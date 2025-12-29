Der Bargeldreservesatz (Cash Reserve Ratio, CRR) der Reserve Bank of India (RBI) spiegelt das Verhältnis des gesamten Einlagenbetrags wider, den die Banken als Reserve bei der RBI halten müssen.

CRR ist ein Instrument zur Kontrolle der Geldmenge des Marktes und zur Eindämmung der Inflation. Wenn der CRR erhöht wird, müssen die Banken die bei der Reserve Bank gehaltenen Einlagen erhöhen, wodurch ihr Kredit- und Investitionspotential sinkt. Dadurch verringert sich der Geldzufluss in den Markt, wodurch sich die Konsumraten verlangsamen. Umgekehrt nehmen die Einlagen der Banken bei der Reserve Bank ab, wenn der CRR gesenkt wird, während die Kreditvergabemöglichkeiten zunehmen. In einer solchen Situation nehmen die Kreditvergabemöglichkeiten zu, wodurch der Geldzufluss in die Wirtschaft zunimmt, was die Inflation erhöhen kann.

In Anbetracht des oben Gesagten kann ein höher als erwarteter CRR-Wert als negativ für die Kurse der indischen Rupie angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: