Wirtschaftskalender
Indien, Leistungsbilanz - Bruttoinlandsprodukt (BIP) Ratio (India Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
|Niedrig
|N/D
|-0.1%
|
-0.2%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Leistungsbilanz ist Teil der indischen Zahlungsbilanz, bei der es sich um systematisierte Daten über alle wirtschaftlichen Transaktionen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden handelt. Zusätzlich zum absoluten Wert wird die Leistungsbilanz auch als Prozentsatz des BIP des Landes ausgedrückt, was den Grad der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Landes angibt.
Die Leistungsbilanz spiegelt alle Transaktionen im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen sowie das primäre und sekundäre Einkommen wider. Das Primäreinkommen umfasst Investitionserträge (z.B. Zinsen und Dividenden). Das sekundäre Einkommen bezieht sich auf laufende Transfers zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden, die an keine Bedingungen geknüpft sind. Es handelt sich beispielsweise um laufende Transfers der Zentralregierung oder um ausländische Hilfe.
Ein Leistungsbilanzüberschuss erhöht das Nettoauslandsvermögen und führt zu einem Anstieg der Kapitalexporte in Form einer Erhöhung des Auslandsvermögens in der Kapitalbilanz. Einige Ökonomen interpretieren dies als Zeichen der Schwäche, andere als ihre Stärke. Das Gegenteil gilt für den Fall eines Leistungsbilanzüberschusses. Darüber hinaus werden lang anhaltende, steigende außenwirtschaftliche Ungleichgewichte als Ursache für Finanzkrisen angesehen.
Im Allgemeinen werden jedoch Werte, die die Erwartungen übertreffen, als positiv für die indische Rupie angesehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Indien, Leistungsbilanz - Bruttoinlandsprodukt (BIP) Ratio (India Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites