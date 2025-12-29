KalenderKategorien

Indien, Großhandelspreisindex - Brennstoffe & Energie y/y (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)

Land:
Indien
INR, Indische Rupie
Quelle:
Büro der Wirtschaftsberater (Office of the Economic Adviser)
Sektor:
Preise
Der Großhandelspreisindex (WPI) Fuel & Energy y/y spiegelt Veränderungen der Großhandelspreise für die angegebenen Warengruppen im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Die Statistiken spiegeln die Preise für Kohle, Mineralöle und Elektrizität wider. Als Gewichtungsgrößen (= Indexgewichte) dienen die Absatzmengen im Basisjahr.

Die Daten werden vom Erdöl- und Erdgasministerium sowie von großen Erdölraffinerieunternehmen und 49 indischen Kraftwerken zur Verfügung gestellt. Der Index wird relativ zur Basisperiode berechnet, die derzeit auf 2011-2012 festgelegt ist.

Der Index spiegelt die tatsächlich gezahlten Preise (nicht gelistete, Grund- oder Durchschnittspreise) wider, die der Käufer während der Transaktion bezahlt. Die Indexkomponenten werden unterschiedlich gewichtet, was die Bedeutung der Produkte für die indische Wirtschaft widerspiegelt. Die Zusammensetzung und die Gewichte der Komponenten werden von Zeit zu Zeit überprüft, um die tatsächliche Struktur des Verbrauchs widerzuspiegeln.

Der Index gilt als Frühindikator für die Verbraucherinflation, da Änderungen der Großhandelspreise für Kraftstoff und Energie zu Änderungen der Einzelhandelspreise führen, die die Endverbraucher erhalten, und die Produktionskosten beeinflussen können. Ein steigender Index kann zu steigenden Konsumausgaben führen mit möglicherweise positiven Auswirkungen auf die INR-Kurse.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-2.27%
-2.30%
-2.55%
Okt 2025
-2.55%
-2.72%
-2.58%
Sep 2025
-2.58%
-3.25%
-3.17%
Aug 2025
-3.17%
-1.37%
-2.43%
Jul 2025
-2.43%
-1.89%
-2.27%
Mai 2025
-2.27%
-3.03%
-2.18%
Apr 2025
-2.18%
0.29%
0.20%
Mär 2025
0.20%
0.68%
-0.71%
Feb 2025
-0.71%
0.32%
-2.78%
Jan 2025
-2.78%
-4.25%
-3.79%
Dez 2024
-3.79%
-7.80%
-5.83%
Nov 2024
-5.83%
-4.92%
-5.79%
Okt 2024
-5.79%
-2.67%
-4.05%
Sep 2024
-4.05%
0.52%
-0.67%
Aug 2024
-0.67%
-2.46%
1.72%
Jul 2024
1.72%
6.68%
1.03%
Jun 2024
1.03%
8.09%
1.35%
Mai 2024
1.35%
5.01%
1.38%
Apr 2024
1.38%
-0.65%
-0.77%
Mär 2024
-0.77%
-1.83%
-1.59%
Feb 2024
-1.59%
3.22%
-0.51%
Jan 2024
-0.51%
0.97%
-2.41%
Dez 2023
-2.41%
-7.11%
-4.61%
Nov 2023
-4.61%
-8.50%
-2.47%
Okt 2023
-2.47%
-5.23%
-3.35%
Sep 2023
-3.35%
-3.50%
-6.03%
Aug 2023
-6.03%
-10.73%
-12.79%
Jul 2023
-12.79%
-14.77%
-12.63%
Jun 2023
-12.63%
-12.88%
-9.17%
Mai 2023
-9.17%
-6.68%
0.93%
Apr 2023
0.93%
-2.91%
8.96%
Mär 2023
8.96%
5.40%
14.82%
Feb 2023
14.82%
15.63%
15.15%
Jan 2023
15.15%
19.80%
18.09%
Dez 2022
18.09%
11.06%
17.35%
Nov 2022
17.35%
9.84%
23.17%
Okt 2022
23.17%
21.61%
32.61%
Sep 2022
32.61%
28.73%
33.67%
Aug 2022
33.67%
54.65%
43.75%
Jul 2022
43.75%
50.94%
40.38%
Jun 2022
40.38%
47.65%
40.62%
Mai 2022
40.62%
36.29%
38.66%
Apr 2022
38.66%
32.57%
34.52%
Mär 2022
34.52%
34.14%
31.50%
Feb 2022
31.50%
32.89%
32.27%
Jan 2022
32.27%
21.87%
32.30%
Dez 2021
32.30%
35.08%
39.81%
Nov 2021
39.81%
43.32%
37.18%
Okt 2021
37.18%
32.06%
24.81%
Sep 2021
24.81%
32.05%
26.09%
