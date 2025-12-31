Die Leistungsbilanz ist Teil der indischen Zahlungsbilanz, bei der es sich um systematisierte Daten über alle wirtschaftlichen Transaktionen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden handelt. Zusätzlich zum absoluten Wert wird die Leistungsbilanz auch als Prozentsatz des BIP des Landes ausgedrückt, was den Grad der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Landes angibt.

Die Leistungsbilanz spiegelt alle Transaktionen im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen sowie das primäre und sekundäre Einkommen wider. Das Primäreinkommen umfasst Investitionserträge (z.B. Zinsen und Dividenden). Das sekundäre Einkommen bezieht sich auf laufende Transfers zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden, die an keine Bedingungen geknüpft sind. Es handelt sich beispielsweise um laufende Transfers der Zentralregierung oder um ausländische Hilfe.

Ein Leistungsbilanzüberschuss erhöht das Nettoauslandsvermögen und führt zu einem Anstieg der Kapitalexporte in Form einer Erhöhung des Auslandsvermögens in der Kapitalbilanz. Einige Ökonomen interpretieren dies als Zeichen der Schwäche, andere als ihre Stärke. Das Gegenteil gilt für den Fall eines Leistungsbilanzüberschusses. Darüber hinaus werden lang anhaltende, steigende außenwirtschaftliche Ungleichgewichte als Ursache für Finanzkrisen angesehen.

Im Allgemeinen werden jedoch Werte, die die Erwartungen übertreffen, als positiv für die indische Rupie angesehen.

Grafik der letzten Werte: