ein Anstieg der Verschuldung als negativ angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: