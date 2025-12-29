Der Großhandelspreisindex (WPI) für Lebensmittel (Food y/y) misst die Veränderungen der Großhandelspreise für den Lebensmittelkorb der Verbraucher im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der Index wird monatlich berechnet, um die Inflation der Lebensmittel zu messen.

Der Index wird auf der Grundlage des kumulativen WPI-Wertes der Nahrungsmittelgruppe im Abschnitt Produktion und der entsprechenden Gruppe im Abschnitt Primärgüter berechnet. Es handelt sich daher um einen abgeleiteten Index. Die Komponenten werden relativ zu einer Referenzperiode berechnet, die derzeit auf 2011-2012 festgelegt ist.

Der Index befasst sich mit den tatsächlichen Preisen, die von Großabnehmern während der Transaktion bezahlt werden. Die Quelldaten werden von verschiedenen Quellen gesammelt, darunter Ministerien und Abteilungen sowie öffentliche und private Unternehmen. Die Waren aus dem Warenkorb werden unterschiedlich gewichtet, was die Bedeutung der Produkte für die indische Wirtschaft widerspiegelt. Die Zusammensetzung des Warenkorbs wird von Zeit zu Zeit überprüft, um die tatsächliche Struktur des Verbrauchs widerzuspiegeln.

Der Index gilt als Frühindikator der Verbraucherinflation, da Änderungen der Großhandelspreise für Lebensmittel zu Änderungen der Einzelhandelspreise führen, die die Endverbraucher erhalten. Außerdem können verschiedene Agenturen die Informationen über Änderungen der Großhandelspreise für die Indexierung und Revision von Zahlungen verwenden. Ein steigender Index kann zu steigenden Konsumausgaben führen mit möglicherweise positiven Auswirkungen auf die INR-Kurse.

