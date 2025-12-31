Indiens Indikator für die Veränderung der Reserven spiegelt die jährlichen Veränderungen der von der RBI kontrollierten, auf Fremdwährung lautenden Mittel wider. Die Veränderung wird in absoluten Zahlen, in US-Dollar, gemessen. Die Bank veröffentlicht auch eine nominale Veränderung unter Berücksichtigung der Währungsschwankungen. Der vollständige Bericht enthält auch Daten über die Quellen, mit denen die Veränderungen zusammenhängen.

Die Reserve Bank of India verwendet diese Vermögenswerte zur Durchführung geldpolitischer Maßnahmen, zur Finanzierung der Auslandsverschuldung, zur Durchführung von Geldinterventionen zur Beeinflussung des nationalen Währungskurses und für andere Zwecke. Dies sind finanzielle Vermögenswerte.

Der Einfluss dieses Indikators auf die Kurse der indischen Rupie hängt von begleitenden Faktoren ab. Die Akkumulation von Reserven hat ihren Preis. Devisenreserven sind jedoch wichtig für den Außenhandel und damit verbundene Zahlungen. Darüber hinaus tragen sie zur geordneten Entwicklung des indischen Währungsmarktes bei. Im Allgemeinen kann das Wachstum der Devisenreserven als Maßnahme dienen, um die Rupie zu stützen oder unter Druck zu setzen, je nach den spezifischen Inflationszielen der RBI.

