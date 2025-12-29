KalenderKategorien

Indien, Großhandelspreisindex - Nahrungsmittel y/y (India Wholesale Price Index - Food y/y)

Land:
Indien
INR, Indische Rupie
Quelle:
Büro der Wirtschaftsberater (Office of the Economic Adviser)
Sektor:
Preise
Niedrig -4.16% -14.11%
-8.31%
Der Großhandelspreisindex (WPI) für Lebensmittel (Food y/y) misst die Veränderungen der Großhandelspreise für den Lebensmittelkorb der Verbraucher im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der Index wird monatlich berechnet, um die Inflation der Lebensmittel zu messen.

Der Index wird auf der Grundlage des kumulativen WPI-Wertes der Nahrungsmittelgruppe im Abschnitt Produktion und der entsprechenden Gruppe im Abschnitt Primärgüter berechnet. Es handelt sich daher um einen abgeleiteten Index. Die Komponenten werden relativ zu einer Referenzperiode berechnet, die derzeit auf 2011-2012 festgelegt ist.

Der Index befasst sich mit den tatsächlichen Preisen, die von Großabnehmern während der Transaktion bezahlt werden. Die Quelldaten werden von verschiedenen Quellen gesammelt, darunter Ministerien und Abteilungen sowie öffentliche und private Unternehmen. Die Waren aus dem Warenkorb werden unterschiedlich gewichtet, was die Bedeutung der Produkte für die indische Wirtschaft widerspiegelt. Die Zusammensetzung des Warenkorbs wird von Zeit zu Zeit überprüft, um die tatsächliche Struktur des Verbrauchs widerzuspiegeln.

Der Index gilt als Frühindikator der Verbraucherinflation, da Änderungen der Großhandelspreise für Lebensmittel zu Änderungen der Einzelhandelspreise führen, die die Endverbraucher erhalten. Außerdem können verschiedene Agenturen die Informationen über Änderungen der Großhandelspreise für die Indexierung und Revision von Zahlungen verwenden. Ein steigender Index kann zu steigenden Konsumausgaben führen mit möglicherweise positiven Auswirkungen auf die INR-Kurse.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Indien, Großhandelspreisindex - Nahrungsmittel y/y (India Wholesale Price Index - Food y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-4.16%
-14.11%
-8.31%
Okt 2025
-8.31%
-11.82%
-5.22%
Sep 2025
-5.22%
0.53%
-3.06%
Aug 2025
-3.06%
0.18%
-6.29%
Jul 2025
-6.29%
-3.77%
-1.56%
Mai 2025
-1.56%
-4.26%
-0.86%
Apr 2025
-0.86%
1.99%
1.57%
Mär 2025
1.57%
5.70%
3.38%
Feb 2025
3.38%
6.63%
5.88%
Jan 2025
5.88%
9.43%
8.47%
Dez 2024
8.47%
5.48%
8.63%
Nov 2024
8.63%
8.08%
13.54%
Okt 2024
13.54%
6.44%
11.53%
Sep 2024
11.53%
6.33%
3.11%
Aug 2024
3.11%
6.12%
3.45%
Jul 2024
3.45%
8.54%
10.87%
Jun 2024
10.87%
8.36%
9.82%
Mai 2024
9.82%
5.94%
7.74%
Apr 2024
7.74%
6.01%
6.88%
Mär 2024
6.88%
6.10%
6.95%
Feb 2024
6.95%
6.16%
6.85%
Jan 2024
6.85%
4.78%
9.38%
Dez 2023
9.38%
4.72%
8.18%
Nov 2023
8.18%
8.99%
2.53%
Okt 2023
2.53%
10.32%
3.35%
Sep 2023
3.35%
8.43%
10.60%
Aug 2023
10.60%
20.21%
14.25%
Jul 2023
14.25%
3.95%
1.32%
Jun 2023
1.32%
-1.68%
1.51%
Mai 2023
1.51%
-0.36%
3.54%
Apr 2023
3.54%
-2.47%
2.32%
Mär 2023
2.32%
3.65%
3.81%
Feb 2023
3.81%
7.11%
2.38%
Jan 2023
2.38%
-1.94%
-1.25%
Dez 2022
-1.25%
-3.49%
1.07%
Nov 2022
1.07%
3.77%
8.33%
Okt 2022
8.33%
9.22%
11.03%
Sep 2022
11.03%
11.64%
12.37%
Aug 2022
12.37%
6.75%
10.77%
Jul 2022
10.77%
17.74%
14.39%
Jun 2022
14.39%
14.81%
12.34%
Mai 2022
12.34%
8.10%
8.35%
Apr 2022
8.35%
7.43%
8.06%
Mär 2022
8.06%
4.52%
8.19%
Feb 2022
8.19%
6.78%
10.33%
Jan 2022
10.33%
11.19%
9.56%
Dez 2021
9.56%
8.87%
4.88%
Nov 2021
4.88%
0.87%
-1.69%
Okt 2021
-1.69%
-4.71%
-4.69%
Sep 2021
-4.69%
-3.94%
-1.29%
