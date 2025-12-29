Der Zinsentscheid der RBI wird vom Geldpolitischen Ausschuss der Bank sechsmal pro Jahr getroffen.

Der Basiszinssatz, auch Repo genannt, ist der Zinssatz, zu dem die Reserve Bank of India kurzfristige Kredite an indische Geschäftsbanken vergibt. Wenn der Repo-Satz steigt, werden die Kredite teurer. In der Regel senkt die Reserve Bank den Zinssatz, wenn eine Expansion des Bankensektors des Landes und der Wirtschaft insgesamt erforderlich ist.

Um die Inflation zu bekämpfen, kann die RBI den Zinssatz erhöhen. Kredite werden für die Geschäftsbanken teurer, die dann die Kreditkosten für ihre Kunden erhöhen, so dass die Kreditaufnahme in der gesamten Wirtschaft teurer wird. Dies führt zu einem Rückgang der vergebenen Kredite und des Konsums. Dies wiederum wird zu einer niedrigeren Inflation führen.

Wenn der angekündigte Repo-Satz höher ist als erwartet, kann dies als positiv für die indische Rupie angesehen werden. Ein niedrigerer als der erwartete Zinssatz kann sich negativ auf die INR-Kurse auswirken.

